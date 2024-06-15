Рейтинг лучших игроков мира! В топ-5 и Вини, и Джуд, и Кроос, но лидер другой

Спустя больше двух лет после запуска рейтинга лучших клубов Европы мы подумали: а почему бы не запустить индивидуальный? Старт Евро и приближение Копы – лучший повод!

Рейтинг составили тактические авторы Спортса – разумеется, на основе субъективных предпочтений. В футболе принято выделять только тех, кто забивает голы, но мы стараемся смотреть шире.

Отсюда и лидер рейтинга. который совсем не бомбардир…

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Рейтинг сборных Евро-2024

Итоговый рейтинг клубного сезона