Тактаров – автор самого быстрого сабмишена в UFC (9 секунд). Позже соперник признался, что это договорняк – у них был один менеджер

Победа помогла россиянину выиграть пояс.

Споры о том, кто был первым российским чемпионом UFC не утихают. Кто-то считает, что им был Олег Тактаров, выигравший в 1995-м турнир-восьмерку UFC и получивший пояс. А кто-то, что Хабиб, ставший рейтинговым чемпионом UFC, а не победителем турнира.

В споре много раз ставили жирную точку, но каждый раз она превращалась в запятую. Тактаров был первым бойцом UFC из России и дрался во времена, когда промоушен лишь отдаленно напоминал спортивную организацию. И хотя Олег победил в финале UFC 6 и стал чемпионом, многие считают победу нелегитимной. Ведь в полуфинале Олег участвовал в поединке с Энтони Масиасом, который сам американец назвал договорным.

Тактаров выиграл турнир UFC 6 в 1995-м, показав силу советского самбо. Финал с Эбботом длился 18 минут без остановок, а медики откачивали Олега кислородной маской

Когда-то в UFC дрались на голых кулаках, по несколько раз за вечер, а поединки длились до 30 минут без перерывов (ограничение по времени появилось на UFC 5 – до этого лимитов вообще не было). Один из таких олдскульных турниров и выиграл Олег Тактаров. Это был 1995-й, когда в Вайоминге состоялся шестой турнир UFC. Он прошел по системе Гран-при, как и все первые турниры UFC, а чемпион за вечер прошел путь от четвертьфинала до титула.

В первом поединке Тактаров победил удушающим канадца Дэйва Бенето за 57 секунд. А в полуфинале должен был подраться с Патриком Смитом. Но американец неожиданно снялся с боя, сославшись на боли в животе. И тогда против Тактарова вышел Энтони Масиас – не самый опытный ударник, у которого с Олегом был один менеджер.

Энтони участвовал не в турнире, а в резервном поединке, в котором досрочно победил Али Гепсона. Всего таких запасных поединков на UFC 6 было два. В другом выиграл Джоэл Саттон, который тоже мог выйти на замену Смиту. Однако Саттон отказался – без объяснения причин.

Тактаров был видным бойцом по меркам раннего UFC: выступал под прозвищем Русский Медведь и показывал силу советского самбо. Позже Олег стал актером и снимался в Голливуде, но роль жесткого русского сыграл уже в UFC. Что касается Масиаса, то он не был звездой – невзрачный боец, почти без опыта в ММА, без харизмы или впечатляющих навыков.

Тактаров вышел на бой, зная, что в финале его ждет яркий ударник с не лучшей техникой. Эта характеристика подходила и Танку Эбботу, и Полу Варелансу по прозвищу Полярный Медведь, которые встречались в полуфинале.

Ожидалось, что схватка с Масиасом станет типичной дуэлью ударника и борца. Но вышло иначе: Энтони на первых же секундах бросился в ноги Тактарова (странный ход для ударника), легко отдал шею на гильотину и постучал о сдаче. В тот вечер Тактаров поставил рекорд UFC по самому быстрому сабмишену, который не побит до сих пор. Ведь чтобы придушить Масиаса, Тактарову хватило всего 9 секунд.

Легкая победа помогла Тактарову сохранить силы, и в финале он встретился с Танком Эбботом – ярким бойцом, который восхищал тем, что в каждом поединке устраивал мясорубки. Танку хватило меньше двух минут, чтобы забить Вареланса до ТКО в партере. У Пола не было бойцовской базы, но была невероятная антропометрия и мощь. Однако этого не хватило против Эббота, который был явно мастеровитее.

Поединок Тактарова и Эббота стал классикой олдскульного ММА. Бойцы дрались почти 18 минут, хотя и отдыхали в партере. Тогда в лиге еще не было раундов (их введут только на UFC 8), а бойцы дрались без перерыва 30 минут. К концу 18-й минуты Тактаров сохранил больше сил и придушил Эббота, заставив того сдаться.

До этого Танк выигрывал бой: американец доминировал в партере и показывал граунд-энд-паунд, разбивая лицо Олега. Эббот с поднятой головой покинул октагон, а Тактарова после волевой победы откачивали при помощи кислородной маски – россиянин оставил в октагоне все силы.

Полуфинал с Масиасом на UFC 6 считают договорняком – в этом признался сам боец. Но рекорд Тактарова не побит: 9-секундый сабмишен – самый быстрый в лиге

Тактаров стал победителем турнира UFC 6 и получил пояс – тот самый, вокруг которого в эру Хабиба было столько споров. Нет смысла обсуждать, считается ли победа в турнире-восьмерке полноценным чемпионством. Более интересно, что в полуфинале, на пути к этой громкой победе, Тактаров провел бой, который впоследствии его соперник сам признал договорным. И выйди тогда в октагон не Энтони Масиас, а другой боец, возможно, финалист был бы другим.

У Масиаса и Тактарова на момент боя был общий менеджер – Бадди Альбин. Когда Олег молниеносно задушил Энтони в полуфинале, тут же пошли разговоры о договорняке. Об этом сразу сказали комментаторы Джефф Блатник и Джима Браун. А рефери Джон Маккарти, который работал на том поединке, написал о бое Тактаров – Масиас в своей книге «Let’s Get It On!».

«Во время полуфинального боя между Олегом Тактаровым и Энтони Масиасом, я считаю, что увидел свой первый договорной бой в UFC. У бойцов был один менеджер. Поэтому я думаю, что за кулисами было решено, что Масиас проиграет, чтобы Олег вышел в финал и встретился с Танком как можно более свежим. Поединок прошел слишком гладко, на мой взгляд. Масиас сразу попался на гильотину и постучал», – вспоминал Маккарти.

Долгое время это были лишь подозрения. Но спустя годы Масиас сам признал, что сдал бой Тактарову. Боец рассказал, что перед полуфиналом менеджер поставил ему жесткий ультиматум и угрожал испортить карьеру.

«С нами никого больше не было. Там были только я и Бадди – в ванной комнате. Я уже был там, он вошел и сказал, что Олег должен был выиграть UFC 5 – вот что он сказал мне. Он сказал: «Мы вложили в это много денег, и если ты будешь бороться с ним – тогда больше никогда не будешь драться ни здесь, ни где-либо еще». Это не слово в слово, но он сказал примерно это», – рассказал Энтони.

После поражения Масиас больше не дрался в UFC. Он выступал в региональных американских промоушенах, проведя также два неудачных боя в японском Pride. Энтони закончил карьеру в 2014-м с рекордом 26 побед и 18 поражений, не оставив заметного следа в мире единоборств.

Что касается Тактарова, то до конца 1995-го он выступал в UFC. На седьмом турнире Олег вничью подрался в чемпионском Супербое с Кеном Шемроком – победителем такого же поединка на UFC 6 (многие именно эти специальные бои считают титульными, а не победы в турнирах-восьмерках).

А на следующем турнире Ultimate Ultimate 1995 Тактаров проиграл решением Дэну Северну в финале – бой продлился все 30 минут. После чего уехал драться в Японию, где большой карьеры не построил, проиграв уже в дебюте. После окончания карьеры Тактаров всегда называл себя чемпионом UFC. Хотя и не исключал, что полуфинал с Масиасом был договорным.

«Если это и было, то это было решение Энтони, не мое, и он мне ни в чем не признавался после. А перед боем у нас не было даже дружеских отношений, мы тренировались месяца за три до этого. Он приходил к нам на тренировку и каждый раз так меня выводил своим поведением, что у нас чуть ли не до драки доходило.

С его стороны я увидел нелогичное движение в ноги. А я в тот момент был сильным: если человек мне нырял в ноги, я надевал удавку и шансов почти не было», – рассказывал Тактаров в интервью «Матч ТВ» в ноябре 2016 года.

В спорте договорные матчи, даже старые, расследуются. А участники могут получить уголовный срок. Но ранний UFC – время хаоса, когда турниры напоминали фильмы с Жан-Клодом Ван Даммом, а правила придумывались на ходу. Никто не захотел отматывать пленку и выяснять, что же произошло на UFC 6 в далеком 1995-м.

Хейтеры напоминали Тактарову про бой с Масиасом спустя 20 лет. Все из-за соперничества с Хабибом – Олег считает, что у дагестанца в карьере тоже был договорняк

Фактически поединок с Масиасом ставит под сомнение пояс Тактарова на UFC 6 – если бы расследование было проведено, то результаты турнира могли аннулировать. Даже в случае, если Олег не знал о договорном характере поединка. Ведь Тактаров победил в финале Эббота аж на 18-й минуте, и выносливость, которую Олег не тратил в полуфинале, оказалась ключевым фактором.

Тактарову скандальный поединок часто припоминали. Особенно фанаты Хабиба – в разгар спора, кто был первым чемпионом UFC из России. И когда Нурмагомедов победил Гейджи в 2020-м – Тактаров заговорил. Ведь у Хабиба и Джастина был один менеджер, что очень напоминало случай с Масиасом.

«Сейчас мне перестали писать про полуфинал с Антонио Масиасом на UFC 6. Просто перестали писать. Потому что, ребят, вы – мне, а вот – у вас. У меня-то это было случайно, я же к этому не готовился. Я должен был с Пэтом Смитом драться, а он испугался, слился. Сказал, что у него живот болел. Потому что боялся, что я свои слова сдержу, отломаю ему... И слился. Заменили его на парня, который оказался контролируемым нашим общим менеджером. Он ему чего-то сказал. Откуда я чего знал? Этот прыгнул, я его задушил.

Смотрю – что-то как-то легко бой прошел. То есть это подстава, реально. Я бы у него все равно выиграл. Я с ним два раза на тренировках спарринговал. Мой уровень тогда был намного выше. Мне не нужна была эта подстава, но она случилась. И начали через 23 года вспоминать.

А сейчас уже никто не вспоминает, потому что понятно, что бой между Хабибом и Гейджи был договорной. Это очевидно. Но по мне – это нормально. Если есть возможность, если вы хорошо отработали, деньги заработали – еще лучше. Мне приятно, что человек болевым завершил или удушающим. То есть это такой посыл к молодежи – мол, вот, видите, человек добрый, не бил в партере, сделал болевой, больше боритесь, меньше жестокости.

Завершил карьеру, перестанет вес гонять, здоровье сохранит. Заработал деньги в конце концов. Я за него рад и счастлив. С другой стороны – хорошо, что все резко перестали мне что-то писать. Потому что рыльце-то в пушку», – рассказывал Тактаров.

Возможно, ситуации и похожи, ведь у Хабиба и Гейджи один менеджер – Али Абдель-Азиз. Кроме того, в поединке кому-то показалось странным, что Гейджи иногда не сжимал кулак при ударах, а в партере легко отдавал позицию. Это породило слухи, что Джастин сдал бой, ведь у Хабиба были проблемы с подготовкой – он переболел свинкой. А к бою с трудом сделал вес (кто-то даже посчитал, что Нурмагомедов провалил весогонку, но это скрыли организаторы).

Однако Гейджи, в отличие от Масиаса, не прыгнул в гильотину на первых секундах. Американец и вовсе забрал первый раунд на карточках двух судей, несколько раз тяжело попав по Хабибу. Да, в партере это было деклассирование, и Гейджи моментально отдавал позицию. Но в борьбе на земле Джастин всегда не был силен (ему лучше удается защищаться на ногах). Американец показывал это до Хабиба и показал после – в бою с Оливейрой, где тоже был легко задушен. Поэтому сравнивать эти случаи не совсем корректно, если Гейджи, как и Масиас, в будущем не заявит, что сдал поединок в 2020-м.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев; sherdog.com