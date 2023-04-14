Собрали все возможные причины.

Когда мы говорим, что на Западе есть СКА, ЦСКА и все остальные – похоже, это неправильно. На самом деле: есть ЦСКА, потом – намного ниже – СКА, а уже потом – пропасть и после нее все остальные. Судя по последней серии с Питером, ЦСКА сейчас просто на голову сильнее всех на Западе и, возможно, в КХЛ вообще (скоро узнаем).

То, что серия завершилась в шести матчах – это не показатель какого-то упорного хоккея. ЦСКА играл с большим запасом и ни разу не смутился ни одним пропущенным голом. Армейцы как будто всегда знали, где могут добавить, если что-то пойдет не так. И ключевые пятый и шестой матчи провели на каком-то абсолютно космическом уровне (на фоне соперника). Так продолжается с 2016 года – Москва забрала финал Запада уже шесть раз подряд! Это просто не может быть случайностью.

Так почему же СКА постоянно проигрывает ЦСКА? Конечно, каждая серия – это отдельная история, и иногда между одним и тем же исходом нет чего-то общего. Но какие-то тенденции все же повторялись и выросли в закономерности.

У СКА постоянно и бессистемно меняются тренеры

Посмотрите, как год за годом строился ЦСКА – это пример здоровой команды. Да, с оговорками, что у нас какое-то время не было жесткого потолка зарплат, а армейцы в принципе немного особенный клуб.

Но СКА ведь не менее особенный. Но посмотрите, как менялись тренеры в Питеры, и как в Москве. В ЦСКА тренеры реально выстраивали систему – сначала Квартальнов, потом Никитин, который был у него помощником, потом Федоров да, тренер-новичок, но это человек из системы.

А что было у СКА? После ухода Вячеслава Быкова, который привез в Петербург первый Кубок Гагарина, через команду прошло семь главных тренеров. Причем начал этот бардак, как это ни странно, вовсе не Роман Ротенберг.

После Быкова в чемпионскую команду позвали Андрея Назарова, который вылетел оттуда уже на второй месяц чемпионата. В то время в СКА за спортивный блок отвечал человек Геннадия Тимченко – Олег Усачев, работающий сейчас в «Спартаке». Это надо было догадаться – в напичканную звездами команду позвать такого «мотиватора».

Где-то в этот момент власть в команде перешла к Ротенбергу. И тренером стал Сергей Зубов, который работал в штабе Быкова. СКА в итоге занял шестое место в регулярке, потом прошел в плей-офф «Локомотив» и «Динамо» и попал под каток ЦСКА. Вроде бы все матчи близкие, два с овертаймами – но по факту там вообще было без шансов.

После Зубова пришел Знарок – в 2017-м он взял Кубок Гагарина, избежав встречи с ЦСКА, который тогда во втором раунде споткнулся о «Локомотив». А через год, в 2018-м, Знарок стал жертвой обстоятельств: олимпийский сезон (тогда от СКА в Корею поехала почти вся основа), плюс другие сопутствующие факторы – и в итоге поражение.

Дальше веселье с тренерами продолжилось: один сезон для Ильи Воробьева, один – пандемийный с прерванным плей-офф – для Алексея Кудашова, потом полтора сезона для Валерия Брагина, пока, наконец, Роман Ротенберг не отбросил условности и не взялся тренировать сам.

Вы только представьте, Роман стал первым тренером СКА, который сыграл с ЦСКА дважды. У всех остальных был только один шанс. Собственно, после поражения от ЦСКА «выжил» только Брагин, да и он еще несколько месяцев оставался главным только на бумаге.

И это мы говорим только о главных тренерах. А сколько ассистентов поменялось за эти годы, особенно в период работы Кудашова и Брагина. Однажды доводилось слышать историю, когда один из ассистентов в штабе СКА отработал на утренней раскатке, пришел на игру, а ему говорят: «Тебе не сказали? Ты больше не работаешь». Это хорошо иллюстрирует тренерскую стратегию клуба в последние годы.

В этом сезоне на лавке СКА воцарилась стабильность, мы все отмечали именно менеджерский талант Ротенберга, который, наконец, начал пользоваться своими ресурсами. Роман придумал/подсмотрел (нужное подчеркнуть) некую клубную философию, подобрал себе грамотных помощников, которые должны были помочь ему ее реализовать и конвертировать в успешный результат.

Но снова что-то пошло не так. Возможно, Роман поплыл от недостатка опыта, поэтому начал пачками отправлять в запас своих лучших игроков. Возможно, эта идея вообще принадлежала его ассистентам – это мы вряд ли когда-то узнаем, но так или иначе Ротенберг тоже проиграл ЦСКА, причем первым – два года подряд.

Однажды СКА жестко подвела реализация + помешала Олимпиада

За эти семь лет была одна серия, когда СКА реально близко подобрался к тому, чтобы выйти в финал. Это было в 2018 году, когда командой руководил Олег Знарок, а состав был, наверное, лучшим в истории: Дацюк, Ковальчук, Шипачев, Гусев, Широков, Войнов, Гавриков, Яковлев, Коскинен. Ну кто вообще такую банду способен остановить?

СКА в той серии играл очень сильно и должен был побеждать ЦСКА. Питерцы создавали какое-то умопомрачительное количество голевых моментов, но они с большим трудом превращались в голы. Особенно – вы не поверите – в двух ключевых матчах, пятом и шестом. СКА как будто все время хотел забить непременно красиво, и казалось, что вот-вот получится, но... так и не получилось.

Но в той зарубе было еще одно обстоятельство – СКА на всех уровнях был более уставшим, чем ЦСКА. И, возможно, поэтому не смог пахать до такой степени, как это делал соперник. Оба клуба были базовыми для олимпийской сборной России, но представителей Питера там было в два раза больше.

СКА как будто все время на нервах, отсюда и эти переводы звезд в запас

СКА и ЦСКА – просто идеальные структуры для сравнения. В московском клубе очень мало непонятных кадровых решений. Есмантович, конечно, не идеал, но эмоциональных шагов он почти не делает. Вспоминается разве что увольнение Игоря Никитина сразу после поражения в финале от «Авангарда» плюс сам факт выбора именно Федорова главным тренером (хотя – работает же). Но глобально – там все очень четко и последовательно.

ЦСКА очень аккуратно меняет состав – будь то обмены или работа на рынке свободных агентов. И большинство этих перемен – если не идеальное попадание, то, по крайней мере, в чем-то полезное.

У СКА вообще все по-другому. Наверное, не было ни одного сезона, когда в Питере не сотворили какую-нибудь дичь. И с тренерами, и с трансферами, и вообще. Вот, например, про вообще: в 2016-м в запас по ходу серии с «Локомотивом» отправился Илья Ковальчук. В регулярке-2018/19 под ротацию попадал Павел Дацюк, в этом плей-офф в опалу угодил Никита Гусев, а к концу серии к нему присоединились еще и Игорь Ожиганов с Михаилом Воробьевым. Двое последних – вряд ли прям звезды даже в современной КХЛ, но это второй центр и защитник первой пары.

А эти импульсивные обмены? В момент избавляемся от одного из лучших вратарей КХЛ Самонова и меняем его на Подъяпольского, который и в «Северстали»-то не был железным первым номером. В итоге в плей-офф его выпустили только два раза – в том числе на последний матч с ЦСКА, когда после 7 пропущенных вроде бы надо было что-то поменять. Эти шарахания никак не добавляют команде позитива – только лишний стресс.

И вполне очевидно, что все это идет от Романа Ротенберга, который замкнул на себе слишком много процессов, и это отвлекает его непосредственно от работы с первой командой – в первую очередь, тренерской. Скорее всего, с общим руководством клуба ему так или иначе помогает Андрей Точицкий, дела команд МХЛ и ВХЛ курирует Рафик Якубов, но Роман все равно держит руку на пульсе, принимает кадровые решения и активно участвует в жизни всей армейской системы. Последние перестановки в «СКА-1946», когда там сменился главный тренер прямо по ходу полуфинальной серии, на это очевидно намекают.

СКА хуже развивает игроков

В Питере очень большой штаб тренеров, аналитиков и разнообразных узких специалистов – по катанию, по развитию и так далее. И это очень круто – отличный пример для всех клубов КХЛ.

Но в случае со СКА это все как-то странно работает и как будто бы не дает результата в развитии игроков. То есть, наверное, отдельным игрокам удается прокачать свои навыки и выйти на новый уровень, но явного примера так сразу и не вспомнишь. Куда чаще случаи, когда игрок попадает в систему СКА и начинает деградировать, потому что сама вертикаль его пережевывает и выбрасывает.

Кто за последний год в СКА совершил прорыв? По вратарям все очень специфично, хотя прогресс Николаева заслуживает уважения. Из полевых игроков шаг вперед сделали Никишин, Хайруллин (но это новички, они пришли и сразу дали уровень) и Хуснутдинов. Может быть, с натяжкой Глотов (тоже недавно вернулся из «Сочи», хотя это в принципе тоже система СКА).

Но и обратных примеров много. Жафяров в «Торпедо» выглядел интереснее. Эмиль Галимов переходил из «Ак Барса» в статусе второго снайпера команды (правда, там были скромные 14 голов), а в Петербурге за три сезона ни разу не забрасывал больше восьми шайб.

Швец-Роговой съездил на чемпионат мира, но как игрок совершенно не вырос между переходом из «Витязя» и травмой, которая вычеркнула у него, по сути, уже два года карьеры.

А была ведь еще и толпа молодежи вроде Подколзина, Марченко, Морозова, Галенюка, Грошева, Чибрикова, Свечкова. У них были какие-то всплески – у кого-то на целый сезон, у кого-то – на пару месяцев, но итог неизменно один: либо они обратно деградировали, либо их начинали воспитывать, отправлять в фарм, из-за чего у парней было одно желание – сбежать. И это мы рассмотрели игроков только с российскими паспортами. С легионерами были свои провалы – вспомнить только Вея, Аалтонена или Стремвалля.

С другой стороны, очень показателен пример Владислава Каменева. В ЦСКА нет тренеров по развитию (по крайней мере, на видном месте), но там он моментально превратился в центра топ-6. В СКА у него было 5+1 28 матчах регулярки и еще 1+2 в 10 играх плей-офф. В ЦСКА: 29+30 в 87 играх регулярки и 13+14 в 42 играх плей-офф. Как говорится, почувствуйте разницу.

Сергею Плотникову – 32 года. Он никогда в карьере не забивал больше 19 голов за сезон, за ним тянулся шлейф слухов о том, что он дурно влияет на коллектив. Пришел в ЦСКА – помог взять кубок в первый сезон, а во втором забил 23 гола, став лучшим снайпером команды!

Тихо и почти незаметно работает тренер вратарей Сергей Наумов. Да, какое-то время у него в распоряжении были два топа – Илья Сорокин и Ларс Юханссон. С вратарями такого уровня и с системой игры, которая выстроена в ЦСКА, побеждать было проще. Но после их ухода Наумов показал, что может доводить до нужного уровня и менее раскрученных вратарей и побеждать с ними: доказано Иваном Федотовым и уж тем более Адамом Рейдеборном.

И все это непременно сказывается в самые ответственные моменты. В шестой игре серии Рейдеборн отыграл на ноль, Каменев, Плотников и Нестеров поучаствовали во всех трех голах ЦСКА.

У ЦСКА банально лучше состав

Ну, то есть – с определенного момента он стал лучше. Мы уже упоминали 2018-й, когда в Питере была куча звезд, а у ЦСКА – молодой Кирилл Капризов и вернувшиеся из-за океана в не лучшей форме Ничушкин и Григоренко. И СКА все равно проиграл.

А начиная с 2019 года, вырисовывается совсем другая картинка. Игроки ЦСКА, дошедшие до финала в 2016-м и 2018-м, впитывали в себя тот кубковый опыт, и грамотно использовали его в последующие годы. Параллельно прокачивались тренеры, которых не дергали каждый год.

У ЦСКА сформировано опытное ядро, к которому очень здорово приклеиваются новые игроки (как молодые, так и постарше вроде Каменева). И как будто все передают этот опыт друг другу. Условные Тахир Мингачев и Прохор Полтапов в условном «Сочи» имели бы больше игрового времени, но оно не принесло бы им столько же пользы, сколько игра в ЦСКА, присутствие в одном коллективе с мастерами вроде Григоренко или Нестерова, работа с легендой вроде Федорова и причастность к победам в плей-офф.

Пока в СКА каждый день новорожденная команда, в ЦСКА состав постоянно накапливает силу, обрастает мясом, мышцами и опытом. Как бы Роман Ротенберг ни убеждал себя и весь мир в том, что у ЦСКА вот-вот закроется чемпионское окно, а у СКА оно откроется – нет, это не так работает. У СКА постоянная текучка состава, регулярные судорожные обмены и посадки в запас – это просто плохая стратегия.

У ЦСКА уезжали за океан (и потом возвращались) Нестеров, Григоренко, Мамин – результат команды в их отсутствие глобально не менялся. Из команды ушел «элитный чеккер» Андронов (а чуть раньше еще один – Телегин) – это вообще не стало проблемой. Уехал Капризов, больше нет игрока, который забивает по 30 голов за сезон. Но его роль поделили другие.

И это очень хорошая штука, которая есть далеко не у всех команд – взаимозаменяемость. Лишились одного игрока – на его место встал другой и через какое-то время он уже не хуже прежнего. Посмотрите на прогресс Соркина, Карнаухова, Мингачева и Полтапова, которые и дальше будут расти. Насколько сильнее нынешние Григоренко и Окулов по сравнению с тем, какими он были в свои первые сезоны в команде. Про Плотникова и Каменева мы уже говорили.

Максим Мамин после первой поездки в Америку вернулся и забил 1 гол в 25 играх. Потом его прокачали так, что он решился на еще одну поездку во «Флориду». В этом плей-офф Мамин – второй бомбардир и третий снайпер команды, хотя у него ограниченное игровое время, он только седьмой среди нападающих.

Если помните, мы перед стартом серии приводили цифры по суммарному опыту игроков СКА и ЦСКА – просто суммировали все матчи, которые провели игроки команд в Кубке Гагарина. У москвичей был основательный перевес – 1437 против 1169, а теперь с учетом выхода в финал он будет еще больше. Но это же не просто цифры – это критически важные игры, в которых как раз и растут хоккеисты. И в СКА этого как будто не понимают.

Главное, чего не хватает Роману Ротенбергу – терпение. Ведь чтобы наконец-то выиграть кубок – и перекрестный плей-офф не поможет. Чемпионскую команду невозможно построить, постоянно перебирая пазлы – какой-нибудь да подойдет. И вроде бы на словах он это понимает. Но действия говорят об обратном.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Григорий Соколов, Владимир Федоренко; VK/hccska, ska