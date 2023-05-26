Будет финал США – Канада?

Чемпионат мира-2023 и без сборной России получается интригующим. Конечно, общий уровень турнира просел – приехало совсем по минимуму звезд, но это только уравняло команды. А когда огромного разрыва между сборными – особенно вышедшими в плей-офф – нет, то будут и сенсации.

Например, мы верили в силу сборной Швейцарии, но она облажалась и закончила турнир. У сборной традиция: выйти в финал раз в пятилетку, а потом вылетать каждый год в четверти. На этот раз, правда, швейцарцы исполнили вообще гениально: выиграли два года подряд группу и оба раза отлетели до полуфинала – это надо умудриться.

Но это не единственный громкий результат четверга.

Латвия отправила домой шведов! Что? Да!

На домашних ЧМ хозяевам не всегда удается добиться успеха, но латвийцы при поддержке своих болельщиков удивили всех. Они могли пролететь мимо плей-офф, если б проиграли Швейцарии в основное время в последнем матче группового раунда, но все сложилось удачно. Латвия вообще запрыгнула на третье место, избежав встречи с американцами, которые пока на этом турнире не проигрывают.

Но в дальнейшее продвижение латышей по сетке все равно не верилось: в четвертьфинале им достались шведы – да, у них не самый сильный состав, но выглядел все равно мощнее соперника. Однако Харийс Витолиньш построил крепкую команду, которая показала, что у нее есть характер и что она не зря мощно провела групповой этап. При этом тренерский штаб Латвии понимал сильные и слабые стороны команды – сломя голову в атаку никто не бежал. Получилось всего 15 бросков в створ, но этого хватило для трех голов. Шведы же бросили 41 раз, несколько раз играли в большинстве, в том числе и после 5-минутного удаления Дзиеркалса, но родили всего одну шайбу.

В третьем периоде Латвия воткнула два гола, на которые у соперника ответа не нашлось – зарешали в самый важный момент бывшие игроки КХЛ: первый забил Индрашис, а потом большинство реализовал Якс. Причем Микс в своем моменте разобрался просто идеально.

Добавьте еще 40 сэйвов вратаря системы «Ванкувера» Шилова – из всех этих ингредиентов получилась историческая победа латышей, которые впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата мира.

Шведы после двух чемпионств подряд в 2017 и 2018 годах трижды вылетали в четвертьфиналах и еще один раз вообще не вышли из группы. Ребята, а вы точно топ-сборная?

1/4 финала

Карма наказала швейцарцев: они снова останутся без медалей

Ну а чем еще объяснить их вылет? Блестяще провели групповой этап, разбирались со всеми, как хотели, но на финише отборочного раунда решили помочь латышам: выпустили третьего вратаря, проиграли в овертайме, из-за чего отправили Латвию к Швеции, а чехов – к американцам.

В итоге Швейцария и сама отправляется домой, и чехам подпортила турнирную сетку – против шведов у них было бы куда больше шансов, чем со сборной США, которая на турнире рвет всех и вся.

Нельзя не отметить, как именно швейцарцы вылетели. Пропустили первыми – это полбеды. Ключевым получился второй период: в первой же смене сравняли счет, а потом заработали три удаления подряд – 2+2 было у рекордсмена чемпионатов мира Амбюля (человек сыграл на 18-м ЧМ подряд!), а потом еще и удалился Корви.

Но они выстояли, а потом получили пятиминутное большинство. И вот тут, казалось бы, надо забивать, только теперь уже немцы смогли отбиться в меньшинстве, а потом забили в формате 5-на-5.

Кошмар на этом не закончился: у Швейцарии было еще одно численное преимущество, при котором они умудрились пропустить. Причем разница между двумя шайбами составила всего 36 секунд. В общем, вы понимаете, что после такого подняться было сложно.

На выходе имеем очень красивую картинку. Швейцарцы реально из года в год выглядят здорово на групповом этапе, но потом в самых важных матчах им как будто бы не хватает характера. Команда занимала второе место в группе в 2021-м, потом выигрывала группу дважды подряд, но итог один и тот же – вылет в четвертьфинале. Кстати, это уже второй раз за последние три года, когда Швейцария проигрывает на этой стадии немцам.

1/4 финала

Все идет к североамериканскому финалу

В двух других четвертьфиналах все прошло почти без борьбы. Американцы буднично расправились с чехами, отгрузив по шайбе в каждом из периодов. Канадцы же методично прибивали Финляндию, и там 3:0 было уже в начале третьего периода.

Сложилось ощущение, что финны немного устали от своего величия в последние годы. Костяк сборной не меняется со времен, когда Юкка Ялонен привел команду к золоту на ЧМ-2019. После этого было серебро ЧМ-2021, золото Олимпиады-2022 и золото на домашнем ЧМ-2022, а состав обновлялся лишь точечно.

Финляндия привезла на турнир едва ли не главную звезда ЧМ – Микко Рантанена из «Колорадо». За 8 игр у него 9 голевых передач, но есть проблемка: 6 из них – во встречах против Венгрии, Франции и Дании. Это команды, которые в плей-офф не вышли.

В целом, Суоми еще на групповом этапе выглядели так, будто им от этого турнира ничего не надо – свои главные матчи американцам и шведам они проиграли, забив лишь по одному голу. У того же Рантанена в этих играх вообще нет очков, он только отдал одну голевую в четвертьфинале с Канадой. Кстати, «кленовым» финны забили тоже всего лишь раз.

На этом фоне канадцы смотрелись более голодными. У них собрался состав, далекий от приставки «топ». Есть Милан Лучич, Маккензи Уигар, Тайлер Тоффоли и подрастающая звездочка, которая уйдет в топ-3 предстоящего драфта – Адам Фантилли. В остальном же это весьма средняя по составу команда, которая за счет желания и правильной работы переиграла финнов. Кстати, в одном из эпизодов Канада организовала вот эту красоту.

1/4 финала

Это неожиданный факт, но в новой истории США и Канада не встречались в финалах чемпионатов мира (последний раз в 1934-м – но это был почти другой хоккей), хотя и сам формат игр на вылет вернулся на турнир только 25 лет назад. На ЧМ-2023 это стало возможным – благодаря итогу четвертьфиналов и дальнейшей сетке: в полуфинале американцы сыграют с Германией, а Латвия попробует преподнести еще одну сенсацию – их ждет встреча с канадцами.

Фото: AP Photo/Roman Koksarov