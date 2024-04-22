Ужасная реализация Джексона, джокер Пепа и гений штрафных в «Юве». Тактика топ-лиг
Новая порция тактических заметок по матчам выходных. Здесь нет наблюдений по класико – матчу «Реала» и «Барсы» посвящен отдельный разбор Вадима Лукомского.
Джексон – это Дарвин на минималках. Матч с «Сити» лишний раз это доказал
Николас Джексон – олицетворение турбулентного сезона «Челси». Молодой и очевидно талантливый, с огромным потенциалом, но еще не созревший, чтобы реализовывать его чуть чаще, чем раз в три недели. Кубковый полуфинал с «Сити» (0:1) стал выставкой плюсов и минусов сенегальца.
Главные достоинства Джексона – скорость и умение получать убойные шансы. В первом тайме уничтожал Джона Стоунза за счет рывков, во втором принялся за зону Кайла Уокера, пользуясь движением партнеров. Прямо сейчас в АПЛ есть только два игрока со средним xG удара выше, чем у Николаса. Отлично резюмирует его открывания (правда очень классные!).
Недостатки Джексона – принятие решений перед воротами и реализация. Против «Сити» запорол несколько убойных моментов, еще несколько не довел даже до удара. В Премьер-лиге есть только два игрока, у которых xG расходится с реальными голами сильнее, чем у форварда «Челси».
Один из них – Дарвин Нуньес. Уругваец играет разнообразнее, но по основному профилю Джексон очень близок к нему. Главное сходство – парадокс, который возникает при просмотре обоих. Иметь нападающего, который здорово открывается, – счастье для любого тренера. Но становиться свидетелем постоянных промахов – настоящая боль. Этот калейдоскоп чувств вызывает и Нуньес, и Джексон.
Доку – джокер Пепа на неделе. Соперники не скрывают страха перед ним
Жереми Доку снова перевернул матч «Сити». В середине недели был отличный выход на замену в матче с «Реалом» (участие в голе + вовлеченность во все острые моменты). На выходных – появление в кубковом матче с «Челси». На своем отрезке стал лучшим в команде по ударам, обводкам и касаниям в штрафной.
Ключевой прием Доку в обоих матчах – стягивание двух-трех соперников на себя. Против «Челси» напрямую помогло забить победный. По эпизоду против бельгийца играл не только крайний защитник, но и опорник Кайседо. Выдвижение эквадорца позволило Кевину де Брюйне получить свободу в штрафной.
Еще оба матча объединяет реакция на проделки Доку. Карло Анчелотти, насмотревшись на страдания Дани Карвахаля, отправил на сдерживание бельгийца Эдера Милитао (номинальный центрдеф) и Лукаса Васкеса (очень трудолюбивый универсал). Маурисио Почеттино поступил схожим образом – был и выход ЦЗ (вместо Гюсто вышел Дисаси), и перевод в зону Доку своего пахаря (Галлахер променял левый фланг на правый). Показательно, хоть в конкретном случае не помогло – Доку нашел способ, как обойти адаптацию.
Вячеслав Палагин (телеграм-канал)
Каземиро – центральный защитник. Ну и как?
Дикое количество травм вынудило Эрика тен Хага переместить Каземиро на позицию центрального защитника. Это второй матч бразильца на ЦЗ в «Манчестер Юнайтед»: первый был в Кубке лиги в 2022-м против «Бернли», победили 2:0. Тогда Каземиро играл в паре с Виктором Линделефом, теперь вышел с Харри Магуайром – поделил с ним роль игрока, начинающего атаку.
«Ковентри» почти не беспокоил защиту «Юнайтед» в первом тайме – со старта выстроились в контратакующую 5-3-2 и пробили всего раз в сторону манкунианцев. Но все же в паре моментов Каземиро пришлось поработать:
Бразилец весь матч играл последнего защитника. На 12-й минуте провалился во время контратаки «Ковентри» при попытке подстраховывать Диогу Далота – Хейджи Райт ловко прокинул мяч, Казе не хватило реакции. В итоге Далот спас себя сам, догнав нападающего.
Но позже Каземиро реваншировал: очередная контратака «Ковентри», Райт чуть остановился, бразилец не простил.
Дальше пример полезности связки Каземиро и Магуайра при отсутствии прессинга – оба способны создать опасный момент дальним пасом. На 18-й Каземиро вывел Рэшфорда на рандеву с голкипером (но англичанин не справился):
Каземиро ни в одном голе не виноват. И, кажется, это был не последний матч бразильца на ЦЗ в этом сезоне – «МЮ» потерял пять центральных защитников за три недели, а впереди мидвик c «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли» на выходных.
Антон Фадин
Топ-матч Горетцки – в роли, которую ему редко дает Тухель
«Бавария» разбила «Унион» 5:1, Леон Горетцка сделал 1+1. Сильный матч и на уровне очевидной результативности, и по общему вкладу в атаку.
Горетцка забил характерный гол – включился в штрафную ситуативным форвардом. Обычно в таких эпизодах бьет головой после навеса, здесь же обработал вскрывающий пас Матиса Теля и отлично пробил. Еще до гола несколько раз откликался именно на подачи.
Другой тип помощи – смещения на левый фланг. То в развитии атаки, когда нужно передвинуть мяч из защиты в атаку, то в финальной трети, чтобы помочь разыграть комбинацию с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом, который играл слева в атаке. Именно ближе к левому флангу был Горетцка, когда исполнил навес-ассист на Томаса Мюллера.
Обе функции Горетцки давным-давно известны, их активно использовал Юлиан Нагельсманн еще перед Тухелем. Но Тухель обычно использует Горетцку в более оборонительном режиме: либо как глубинный разыгрывающий над центром защиты, либо вообще как дополнительный центральный защитник. В последнее время Тухель дает Горетцке более привычные функции, и Леон выглядит опасной атакующей восьмеркой. Можно вспомнить даже ответный матч с «Арсеналом» в четвертьфинале ЛЧ: один из лучших моментов «Баварии» – удар головой Горетцки, включившегося в штрафную под навеса Киммиха.
Главная дуэль в матче «Дортмунда» и «Байера»
Она происходила на левом фланге защиты «Дортмунда», где Иану Матсену противостоял необычный дуэт: Йосип Станишич как правый латераль в 3-4-2-1 и Джереми Фримпонг как правый инсайд. Это необычное сочетание: Станишич обычно играет правого ЦЗ в тройке, а Фримпонг – правого латераля.
Хаби Алонсо выбрал аккуратный вариант. Возможно, именно против включений Матсена в атаку. Станишич играл правого латераля против «Баварии», где тоже было важно надежно сыграть в обороне. Кстати, общее с матчем против «Баварии» еще и то, что «Байер» вышел без чистого центрфорварда – на острие играл Йонас Хофманн, который обычно играет под нападающим.
Матсен силен в атаке, но слаб в защите. Он пускал Фримпонга за спину, дал пробить ему после навеса, допустил пару позиционных ошибок при выходе из обороны в атаку, сел на желтую. В перерыве его заменил Мариус Вольф, Юлиан Рюэрсон перешел на фланг Матсена, а Вольф занял позицию Рюэрсона из первого тайма. Игра стала явно спокойнее для «Дортмунда». Кстати, абсолютно то же самое (замена Матсена на Вольфа в перерыве и рокировка с Рюэрсоном) была неделю назад против «Гладбаха», где Матсен тоже быстро сел на ЖК.
Артем Денисов (телеграм-канал)
Тотальный Гутьеррес уничтожил «Кадис»
Мигель Гутьеррес – один из самых ложных фулбеков этого сезона. Стартует левым защитником, но при атаках оказывается и опорником, и десяткой, и восьмеркой, и даже вторым форвардом. Это не новость, но матч против «Кадиса» подчеркнул его тотальность и высокий уровень.
Большую часть встречи он играл со смещениями в центр, где помогал удерживать мяч (97% точности передач). При этом создал три явных момента (два из них – ассисты). Они получились разными. В одном случае – вырезал прострел. Во втором – участие в комбинации на противоположной стороне поля. Эту голевую он отдал через пас пяткой в касание:
Главный плюс Гутьерреса – диапазон умений. Система «Жироны» использует все оттенки таланта, а он делает команду непредсказуемой с мячом. Работает весь сезон, но особенно ярко проявилось в этом туре.
«Брентфорд» максимизирует качества Регилона
В последних трех встречах «Брентфорд» собрал семь очков и забил 10 мячей. Общий элемент всех матчей – лидерство Серхио Регилона по передачам под удар.
Команда Томаса Франка в полной мере эксплуатирует качество кроссов испанского латераля. На него играют, а штрафную насыщают вариантами. Серхио оплачивает доверие удобно вырезанными подачами. Дополнительный элемент сочетаемости игрока и клуба – стандарты. Регилон за них отвечает, а у «Брентфорда» традиционно мощные наработки.
Особенно показательный момент из матча против «Лутона» (победа 5:1). Регилон при ауте идет в правую часть поля, чтобы получить свободу (так далеко за ним никто не идет) – и навесить после получения мяча:
Франк видит в навесах Регилона оружие – и вносит адаптации, чтобы использовать его максимально часто. Пока ставка работает.
Вадим Лукомский (телеграм-канал)
Веерная атака принесла «Лечче» еще одну победу – о вылете можно забыть
Месяц назад в Серии А была всего одна команда безнадежнее «Лечче» – «Салернитана». Но пришел Готти, и апулийцы одержали три победы в пяти матчах. После последней, над «Сассуоло» (3:0), о вылете можно забыть – еще не математически, но по факту: семь очков за пять туров до финиша дают надежную фору.
Разгром конкурента обеспечил классный ход Готти. «Лечче» часто выходил из обороны длинным пасом. На линии с нападающим выстраивались два-три партнера, а левый вингер Доргу забегал ему за спину. Когда мяч оказывался у крайка, напарники веером разбегались по богам от него – в каждую брешь между защитниками.
Прием обеспечил атакующим заведомое преимущество: оборона «Сассуоло» встречала бегущих соперников на прямых ногах.
Ход «Кальяри», который развалил защиту «Ювентуса» (2:2)
После матча одно из итальянских медиа, которые выставляют традиционные оценки, резюмировало игру Шомуродова: «Устроил Бремеру самый сложный вечер в сезоне».
Звучит громко, но так и есть: Эльдор доставил самому дорогому защитнику лиги больше проблем, чем Осимхен и Лаутаро.
Неожиданный поворот – следствие шикарного хода Клаудио Раньери (кто пропустил, мэтр заканчивает карьеру там же, где она взлетела – на Сардинии). Тренер сыграл с атакующим треугольником, который перевернул в обратную сторону: два нападающих (Лувумбу и Шомуродов) исполнили инсайдов, а на острие оказался атакующий полузащитник Гаэтано.
Во владении Гаэтано уходил вниз, и великолепный персональщик Бремер лишался ориентира. Шомуродов заходил в его зону из глубины, часто по диагонали – то есть другому защитнику приходилось передавать его (а это всегда сложно, особенно в тройке: эту схему предпочитают отчасти потому, что от центральных требуется меньше понимания и коммуникации). Лувумбу либо атаковал с края, из-за спины латераля, либо занимал каналы между крайним и центральным защитниками.
В «Ювентусе» снова появился гений штрафных, который спасает в сложных ситуациях
Отскок на Сардинии запустил Душан Влахович, реализовав штрафной при счете 0:2. Это его четвертый гол со стандарта в двух последних сезонах. Никто в топ-лигах не забивает так часто.
А вообще серб – с отрывом самый эффективный исполнитель штрафных в топ-лигах с 2006 года (21,7% реализации по карьере). Ближайший показатель из тех, кто еще не покинул топ-чемпионаты – Дибала с 13,1% конвертации.
Похоже, у туринцев появился еще один козырь в участившихся сложных матчах: почти все штрафные Влаховича определяли исход.
Андрей Клещенок (телеграм-канал)
Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling, Richard Heathcote; (Xinhua)/XinHua, Andreas Gora/dpa, IMAGO/nordphoto GmbH / Christia, IMAGO/Luigi Canu/IPA Sport / ipa, Gianluca Zuddas/Keystone Press Agency/Global Look Press
Такие игроки мне всегда напоминали курицу, которой отрубили голову, а тело продолжает бегать.
Автор использовал фразу "провёл матч на ЦЗ" вместо "провёл матч на позиции центрального защитника", чем сэкономил кучу времени и знаков, ведь, как всем известно, каждый байт данных стоит денег. Редакция довольна, бухгалтерия аплодирует.
Вот только есть небольшой нюанс: если ты используешь аббревиатуру, то по логике её употребление должно быть заменимо на полную форму. Например, "мы делаем колбасу только по ГОСТу" равно "мы делаем колбасу только по государственному стандарту ".
"Я играю на ЦЗ" означает, что я играю на центральном защитнике. Наверное на шею ему сел. Да, смысл понятен, но это намеренное отупление текста и собственной речи, что опять же идёт вразрез с качеством самого материала.