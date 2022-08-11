Вы знали, что брат Гарри Поттера – боксер-чемпион? Дадли был ленивым и толстым, но сел на диету и все исправил

Это не единственный трибьют Роулинг к единоборствам.

Вселенная Гарри Поттера построена на магии и волшебстве, но Джоан Роулинг любила интегрировать в нее реальный мир. Делала это редко и в самых неожиданных местах, из-за чего такие вкрапления смотрелись максимально эффектно.

Например – брат Гарри Дадли. Если вы не перечитываете книги каждый год, либо ограничиваетесь только пересмотром фильмов, то вспомните Дурсля-младшего как толстого мальчика, который задирает слабых. Но в пятой части – «Ордене Феникса» – все поменялось: Дадли стал боксером-чемпионом, а в кино даже спрятали одну пасхалку.

И это не единственный раз, когда Роулинг обращала внимание на единоборства.

Дадли выиграл чемпионат юго-востока Англии среди школьников. Говорит, что соперника откачивали 20 минут

На протяжении четырех частей «Гарри Поттера» Дадли показывали исключительно как избалованного ребенка: вниманием, подарками, едой и телевизором. Он постоянно уплетал сладкое, а родители – Вернон и Петунья – только обхаживали любимого сына, хотя в определенный момент мама все-таки попыталась посадить Дадли на диету. Позже к этому подключилась школьная медсестра, которая переживала за здоровье Дурсля.

Все поменялось в первой же главе «Ордена Феникса». И вот что мы из нее узнали:

«Дадли был таким же крупным, как и раньше, но год жесткой диеты и новый дар, который в нем открылся, заметно изменили его фигуру. Как дядя Вернон восхищенно сообщал всякому, кто был готов слушать, Дадли недавно стал чемпионом юго-востока Англии по боксу среди школьников своей возрастной группы. «Благородный спорт», как выражался сам дядя Вернон, сделал Дадли еще более устрашающим, чем в начальной школе, когда он превратил Гарри в свою первую боксерскую грушу. Удар у Дадли теперь был поставлен получше».

Чемпионом Дадли стал 15 мая 1995-го, а соревнования устраивала Black Lion Boxing Academy. Естественно, Дурсль выиграл в тяжелой весовой категории, победив нокаутом во втором раунде.

Вскоре Гарри включает трэшток, задавая брату вопрос, сколько было его противнику, что Дадли так хвастается боксерским титулом: семь или восемь лет?

«Шестнадцать, к твоему сведению! Его 20 минут потом приводили в чувство, а весил он раза в два больше, чем ты», – ответил Дурсль.

В начале фильма мы видим Дадли, который с компанией друзей гордится, что опять кого-то побил, но про боксерский бэкграунд ничего не сказано. Однако режиссер Дэвид Йейтс и продюсер Дэвин Хэйман, конечно, мимо такой детали не прошли. И когда Гарри и Дадли возвращаются домой после нападения дементоров, спрятали классную пасхалку на фоне Петуньи, изнывающей от жары.

Интересно, что в фильме должно было быть еще одно фото с победы Дадли, но в итоговую версию его все-таки не включили. Зато поместили в Музей Гарри Поттера в Лондоне. На нем изображен счастливый Вернон, поднимающий руку Дадли, а с другой стороны – соперник. И, кажется, Дадли все-таки наврал про достойную оппозицию на соревнованиях.

Роулинг сделала боксером главного героя своего успешнейшего детектива. И скорбела по смерти Мохаммеда Али

Интеграция бокса в «ГП» – не единственная от Роулинг. После поттерианы ее самым успешным произведением (под псевдонимом Роберта Гэлбрейта) стала серия книг про Корморона Страйка – частного детектива с военным прошлым. И в том числе боксерским.

«Страйка сложно не заметить на улице. Он был крупным, угрюмым и обладал боксерским профилем», – описывала главного героя Роулинг, подразумевая и сломанный от тренировок нос.

А летом 2016-го Джоан отреагировала на смерть легендарного Мохаммеда Али. Она выложила отрывок из мемуаров боксера «Душа бабочки», которые были опубликованы в 2004-м:

«Я хотел бы, чтобы меня запомнили как человека, который трижды выигрывал титул в тяжелом весе, обладал чувством юмора и правильно ко всем относился. Как человека, который никогда не смотрел свысока на тех, кто равнялся на него, который помогал как можно большему количеству людей. Как человека, который отстаивал свои убеждения несмотря ни на что. Как человека, который пытался объединить людей с помощью веры и любви.

И если это слишком, то буду доволен тем, что меня запомнят как великого боксера, который стал лидером и защитником своего народа. И даже не буду возражать, если люди забудут, как я был красив».

Картинку с цитатой Роулинг подписала: «Неудивительно, что лучше всех про себя сказал он сам».

Фото: Warner Bros.; reddit.com; East News/imago sportfotodienst