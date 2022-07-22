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Новый секс-скандал в НХЛ: владельца «Эдмонтона» обвиняют в связи с несовершеннолетней балериной. Он все отрицает

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Говорит, что дал 75 тысяч долларов на фильм.

На владельца «Эдмонтона» Дэрила Каца подан гражданский иск в американский суд – утверждается, что он заплатил 75 тысяч долларов несовершеннолетней балерине Сэйдж Хамфрис за «сексуальные услуги». Это произошло в 2016 году, девушке на тот момент было 17 лет.

Интересно, что этот иск возник в результате дела семи балерин, которые подали в суд против их учителя танцев Тэйлора Баттона и его жены Дасти. Якобы эта парочка организовывала «групповые сексуальные отношения» с юными балеринами. Чета Баттонов эту историю частично подтвердила, но с двумя оговорками. В случае с Хамфрис это был «любящий роман», который начался в 2017 году, когда девушке уже исполнилось 18. Но Баттоны утверждают, что Сэйдж, будучи несовершеннолетней, спала с Кацем и другими мужчинами постарше.

В суд также предоставлены скриншоты предполагаемой переписки Каца и Хамфрис. Предположительно они попали в руки Тэйлора Баттона, когда Сэйдж передала ему телефон, чтобы он помог ей набрать новых подписчиков в соцсетях. По этим сообщениям видно, что Кац обсуждал с девушкой два денежных перевода – на 50 и 25 тысяч. И владелец «Ойлерс» при этом просил ее о конфиденциальности, спрашивая: «Это между нами?». Также Дэрил уточнял у нее: «Вы потратите эти деньги или оставите их себе?».

Интересно, что обвинители пошли еще дальше и утверждают, что мать балерины тоже была замешана в деле, потому что помогала дочери отмывать деньги и вообще «продавала» ее Кацу. В заявлении утверждается, что «Хамфрис была детской проституткой для миллиардера». Но так ли все на самом деле?

Роберт Клигер, адвокат Каца, отрицает все обвинения в адрес своего клиента. Он заявил, что Кац никогда не имел сексуальных связей с Хамфрис, и объяснил, откуда в принципе в жизни Дэрила появилась Сэйдж и за что он переводил ей деньги. «Один из его друзей связал их, потому что Сэйдж работала с некоторыми партнерами-продюсерами по кинопроекту, который был основан на мире балета, – рассказал Клигер. – От проекта в конце концов отказались. Но в течение периода, когда он находился на рассмотрении, она просила некоторую помощь, чтобы сохранить финансирование и продолжить работу над ним. И это были те 75 тысяч долларов, о которых идет речь».

Впрочем, адвокат балерины Сигрид Маккоули считает, что семья Баттонов просто пытается отвлечь внимание от своих проблем и разбирательств с их участием. «Как это типично для нарушителей, которые столкнулись с серьезными судебными разбирательствами. Баттоны таким образом отвлекают от правды и искажают ее», – написала Маккоули.

Помимо клуба НХЛ, Дэрил Кац владеет кинокомпанией Silver Pictures. Это для нее Хамфрис собиралась делать проект, который в итоге свернулся. Он основатель группы компаний Katz, которая имеет интересы в сфере спорта, развлечений и недвижимости. Ранее Кац в течение 25 лет занимался аптечным бизнесом, но в 2016-м его продал. По данным Forbes, его состояние оценивается в 3,7 млрд долларов, он входит в топ-15 самых богатых людей Канады.

С 2008 года Кац владеет «Эдмонтоном», домашней ареной клуба «Роджерс Плэйс» и кварталом вокруг нее, который с 2015 года официально называется Ice District (Ледовый район). Площадь застройки вокруг арены – около 10 гектаров, там были возведены офисные башни, отель, казино, апартаменты и около 25 тысяч квадратных метров торговых площадей. Также он контролирует «Эдмонтон Ойл Кингс» (WHL) и «Бэйкерсфилд Кондорс» (АХЛ, фарм «Ойлерс»).

Известно, что Дэрил – филантроп. В 2006 году он пожертвовал 7 млн факультету фармацевтики и юрфаку Университета Альберты, это было крупнейшее пожертвование в этой области в истории Канады. Спустя три года он передал 20 млн больнице в Торонто. В целом только за период с 2005 по 2010 годы семья Каца пожертвовала более 50 млн различным организациям в Канаде. В 2019-м стало известно, что миллиардер боролся с тяжелой болезнью, точный диагноз не разглашался. Когда все осталось позади, он заявил: «Очевидно, это была битва».

Интересно, что история с балериной – не первая подобная в жизни миллиардера. Якобы в 2017 году Кац предлагал актрисе Грэйс Санто деньги в обмен на сексуальные услуги, речь шла о сумме в 20 тысяч долларов за несколько встреч в месяц. Тогда представитель Каца назвал обвинения в адрес своего клиента ложными и беспочвенными, а девушка заявила, что в итоге получила от Дэрила и аффилированных с ним лиц 35 тысяч. Деньги она пожертвовала на благотворительность после отказа от всяческих договоренностей с Кацем.

В последнее время всплывает много подобных историй с обвинениями в изнасиловании. Общество в мире меняется, ценности тоже, и об этом говорят все чаще и чаще. Хотя каждая ситуация по-своему разная, да и свечку никто не держал. Например, не так давно жена обвинила Эвандера Кэйна в принуждении к оральному сексу, в феврале 2022 года всплыла история 11-летней давности с Ридом Буше. Тогда оживились все даже в России: «Локомотив» расторг контракт с игроком, хотя вот «Авангарду» ничто не помешало подписать с ним соглашение этим летом.

Последнее нашумевшее дело связано с восемью игроками молодежной сборной Канады образца 2018 года, которые обвиняются в изнасиловании женщины. При этом в 2019-м пострадавшая пошла на мировое соглашение с Hockey Canada и CHL, но по факту точка в этой истории еще не поставлена. Выяснилось, что федерация создала специальный фонд, из которого выделялись средства на то, чтобы, по сути, закрывать жертвам рот деньгами и компенсировать им все нравственные и моральные страдания. Хорошая попытка, но недавно все об этом узнали – теперь общество, включая премьер-министра Джастина Трюдо, настроено против Hockey Canada. Никто не хочет ассоциироваться с аморальными людьми и организацией, которые покрывает потенциальных преступников и таким образом решает вопросы.

В любом случае, Кац – не первый и не последний, кто попадает в подобную историю. С нынешними изменениями в обществе они неизбежны. Но в каждом конкретном случае должны разбираться компетентные органы, потому что все вводные могут быть только у них.

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Фото: globallookpress.com/Perry Mah/ZUMAPRESS.com; instagram.com/sagenicolehumphries

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