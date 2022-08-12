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«Ак Барс» выглядит супермашиной перед новым сезоном. Там легко набирается пять сильных звеньев

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Казань теперь фаворит?

Главный ньюсмейкер лета в КХЛ – военкомат «Ак Барс». Казанцы собрали настоящую дрим-тим и, если б Кубок Гагарина давали только за трансферы, то «барсы» бы уже проводили чемпионский парад. Но в любом случае Казань прямо сейчас – главный претендент на трофей.

В последние три года «Ак Барс», несмотря на отличные финансовые возможности, не особо гремел на рынке. На общем фоне выделялись разве что подписания Игоря Ожиганова, Найджела Доуса и Стефана Да Косты. Но защитник быстро разочаровал тренерский штаб и отправился в СКА, а иностранцы рвали в регулярке, однако не справились с грузом ответственности в плей-офф, поэтому провели в клубе только один сезон. Возможно, стоит еще отметить переход Дмитрия Кагарлицкого. И на этом все – каких-то супертопов менеджмент казанцев не подписывал давно.

Одна из причин относительно скромной трансферной политики в прежние годы – фигура Дмитрия Квартальнова. У тренера много плюсов и минусов, и если молодежь он способен развивать, то с опытными игроками ему не всегда удавалось найти общий язык. Не со всеми, конечно, но было немало случаев, когда из Казани уезжали даже те, кто был лоялен к клубу. Хоккеисты, поработав с Квартальновым, разочаровывались в характере специалиста и игровом стиле команды. Соответственно, и ехать к нему готовы были не все. Хотя любой хоккеист скажет, что Казань – топ-город по меркам КХЛ, а клуб делает все для комфорта игроков.

Но в это межсезонье все изменилось. Квартальнов ушел, вместо него был назначен Олег Знарок – один из самых уважаемых тренеров среди игроков. Весной 2020-го КХЛ провела анонимный опрос хоккеистов, и более 20% из них изъявили желание поиграть под руководством Знарка. Это был лучший результат по итогам исследования.

Раньше игроки «Ак Барса» в приватных беседах не под запись могли сравнить опыт работы с Зинэтулой Билялетдиновым и Дмитрием Квартальновым. Первый мог повысить голос в раздевалке, но никогда не переходил на личности. Мог упомянуть какой-то неудачный игровой эпизод, но без имен – все сами понимали, кто где привез. У Квартальнова же абсолютно противоположный стиль и для него в порядке вещей напихать кому-то при всей команде. Плюс всем известна его излишняя эмоциональность, и этот контраст с предыдущим тренером точно не шел ему на пользу.

Знарка можно сравнить как раз с Билялетдиновым. Он, конечно, немного иной в поведении на публике, может где-то грубо высказаться в сторону журналистов, но он всегда стоит горой за своих ребят и будет защищать их до последнего. Игроки такое ценят – и это немаловажная деталь в нынешнем «Ак Барсе», который может выехать не только на звездах, но и на единстве коллектива. А у Олега Валерьевича с созданием коллектива точно проблем не будет.

Еще до официального назначения специалист начал окружать себя своими людьми – из «Динамо» за 1000 рублей (да, это уже мем) перешли Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев, оба ранее работали со Знарком. Пусть у Шипачева и были какие-то недопонимания с тренером, но они точно остались в прошлом. Вернулись в Казань два воспитанника – Динар Хафизуллин и Василий Токранов. Под тренера ехал в Казань и центрфорвард Кирилл Семенов. На просмотр взяли Максима Чудинова, который полностью пропустил прошлый сезон из-за последствий многочисленных травм. Пока все идет к тому, что он останется в клубе и подпишет полноценный контракт.

Остался в команде и Данис Зарипов, хотя год назад он в присутствии партнеров, руководства клуба и республики заявил, что завершит карьеру после сезона-2021/22. После вылета в первом раунде последнего плей-офф от «Авангарда» Данис передумал и решил, что будет неправильно уходить из хоккея на такой ноте. Говорят, что именно «Капитан Татарстан» был одним из инициаторов приглашения Знарка в «Ак Барс». Если так, то понятно его желание остаться и поиграть у тренера, с которым он выигрывал ЧМ-2014 в Минске и становился вторым бомбардиром турнира.

Но главной звездой команды и, пожалуй, всей лиги будет Александр Радулов. Форвард после шести лет в Северной Америке вернулся в КХЛ и заключил двухлетний контракт с «барсами». То есть, после относительно долгого затишья «Ак Барс» за пару месяцев бомбанул как минимум тремя трансферами, подписав Радулова, Шипачева и Войнова. И даже без этих переходов казанцы стали бы сильнее, чем год назад.

Интересен и полный отказ от легионеров. На момент открытия рынка свободных агентов у «Ак Барса» было два иностранца. Американец Стивен Кэмпфер расторг контракт в мае и подписал соглашение с «Детройтом», а в обмен на Джордана Уила из «Динамо» пришел Станислав Галиев, ранее уже выступавший в Казани. Поэтому к сезону «Ак Барс» подходит с русско-татарским составом, в котором нашлось место белорусу Кристиану Хенкелю и казаху Кириллу Панюкову.

Ниже – состав «барсов» по звеньям, в которых они провели одну из первых двусторонок на этом сборе. Сами игроки отмечают постоянство троек на тренировках, пока особых изменений в сочетаниях не было. При этом в составе еще нет элитного по меркам КХЛ чекера Артема Лукоянова, который восстанавливается после операции. Когда вернется – наверняка займет место в привычной тройке с Александром Бурмистровым и Михаилом Глуховым.

Очевидно, что на одном только факторе Знарка селекцию не построишь. И здесь стоит отметить менеджерский талант Марата Валиуллина. Чуть больше года назад о нем мало кто знал в широких кругах. Функционер был главой скаутской службы при прежнем генменеджере Рафике Якубове, но после его увольнения Валиуллин занял должность и привнес другой подход в работу клуба.

«Ак Барс» впервые за последние годы начал продлевать контракты по ходу сезона, а не откладывать решение этих вопросов до завершения плей-офф, когда многие уже собрались в другие команды. Только год назад клуб из-за этого потерял Галиева (пусть и сейчас вернул), Альберта Яруллина, Патриса Кормье. Стоит вспомнить и странный уход Андрея Педана, который мог стать ограниченно свободным агентом, но не получил квалификационное предложение и бесплатно ушел в «Динамо».

Сейчас Валиуллин не просто вписал всех звезд в потолок и оставил под ним еще примерно 30-40 млн для каких-то экстренных маневров, но и создает костяк команды на годы вперед. Сразу 12 игроков имеют контракты на ближайшие два сезона – Радулов, Кагарлицкий, Галиев, Билялов, Галимов, Семенов, Лукоянов, Токранов, Хафизуллин, Сафонов, Дыняк, Адамчук, еще двое – Шипачев и Войнов – подписаны на три года, причем оба пошли на понижение в зарплате. В этом уж точно заслуга менеджера, и видно, что в Казани делают большую ставку на ближайшие пару лет.

Безусловно, с методами селекции «Ак Барса» можно поспорить. У команды теперь один из самых опытных составов в лиге (средний возраст – 29 лет), есть россыпь звезд, которых надо объединить одной идеей и распределить игровое время так, чтобы все были довольны. Но есть ощущение, что Знарок благодаря своему авторитету с этим справится, а казанцы все равно будут в полном порядке на фоне того, что уровень лиги так или иначе просядет в нынешних реалиях.

Что может беспокоить менеджмент клуба перед стартом сезона на фоне остальных линий, так это вратарский вопрос. Тимур Билялов хоть и провел предыдущий сезон без серьезных травм и спадов, но ранее неоднократно вылетал на несколько недель – в том числе и пропускал матчи плей-офф. Его сменщик – 22-летний Амир Мифтахов – вернулся из Северной Америки и попробует закрепиться на уровне КХЛ, пока у него лишь девять матчей в лиге.

Плюс ко всему, Знарок впервые будет работать без своего постоянного помощника Харийса Витолиньша, который всегда отвечал за тактику. Специалист сейчас возглавляет сборную Латвии и, по всей видимости, в текущих обстоятельствах попросту не рискнул приехать в Россию. Ассистентами тренера в Казани стали Александр Бойков и Юрий Бабенко. Оба играли под руководством Знарка в «Динамо», а потом перешли на тренерскую работу и вместе поработали в молодежной сборной и «Витязе», где Бабенко в прошлом сезоне был главным.

Знарок в разговоре с журналистами называет их «своими людьми», но обладают ли они опытом принятия важных решений в ключевые моменты игры – это предстоит понять и самому главному тренеру. В любом случае есть долгая регулярка из 68 матчей, которая точно покажет, требуют ли усиления какие-то позиции, в том числе, и в тренерском штабе.

При этом и у остальных команд лиги не так уж все идеально. Неплохая по именам атака собрана в «Авангарде», но там еще хуже ситуация с вратарями. «Магнитка» смогла сохранить свой атакующий потенциал, однако при этом потеряла несколько важных игроков обороны и двух помощников Ильи Воробьева. Уфа попробовала заменить сбежавших легионеров североамериканцами, но и на этом все. Пока видится так, что «Салават» попробует больше подключать молодых, особенно в атакующей линии.

СКА пошумел, подписав Никишина и Яшкина, усилил тренерский штаб Сергеем Зубовым и Евгением Корешковым, но пока Питер не выглядит главным претендентом на кубок. ЦСКА лишился нескольких опытных игроков, и сам Сергей Федоров признает, что заменить их – невозможно. «Локомотив» решил играть без легионеров, но по именам состав ярославцев и рядом не стоит с Казанью.

Поэтому и получается, что за одно межсезонье «Ак Барс» стал самым сильным клубом лиги. Да, спорт знает немало примеров, когда звездный состав в итоге проваливался, но, видимо, не в этот раз. В любом случае, за Казанью в новом сезоне будет следить вдвойне интереснее.

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Фото: VK/hcakbarsak-bars.ru

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