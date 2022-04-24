Тайсон Фьюри уходит из бокса. Чемпион не встретится с Усиком, но хочет бой с нокаутером из UFC – по странным правилам

Они с Нганну уже сошлись в ринге.

Сильнейший тяжеловес планеты Тайсон Фьюри заявил, что уходит из бокса. Об этом чемпион сказал в ринге – сразу после боя, в котором нокаутировал Диллиана Уайта.

«Я обещал своей жене, что третий бой с Уайлдером будет последним. Так и должно было быть, но я очень хотел выступить перед фанатами на «Уэмбли». Возможно, это все. Возможно, это последний бой Цыганского короля. Что за прекрасное завершение карьеры!» – сказал Фьюри.

Уайт – не самый сильный соперник в карьере Фьюри, но именно победа над ним может стать для чемпиона последней в боксе. Впрочем, это не конец пути Тайсона в единоборствах. Уже в ринге Фьюри договорился о бое с чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и рассказал о желании выступить в реслинге и выставочных поединках. А отец Тайсона считает, что сын еще вернется в профессиональный бокс – и будет драться до 40 лет.

Фьюри рано уходит из бокса – фанаты ждут его бой с Усиком. Но Тайсон вызывает чемпиона UFC Нганну, чтобы устроить шоу

Слова Тайсона об отставке не стали шоком, ведь о желании уйти Фьюри говорил и до боя с Уайтом. Но это решение вызывает недоумение – сразу по нескольким причинам.

Во-первых, Фьюри всего 33 года – не возраст для тяжеловеса. И в боксе его ждет минимум еще один громкий бой – с победителем пары Усик – Джошуа. Ситуация для Цыганского короля беспроигрышная, ведь оба соперника гарантируют шикарные афиши.

У Фьюри будет два варианта: побить непобежденного Усика или выйти против соотечественника, бой с которым сведет с ума Великобританию. В такой момент уходить из бокса – спорно. Ведь кажется, что Тайсон не закрыл все вопросы в дивизионе – особенно после прихода в него Усика и потенциального боя за абсолютно чемпионство.

Во-вторых, Фьюри говорит, что обещал уйти из бокса жене – еще после третьего боя с Уайлдером. При этом в октябре 2021-го – после того самого боя, жена Тайсона была не так категорична. Тогда Пэрис допускала, что муж сможет драться еще несколько лет.

«Думаю, что еще несколько лет Тайсон отбоксирует. Сейчас ему 33, и он сможет драться до 35. Владимиру Кличко было около 40, когда он закончил? Да, многие продолжают боксировать до тех пор, пока не проиграют. Я бы не хотела такой судьбы для мужа. Всегда появляется парень моложе и свежее, поэтому твое поражение становится неизбежным. Так что да, думаю, еще два или три года. А уже потом Тайсон повесит перчатки на гвоздь», – говорила Пэрис.

Прошло полгода, и Фьюри все так же 33. Но Пэрис уже передумала – после победы мужа над Уайтом она заявила, что Тайсону нужно уходить сейчас:

«Миру уже достаточно его достижений. Он лучший и снова это доказал. Я хочу, чтобы он завершил карьеру. Мне это не нравится. Празднование победы – это прекрасно, но вся подготовка и сам бой – это ужасный опыт. Я бы предпочла, чтобы он сейчас был дома. Ему уже не надо ничего доказывать миру».

В-третьих, сразу после победы Фьюри над Уайтом в ринге появился чемпион тяжелого веса UFC Фрэнсис Нганну. И они с боксером обсудили потенциальный бой – при этом по смешанным правилам. И Фьюри, несмотря на уход из бокса, был в восторге от противостояния:

«Я чемпион мира по боксу, он чемпион UFC. Фрэнсис в отличной форме, посмотрите на его мышцы. Он великолепно выглядит. Будет ли этот бой в ринге или октагоне? Это будет особенный бой. Такого вы еще не видели в истории спорта».

Бой Фьюри с Нганну реален, но все зависит от Дэйны Уайта. Однако отец Тайсона считает, что сын вернется в бокс – ради боя с Джошуа

Фьюри и Нганну грезят совместным боем уже несколько лет. Желание устроить его взаимно: Фрэнсису это позволит заработать лучший гонорар в карьере, а Тайсон, вероятно, видит в Нганну громкий и не самый сложный вызов. При этом бойцы говорят о смешанных правилах – Фрэнсис после боя Фьюри с Уайтом заявил, что хочет подраться в ринге, но в перчатках из ММА. А Тайсон еще в 2020-м заявлял, что согласен на такие условия.

«Я бы сразился с одним из чемпионов UFC в маленьких перчатках. Может быть, в клетке, но по правилам бокса. В перчатках по четыре унции я готов драться. Никто не хочет потерпеть неудачу в том, что он делает. Но я из тех людей, которые всегда готовы попробовать что-то новое.

Я зарабатываю много денег в боксе, но в этом спорте я уже на вершине. Теперь я готов войти в клетку и сразиться с кем-то в маленьких перчатках. Давайте посмотрим, каково это – бить кулаками по лицу перчатками в четыре унции, а не в 10», – говорил Тайсон.

Очевидно, что Фьюри настроился на поединок с Нганну. Как и сам Фрэнсис – камерунец уже заявил, что бой с Тайсоном должен состояться в следующем году. Но помешать планам может контракт Нганну с UFC – у чемпионов он автоматически продлевается на один бой после каждой защиты титула. Это соглашение запрещает бойцам драться за пределами UFC. Поэтому для организации боя с Фьюри придется вести переговоры с Дэйной Уайтом – и не факт, что они к чему-то приведут.

Ушел ли Фьюри из бокса навсегда? Возможно. Именно это слово использовал сам Тайсон, когда говорил об отставке в ринге. Ведь Фьюри не первый раз уходит из бокса – это случалось в 2016-м, после чего он изменил решение, а заявление об отставке назвал шуткой. Тайсон страдал от биполярного расстройства и депрессии, признаваясь, что после победы над Кличко не мог найти мотивацию. И ей для Фьюри стал Уайлдер: Тайсон сбросил лишний вес и в 2018-м вернулся в ринг, после чего закатил триумфальную трилогию.

Похоже, сейчас ситуация повторяется – Фьюри не может найти мотивацию, чтобы остаться в боксе. Тайсон говорит, что заработал достаточно денег, а дальше будет снимать в кино, выступать в реслинге или устраивать выставочные поединки (вроде боя с Нганну). Но отец Тайсона Джон Фьюри считает, что сын изменит решение, когда соскучится по профессиональному рингу:

«Чушь собачья! Тайсон – тот еще безумец! Куда он денется без бокса? Бокс – это его жизнь. Куда он денется без этого спорта? Что он будет делать? Вынесет мусор, выпьет несколько чашечек кофе, отвезет детей в школу и почитает газету? Ну же. Относитесь к тому, что говорит Тайсон, с капелькой иронии. Я его отец и знаю, что к чему. Бокс – это его жизнь. Он будет боксировать, когда ему исполнится 40 лет».

Джон подтвердил, что Тайсону нужна мотивация. И назвал боксера, который может разжечь во Фьюри огонь:

«Я надеюсь, что Джошуа побьет Усика. Я буду болеть за него. Мне будет плохо, если победит Усик. Ничего не имею против него, он отличный парень, но мое сердце принадлежит этому мужчине из Уотфорда. Если Джошуа победит, то ничего не сможет удержать Тайсона на пенсии».

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge; East News/Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Sipa USA