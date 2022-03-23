Перстень Ларионова, хлыст Разина, телефон Голдобина – найдете все пасхалки в промо Кубка Гагарина?

В КХЛ начинается самое горячее – плей-офф Кубка Гагарина. «Кинопоиск», где можно посмотреть все матчи в борьбе за трофей , прогрел это событие анимационным роликом, в котором за минуту уложил много ярких событий прошедшей регулярки.

Кубок Гагарина, снеговик «Сибири», шайба с логотипом «Северстали», маскот КХЛ Крут – и наблюдающий с портрета Андрей Козырев, один из главных тренерских прорывов сезона. Его «Северсталь» завершила регулярку третьей на Западе.

Виталий Кравцов в этом году устроил «Величайшую погоню» за званием лучшего бомбардира в истории «Трактора».

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов установил рекорд КХЛ по количеству очков, которые в регулярке набирали защитники – 67 баллов.

Молодая звезда «Локомотива» Егор Сурин во время октябрьского матча с «Динамо» слушал эмоциональное выступление ветерана Александра Радулова.

Сурин объяснял «Спорт-Экспрессу» полезность такого общения:

«Сколько раз Радулов мне объяснял, что и как должно делаться… Он меня никогда не долбит. Он много мне чего говорит, иногда не очень доброго, но точно уверен, он хочет мне исключительно добра. И это всегда очень ценные подсказки.

Допустим, мы отыграли смену, он мне сразу говорит, как он видел бы моменты, связанные со мной. Как бы он сыграл. Как хотел бы условный тренер в НХЛ. Как он хотел бы, чтобы я сыграл. Потому что он через все это проходил».

Чемпионский перстень главного тренера СКА Игоря Ларионова, который он регулярно показывает, занимая характерную позу, в этом сезоне стал мемом.

Никита Гусев из московского «Динамо» празднует гол в образе стрельца.

У Евгения Кузнецова непростые отношения с Дмитрием Яшкиным – так что, когда они столкнулись на вбрасывании, чувствовалось электричество.

Андрей Разин в этом сезоне был как всегда эмоционален во многих послематчевых интервью – и бил словами как хлыстом. А его «Металлург» выиграл регулярку.

Вадим Шипачев из «Динамо» минского в этом сезоне стал первым игроком, набравшим 1000 очков в КХЛ . Это великое достижение отразили фрагментом трансляции в режиме «инсайты».

А Николай Голдобин голом в овертайме мартовского матча против «Динамо» из Москвы положил трубку.

