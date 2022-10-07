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Овечкина ждет 10-й полтинник, трое пробьют 100+ очков, «Везину» заберет кто-то из наших. Главные русские сюжеты нового сезона НХЛ

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Начинается топовый хоккей.

Сезон НХЛ совсем близко – уже вечером он откроется вынесенным матчем «Нэшвилл» – «Сан-Хосе» в Праге. Регулярка, как и всегда, обещает быть насыщенной, и остается надеяться, что ничего этому не помешают. Сезон богат интригами, и уже сейчас интересно прикинуть, как он будет складываться – в первую очередь для российских игроков.

Выбьет ли Овечкин новый полтинник?

В прошлом сезоне легенда «Кэпиталс» в 9-й раз в карьере выбила отметку в 50+ голов – и наверняка постарается сделать это еще раз. Рядом не будет Никласа Бэкстрема, который надолго вылетел из-за травмы, но его спокойно заменит Евгений Кузнецов.

Пару недель назад Александру исполнилось 37, но вы посмотрите, насколько он был активен летом. В нем живет энергия и задор, он выглядит машиной, а его возраст выдают только седые волосы на висках. Так что Александр наверняка забьет свой полтинник и продолжит приближаться к рекорду Гретцки.

Кто будет лучшим русским бомбардиром после Кучерова?

Возможно, слишком наглая постановка вопроса, но в целом все справедливо. Провести полный сезон и стать лучшим – как минимум среди русских – Кучерову могут помешать только травмы. Но если здоровье будет в порядке, то ему точно не будет равных. В прошлом сезоне Никита набрал 69 очков за 47 матчей – по такому графику он бы выбил 120 очков за полную регулярку.

Наиболее вероятные кандидаты на то, чтобы приблизиться к Кучерову, – Кирилл Капризов и Артемий Панарин. Сделаем смелый прогноз, что оба преодолеют отметку в 100 набранных очков, но Капризов все равно наберет больше. В «Миннесоте» нет равных ему, и команда от Кирилла просто зависит больше, чем «Рейнджерс» от Панарина. Определенный скачок сделает Андрей Свечников, но его цифры все равно будут далеки от трехзначных.

Как освоятся русские в новых клубах?

В межсезонье сразу несколько наших игроков сменили команды – и это тот случай, когда новая обстановка должна пойти на пользу.

Самсонов перешел в «Торонто», где постарается стать первым номером. Возможно, ему будет тяжело при требовательной канадской публике, но очевидно, что Илье нужна перезагрузка.

Стоит порадоваться за Александра Георгиева: сидел за спиной Шестеркина в «Рейнджерс» – и долго так продолжаться не могло. В итоге он теперь в «Колорадо», где заменил Дарси Кюмпера. Есть ощущение, что Георгиев идеально подойдет «лавинам», хотя вписываться в чемпионскую команду всегда непросто. Конечно, на «Везину» он вряд ли будет претендовать, но «Эвеланш» точно получили крепкого первого номера.

Клубы сменили и трое защитников. Александра Романова обменяли в «Айлендерс», где Лу Ламорелло наверняка знает, что делает. Романов будет играть в топ-4 и сможет выйти на новый уровень.

Илья Любушкин ушел в «Баффало», где он должен получить стабильность – тем более, контракт у него на два года. Илья – крепкий защитник, который здорово ведет силовую борьбу; «клинки» точно усилили оборону.

«Миннесота» отказалась от Дмитрия Куликова, обменяв его в «Анахайм» – четвертый клуб игрока за последние два года. В составе «дикарей» он продуктивно провел регулярку (24 очка, «+23»), но совсем провалился в плей-офф («-4» в двух играх). «Утки» же после назначения Пэта Вербика на пост генерального менеджера стали обращать больше внимания на россиян, чем раньше – и это хороший повод следить за «Анахаймом» более пристально.

«Вегас» все-таки сделал то, что не получилось по ходу прошлого сезона – избавился от Евгения Дадонова: сейчас нападающий в «Монреале» и еще летом пошли слухи, что его могут обменять и оттуда – из-за зарплаты в 5 млн.

Владислав Наместников снова в «Тампе», где его видят потенциальной заменой Ондржею Палату. Плюс нашего нападающего в его универсальности, но заменить чеха будет очень сложно.

Илья Михеев попробует доказать, что прошлогодний перфоманс в «Торонто» не был случайностью. «Ванкувер» дал отличный контракт Илье – как по сроку, так и по деньгам – и в этом тоже есть одна из интриг предстоящего сезона. Будет ли он так же результативен в новой команде и не будут ли его мучить травмы? Форвард он талантливый и работоспособный, полезный на обеих сторонах площадки.

Есть еще Свечников-старший, который продолжает попытки закрепиться в лиге на небольших контрактах. В «Виннипеге» у него был лучший сезон в карьере с точки зрения результативности в НХЛ, но это не помогло ему остаться. У форварда не самая приятная история травм, однако в сентябре он все-таки смог подписать соглашение с «Сан-Хосе». Может, хоть там у него получится.

Оправдают ли Малкин и Ничушкин новые контракты?

Еще два хоккеиста продлили соглашения со своими клубами. По контракту Валерия Ничушкина вопросов нет: 8 лет по 6,125 млн – это выгодная сделка и для клуба, и самого игрока, который преобразился в прошлом сезоне и провел впечатляющий плей-офф с завоеванным Кубком Стэнли. Тем более, что Ничушкину только 27 – он в хорошем возрасте и в ближайшие годы будет на пике.

Малкин, скорее всего, получил последний контракт в карьере и вместе со своим агентом выжал из «Питтсбурга» все, что мог. Возможно, в дальнейшем менеджмент «Пингвинс» пожалеет о принятом решении, но, объективно говоря, других вариантов у Рона Хекстолла и не было. Евгений по-прежнему один из лучших в команде, набирает очко за игру, и клубу стоит надеяться, что серьезные травмы обойдут форварда стороной.

Кто будет претендовать на «Везину»?

В наших мечтах – в конце сезона увидеть список из трех русских кандидатов на главный вратарский приз. Теоретически это возможно, но на деле в лучшем случае будет максимум двое. Хочется верить в успех Ильи Сорокина, который сделал хороший шаг вперед и вполне может выиграть «Везину», но и без него хватает достойных претендентов.

Даже не стоит сбрасывать со счетом Сергея Бобровского, который в прошлом сезоне показывал очень уверенную игру и явно не был причиной вылета «Флориды» во втором раунде Кубка Стэнли. И это не говоря об Андрее Василевском и Игоре Шестеркине, которые вышли на какой-то суперэлитный уровень.

Кто закрепится в лиге из КХЛ?

Летом в Северную Америку перебралась целая группа игроков: Даниил Журавлев («Колорадо»), Иван Морозов («Вегас»), Кирилл Марченко («Коламбус»), Никита Сошников («Айлендерс»), Виталий Кравцов («Рейнджерс») и Андрей Кузьменко («Ванкувер»). Были еще игроки вроде Александра Пашина, который наверняка и сам понимал, что едет в АХЛ, и экс-защитник «Магнитки» Григорий Дронов, подписавший полноценный контракт с «Каролиной» и через два дня покинувший клуб.

Из всего этого списка самые реальные шансы заиграть в НХЛ только у Кузьменко. Большая часть перечисленных хоккеистов по ходу тренировочный лагерей отправилась в фарм-клубы, хотя наверняка свои шансы в основе получит форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко. Он из тех, кто в принципе прибыл в Америку с правильным настроем и в предсезонных матчах выглядел неплохо.

Кто пробьется из АХЛ?

Пока не ясно, где начнет сезон форвард «Колорадо» Михаил Мальцев. Но даже если его спустят в фарм, то это может произойти только через драфт отказов. И если это случится и его никто не заберет с уэйвера, то Мальцев будет одним из первых, кого «лавины» поднимут в основу. Вообще за таких парней, как Михаил, хочется болеть. У него интересный телеграм-канал - подписывайтесь, если еще не сделали этого.

В остальном же в АХЛ стоит последить за Петром Кочетковым – теоретически он может получить свой шанс в «Каролине», как это было в концовке прошлого сезона. После травмы должен вернуться Даниил Мироманов из системы «Вегаса», который пропустил лагерь и не сыграет на старте сезона. Никита Александров вообще может начать регулярку в «Сент-Луисе» – он из тех, кто был в АХЛ, но сейчас очень близок к НХЛ. Возможно, «Флорида» будет подключать Григория Денисенко, но после кэмпа он отправился в «Шарлотт». Плюс давайте на забывать про Даниила Гущина из «Сан-Хосе»: на предсезонке он положил хет-трик «Вегасу», хотя старт чемпионата проведет в фарм-клубе.

Вернется ли Кравцов в Россию?

Судя по выставочным матчам, Кравцова либо обменяют, либо отправят обратно в «Трактор». Есть, конечно, и третий вариант с командировкой в АХЛ, но она возможна только через драфт отказов – у Виталия односторонний контракт.

Сейчас Кравцов точно не помешал бы Челябинску, но какие мысли у самого игрока и менеджеров клуба – вопрос.

Ссезон будет событийным и следить за ним будет интересно. Усаживайтесь поудобнее, стартуем совсем скоро – 7 и 8 октября первые игры в Праге между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе», а остальные приступят к делу начиная с 12 октября.

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Фото: eastnews.ru/Mike Carlson, John Minchillo, Rob Carr, Mark Zaleski

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