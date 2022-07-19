Почему UFC стал менее интересным? В лиге дефицит звезд, бесконечные реванши, а молодых бойцов игнорируют и ведут к поражениям

Промоушену нужны перемены.

Последние годы UFC превращается в лигу реваншей – в ростере мало новых имен, а бойцы с именем уже дерутся по кругу. Теоретически, в этом нет ничего плохого – противостояния с историей всегда привлекали зрителя, а UFC использовал их, чтобы держаться на плаву.

Достаточно вспомнить карьеру экс-чемпиона в полусреднем весе Жоржа Сен-Пьера, который в 2000-х трижды дрался с Мэттом Хьюзом, дважды с Мэттом Серрой и Би Джей Пенном. При этом последний сам трижды за карьеру встретился с Фрэнки Эдгаром и все тем же Хьюзом.

Круговорот реваншей привычен для UFC – промоушен до капли выжимает любое противостояние. Но сейчас эта политика приобретает катастрофические масштабы, из-за чего лига стала менее интересной. А через пару лет UFC может столкнуться с серьезным дефицитом звезд.

В UFC слишком много реваншей, а проспектов тормозят в рейтингах. Легкий вес озолотили Хабиб и Конор, но нынешняя элита дивизиона – переоценена

Если бы Дэйну Уайта спросили, сколько реваншей он готов дать Конору против Хабиба – босс бы вряд ли ответил. Потому что это число близилось бы к бесконечности. И Дэйна спокойно заставит весь дивизион ждать, пока парни вдоволь надерутся.

Мечты Уайта разрушились с уходом Хабиба, но президент UFC применяет тот же подход к другим. Почти в каждом дивизионе есть голодные проспекты, которые набивают огромные победные серии. Только они не могут пробиться в топ, ведь там засели именитые ветераны, которые без конца дерутся друг с другом. И вместо интересных противостояний мы смотрим бесконечные реванши бойцов, которые уже прошли свой пик.

Для примера возьмем легкий дивизион UFC – возможно, самый хайповый по именам. Кто сейчас находится в топ-5 рейтинга? Оливейра, Порье, Гейджи, Махачев, Чендлер. Парадокс UFC в том, что рекорд Гейджи в UFC 6-4, а рекорд Махачева – 11-1. А еще больший парадокс в том, что при очной встрече Ислам точно был бы фаворитом у букмекеров. Однако рейтинг этого не отражает – Джастин выше, а еще он трижды (!) дрался за титул.

И дело не в Гейджи или Махачеве, ведь Ислам все равно получил титульник и уже в октябре подерется с Оливейрой. Проблема в тенденции – бойцы, которые однажды попадают в топ-5, оттуда почти не выпадают – из-за политики UFC.

Весь год мы смотрим на то, как одни и те же бойцы по кругу дерутся друг с другом, устраивают реванши и даже трилогии. А весь дивизион ждет, когда это кончится. Талантливые проспекты набивают серии в UFC, которые Гейджи и Чендлеру не снились, но простаивают зачастую вне топ-10.

Мнение, что нынешний топ-5 легковесов – это лучшие бойцы дивизиона, подкрепляется лишь тем, что они дерутся друг с другом. Порье и Гейджи уже бились за пояс с Оливейрой, а у Чендлера титульным стал аж второй поединок в UFC. При этом Гейджи дрался с Чендлером, а Порье закатил трилогию с Конором. Топ легкого веса законсервировался, элита дерется друг с другом по кругу, а чтобы туда попасть – нужна невероятная серия. К примеру, Махачеву пришлось победить 10 раз подряд, чтобы заслужить бой за пояс (у Конора 10 побед за всю карьеру в UFC).

При этом вы уверены, что Гейджи или Чендлер, поднимаясь с низов в UFC, сумели бы оформить такие безумные серии? Чендлер, который всю карьеру устает спустя полтора раунда, или Гейджи, который пропускает тонну ударов каждый бой и легко отдает позиции в партере? Из-за былых заслуг Уайт сам назвал этих бойцов топами (Чендлер пришел экс-чемпионом Bellator, а Гейджи чемпионом WSOF). Но на момент 2022-го года они – далеко не лучшие в дивизионе, и до них почти нереально добраться.

Возможно, многим была интересна трилогия Порье даже с таким Конором – она гремела в соцсетях и порвала PPV. Но по-спортивному это были не самые интересные бои. В отличие от того, что происходит в подвале легкого дивизиона. Там уже давно дерутся голодные и мастеровитые бойцы, которые ничуть не уступают названным топам.

Рафаэль Физиев, Матеуш Гамрот, Арман Царукян, Дамир Исмагулов – эти бойцы показывают отличные бои, но далеки от элиты (после недавних побед Рафаэль стал 7-м в рейтинге, а Матеуш 9-м). При том, что в топ-10 до последнего времени находился Тони Фергюсон – уже окончательно сдавший ветеран, который проиграл 4 (!) раза подряд. Да, Фергюсон восхитил публику кокнурентным первым раундом против Чендлера, но это говорит лишь о слабости Майкла, а не том, что Тони «еще что-то может».

Как бы Фергюсона ни любили, но почему 38-летний легковес, который проиграл все бои за последние два года, который откровенно сдал, по-прежнему находился в топ-15 (сейчас он 11-й)? Тони не соответствует уровню тех бойцов, которые заслуживают быть в списке лучших. Поэтому, к примеру, нет в рейтинге тяжелого дивизиона Андрея Орловского. Да, у ветерана громкое имя, поэтому UFC ставит его бои даже в главный кард. Но Андрей уже не может конкурировать с бойцами из рейтинга, это просто опасно для его здоровья.

UFC слишком медленно обновляет рейтинги – поражения и победы должны цениться выше. Лига стравливает проспектов, а не подводит их к топам – это тупиковая тактика

Актуальные рейтинги UFC – к сожалению, не список сильнейших бойцов лиги. Чтобы пережить конкуренцию внизу дивизионов, нужно пройти мясорубки, а в топе – зачастую только имена.

Если вы думаете, что это домыслы – прислушайтесь к букмекерам. Это компании, чей бизнес зависит от того, какой коэффициент они выставят на участников спортивного мероприятия. Уровень бойцов оценивают специальные аналитики, а коэффициенты корректируются, исходя из ставок клиентов.

И знаете, какой коэффициент букмекеры дают на Махачева против Оливейры? Фактического чемпиона (формально у бразильца нет пояса из-за несделанного веса), который так доминирующе зачистил дивизион – победив всех «монстров» от Гейджи до Порье. Наверное, коэффициенты хотя бы равные? Нет, на Махачева дают около 1.4-1.5. И это коэффициент, который делает его уверенным фаворитом, потому что на Оливейру – примерно 3.2.

И так происходит часто, ведь публика считает топами не лучших бойцов дивизиона, а тех, кто однажды попал в элиту. Букмекеры же оценивают реальную форму бойцов, и лучшими могут оказаться парни из андеркарда или подвала рейтинга. Просто сведите Александра Романова (12-й в тяжелом весе) и Деррика Льюиса (5-й), Шавката Рахмонова (10-й в полусреднем весе) и Стивена Томпсона (7-й), Умара Нурмагомедова (14-й в легчайшем весе) и Доминика Круза (8-й), и вы, возможно, увидите даже более разгромные коэффициенты у букмекеров.

Если это так, то значит с рейтингами беда – они должны обновляться намного быстрее, а победы и поражения сильнее влиять на место в списке. При четырех поражениях подряд боец не должен оставаться в топ-15. А при пяти победах – не должен быть вне топ-10.

Ведь ММА меняются, а главными проспектами сейчас становятся борцы. Почему всех восхитил бой Махачева с Царукяном, а также недавний бой Армана с Гамротом? Да, Царукян проиграл оба боя, и формально его рекорд в UFC стал 5-2. Но эти поединки вышли интересными лишь по одной причине – у бойцов близкий уровень мастерства, и они показали конкурентную дуэль в октагоне.

Что происходит с другими – показывает Махачев, который переезжает соперников уже 10-й бой подряд. Царукян оказался единственным, кто дал Исламу хоть какой-то отпор в партере. И это был шикарный бой, который, к сожалению, превратился в поражение в рекорде молодого бойца.

Получается, что Арман прошел войны с топовыми бойцами, даже не попав в топ-10. Зачем UFC так упорно топить проспекта, который при должном матчмейкинге уже скоро мог бы драться с элитой? Царукян – отличный боец, которому лишь 25 лет, с хорошим партером и стойкой, которым восхищаются эксперты.

Зачем бросать парня под Махачева и Гамрота – таких же голодных проспектов, которые рвутся к титулу? Разве не заинтересован UFC, чтобы они все стали новыми звездами, а болото в дивизионе рассосалось? Чтобы ветераны вроде Дос Аньоса и Фергюсона исчезли из рейтингов, а топов вроде Чендлера и Гейджи проверили свежие бойцы? Ощущение, что UFC просто оберегает звезд, которых любят фанаты, сталкивая проспектов друг с другом.

В других дивизионах UFC не лучше – в полулегком есть проспект с 9 победами подряд, но он даже не в топ-5. А в легчайшем весе ветераны тормозят молодых

Если посмотреть на другие дивизионы, там там ситуация похожая. В полулегком весе доминирует Алекс Волкановски, который уже третий раз подрался с Максом Холлоуэем и снова победил. Волкановски жалуется, что ему не с кем драться, поэтому он хочет подняться в легкий вес. Но правда ли, что Алексу не с кем драться?

Элита дивизиона не меняется уже много лет: это дошло до абсурда, и в позапрошлом титульнике Волкановски подсунули Корейского Зомби. Ударника, который никогда не был бойцом чемпионского калибра, а последнее время сильно сдал. Да, UFC искал соперника в короткий срок, но это создало иллюзию, что в дивизионе банально некому драться с Волкановски – не считая Холлоуэя.

При этом достаточно пробежаться по рейтингу, чтобы понять, что это неправда. Шестой номер дивизиона – 28-летний Арнольд Аллен, идет на серии из 9 побед подряд (9 из 9 в UFC). Девятый номер рейтинга – 27-летний Брайс Митчелл, идет с рекордом 15-0 (6 побед в UFC). Десятый номер рейтинга – 28-летний Мовсар Евлоев, идет с рекордом 16-0 (6 побед в UFC).

И это не считая испано-грузинского проспекта Илии Топурии (15-й в рейтинге, 4-0 в UFC), которому всего 25, но он уже показывает отличный уровень. Хоть и скомканно выступил в последнем поединке, поднявшись в легкий вес, где выстоял после нокдауна и отправил в зубодробительный нокаут Джея Герберта.

Разве Волкановски не с кем драться? Никто не говорит, что Аллен, Митчелл или Евлоев станут чемпионами (хотя Мовсар уже готов драться с топами). Но вопрос к лиге: зачем искусственно создавать ситуацию, когда элиты не сменяются, а Волкановски приходится по три раза драться с Холлоуэем, избивать списанного Зомби и рваться в легкий вес за новыми вызовами? Когда в лиге уже есть минимум один вызов прямо сейчас – это Мовсар Евлоев. А Аллен, Митчелл и Топурия – могут стать проблемой для других топов.

Почему UFC заставляет бойцов оформлять головокружительные серии, чтобы попасть в топ-5? При этом тем, кто проявил себя много лет назад, позволено проигрывать и четыре раза подряд, но держаться на плаву. Помните Фрэнки Эдгара? Экс-чемпион сдал уже давно, а последние годы гробит здоровье – проиграв 4 раза в последних 5 боях.

Но посмотрите на рейтинг: до воскресного турнира Эдгар был 10-м в дивизионе (сейчас опустился на одну строчку)! К сожалению, Фрэнки – ходячий мертвец, который почти каждый бой улетает в нокауты. Но ветеран выше в рейтинге Умара Нурмагомедова, который сейчас сделал бы из него котлету (впрочем, фамилия помогает, и при рекорде 3-0 в UFC россиянин уже 14-й в топе).

Но UFC верен своей политике – он не только медленно обновляет рейтинги, но и тормозит продвижение проспектов, сталкивая их друг с другом. На прошлом турнире лига свела непобежденного Джека Шора и более опытного, но все еще проспекта – Рики Симона. Оба – отличные бойцы-универсалы, которые рвались в элиту и шли на серии из 5 побед подряд. Как итог, парни показали конкурентный бой, в котором сильнее оказался Симон, нокаутировавший валлийца.

Вероятно, UFC доволен – до этого они хотели свести Шора и Умара Нурмагомедова, но выбрали Симона. Неужели лиге так нужно было, чтобы Шор проиграл – раз они намеренно искали ему голодного и мастеровитого соперника? Уайт добился своего, непобежденный 27-летний Шор потерял нолик, улетел в нокаут и, возможно, забуксует в рейтинге.

Но что делать с Симоном, как не пустить его наверх? Когда-то Рики уже оступился и дважды проиграл, но сейчас повзрослел и стал угрозой. Самый очевидный вариант – срочно свести Рики с Умаром, чтобы еще один проспект отлетел в рейтинге. А Фрэнки Эдгар, Доминик Круз и Педро Муньоз продолжили сидеть в топ-15 и драться в главном карде.

Конечно, это преувеличение, но все выглядит так. Ведь что происходит в топе легчайшего дивизиона? Там в топ-5 никак не может пробиться Мераб Двалишвили, который показывает топовую борьбу и одержал уже 7 побед подряд. А 10-м в рейтинге засиделся 24-летний Сонг Ядонг – китаец с рекордом 8-1 в UFC, побеждавший Марлона Веру, который сейчас идет пятым.

Да, справедливость восторжествовала, и Ядонг получил бой с Сэндхагеном (4-м номером). Но почему это не отражает рейтинг? Неужели кто-то серьезно верит, что сейчас Ядонг слабее Доминика Круза или Педро Муньоза, которые идут выше?

UFC ждет дефицит звезд через пару лет: молодые получают хайп от ветеранов, но цепочка сломалась. Элитные бойцы уходят на пенсию и не делятся славой с проспектами

Похожая ситуация наблюдается во всех дивизионах – за редким исключением. Мы смотрим бесконечные реванши не потому, что в UFC дефицит хороших бойцов. А потому, что руководство само блокирует обновление рейтингов и появление новых героев. Если Мовсару Евлоеву в следующем бою позволить подраться с Максом Холлоуэем, не исключено, что россиянин победит. Ведь у Макса не лучшая борьба, а после невнятного боя с Родригесом и сокрушительного избиения от Волкановски – гаваец явно на спаде.

Родит ли это новую звезду для дивизиона? Да, Мовсар не самый разговорчивый парень, он не устраивает трэшток и не веселит фанатов на пресс-конференциях. Но он непобежденный, идет с рекордом 15-0, из которых 7 побед в UFC. Почему промоушен не хочет создавать новые звезды, а предпочитает эксплуатировать старых – подпуская к титульнику то 34-летнего Келвина Каттара, то 37-летнего Джоша Эмметта?

Конечно, на этот вопрос есть ответ – имена бойцов знакомы фанатам, а в октагоне они зрелищно рубятся (хотя бой Каттара и Эмметта в итоге вышел скучным). Поединок Холлоуэя и Каттара стал культовым, а встреча с Мовсаром неизбежно закончится на земле – лига рискует потерять зрелищного рубаку Макса, а получить очередного молчаливого борца. Поэтому лучше дать Холлоуэю в следующем бою кого-то, кто исполнит роль груши, чтобы Макс, даже на спаде, дал кадры для новых хайлайтов.

Но это путь в никуда – в долгосрочной перспективе лига столкнется с дефицитом звезд, который испытывает уже сейчас. Проспекты должны получать хайп от топов, и так было всегда. Порье и Гейджи популярны, потому что их прославили Хабиб и Конор. Сейчас они должны прославить новое поколение, но этого не происходит – ведь промоушен собрался эксплуатировать их до пенсии.

Уже сейчас почти во всех дивизионах самыми успешными становятся реванши:

• В наилегчайшем весе – трилогия Фигейредо и Морено;

• В легчайшем – реванш Яна и Стерлинга;

• В полулегком – трилогия Волкановски и Холлоуэя;

• В легком – трилогия Конора и Порье;

• В полусреднем – реванш Усмана и Ковингтона, а до этого два боя Камару с Масвидалем;

• В среднем – реванш Адесаньи и Уиттакера;

В полутяжёлом (о, да!) – обошлось без скучных реваншей, ведь в дивизион пустили проспекта Иржи Прохазки, которому через два боя дали титульник – и он победил;

В тяжелом весе – пока тоже застоя не наблюдается, Нганну подрался с Ганом, которого никто не мариновал;

А теперь вопрос: в чем отличие полутяжелого и тяжелого дивизионов от остальных? Почему там нет этой изнурительной череды трилогий?

В полутяжелом весе все изменило появление Иржи Прохазки – не самого техничного, но крайне эксцентричного нокаутера. Да, он пришел в дивизион в статусе чемпиона Rizin. Но неужели для UFC это достаточное резюме, чтобы всего через два боя давать титульник? Лига не стала мариновать проспекта, заставлять его подниматься с низов. А просто подтолкнула в топы, быстро выведя на титульник. Как итог – лига получила яркого чемпиона, а в дивизионе нет застоя.

Что происходит в тяжелом дивизионе? Там все тоже не так плохо: если проспект-тяж появляется, то лига за него хватается. К примеру, Сергей Павлович, российский нокаутер, идущий с рекордом 3-1 в UFC, уже в июле подерется с именитым Дерриком Льюисом. Александр Романов – устрашающий борец-великан из Молдовы, который уничтожает всех на пути, уже 12-й в рейтинге. А тот же Сирил Ган, феноменальный тайский боксер, за 7 боев добрался до титульного боя с Нганну.

UFC настолько щедр к тяжам, что может впустить в топ-5 даже абсолютно случайных бойцов – Таи Туиваса недавно залетел в элиту, стал третьим в рейтинге и получил бой с Ганом. Конечно, Туиваса быстро вылетит, но факт очевиден – пробиться в элиту тяжелого дивизиона не так уж сложно.

Именно поэтому дивизион живет, в нем появляются новые имена, а за титульником выстроилась очередь из претендентов. Если бы промоушен мариновал Гана, Аспиналла, Павловича, Романова, они могли бы до сих пор оставаться вне топ-10. По меркам других дивизионов 7 побед подряд Гана – не феерическая серия (у Арнольда Аллена в полулегком – 9, но он даже не в топ-5). Вместо этого можно было устроить трилогию Нганну с Миочичем или ждать Джонса. Но промоушен пробил застой, и мы получили противостояние Нганну с Ганом, которое никого не оставило равнодушным.

Остается надеяться, что в других дивизионах мы чаще будем видеть новые имена в чемпионских боях (чем отличаются 7 побед Гана и 7 побед Евлоева – не очень понятно). Для этого проспекты должны получить лифт, который поможет пробиться в топ-15, не набивая фантастические серии из 10 побед подряд. Иначе через пару лет UFC рискует остаться совсем без звезд, когда нынешние топы уйдут на пенсию, а проспекты так и останутся молодыми дарованиями.

Фото: Gettyimages.ru/Victor Decolongon, Stacy Revere, Mike Stobe, Josh Hedges/Zuffa LLC, Alex Bierens de Haan; globallookpress.com/Louis Grasse