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Рейтинг лучших игроков мира! В топ-5 и Вини, и Джуд, и Кроос, но лидер другой

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Спустя больше двух лет после запуска рейтинга лучших клубов Европы мы подумали: а почему бы не запустить индивидуальный? Старт Евро и приближение Копы – лучший повод!  

Рейтинг составили тактические авторы Спортса – разумеется, на основе субъективных предпочтений. В футболе принято выделять только тех, кто забивает голы, но мы стараемся смотреть шире.  

Отсюда и лидер рейтинга. который совсем не бомбардир…

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

Рейтинг сборных Евро-2024

Итоговый рейтинг клубного сезона

logoКилиан Мбаппе
logoФлориан Виртц
logoАртем Довбик
logoМартин Эдегор
logoДжуд Беллингем
logoДаниэль Карвахаль
logoТони Кроос
logoФедерико Вальверде
logoВирджил ван Дейк
logoАнтонио Рюдигер
logoГранит Джака
logoКоул Палмер
logoФилип Фоден
logoХарри Кейн
logoВильям Салиба
logoРодри
logoВинисиус Жуниор
logoАлекс Гримальдо
logoЭрлинг Холанд