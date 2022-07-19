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Почему UFC стал менее интересным? В лиге дефицит звезд, бесконечные реванши, а молодых бойцов игнорируют и ведут к поражениям

Ислам Махачев Ислам Махачев
Майкл Чендлер Майкл Чендлер
Тони Фергюсон Тони Фергюсон
Конор Макгрегор Конор Макгрегор
Чарльз Оливейра Чарльз Оливейра
UFC UFC
Дастин Порье Дастин Порье
MMA MMA
Джастин Гейджи Джастин Гейджи
Сирил Ган Сирил Ган
Бокс/MMA/UFC Бокс/MMA/UFC

Промоушену нужны перемены.

Последние годы UFC превращается в лигу реваншей – в ростере мало новых имен, а бойцы с именем уже дерутся по кругу. Теоретически, в этом нет ничего плохого – противостояния с историей всегда привлекали зрителя, а UFC использовал их, чтобы держаться на плаву. 

Достаточно вспомнить карьеру экс-чемпиона в полусреднем весе Жоржа Сен-Пьера, который в 2000-х трижды дрался с Мэттом Хьюзом, дважды с Мэттом Серрой и Би Джей Пенном. При этом последний сам трижды за карьеру встретился с Фрэнки Эдгаром и все тем же Хьюзом. 

Круговорот реваншей привычен для UFC – промоушен до капли выжимает любое противостояние. Но сейчас эта политика приобретает катастрофические масштабы, из-за чего лига стала менее интересной. А через пару лет UFC может столкнуться с серьезным дефицитом звезд. 

В UFC слишком много реваншей, а проспектов тормозят в рейтингах. Легкий вес озолотили Хабиб и Конор, но нынешняя элита дивизиона – переоценена

Если бы Дэйну Уайта спросили, сколько реваншей он готов дать Конору против Хабиба – босс бы вряд ли ответил. Потому что это число близилось бы к бесконечности. И Дэйна спокойно заставит весь дивизион ждать, пока парни вдоволь надерутся. 

Мечты Уайта разрушились с уходом Хабиба, но президент UFC применяет тот же подход к другим. Почти в каждом дивизионе есть голодные проспекты, которые набивают огромные победные серии. Только они не могут пробиться в топ, ведь там засели именитые ветераны, которые без конца дерутся друг с другом. И вместо интересных противостояний мы смотрим бесконечные реванши бойцов, которые уже прошли свой пик. 

Для примера возьмем легкий дивизион UFC – возможно, самый хайповый по именам. Кто сейчас находится в топ-5 рейтинга? Оливейра, Порье, Гейджи, Махачев, Чендлер. Парадокс UFC в том, что рекорд Гейджи в UFC 6-4, а рекорд Махачева – 11-1. А еще больший парадокс в том, что при очной встрече Ислам точно был бы фаворитом у букмекеров. Однако рейтинг этого не отражает – Джастин выше, а еще он трижды (!) дрался за титул.

И дело не в Гейджи или Махачеве, ведь Ислам все равно получил титульник и уже в октябре подерется с Оливейрой. Проблема в тенденции – бойцы, которые однажды попадают в топ-5, оттуда почти не выпадают – из-за политики UFC. 

Весь год мы смотрим на то, как одни и те же бойцы по кругу дерутся друг с другом, устраивают реванши и даже трилогии. А весь дивизион ждет, когда это кончится. Талантливые проспекты набивают серии в UFC, которые Гейджи и Чендлеру не снились, но простаивают зачастую вне топ-10.

Мнение, что нынешний топ-5 легковесов – это лучшие бойцы дивизиона, подкрепляется лишь тем, что они дерутся друг с другом. Порье и Гейджи уже бились за пояс с Оливейрой, а у Чендлера титульным стал аж второй поединок в UFC. При этом Гейджи дрался с Чендлером, а Порье закатил трилогию с Конором. Топ легкого веса законсервировался, элита дерется друг с другом по кругу, а чтобы туда попасть – нужна невероятная серия. К примеру, Махачеву пришлось победить 10 раз подряд, чтобы заслужить бой за пояс (у Конора 10 побед за всю карьеру в UFC).

При этом вы уверены, что Гейджи или Чендлер, поднимаясь с низов в UFC, сумели бы оформить такие безумные серии? Чендлер, который всю карьеру устает спустя полтора раунда, или Гейджи, который пропускает тонну ударов каждый бой и легко отдает позиции в партере? Из-за былых заслуг Уайт сам назвал этих бойцов топами (Чендлер пришел экс-чемпионом Bellator, а Гейджи чемпионом WSOF). Но на момент 2022-го года они – далеко не лучшие в дивизионе, и до них почти нереально добраться.

Возможно, многим была интересна трилогия Порье даже с таким Конором – она гремела в соцсетях и порвала PPV. Но по-спортивному это были не самые интересные бои. В отличие от того, что происходит в подвале легкого дивизиона. Там уже давно дерутся голодные и мастеровитые бойцы, которые ничуть не уступают названным топам. 

Рафаэль Физиев, Матеуш Гамрот, Арман Царукян, Дамир Исмагулов – эти бойцы показывают отличные бои, но далеки от элиты (после недавних побед Рафаэль стал 7-м в рейтинге, а Матеуш 9-м). При том, что в топ-10 до последнего времени находился Тони Фергюсон – уже окончательно сдавший ветеран, который проиграл 4 (!) раза подряд. Да, Фергюсон восхитил публику кокнурентным первым раундом против Чендлера, но это говорит лишь о слабости Майкла, а не том, что Тони «еще что-то может». 

Как бы Фергюсона ни любили, но почему 38-летний легковес, который проиграл все бои за последние два года, который откровенно сдал, по-прежнему находился в топ-15 (сейчас он 11-й)? Тони не соответствует уровню тех бойцов, которые заслуживают быть в списке лучших. Поэтому, к примеру, нет в рейтинге тяжелого дивизиона Андрея Орловского. Да, у ветерана громкое имя, поэтому UFC ставит его бои даже в главный кард. Но Андрей уже не может конкурировать с бойцами из рейтинга, это просто опасно для его здоровья. 

UFC слишком медленно обновляет рейтинги – поражения и победы должны цениться выше. Лига стравливает проспектов, а не подводит их к топам – это тупиковая тактика

Актуальные рейтинги UFC – к сожалению, не список сильнейших бойцов лиги. Чтобы пережить конкуренцию внизу дивизионов, нужно пройти мясорубки, а в топе – зачастую только имена.

Если вы думаете, что это домыслы – прислушайтесь к букмекерам. Это компании, чей бизнес зависит от того, какой коэффициент они выставят на участников спортивного мероприятия. Уровень бойцов оценивают специальные аналитики, а коэффициенты корректируются, исходя из ставок клиентов.

И знаете, какой коэффициент букмекеры дают на Махачева против Оливейры? Фактического чемпиона (формально у бразильца нет пояса из-за несделанного веса), который так доминирующе зачистил дивизион – победив всех «монстров» от Гейджи до Порье. Наверное, коэффициенты хотя бы равные? Нет, на Махачева дают около 1.4-1.5. И это коэффициент, который делает его уверенным фаворитом, потому что на Оливейру – примерно 3.2.

И так происходит часто, ведь публика считает топами не лучших бойцов дивизиона, а тех, кто однажды попал в элиту. Букмекеры же оценивают реальную форму бойцов, и лучшими могут оказаться парни из андеркарда или подвала рейтинга. Просто сведите Александра Романова (12-й в тяжелом весе) и Деррика Льюиса (5-й), Шавката Рахмонова (10-й в полусреднем весе) и Стивена Томпсона (7-й), Умара Нурмагомедова (14-й в легчайшем весе) и Доминика Круза (8-й), и вы, возможно, увидите даже более разгромные коэффициенты у букмекеров.

Если это так, то значит с рейтингами беда – они должны обновляться намного быстрее, а победы и поражения сильнее влиять на место в списке. При четырех поражениях подряд боец не должен оставаться в топ-15. А при пяти победах – не должен быть вне топ-10.

Ведь ММА меняются, а главными проспектами сейчас становятся борцы. Почему всех восхитил бой Махачева с Царукяном, а также недавний бой Армана с Гамротом? Да, Царукян проиграл оба боя, и формально его рекорд в UFC стал 5-2. Но эти поединки вышли интересными лишь по одной причине – у бойцов близкий уровень мастерства, и они показали конкурентную дуэль в октагоне.

Что происходит с другими – показывает Махачев, который переезжает соперников уже 10-й бой подряд. Царукян оказался единственным, кто дал Исламу хоть какой-то отпор в партере. И это был шикарный бой, который, к сожалению, превратился в поражение в рекорде молодого бойца.

Получается, что Арман прошел войны с топовыми бойцами, даже не попав в топ-10. Зачем UFC так упорно топить проспекта, который при должном матчмейкинге уже скоро мог бы драться с элитой? Царукян – отличный боец, которому лишь 25 лет, с хорошим партером и стойкой, которым восхищаются эксперты.

Зачем бросать парня под Махачева и Гамрота – таких же голодных проспектов, которые рвутся к титулу? Разве не заинтересован UFC, чтобы они все стали новыми звездами, а болото в дивизионе рассосалось? Чтобы ветераны вроде Дос Аньоса и Фергюсона исчезли из рейтингов, а топов вроде Чендлера и Гейджи проверили свежие бойцы? Ощущение, что UFC просто оберегает звезд, которых любят фанаты, сталкивая проспектов друг с другом.

В других дивизионах UFC не лучше – в полулегком есть проспект с 9 победами подряд, но он даже не в топ-5. А в легчайшем весе ветераны тормозят молодых

Если посмотреть на другие дивизионы, там там ситуация похожая. В полулегком весе доминирует Алекс Волкановски, который уже третий раз подрался с Максом Холлоуэем и снова победил. Волкановски жалуется, что ему не с кем драться, поэтому он хочет подняться в легкий вес. Но правда ли, что Алексу не с кем драться?

Элита дивизиона не меняется уже много лет: это дошло до абсурда, и в позапрошлом титульнике Волкановски подсунули Корейского Зомби. Ударника, который никогда не был бойцом чемпионского калибра, а последнее время сильно сдал. Да, UFC искал соперника в короткий срок, но это создало иллюзию, что в дивизионе банально некому драться с Волкановски – не считая Холлоуэя.

При этом достаточно пробежаться по рейтингу, чтобы понять, что это неправда. Шестой номер дивизиона – 28-летний Арнольд Аллен, идет на серии из 9 побед подряд (9 из 9 в UFC). Девятый номер рейтинга – 27-летний Брайс Митчелл, идет с рекордом 15-0 (6 побед в UFC). Десятый номер рейтинга – 28-летний Мовсар Евлоев, идет с рекордом 16-0 (6 побед в UFC).

И это не считая испано-грузинского проспекта Илии Топурии (15-й в рейтинге, 4-0 в UFC), которому всего 25, но он уже показывает отличный уровень. Хоть и скомканно выступил в последнем поединке, поднявшись в легкий вес, где выстоял после нокдауна и отправил в зубодробительный нокаут Джея Герберта.

Разве Волкановски не с кем драться? Никто не говорит, что Аллен, Митчелл или Евлоев станут чемпионами (хотя Мовсар уже готов драться с топами). Но вопрос к лиге: зачем искусственно создавать ситуацию, когда элиты не сменяются, а Волкановски приходится по три раза драться с Холлоуэем, избивать списанного Зомби и рваться в легкий вес за новыми вызовами? Когда в лиге уже есть минимум один вызов прямо сейчас – это Мовсар Евлоев. А Аллен, Митчелл и Топурия – могут стать проблемой для других топов.

Почему UFC заставляет бойцов оформлять головокружительные серии, чтобы попасть в топ-5? При этом тем, кто проявил себя много лет назад, позволено проигрывать и четыре раза подряд, но держаться на плаву. Помните Фрэнки Эдгара? Экс-чемпион сдал уже давно, а последние годы гробит здоровье – проиграв 4 раза в последних 5 боях. 

Но посмотрите на рейтинг: до воскресного турнира Эдгар был 10-м в дивизионе (сейчас опустился на одну строчку)! К сожалению, Фрэнки – ходячий мертвец, который почти каждый бой улетает в нокауты. Но ветеран выше в рейтинге Умара Нурмагомедова, который сейчас сделал бы из него котлету (впрочем, фамилия помогает, и при рекорде 3-0 в UFC россиянин уже 14-й в топе). 

Но UFC верен своей политике – он не только медленно обновляет рейтинги, но и тормозит продвижение проспектов, сталкивая их друг с другом. На прошлом турнире лига свела непобежденного Джека Шора и более опытного, но все еще проспекта – Рики Симона. Оба – отличные бойцы-универсалы,  которые рвались в элиту и шли на серии из 5 побед подряд. Как итог, парни показали конкурентный бой, в котором сильнее оказался Симон, нокаутировавший валлийца. 

Вероятно, UFC доволен – до этого они хотели свести Шора и Умара Нурмагомедова, но выбрали Симона. Неужели лиге так нужно было, чтобы Шор проиграл – раз они намеренно искали ему голодного и мастеровитого соперника? Уайт добился своего, непобежденный 27-летний Шор потерял нолик, улетел в нокаут и, возможно, забуксует в рейтинге.

Но что делать с Симоном, как не пустить его наверх? Когда-то Рики уже оступился и дважды проиграл, но сейчас повзрослел и стал угрозой. Самый очевидный вариант – срочно свести Рики с Умаром, чтобы еще один проспект отлетел в рейтинге. А Фрэнки Эдгар, Доминик Круз и Педро Муньоз продолжили сидеть в топ-15 и драться в главном карде.

Конечно, это преувеличение, но все выглядит так. Ведь что происходит в топе легчайшего дивизиона? Там в топ-5 никак не может пробиться Мераб Двалишвили, который показывает топовую борьбу и одержал уже 7 побед подряд. А 10-м в рейтинге засиделся 24-летний Сонг Ядонг – китаец с рекордом 8-1 в UFC, побеждавший Марлона Веру, который сейчас идет пятым.

Да, справедливость восторжествовала, и Ядонг получил бой с Сэндхагеном (4-м номером). Но почему это не отражает рейтинг? Неужели кто-то серьезно верит, что сейчас Ядонг слабее Доминика Круза или Педро Муньоза, которые идут выше? 

UFC ждет дефицит звезд через пару лет: молодые получают хайп от ветеранов, но цепочка сломалась. Элитные бойцы уходят на пенсию и не делятся славой с проспектами

Похожая ситуация наблюдается во всех дивизионах – за редким исключением. Мы смотрим бесконечные реванши не потому, что в UFC дефицит хороших бойцов. А потому, что руководство само блокирует обновление рейтингов и появление новых героев. Если Мовсару Евлоеву в следующем бою позволить подраться с Максом Холлоуэем, не исключено, что россиянин победит. Ведь у Макса не лучшая борьба, а после невнятного боя с Родригесом и сокрушительного избиения от Волкановски – гаваец явно на спаде.

Родит ли это новую звезду для дивизиона? Да, Мовсар не самый разговорчивый парень, он не устраивает трэшток и не веселит фанатов на пресс-конференциях. Но он непобежденный, идет с рекордом 15-0, из которых 7 побед в UFC. Почему промоушен не хочет создавать новые звезды, а предпочитает эксплуатировать старых – подпуская к титульнику то 34-летнего Келвина Каттара, то 37-летнего Джоша Эмметта? 

Конечно, на этот вопрос есть ответ – имена бойцов знакомы фанатам, а в октагоне они зрелищно рубятся (хотя бой Каттара и Эмметта в итоге вышел скучным). Поединок Холлоуэя и Каттара стал культовым, а встреча с Мовсаром неизбежно закончится на земле – лига рискует потерять зрелищного рубаку Макса, а получить очередного молчаливого борца. Поэтому лучше дать Холлоуэю в следующем бою кого-то, кто исполнит роль груши, чтобы Макс, даже на спаде, дал кадры для новых хайлайтов.

Но это путь в никуда – в долгосрочной перспективе лига столкнется с дефицитом звезд, который испытывает уже сейчас. Проспекты должны получать хайп от топов, и так было всегда. Порье и Гейджи популярны, потому что их прославили Хабиб и Конор. Сейчас они должны прославить новое поколение, но этого не происходит – ведь промоушен собрался эксплуатировать их до пенсии.

Уже сейчас почти во всех дивизионах самыми успешными становятся реванши:

• В наилегчайшем весе – трилогия Фигейредо и Морено;

• В легчайшем – реванш Яна и Стерлинга;

• В полулегком – трилогия Волкановски и Холлоуэя;

• В легком – трилогия Конора и Порье;

• В полусреднем – реванш Усмана и Ковингтона, а до этого два боя Камару с Масвидалем; 

• В среднем – реванш Адесаньи и Уиттакера;

В полутяжёлом (о, да!) – обошлось без скучных реваншей, ведь в дивизион пустили проспекта Иржи Прохазки, которому через два боя дали титульник – и он победил;

В тяжелом весе – пока тоже застоя не наблюдается, Нганну подрался с Ганом, которого никто не мариновал;

А теперь вопрос: в чем отличие полутяжелого и тяжелого дивизионов от остальных? Почему там нет этой изнурительной череды трилогий?

В полутяжелом весе все изменило появление Иржи Прохазки – не самого техничного, но крайне эксцентричного нокаутера. Да, он пришел в дивизион в статусе чемпиона Rizin. Но неужели для UFC это достаточное резюме, чтобы всего через два боя давать титульник? Лига не стала мариновать проспекта, заставлять его подниматься с низов. А просто подтолкнула в топы, быстро выведя на титульник. Как итог – лига получила яркого чемпиона, а в дивизионе нет застоя. 

Что происходит в тяжелом дивизионе? Там все тоже не так плохо: если проспект-тяж появляется, то лига за него хватается. К примеру, Сергей Павлович, российский нокаутер, идущий с рекордом 3-1 в UFC, уже в июле подерется с именитым Дерриком Льюисом. Александр Романов – устрашающий борец-великан из Молдовы, который уничтожает всех на пути, уже 12-й в рейтинге. А тот же Сирил Ган, феноменальный тайский боксер, за 7 боев добрался до титульного боя с Нганну. 

UFC настолько щедр к тяжам, что может впустить в топ-5 даже абсолютно случайных бойцов – Таи Туиваса недавно залетел в элиту, стал третьим в рейтинге и получил бой с Ганом. Конечно, Туиваса быстро вылетит, но факт очевиден – пробиться в элиту тяжелого дивизиона не так уж сложно. 

Именно поэтому дивизион живет, в нем появляются новые имена, а за титульником выстроилась очередь из претендентов. Если бы промоушен мариновал Гана, Аспиналла, Павловича, Романова, они могли бы до сих пор оставаться вне топ-10. По меркам других дивизионов 7 побед подряд Гана – не феерическая серия (у Арнольда Аллена в полулегком – 9, но он даже не в топ-5). Вместо этого можно было устроить трилогию Нганну с Миочичем или ждать Джонса. Но промоушен пробил застой, и мы получили противостояние Нганну с Ганом, которое никого не оставило равнодушным.

Остается надеяться, что в других дивизионах мы чаще будем видеть новые имена в чемпионских боях (чем отличаются 7 побед Гана и 7 побед Евлоева – не очень понятно). Для этого проспекты должны получить лифт, который поможет пробиться в топ-15, не набивая фантастические серии из 10 побед подряд. Иначе через пару лет UFC рискует остаться совсем без звезд, когда нынешние топы уйдут на пенсию, а проспекты так и останутся молодыми дарованиями.

🦅 Махачев подерется за титул UFC: преемник Хабиба встретится с Оливейрой в октябре, чтобы вернуть пояс в Дагестан

Фото: Gettyimages.ru/Victor Decolongon, Stacy Revere, Mike Stobe, Josh Hedges/Zuffa LLC, Alex Bierens de Haan; globallookpress.com/Louis Grasse

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