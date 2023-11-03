Топ-20 клубов Европы. С ворвавшимся Эмери!
В октябре тройка рейтинга лучших клубов осталось той же, но зато ниже много интересных изменений. Напоминаем, что это субъективный топ от футбольных авторов Sports.ru, хоть в нем есть соревновательная часть, но главная задача – рассказывать о состоянии больших клубах и об интересных проектах и помогать вам выбирать команды для просмотра.
20 лучших клубов Европы. Версия за сентябрь
Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова
Что-то знакомое 🤣
Саарбрюккен подтвердит.
А Арсенал, ничья с мертвым Челси и отлет от Ланса против 5 побед Байера 14-4.
Есть ощущение, что Леверкузен кто-то в редакции недолюбливает. Ну либо Алонсо)
Байер: 3 матча сыгранно в Бундеслиге и все 3 победы. 2 матча в Лиге Европы: 2 победы. итог: 5 из 5, весь месяц все победы. Внимание вопрос, как команда могла потерять 2 строчки в рейтинге если у команды за месяц все матчи и все победы? Логика где?
Поэтому вот вам -2 позиции.
Жирона 17 место, Барселона 8 место...
«Реал» и «Сити» - объективно 2 лучшие команды мира сейчас, всё на своих местах.
Но немного удивило несколько заниженное место «Жироны». Да и «Байер» я бы поставил, например, выше «Арсенала»
В любом случае, спасибо за разбор!