Разбираем пары 1/4 ЛЧ: что мы ждем от «Реала», «ПСЖ» и «Арсенала»?

Превью авторов Спортса.

В Лиге чемпионов начинается самое интересное – четвертьфиналы. Большой футбол, статусные пары – ради такого мы и ждали вторник.

«Реал Мадрид» – «Манчестер Сити»

Противостояние в четырех словах: реляционный футбол против позиционного

Нетактический сюжет: преимущество «Мадрида» в плане подготовки.

Последний матч в Ла Лиге у «Реала» был в конце марта. И там уже отрыв, можно позволить себе ротацию. У «Сити» обратная история: теперь играют каждые три дня без права на ошибку. Пеп выделяет выходные атакующим лидерам, но большинство состава играет без замен.

Что перевесит: игровой ритм, который сейчас лучше у «Сити», или отдых, который получил «Мадрид»?

Каким будет «Реал»

Последний (и единственный!) раз «Мадрид» проигрывал в основное время в конце сентября. Неплохо для команды, которая весь сезон играет без основного вратаря, в какой-то момент лишилась основной пары защитников и использует схему, в которой нет чистого форварда. Респекты Карло Анчелотти за решение каждого квеста, встреченного по пути.

Пройти такую дистанцию гладко помогли тактические адаптации итальянца и вклад второстепенных игроков. Карло по ходу сезона починил проблемы новой схемы с ромбом, а запасные научились подменять лидеров. В первую очередь речь про Андрея Лунина, который замещает Куртуа, Браима Диаса, выходящего на позиции Беллингема, и Хоселу, который заполняет пустующее место столба.

В начале весны у «Мадрида» все же наметились проблемы, но мини-кризис из двух игр без побед (да-да, вот такой кризис!) уже позади. Сомнения вызывает лишь форма Беллингема, который в этом году забивал всего в двух матчах и по разным причинам вылетал из состава. В противовес этому – блеск Винисиуса. Теперь бразилец тащит, даже когда не получается у всей команды.

Каким будет «Ман Сити»

«Сити» подходит к четвертьфиналами с внушительной серией из 25 игр без поражений. В обычный сезон значило бы набор устрашающей формы и стабильность с составом, но точно не сейчас. У Пепа до сих пор нет сочетания, на которое он бы поставил в плей-офф: в обороне слишком много травм, в полузащите – слишком много экспериментов, в атаке – слишком много игроков, страдающих от перепада формы. Вопросы есть даже по вратарской позиции – в последних матчах играл не Эдерсон, а запасной Ортега.

Ключевая задача для Пепа перед решающим отрезком – привести команду в готовый вид. Решение зависит от кучи переменных: сможет ли набрать форму Стоунз, как разместить на поле Фодена и Де Брюйне, начнет ли Холанд забивать? Есть и локальная конкретно под «Мадрид» – кто заменит Кайла Уокера, если ему не удастся выйти против Винисиуса.

X-фактор, на который Пеп может рассчитывать всегда, – идущий на «Золотой мяч» Родри. Испанец не проигрывает больше года – причем и в клубе, и в сборной. И это без привычных партнеров по прошлому сезону. Матчи с «Мадридом» – возможно, самый серьезный вызов для чудо-опорника и его чудо-статистики.

«Арсенал» – «Бавария»

Противостояние в четырех словах: поиски лица против многоликости

Нетактический сюжет: 10 лет назад Серж Гнабри выходил в ЛЧ на замену против «Баварии» вместо Микеля Артеты. «Микель тогда очень сильно помогал молодым игрокам. Он заводил нас, всегда давал хорошие подсказки, пытался направлять нас и показывал многое своим примером», – вспоминал Серж.

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Сейчас все это Артета делает в роли главного тренера, а Гнабри возвращается в Лондон игроком «Баварии».

Каким будет «Арсенал»

Может быть разным. Это сильная сторона клуба. Она особенно акцентировалась в последние недели. Тренер «Лутона» Роб Эдвардс точно сформулировал: «Из трех претендентов на титул именно «Арсенал» – команда, которая может сыграть в любую игру. С акцентом на физику, с акцентом на футбол, с акцентом на бег – они находят ответ при любом типе проверки».

«Арсенал» легко переключает режимы – и теперь мы знаем, что даже в режиме автобуса команда вообще не теряет в качестве и уверенности. Вряд ли это пригодится в Лондоне против «Баварии», но многоликость команды Артеты зашкаливает.

По наполнению состава от «Арсенала» разумно ждать классику на топ-матчи этого сезона с более закрытым центром – условно с двумя опорниками. Сейчас в лучшей форме под эти задачи Жоржиньо и Деклан Райс, но в очереди есть Томас Парти.

Один из обретенных в последние недели приемов может быть особенно полезным – Габи Жезус теперь играет на левом фланге (иногда скрытого левого защитника). У «Баварии» справа в роли атакующего латераля выходит Киммих – это ключевой источник угрозы в последних матчах. Если гости включат режим полноценного давления, помощь Жезуса будет очень уместна.

Скорее всего в домашнем матче «Арсенал» будет бороться за инициативу – то есть выстраивать атаки коротко и прессинговать высоко. Дальше все будет зависеть от хода игры и возможностей «Баварии». В случае быстрого гола или внезапной гениальности плана Тухеля команда Артеты готова сменить режим.

В их диапазоне прессинг с розыгрышами соседствует с контратакующим футболом, в котором выйти в атаку помогают выносы на Кая Хавертца. Главное, чтобы тактический хамелеон не запутался.

Какой будет «Бавария»

В кризисном сезоне «Баварии» было две вспышки.

Первая – осенний отрезок, когда казалось, что Тухель собрал достойного качества контратакующую машину с Кейном и Сане в главных ролях. Лерой был самым ярким игроком и связующим звеном скоростных атак.

Вторая – начало весны с новой структурой владения. Узнаваемые черты: Горетцка левый центральный защитник, Киммих на правом фланге, построение 3-1-4-2. На время улучшилась позиционная атака, но недостатки постепенно тоже вскрылись.

Достичь стабильности не получилось ни в одном из этих весьма разных режимов. Отсюда трудно прогнозировать план Тухеля. Возможно, он не будет опираться на старый опыт и выдаст нечто совсем новое. Пока же более логичным выглядит откат к осенним контратакам (возможно, с некоторыми адаптациями под «Арсенал»).

В любой другой сезон за последние 10 лет вопрос об инициативе практически не стоял бы, но сейчас «Баварии» есть смысл передать ее сопернику:

● в центре защиты либо футболисты без топ-паса, либо Упамекано, который особенно косячит в ЛЧ;

● по набору футболистов «Бавария» максимально опасна именно на пространстве;

● фактор Тухеля. В этом сезоне было много матчей, где «Баварии» нужно было удерживать результат. Вместо обороны через контроль Томас выпускал дополнительных оборонительных игроков.

● выездной статус первого матча.

В общем, вряд ли матчи будут статичными – роли могут меняться. Динамика будет сильно привязана к хронологии (важно, кто первый забьет), но чуть больше инициативы ждем от «Арсенала».

«ПСЖ» – «Барселона»

Противостояние в трех словах: битва за владение

Нетактический сюжет: Луис Энрике против «Барселоны» – это, конечно, дуэль и в тактическом плане (тренер против альма-матер), но тактика – лишь один из ракурсов. Энрике выиграл с «Барселоной» требл, провел один из лучших сезонов в истории клуба. Кстати, в четвертьфинале триумфальной ЛЧ расправился с «ПСЖ» Лорана Блана 5:1. Дальше много переплетений: от ремонтады до Месси и Неймара в «ПСЖ». С тех пор, как Энрике выиграл ЛЧ с «Барселоной», ни каталонцы, ни «ПСЖ», ни Энрике не брали трофей.

Каким будет «ПСЖ»

«ПСЖ» точно не будет роботизированной командой, которой был на старте сезона. Против «Сосьедада» Энрике показал, что он может быть тонким тактиком. Перевод Усмана Дембеле в центр поля, чтобы разбивать прессинг соперника – топ.

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У Энрике много экспериментов. Наверное, идея с Дембеле самая удачная. Многие другие выглядели явно ниже среднего. Ашраф Хакими – центральный защитник в тройке, Хакими – центрфорвард, игра без нападающих даже с Килианом Мбаппе и Рандалем Коло-Муани на поле (играли вдоль боковой), а еще раньше Уоррен Заир-Эмери как ложный фулбек, Карлос Солер ложным фулбеком, Витинья как левый нападающий при владении – и это не весь список.

«ПСЖ» захочет владеть мячом, обострять через Дембеле, выискивать Мбаппе, без мяча агрессивно прессинговать. Этот «ПСЖ» все еще кажется далеко не самым сильным в новейшей истории, но радует, как «ПСЖ» Энрике коллективно способен выжимать результат. «ПСЖ» всегда был ярким, но не всегда старательным. Этот «ПСЖ» умеет вкалывать.

Какой будет «Барселона»

«Барса» подходит к «ПСЖ» в хорошей форме, но важно помнить: это молодая, неопытная команда, многие не играли на такой высокой стадии ЛЧ. Тренер Хави тоже не может похвастаться опытом.

Синоним «Барсы» – эффективность, прямо как в прошлом сезоне. Качества не всегда хватает, иногда просто не везет. Мешают травмы, но Хави тонко адаптируется. Возможно, придумал интересный план под парижан: наигрывает формацию 4-2-3-1 с Фермином Лопесом под Левандовским. Один из способов выключить из игры Усмана Дембеле.

Форма Левандовского – еще одна интрига. Кажется, Роберт снова в порядке, впервые за сезон. Его взаимодействие с Гюндоганом стало эффективнее, смещения во фланг – полезнее. Поляк не так хорош, как раньше, но он один из тех в «Барсе», кто может решить эпизод.

«Атлетико» – «Боруссия»

Противостояние в семи словах: Симеоне против Терзича с конспектами Симеоне

Нетактический сюжет: эмоциональный заряд «Атлетико».

Кажется, «Атлетико» повезло со жребием: все фавориты в другой части сетки. Из тех, кто явно сильнее, только «ПСЖ». Симеоне – мастер плей-офф, который способен победить любого. Финал ЛЧ давно не был так близко. На фоне странного выступления в Ла Лиге и обидного вылета из Кубка Испании будет шансом записать сезон в актив.

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Каким будет «Атлетико»

«Атлетико», наверное, самый загадочный участник плей-офф: проходит «Интер», но проваливается с «Кадисом» и «Барселоной». Страдает с «Вильярреалом».

Предсказать, как именно сыграет команда Симеоне, нереально. Неизменное: стартовая схема 5-3-2, с мячом «Атлетико» переходит на 3-3-4 – латерали становятся фактически вингерами. Одна из фишек – позиция Самуэла Лино: вингер, реже – центрхав, пока на фланге играет Родриго Рикельме. Эта парочка – чуть ли не главный инструмент в атаке прямо сейчас.

«Атлетико» не хватает нормальных защитников. Главный там вообще Аксель Витцель, номинальный опорник, но когда нет Марио Эрмосо, то все совсем печально. Его может заменить Рейнилду – силен в защите, слаб в продвижении. Эрмосо незаменим в этом плане.

Нотка позитива: похоже, Антуан Гризманн снова в оптимальной форме.

Какой будет «Боруссия»

«Дортмунд» снова преображается после Нового года. Слабая осень – сильная весна. Формула актуальна второй сезон подряд.

В обоих случаях прогресс связан с развитием позиционной атаки. В прошлом сезоне сошлись расцвет Эмре Джана, топ-форма Беллингема, Юлиана Брандта и Рафаэла Геррейру (самых творческих игроков при владении). Дониэлл Мален и Карим Адейеми феерили на флангах, Себастьян Аллер и забивал, и подыгрывал.

В этом сезоне главным фактором преображения кажется аренда левого защитника Иана Матсена из «Челси». 4-2-3-1 «Дортмунда» без мяча переходят в 3-2-4-1 при владении: шестерка Джан садится третьим центральным, Матсен превращается в разыгрывающего опорника. Только центральные защитники «Дортмунда» пасуют чаще, чем Матсен. Без его появления структура позиционных атак не работала бы – Рами Бенсебаини, основной левый защитник в первой половине сезона, явно слабее на мяче. Особенно восхищают длинные передачи Матсена – точные и сильные, он может исполнить даже на бегу.

В 2024-м явно прибавили Мален (качество завершения), Никлас Фюллькруг (подыгрыш) и Марсель Забитцер – он помогает «Дортмунду» разыгрывать мяч, а затем дополнительным игроком атаки включается в финальную треть. Из-за подвижности Забитцера «Дортмунд» будто бы играет в большинстве. Отметим и Матса Хуммельса – неровный сезон, но во многих важных матчах он будто бы возвращал пиковую форму: против «Баварии», во второй игре 1/8-й с ПСВ, осенью против «Милана», когда «Дортмунд» гарантировал место в плей-офф.

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Что смущает? Излишняя осторожность Эдина Терзича, длительные фазы без владения и Матсен в обороне (именно как защитник он не силен).

Авторы: Слава Палагин , Вадим Лукомский , Тимур Боков , Артем Денисов

Кейна выкинули из «Арсенала» в 9 лет из-за лишнего веса. Харри даже был готов стать вратарем

Фото: Gettyimages.ru /Denis Doyle, Catherine Ivill, Boris Streubel, Julian Finney, Alexander Hassenstein, David Ramos, Eric Alonso, Fran Santiago, Alexander Hassenstein