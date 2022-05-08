Проваливший взвешивание Оливейра переехал Гейджи, дважды упав в нокдаун. Теперь хочет бой с Конором

Ирландец уже ответил!

Чарльз Оливейра выходил на бой с Джастином Гейджи без пояса – чемпиона лишили титула из-за проваленного взвешивания. Хотя Чарльз показал перевес лишь на 200 граммов, UFC строго наказал бразильца. Даже победа над Гейджи не вернула бы ему чемпионство, а лишь сделала обязательным претендентом.

Казалось, случившееся может вывести Оливейру из равновесия. До этого он уничтожил Майкла Чендлера и Дастина Порье, провозгласив себя новым доминирующим чемпионом. Теперь же у Оливейры не было пояса, а Гейджи обещал нокаутировать бразильца.

Старт поединка показал, что Джастин намерен сдержать слово. Он вкладывался почти в каждый удар – настолько, что иногда терял равновесие. И план сработал: Гейджи тяжело попадал по Оливейре, и бразилец дважды упал в нокдаун. Впрочем, это были не очень тяжелые потрясения, а Чарльз специально падал на спину. И так сумел выжить – Гейджи боялся партера бразильца и не шел его добивать.

Нокдауны в первом раунде становятся традицией для Оливейры – так же было в боях с Чендлером и Порье. И хотя в этом бою Оливейра упал в нокдаун уже два раза, а на его лице образовалась огромная гематома, бразилец снова перехватил инициативу.

Уже в первом раунде Оливейра стал попадать по Гейджи, хорошо прессинговал и вскоре тяжело попал по американцу, отправив того в нокдаун. И в партере Гейджи угодил в ловушку: Оливейра, словно паук, обвил его ногами, после чего без проблем придушил. Это уже второй титульник для Джастина за его карьеру в UFC – до этого его тоже придушил Хабиб. Однако дагестанец сделал это во втором раунде, при этом первый двое судей из трех отдали Гейджи.

После победы Оливейра напомнил всем, что он – настоящий чемпион легкого дивизиона. И сказал, что хочет подраться с Конором. А ирландец оперативно отреагировал: заявил в соцсетях, что ему нравится быть здоровяком, и он не горит желанием гонять вес:

«Я не уверен, что хочу сбрасывать вес. Мне нравится быть здоровым как холодильник. Я чувствую, что хочу драться в таком весе, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Но я бы хотел сразиться с бразильцем, 100%! Я люблю Бразилию, и я непобедим против бразильцев. Одни нокауты».

Когда-то считалось, что у Оливейры нет характера: он быстро сдавался от болевых, а в поединке с Полом Фелдером в 2017-м пытался постучать после тяжелых ударов в партере. Но прошло больше четырех лет, и сейчас Оливейра – один из самых духовитых бойцов UFC. Он показывает шоу и устраивает дикие камбэки, фактически оформив уже вторую защиту титула. Но скоро Чарльза может ждать серьезная проверка в лице Ислама Махачева – протеже Хабиба, который ломает соперников и уверенно идет к титулу.

Фото: Gettyimages.ru/Carmen Mandato