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  4. Волевые победы Англии и Бельгии, Андреева вылетела с «Уимблдона», Бобровский в «Торонто», «Бостон» обменял Брауна на Джорджа, Фетисов и Роднина идут на выборы и другие новости

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Волевые победы Англии и Бельгии, Андреева вылетела с «Уимблдона», Бобровский в «Торонто», «Бостон» обменял Брауна на Джорджа, Фетисов и Роднина идут на выборы и другие новости

1. На ЧМ-2026 сборная Бельгии одержала одну из самых невероятных волевых побед: до 86-й минуты она проигрывала Сенегалу 0:2, но сумела не только сравнять счет, но и оформить проход в 1/8 финала до серии пенальти – благодаря голу с 11-метровой отметки на 125-й минуте, самому позднему в истории чемпионатов. Нелегко пришлось и Англии, уступавшей ДР Конго после первого тайма, но усилиями Кейна преодолевшей сопротивление. Харри благодаря дублю обогнал Пеле в списке лучших бомбардиров в истории ЧМ. США обыграли Боснию и Герцеговины (2:0) и сыграют против Бельгии в 1/8 финала.

2. В НХЛ Сергей Бобровский заключил с «Торонто» трехлетний договор, Илья Михеев присоединился к «Тампе» на 4 года, Иван Демидов и «Монреаль» продлили контракт на 8 лет, Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ вышел на рынок свободных агентов, «Сан-Хосе» обменял Шакира Мухамадуллина и Зака Шарпа в «Эдмонтон» на Дарнелла Нерса, а Андрей Кузьменко перешел в «Питтсбург».

3. В НБА тоже громкая сделка: «Бостон» обменял Джейлена Брауна в «Филадельфию». Взамен «Селтикс» получили Пола Джорджа и набор драфт-пиков. «Лейкерс» тоже не сидели без дела, подписав Уокера Кесслера, а также Квентина Граймса, Сандро Мамукелашвили и Коллина Секстона. Известный новичок и у «Сперс» – Тобайас Харрис.

4. На «Уимблдоне» во втором круге женского одиночного разряда Мирра Андреева проиграла Барборе Крейчиковой, Екатерина Александрова обыграла Ланлану Тараруди, Анна Калинская победила Диан Парри, Арина Соболенко – Маккартни Кесслер, Анастасия Гасанова уступила Наоми Осаке. В мужской категории Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса, Роман Сафиуллин – Ботика ван де Зандшульпом, Даниил Медведев – Даниэля Мериду, Янник Синнер прошел Нуну Боржеса.

5. Экс-фигуристка Эшли Фой, обвинившая канадского фигуриста Николая Соренсена в изнасиловании, обратилась в полицию. Ранее канадца отстранили за «сексуальное злоупотребление», но санкции были сняты.

6. Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Анатолий Карпов, Николай Валуев, Ирина Роднина, Светлана Журова, Иван Черезов, Александр Легков вошли в федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму.

7. Шоу Евгении Медведевой «Дискотека 90-х на льду» состоится на московской «ЦСКА-Арене» 2 октября.

8. Александр Плющенко получил от ISU разрешение выступать за Азербайджан. Фигурист мог стать обладателем специального сертификата только при выполнении одного из двух условий – проживания на территории новой страны или наличия гражданства.

9. Сборная России по прыжкам на батуте отказалась от участия в этапе Кубка мира в Португалии из-за требования выступать в нейтральном статусе.

10. «Бавария» купила Исмаэля Сайбари у ПСВ за 55 млн евро с учетом бонусов, а «Тоттенхэм» приобретет Сандро Тонали у «Ньюкасла» за рекордные для себя 100 млн фунтов с учетом бонусов.

11. Серена Уильямс получила травму колена в матче с Майей Джойнт на «Уимблдоне», и теперь ее выступление в паре с Винус под вопросом.

12. С бывшим руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером связался «Астон Мартин», который вновь нацелен на приглашение британца.

Цитаты дня

Талалаев о критике за выбитый мяч: «Дилетантам и трусам стараюсь не отвечать. Публичные оценки Слуцкого мне непонятны, хотите ругать – ругайте лично»

Александр Мостовой: «Мои прогнозы на матчи ЧМ сбываются на 95%. Слишком многое я в футболе видел и проходил – этим мы и отличаемся от болтунов, которых сейчас много развелось»

Тарасова о Федерации фигурного катания Литвы: «У них нет никаких достижений. Почему они позволяют себе высказываться о наших спортсменах?»

Ламин Ямаль: «Думаю, что выиграю этот чемпионат мира. Я думаю так с началом любого турнира»

Патрис Эвра: «Россия всегда мне нравилась. Русские – такие же сумасшедшие, как я, а всегда веселые. У нас много общего»

Глава РФС Дюков об участии в отборе на ЧМ-2030: «Шансы России очень даже высокие»

Владимир Познер: «Месси превосходит Роналду. Лионель – лучший футболист в истории, возможно. Он сочетает индивидуальное мастерство и командное чувство, которого нет у Криштиану»

Зак Браун: «Хэмилтон должен был стать чемпионом «Ф-1» в 2021-м»

Джордж Веа: «Ямаля нельзя сравнивать с Мбаппе – все знают, что Килиан намного лучше. Он феномен, а Ламин только растет»

Жена Левандовского о переезде в США: «Барселона стала моим домом, я в ужасе от мысли, что придется снова все начинать сначала. Жизнь со спортсменом – не только роскошь, но и обязательства»

«Может, футбол и правда возвращается домой». Премьер Британии Стармер о победе Англии над ДР Конго

Каманцев о том, что в России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот: «У нас проблема расизма в целом неактуальна. Есть опасения, что это правило может создать почву для провокаций»

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Опубликовал: Александр Суряев
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Комментарии

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На манеже,все те же. Поближе к кормушке, подальше от работы.
Насчет списка в думу,сколько неожиданностей,сколько новых лиц.
Мостовой - такой себе эксперт. У меня прогнозы сбываются на 120%.
Американцы выходят дальше. А Сенегал не научил обороняться .
Комментарий удален модератором
ОтветВаго2
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ОтветИльмарчик
Комментарий удален модератором
Не зависит совсем к сожалению, даже если все это сделают
Феноменальный отскок родоначальников картошки фри и не менее сложный проход родоначальников ногомяча
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