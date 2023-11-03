Топ-20 клубов Европы. С ворвавшимся Эмери!

В октябре тройка рейтинга лучших клубов осталось той же, но зато ниже много интересных изменений. Напоминаем, что это субъективный топ от футбольных авторов Sports.ru, хоть в нем есть соревновательная часть, но главная задача – рассказывать о состоянии больших клубах и об интересных проектах и помогать вам выбирать команды для просмотра.

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова