Рейтинг лучших игроков мира! В топ-5 и Вини, и Джуд, и Кроос, но лидер другой
Спустя больше двух лет после запуска рейтинга лучших клубов Европы мы подумали: а почему бы не запустить индивидуальный? Старт Евро и приближение Копы – лучший повод!
Рейтинг составили тактические авторы Спортса – разумеется, на основе субъективных предпочтений. В футболе принято выделять только тех, кто забивает голы, но мы стараемся смотреть шире.
Отсюда и лидер рейтинга. который совсем не бомбардир…
Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова
Понимаю, что всех не уместишь в двадцатку
Но как фанат Бундеслиги считаю, чтобы можно было на уровне с Довбиком рассмотреть))
По остальным позициям боль-мень адекватно, хотя можно подискутировать.
Иначе зачем здесь Джака и так высоко,когда понятно что условный Бернарду Силва его деклассирует на раз два,если Байеру попадет на Сити,кстати где Бернарду,человек так то вообще почти мяч не теряет...
Да даже если не брать топов, против Аталанты в финале из под него вроде как раз гол и зашел,это ли не доказывает однобокость его уровня?в плане продвижения мб Джака и силен,но это чисто удобные обстоятельства так сопутствовали
Условный Бруну Фернандеш в этом компоненте сильнее и маневреннее
Еще бы добавил Бареллу,Маккалистера,Де Йонга все эти игроки выше уровнем чем Джака
Все тоже самое и с Довбиком,хет трики делать и Холланд горазд,который конкретно просел в Сити из за слабого понимания футбола,тот же Салах или Сон забивали бы в Сити не меньше будучи наконечниками
А так все фамилии более менее в списке по делу,это если брать именно уровень на фоне всех,а не в собственной команде ты вот решаешь