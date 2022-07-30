«Анкалаев давно готов к титульнику». К концу года у России может появиться новый чемпион UFC: сегодня ночью претендентский бой

Магомед зарубится с Энтони Смитом.

UFC закрывает июль мощным номерным турниром, где пройдут несколько топовых боев, два чемпионских и один – претендентский. В поединке Магомеда Анкалаева и Энтони Смита определится боец, который следующим побьется за титул в полутяжелом дивизионе. Чемпион категории Иржи Прохазка нацелен на реванш с Гловером Тейшейрой, но президент UFC Дэйна Уайт пообещал титульник именно победителю пары Анкалаев – Смит.

Магомед идет на серии из 8 побед, уже побил двух экс-претендентов подряд, а рано утром 31 июля может побить третьего. Вместе с другом и спарринг-партнером Анкалаева – также бойцом UFC Рамазаном Эмеевым, рассказываем про Магомеда в преддверии большого боя.

Анкалаев – базовый борец, который вырубает в стойке. Но единственное поражение схватил за секунду до конца выигрышного боя, попавшись в партере

Магомед Анкалаев – один из самых скромных топов UFC. Он крайне редко дает интервью, не слишком активен в медиа, но внушительной серией побед уже добрался до 4-го места рейтинга полутяжеловесов.

Дагестанец – базовый борец греко-римского стиля (на удивление – не вольник), который трансформировался в боевого самбиста, а потом стал одним из первых чемпионов Союза MMA. В середине «десятых» на турнирах организации заматерели многие будущие профессионалы (например, Магомед Исмаилов), а Анкалаев три года подряд забирал золото чемпионатов России (2014-2016), после чего в составе сборной дважды выигрывал чемпионат мира – и был признан Союзом лучшим бойцом страны.

К моменту второго триумфа на мире Магомед дошел до титульника в WFCA, где техническим нокаутом победил Максима Гришина, который шел на серии из 11 побед.

«Главные козыри Анкалаева: он чувствительный и хорошо дышит. Магомед базовый классик, но в клубе всегда уделяют большое время стойке. И тренер Сухраб Магомедов – тайский боксер, поэтому Анкалаев старается реализовывать себя в этом аспекте», – рассказывает Эмеев.

На рекорде 8-0 Анкалаева подписали в UFC, а дебют состоялся в марте 2018-го. Магомеда сразу рассматривали как крепкого проспекта, поэтому первый бой он провел против Пола Крейга. Анкалаев уничтожал соперника все 3 раунда, а на последних секундах спокойно контролировал Крейга сверху.

Но неожиданно произошла катастрофа: Пол набросил треугольник, а Магомед не дотерпел ровно секунду (!), сдавшись в фактически победном дебюте.

«Я слышал стук, извещающий о последних 10 секундах боя, и просто подумал: «Да что еще может случиться хуже, чем сейчас?» – признавался после боя Пол Крейг.

Это поражение – до сих пор единственное в карьере Анкалаева. Эмеев уверен, что оно пошло Магомеду на пользу:

«После проигрыша он начал нацеленнее тренироваться. Поражение дает тебе больше стимула и дает возможность для разгона, ты все осознаешь и лучше начинаешь тренироваться, как и выступать».

Сейчас у Анкалаева 8 побед подряд. Все уверены, что он готов драться за титул UFC

Поражение Крейгу симметрично разделило карьеру Анкалаева к этому моменту: у него было 8 побед подряд вне UFC до проигрыша, а после – серия из 8 побед уже в лучшем мировом промоушене. Интересно, но Магомед ни разу не побеждал сабмишенами: по 8 КО / ТКО и судейских решений.

В октагоне Анкалаев старается действовать расчетливо, как правило не форсируя поединки. Ему комфортно работать вторым номером, а запас в выносливости (по крайней мере визуальный) позволяет добавлять, если что-то пойдет не так. Но эмоциональный реванш с Ионом Куцелабой стал по-настоящему вирусным:

Оформив два финиша против Куцелабы, Анкалаев победил Никиту Крылова, а затем разбил двух бывших претендентов на титул: Волкана Оздемира и Тиаго Сантоса.

«Магомед всегда старается отлично подходить к бою. Заранее летит в Америку, проходит акклиматизацию. Да и здесь в Дагестане есть хорошие спарринг-партнеры, благодаря ему он всегда совершенствуется. Анкалаев давно готов к чемпионскому бою. Сколько поединков подряд выиграл, ему уже пора», – считает Эмеев.

На пути Анкалаева к чемпионскому бою – Энтони Смит, еще один бывший претендент. Он дрался за титул с Джоном Джонсом в в 2019-м, затем побывал в небольшой турбулентности, но сейчас вышел на серию из 3-х побед, причем все – досрочные и в первом раунде.

Президент UFC Дэйна Уайт не считает Анкалаева фаворитом в этом противостоянии, но заранее подтвердил, что победитель подерется с чемпионом. Учитывая темп Магомеда и происходящее в дивизионе, уже к концу года он может привезти в Россию титул. Так считает и Рамазан Эмеев, хотя лучше не заглядывать за спину Смиту:

«Дэйна обещал титульник, если Магомед победит Смита. Думаю, к концу года, на каком-нибудь хорошем номерном турнире, Анкалаеву дадут чемпионский поединок. Для этого есть и время, и все условия, все к этому идет. Но сейчас забегать вперед не надо».

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC; globallookpress.com/Alejandro Salazar/Keystone Press Agency