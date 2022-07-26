Как Брэд Питт готовился к роли бойца-цыгана в «Большом куше»? Актер сам позвонил Гаю Ричи, обучился боксу и выдумал для героя акцент

И даже подкачался, чтобы походить на нокаутера.

Брэда Питта любят за разные роли, но многим запомнился фильм «Бойцовский клуб». Там актер сыграл культового персонажа романа Чака Паланика – Тайлера Дердена. Продавец мыла, нонконформист и бунтарь, который стал символом борьбы с культурой потребления, удался Питту особенно удачно. А журнал Empire даже поставил Дердена на восьмое место в списке величайших киноперсонажей.

Для роли драчуна в «Бойцовском клубе» Питт подкачался и удивил зрителей кубиками. Но по-настоящему Питт окунулся в мир единоборств в «Большом куше» – культовом фильме Гая Ричи. Там актер сыграл бойца-цыгана, ради чего больше месяца тренировался у топового тренера из Лос-Анджелеса и с нуля освоил боксерскую технику.

Питт накачался для «Бойцовского клуба»: сидел на высокобелковой диете и ел шесть раз в день. Но боксу обучился для «Большого куша» – актер не умел драться

Брэд Питт всегда славился хорошей формой, хотя и не был атлетом от природы. В школе он занимался баскетболом, но мышечную массу набрал для съемок в «Бойцовском клубе». По сюжету Питт много дрался, ради чего подтянул форму – рельефное тело Тайлера Дердена стало одним из символов фильма.

На момент съемок «Бойцовского клуба» Питту было около 35 лет, а весил он под 75 кг. Готовясь к фильму, актер не набрал вес, а лишь сократил количество жира в организме – до 8%. Как результат, Питт прибавил в мышечной массе, но при этом получил рельефную фигуру – ту самую, которую режиссер Дэвид Финчер требовал от актера.

Чтобы мышцы были рельефными, Питт придерживался высокобелковой низкоуглеводной диеты, принимая пищу шесть раз в день. Основу меню составляли яйца, мясо и обезжиренные молочные продукты. Из спортивных добавок актер употреблял протеиновые коктейли и батончики.

В «Бойцовском клубе» Питт сыграл бойца-любителя, но серьезно не занимался единоборствами для роли. Однако перед съемками «Большого куша» (он вышел через год после «Бойцовского клуба») Брэду пришлось тренироваться серьезнее. Актер сам позвонил Ричи и предложил сотрудничество, когда увидел «Карты, деньги, два ствола». Но роль боксера – получил не сразу.

Изначально в «Большом куше» Ричи выбрал для Питта другого персонажа. Но для этого актеру нужно было говорить на лондонском акценте, а у американца это не получалось. Тогда Ричи и отдал Питту роль боксера-цыгана Микки, которая стала украшением фильма.

Герой жил по заветам ирландских кочевников – в трейлерах, с огромной семьей и кучей братьев. А чтобы заработать, боксировал на голых кулаках и слыл невероятным нокаутером. К слову, непобежденный боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри происходит из той же среды – его отец был кулачным бойцом и до сих пор живет в трейлере, соблюдая кочевые традиции британских цыган.

Но ирландский акцент редкого народа (всего пэйви в мире не больше 50 тысяч) тоже было непросто повторить. Фактически Питт выдумал его сам – он просто быстро и неразборчиво говорил по-английски. Но актер сомневался, что Гай Ричи согласится с таким решением проблемы:

«Я ходил в шесть утра по Лондону, как маньяк, и думал про это. Потом, уже поздно ночью, я позвонил Ричи и спросил: «Нормально будет, если мои реплики будут непонятными?» Он ответил: «Да».

Однако главной проблемой для Питта стал бокс – оказалось, что актер не умеет драться.

Для роли цыгана в «Большом куше» Питт набрал 4,5 кг мышц и прошел экспресс-курс по боксу. Это помогло ему перевоплотиться и сыграть нокаутера-хулигана

В «Большом куше» Питт твердо решил, что хочет двигаться в кадре как настоящий боец. А не просто изображать его – как было в «Бойцовском клубе».

Для этого Питт пошел к Джо Гуссену, одному из самых известных тренеров бокса в Лос-Анджелесе. Питт тренировался 2 часа в день в течение 5 недель. За это время он набрал 4,5 кг мышечной массы и научился владеть телом так, что убедил всех – он действительно может вырубить одним ударом.

«Дело в том, что когда вы проводите большую часть дня, ударяя тяжелые предметы, вы накачиваетесь. Для тех сцен в фильме он хотел не просто выглядеть сильным, он хотел быть сильным», – вспоминает Гуссен.

Тренер признается: он был шокирован, когда услышал от Питта, что он вообще не умеет боксировать. Ведь в короткий срок ему нужно было обучить новичка так, чтобы на экране он сыграл нокаутера, который вырубает великанов с одного удара.

Да, техника могла быть неидеальной, ведь Питту досталась роль кулачного бойца-любителя. Но движения нокаутера – чаще всего природные – до начала обучения Брэд изобразить не мог. И это была тяжелая задача для Гуссена.

«Первое, что мы сделали, это обсудили фильм и его роль. Персонаж, которого он играл, должен был быть мастером нокаута одним ударом – драчуном с нечеловеческой силой в правой руке. Одной из целей было поставить ему правую руку, которая выглядела бы действительно хорошо – такую, которая повалит вас на землю. И, конечно, сильный джеб в дополнение к ней.

Чтобы удары выглядели хорошо, Брэду нужно было держать плечи, бедра, руки и все остальное в правильном положении. Секрет был в том, чтобы дать ему все эти инструменты и научить основам. В боксе вам нужно иметь баланс и изящество. Это была всесторонняя программа, я хотел сделать из него полноценного бойца», – вспоминал тренер.

Первым делом тренер обучил Питта стойке – и не позволял ему наносить удары. Гуссен хотел убедиться, что Брэд освоил футворк, научился двигаться по-боксерски, чтобы правдоподобно выглядеть на экране:

«В первые несколько дней я не давал ему наносить удары. И прежде чем мы перешли к скакалке или бою с тенью, я хотел убедиться, что он правильно держит стойку. Я заставлял его двигаться вперед-назад, ставя ноги в правильное положение, на пятки, на мячи. Работа ног была, вероятно, самым сложным элементом его тренировок.

Но потребовалась всего одна неделя, чтобы он начал двигаться в правильном направлении. Я работал со многими молодыми любителями, которые собираются стать бойцами профессионального уровня. Я тренировал Брэда так же, как я тренировал бы этих бойцов-любителей, за исключением, конечно, тяжелых спаррингов».

Питт оказался талантливым учеником, а на экране отлично сыграл уличного бойца. Развязная манера боя и неожиданные удары – движения Брэда можно сравнить с современными кулачными боями, и вы не увидите большой разницы. Да, если смотреть удары на замедленной съемке, то видно, что они постановочные.

Но «Большой куш» был относительно недорогим фильмом – с бюджетом в 10 миллионов долларов. Иногда его не хватало, и тогда Ричи хитрил: к примеру, при съемках сцен поединка массовка передвигалась вместе с камерой, ведь людей не хватало. Если присмотреться, этот эффект можно заметить. Как и некоторые удары, которые Питт и его соперники на экране умышленно бьют мимо или в защищенные части тела.

Фото: imdb.com