Ужасная реализация Джексона, джокер Пепа и гений штрафных в «Юве». Тактика топ-лиг

Новая порция тактических заметок по матчам выходных. Здесь нет наблюдений по класико – матчу «Реала» и «Барсы» посвящен отдельный разбор Вадима Лукомского.

Джексон – это Дарвин на минималках. Матч с «Сити» лишний раз это доказал

Николас Джексон – олицетворение турбулентного сезона «Челси». Молодой и очевидно талантливый, с огромным потенциалом, но еще не созревший, чтобы реализовывать его чуть чаще, чем раз в три недели. Кубковый полуфинал с «Сити» (0:1) стал выставкой плюсов и минусов сенегальца.

Главные достоинства Джексона – скорость и умение получать убойные шансы. В первом тайме уничтожал Джона Стоунза за счет рывков, во втором принялся за зону Кайла Уокера, пользуясь движением партнеров. Прямо сейчас в АПЛ есть только два игрока со средним xG удара выше, чем у Николаса. Отлично резюмирует его открывания (правда очень классные!).

Недостатки Джексона – принятие решений перед воротами и реализация. Против «Сити» запорол несколько убойных моментов, еще несколько не довел даже до удара. В Премьер-лиге есть только два игрока, у которых xG расходится с реальными голами сильнее, чем у форварда «Челси».

Один из них – Дарвин Нуньес. Уругваец играет разнообразнее, но по основному профилю Джексон очень близок к нему. Главное сходство – парадокс, который возникает при просмотре обоих. Иметь нападающего, который здорово открывается, – счастье для любого тренера. Но становиться свидетелем постоянных промахов – настоящая боль. Этот калейдоскоп чувств вызывает и Нуньес, и Джексон.

Доку – джокер Пепа на неделе. Соперники не скрывают страха перед ним

Жереми Доку снова перевернул матч «Сити». В середине недели был отличный выход на замену в матче с «Реалом» (участие в голе + вовлеченность во все острые моменты). На выходных – появление в кубковом матче с «Челси». На своем отрезке стал лучшим в команде по ударам, обводкам и касаниям в штрафной.

Ключевой прием Доку в обоих матчах – стягивание двух-трех соперников на себя. Против «Челси» напрямую помогло забить победный. По эпизоду против бельгийца играл не только крайний защитник, но и опорник Кайседо. Выдвижение эквадорца позволило Кевину де Брюйне получить свободу в штрафной.

Еще оба матча объединяет реакция на проделки Доку. Карло Анчелотти, насмотревшись на страдания Дани Карвахаля, отправил на сдерживание бельгийца Эдера Милитао (номинальный центрдеф) и Лукаса Васкеса (очень трудолюбивый универсал). Маурисио Почеттино поступил схожим образом – был и выход ЦЗ (вместо Гюсто вышел Дисаси), и перевод в зону Доку своего пахаря (Галлахер променял левый фланг на правый). Показательно, хоть в конкретном случае не помогло – Доку нашел способ, как обойти адаптацию.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал )

Каземиро – центральный защитник. Ну и как?

Дикое количество травм вынудило Эрика тен Хага переместить Каземиро на позицию центрального защитника. Это второй матч бразильца на ЦЗ в «Манчестер Юнайтед»: первый был в Кубке лиги в 2022-м против «Бернли», победили 2:0. Тогда Каземиро играл в паре с Виктором Линделефом, теперь вышел с Харри Магуайром – поделил с ним роль игрока, начинающего атаку.

«Ковентри» почти не беспокоил защиту «Юнайтед» в первом тайме – со старта выстроились в контратакующую 5-3-2 и пробили всего раз в сторону манкунианцев. Но все же в паре моментов Каземиро пришлось поработать:

Бразилец весь матч играл последнего защитника. На 12-й минуте провалился во время контратаки «Ковентри» при попытке подстраховывать Диогу Далота – Хейджи Райт ловко прокинул мяч, Казе не хватило реакции. В итоге Далот спас себя сам, догнав нападающего.

Но позже Каземиро реваншировал: очередная контратака «Ковентри», Райт чуть остановился, бразилец не простил.

Дальше пример полезности связки Каземиро и Магуайра при отсутствии прессинга – оба способны создать опасный момент дальним пасом. На 18-й Каземиро вывел Рэшфорда на рандеву с голкипером (но англичанин не справился):

Каземиро ни в одном голе не виноват. И, кажется, это был не последний матч бразильца на ЦЗ в этом сезоне – «МЮ» потерял пять центральных защитников за три недели, а впереди мидвик c «Шеффилд Юнайтед» и «Бернли» на выходных.

Антон Фадин

Топ-матч Горетцки – в роли, которую ему редко дает Тухель

«Бавария» разбила «Унион» 5:1, Леон Горетцка сделал 1+1. Сильный матч и на уровне очевидной результативности, и по общему вкладу в атаку.

Горетцка забил характерный гол – включился в штрафную ситуативным форвардом. Обычно в таких эпизодах бьет головой после навеса, здесь же обработал вскрывающий пас Матиса Теля и отлично пробил. Еще до гола несколько раз откликался именно на подачи.

Другой тип помощи – смещения на левый фланг. То в развитии атаки, когда нужно передвинуть мяч из защиты в атаку, то в финальной трети, чтобы помочь разыграть комбинацию с Эриком-Максимом Шупо-Мотингом, который играл слева в атаке. Именно ближе к левому флангу был Горетцка, когда исполнил навес-ассист на Томаса Мюллера.

Обе функции Горетцки давным-давно известны, их активно использовал Юлиан Нагельсманн еще перед Тухелем. Но Тухель обычно использует Горетцку в более оборонительном режиме: либо как глубинный разыгрывающий над центром защиты, либо вообще как дополнительный центральный защитник. В последнее время Тухель дает Горетцке более привычные функции, и Леон выглядит опасной атакующей восьмеркой. Можно вспомнить даже ответный матч с «Арсеналом» в четвертьфинале ЛЧ: один из лучших моментов «Баварии» – удар головой Горетцки, включившегося в штрафную под навеса Киммиха.

Главная дуэль в матче «Дортмунда» и «Байера»

Она происходила на левом фланге защиты «Дортмунда», где Иану Матсену противостоял необычный дуэт: Йосип Станишич как правый латераль в 3-4-2-1 и Джереми Фримпонг как правый инсайд. Это необычное сочетание: Станишич обычно играет правого ЦЗ в тройке, а Фримпонг – правого латераля.

Хаби Алонсо выбрал аккуратный вариант. Возможно, именно против включений Матсена в атаку. Станишич играл правого латераля против «Баварии», где тоже было важно надежно сыграть в обороне. Кстати, общее с матчем против «Баварии» еще и то, что «Байер» вышел без чистого центрфорварда – на острие играл Йонас Хофманн, который обычно играет под нападающим.

Матсен силен в атаке, но слаб в защите. Он пускал Фримпонга за спину, дал пробить ему после навеса, допустил пару позиционных ошибок при выходе из обороны в атаку, сел на желтую. В перерыве его заменил Мариус Вольф, Юлиан Рюэрсон перешел на фланг Матсена, а Вольф занял позицию Рюэрсона из первого тайма. Игра стала явно спокойнее для «Дортмунда». Кстати, абсолютно то же самое (замена Матсена на Вольфа в перерыве и рокировка с Рюэрсоном) была неделю назад против «Гладбаха», где Матсен тоже быстро сел на ЖК.

Артем Денисов (телеграм-канал )

Тотальный Гутьеррес уничтожил «Кадис»

Мигель Гутьеррес – один из самых ложных фулбеков этого сезона. Стартует левым защитником, но при атаках оказывается и опорником, и десяткой, и восьмеркой, и даже вторым форвардом. Это не новость, но матч против «Кадиса» подчеркнул его тотальность и высокий уровень.

Большую часть встречи он играл со смещениями в центр, где помогал удерживать мяч (97% точности передач). При этом создал три явных момента (два из них – ассисты). Они получились разными. В одном случае – вырезал прострел. Во втором – участие в комбинации на противоположной стороне поля. Эту голевую он отдал через пас пяткой в касание:

Главный плюс Гутьерреса – диапазон умений. Система «Жироны» использует все оттенки таланта, а он делает команду непредсказуемой с мячом. Работает весь сезон, но особенно ярко проявилось в этом туре.

«Брентфорд» максимизирует качества Регилона

В последних трех встречах «Брентфорд» собрал семь очков и забил 10 мячей. Общий элемент всех матчей – лидерство Серхио Регилона по передачам под удар.

Команда Томаса Франка в полной мере эксплуатирует качество кроссов испанского латераля. На него играют, а штрафную насыщают вариантами. Серхио оплачивает доверие удобно вырезанными подачами. Дополнительный элемент сочетаемости игрока и клуба – стандарты. Регилон за них отвечает, а у «Брентфорда» традиционно мощные наработки.

Особенно показательный момент из матча против «Лутона» (победа 5:1). Регилон при ауте идет в правую часть поля, чтобы получить свободу (так далеко за ним никто не идет) – и навесить после получения мяча:

Франк видит в навесах Регилона оружие – и вносит адаптации, чтобы использовать его максимально часто. Пока ставка работает.

Вадим Лукомский (телеграм-канал )

Веерная атака принесла «Лечче» еще одну победу – о вылете можно забыть

Месяц назад в Серии А была всего одна команда безнадежнее «Лечче» – «Салернитана». Но пришел Готти, и апулийцы одержали три победы в пяти матчах. После последней, над «Сассуоло» (3:0), о вылете можно забыть – еще не математически, но по факту: семь очков за пять туров до финиша дают надежную фору.

Разгром конкурента обеспечил классный ход Готти. «Лечче» часто выходил из обороны длинным пасом. На линии с нападающим выстраивались два-три партнера, а левый вингер Доргу забегал ему за спину. Когда мяч оказывался у крайка, напарники веером разбегались по богам от него – в каждую брешь между защитниками.

Прием обеспечил атакующим заведомое преимущество: оборона «Сассуоло» встречала бегущих соперников на прямых ногах.

Ход «Кальяри», который развалил защиту «Ювентуса» (2:2)

После матча одно из итальянских медиа, которые выставляют традиционные оценки, резюмировало игру Шомуродова: «Устроил Бремеру самый сложный вечер в сезоне».

Звучит громко, но так и есть: Эльдор доставил самому дорогому защитнику лиги больше проблем, чем Осимхен и Лаутаро.

Неожиданный поворот – следствие шикарного хода Клаудио Раньери (кто пропустил, мэтр заканчивает карьеру там же, где она взлетела – на Сардинии). Тренер сыграл с атакующим треугольником, который перевернул в обратную сторону: два нападающих (Лувумбу и Шомуродов) исполнили инсайдов, а на острие оказался атакующий полузащитник Гаэтано.

Во владении Гаэтано уходил вниз, и великолепный персональщик Бремер лишался ориентира. Шомуродов заходил в его зону из глубины, часто по диагонали – то есть другому защитнику приходилось передавать его (а это всегда сложно, особенно в тройке: эту схему предпочитают отчасти потому, что от центральных требуется меньше понимания и коммуникации). Лувумбу либо атаковал с края, из-за спины латераля, либо занимал каналы между крайним и центральным защитниками.

В «Ювентусе» снова появился гений штрафных, который спасает в сложных ситуациях

Отскок на Сардинии запустил Душан Влахович, реализовав штрафной при счете 0:2. Это его четвертый гол со стандарта в двух последних сезонах. Никто в топ-лигах не забивает так часто.

А вообще серб – с отрывом самый эффективный исполнитель штрафных в топ-лигах с 2006 года (21,7% реализации по карьере). Ближайший показатель из тех, кто еще не покинул топ-чемпионаты – Дибала с 13,1% конвертации.

Похоже, у туринцев появился еще один козырь в участившихся сложных матчах: почти все штрафные Влаховича определяли исход.

Андрей Клещенок (телеграм-канал )

Фото: Gettyimages.ru /Alex Pantling, Richard Heathcote; (Xinhua)/XinHua, Andreas Gora/dpa, IMAGO/nordphoto GmbH / Christia, IMAGO/Luigi Canu/IPA Sport / ipa, Gianluca Zuddas/Keystone Press Agency/Global Look Press