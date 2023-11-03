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Топ-20 клубов Европы. С ворвавшимся Эмери!

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В октябре тройка рейтинга лучших клубов осталось той же, но зато ниже много интересных изменений. Напоминаем, что это субъективный топ от футбольных авторов Sports.ru, хоть в нем есть соревновательная часть, но главная задача – рассказывать о состоянии больших клубах и об интересных проектах и помогать вам выбирать команды для просмотра.

20 лучших клубов Европы. Версия за сентябрь

Составлено при участии Тимура Бокова, Артема Денисова, Никиты Киселева, Андрея Клещенка, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

27 комментариев

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Оливер Кан удаляет Роберту
Барселона 8(-2)
Что-то знакомое 🤣
+28
-5
+23
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Gustav Forsberg
Бавария неоправданно высоко, хоть и её фанат.
Саарбрюккен подтвердит.
+15
-5
+10
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кuraakula belov
Байер и Бавария прошли октябрь без осечек, но Леверкузен без новых тактических идей, а у Мюнхена далеко не всё игры были убедительными (с). Итого: Байер минус два, Бавария плюс три🧐
+8
0
+8
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bevooch
Ответ Gustav Forsberg
Бавария неоправданно высоко, хоть и её фанат. Саарбрюккен подтвердит.
Для тех, кто поленился прочитать текст: там написано, что рейтинг за октябрь, а вылет из кубка - ноябрь.
+8
-1
+7
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DENBO
"Жирона"... отличная французская команда, одобряю)
+5
0
+5
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Онюнсон Кюнтер
Байер на 6 месте-анекдот.Железные топ 3.Особенно смешно что, Арсенал,проигравший Вест Хэму с Лансом и чуть не сливший мему,выше Байера,который втаптывает в газон всех своих соперников.
+2
-1
+1
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Денис Ширинов
Ответ bevooch
Для тех, кто поленился прочитать текст: там написано, что рейтинг за октябрь, а вылет из кубка - ноябрь.
Как правило такие люди дальше заголовка не читают, что неординарно и свежо в воспоминании, быстро кидают в комменты, чтобы накинуть на вентилятор или собрать плюсики
+1
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arspurs9
Ответ Онюнсон Кюнтер
Всё равно,после матчей с мемом и Лансом ставить Арсенал выше Байера-странно
Я вообще не понимаю прикола с Байером. Больше всего меня удивило, что у них -2, у Баварии +3. С чего?
А Арсенал, ничья с мертвым Челси и отлет от Ланса против 5 побед Байера 14-4.
Есть ощущение, что Леверкузен кто-то в редакции недолюбливает. Ну либо Алонсо)
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Roaltar
Birst of oll gud ebeening
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Онюнсон Кюнтер
Ответ arspurs9
Арсенал проиграл ВХЮ все же в ноября.
Всё равно,после матчей с мемом и Лансом ставить Арсенал выше Байера-странно
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arspurs9
Ответ Онюнсон Кюнтер
Байер на 6 месте-анекдот.Железные топ 3.Особенно смешно что, Арсенал,проигравший Вест Хэму с Лансом и чуть не сливший мему,выше Байера,который втаптывает в газон всех своих соперников.
Арсенал проиграл ВХЮ все же в ноября.
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Raman Janukevich
Ответ DENBO
"Жирона"... отличная французская команда, одобряю)
Каталония не Испания:)
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Fona
Ответ DENBO
"Жирона"... отличная французская команда, одобряю)
Ты думаешь эксперты спортса знают больше 10 клубов, а тем более Жирону из Эредивизи?
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Тюменский медвежонок
Ответ Вечно в бане
У Баварии тоже «все матчи и все победы». И рейтинг этот, если что, не просто «кто больше всего очков набрал за отчетный месяц». Это к вопросу о логике.
хорошо рейтинг не считает победы, а что считает рейтинг? я еще раз вам задаю простой вопрос, по какому принципу Байер потерял 2 строчки в рейтинге? у команды все матчи - все победы, команда побеждала уверенно, никакого "проседания" в игре нет, качество игры не поменялось, как шли катком - так и идут.
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Вечно в бане
Ответ Тюменский медвежонок
это лишь как пример был. Допустим мы стираем упоминание о кубке и Баварии. Берем октябрь месяц и считаем: Байер: 3 матча сыгранно в Бундеслиге и все 3 победы. 2 матча в Лиге Европы: 2 победы. итог: 5 из 5, весь месяц все победы. Внимание вопрос, как команда могла потерять 2 строчки в рейтинге если у команды за месяц все матчи и все победы? Логика где?
У Баварии тоже «все матчи и все победы». И рейтинг этот, если что, не просто «кто больше всего очков набрал за отчетный месяц». Это к вопросу о логике.
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Тюменский медвежонок
Ответ Вечно в бане
Интересно, сколько еще людей напишут про Саарбрюккен, в контексте октябрьского рейтинга?
это лишь как пример был. Допустим мы стираем упоминание о кубке и Баварии. Берем октябрь месяц и считаем:
Байер: 3 матча сыгранно в Бундеслиге и все 3 победы. 2 матча в Лиге Европы: 2 победы. итог: 5 из 5, весь месяц все победы. Внимание вопрос, как команда могла потерять 2 строчки в рейтинге если у команды за месяц все матчи и все победы? Логика где?
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Fakepapp
Ответ Gustav Forsberg
Бавария неоправданно высоко, хоть и её фанат. Саарбрюккен подтвердит.
Формально кубковый матч был 01.11, а здесь результаты по итогам октября. В следующем месяце Мюнхен должны отпустить на несколько строчек ниже, я думаю
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Sundance Neeskens
Ответ bevooch
Для тех, кто поленился прочитать текст: там написано, что рейтинг за октябрь, а вылет из кубка - ноябрь.
Даже если за октябрь, всё равно непонятно почему выше Байера и Тоттенхэма.
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Rhett Butler
не понимаю, как Сити может быть тут вторым, а Тотем 7, если Тотем в АПЛ первый, а Сити третий...
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jam.football
Ницца, Штутгарт в 20-ки лучших? странноватый рейтинг. если честно, то вообще никакой
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ezkq9
«Байер» идет без осечек.... и умная комбинационная игра (возможно, лучшая в Европе).
Поэтому вот вам -2 позиции.
Жирона 17 место, Барселона 8 место...
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Локоть Артеста
Давно Жирона переехала во Францию?
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Данияр Жумабекович
Хаби Алонсо хорош. Рано или поздно думаю возглавит Реал
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JENNINGS
Одна из любимых рубрик на спортсе!
«Реал» и «Сити» - объективно 2 лучшие команды мира сейчас, всё на своих местах.
Но немного удивило несколько заниженное место «Жироны». Да и «Байер» я бы поставил, например, выше «Арсенала»
В любом случае, спасибо за разбор!
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Тюменский медвежонок
а почему Байер уступил 2 строчки Баварии? вроде как на победах продолжают идти, а Бавария позавчера вообще из кубка Германии вылетела проиграв команде из 3-го дивизиона
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-2
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