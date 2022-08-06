Дацик против Монсона – кринж. Джефф вышел с конвоем из СССР, а Вячеслав не бил ветерана из-за тату серпа и молота

Удивительный бой.

Вы не ждали, но это случилось: в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» прошел бой Джеффа Монсона и Вячеслава Дацика.

Для тех, кто позабыл: Монсон – 51-летний боец из США, который провел больше 80 боев в ММА, а в 2006-м даже дрался за титул UFC в тяжелом весе. Сейчас ветеран живет в России: трудится депутатом в городе Красногорске, владеет, по его словам, паспортом ЛНР и планирует отказаться от американского гражданства.

Что касается Дацика, то Рыжий Тарзан набрал хорошую форму и в 42 года достиг спортивного пика. Вячеслав хорошо бьется в «поп» сегменте бокса, где недавно победил даже Антонио Сильву – Бигфута, который когда-то одолел Федора Емельяненко (впрочем, у бразильца уже была огромная серия поражений).

Формально Дацик – выходец из тайского бокса, а в 18 лет даже нокаутировал будущего чемпиона UFC Андрея Орловского. Но сейчас Вячеслав показывает «колхозный» стиль – в чем сам признается.

На двоих Монсону и Дацику больше 90 лет. На пресс-конференции бойцы решали, кто из них более русский – оказалось, что американец

Бой проходил по правилам ММА, что было на руку Монсону – он опытный борец и дважды выигрывал чемпионат мира по грэпплингу ADCC. Перед турниром они с Дациком провели пресс-конференцию, на которой обменялись колкостями. Хотя было заметно, что бойцы уважают друг друга и показывают слишком уж добрый трэшток.

К примеру, мужчины решили выяснить, кто из них более русский. Американец Монсон заявил, что это он: «Я знал, что Россия – моя судьба. Когда я впервые приехал в Россию, все было именно так, как я мечтал: Красная площадь, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск, озеро Байкал, Сибирь. Россия – мой дом. У меня русские жена и дети. И моя работа здесь. Я открываю детские спортивные школы.

Дацик, ты родился в России – поздравляю. Но ты ничего не делал для помощи России, твоя поддержка России – просто слова. Я могу посмотреть тебе в глаза и сказать, что на 100 процентов я больше русский, чем ты».

Монсон – анархо-коммунист и всегда симпатизировал СССР. На теле у него наколки серпа и молота, Че Гевары, а с недавних пор и флага Сирии. На бой Монсон вышел красочно: на экранах красовался все тот же серп и молот, фоном играл «Советский Марш» из игры Red Alert 3, а сопровождал Джеффа военный караул в советской форме.

Организаторы представляли бой эпично – как схватку Русского Медведя и Американского Буйвола. Но поединок не получился кровавым – в первую очередь из-за Дацика.

Монсон выходил на Дацика после кровавого поражения Емельяненко на голых кулаках. Но Вячеслав пожалел американца – не бил по лицу и победил решением

Рыжий Тарзан понимал разницу в возрасте и не включался на полную. Первый раунд он и вовсе проиграл Монсону – тот провел удачный бросок и контролировал Дацика в партере. Но во втором раунде Вячеслав забрал инициативу, прессинговал уставшего ветерана и наносил удары по корпусу. Вместо лица Дацик выбрал мишень в области груди и регулярно бил, поэтому пассивным бой не казался.

В третьем раунде Дацик даже сам перевел Монсона в партер, где снова не бил по лицу. Монсону 51 год – его бой с Емельяненко на голых кулаках закончился печально, ведь Джефф закончил его весь в крови. Дацик не стал этого повторять, чем заслужил уважение фанатов после боя. Ведь Вячеслав уверенно победил Монсона 29-28, но при этом сохранил лицо соперника чистым.

После боя Дацик признал, что дрался не в полную силу. Но нашел изящное оправдание, чтобы не обижать Джеффа.

«Джефф – хороший и уважаемый боец. У меня к нему никакой агрессии нет. Весело порубились и кайфово подрались. Я вспомнил свои коронные сальтухи – «драцик-гири». Вроде как попал, но не в челюсть. Почему бил в грудь? Зачем депутата бить по лицу? Ему же еще выступать, наверное.

Показалось, что я аккуратничал? Ну а чего беспределить, как-никак он старше. Да и куда Монсона бить? Куда ни ударь… По ноге лоукик нельзя – там серп и молот, в правый бок нельзя – там Че Гевара. Куда его бить? Свой боец», – сказал Дацик после боя.

В таком позитивном ключе и закончился бой Русского Медведя и Американского Буйвола. Все остались в плюсе: Монсон сохранил здоровье, Дацик проявил адекватность, а зритель – получил шоу, хотя и без ударов по лицу. Вячеслав показал мастер-класс бойцам АСА – если вы не хотите драться, то бейте сопернику в грудь, чтобы бой казался настоящим.

Фото: Youtube