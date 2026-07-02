Абаскаля узнали в Москве: «Человек подошел в супермаркете: «Что ты здесь делаешь?». Семья чувствует себя здесь как дома. Нам нравится страна, культура, город»

Гильермо Абаскаль рассказал, почему решил приехать в Москву.

Бывший главный тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль рассказал о причинах приезда в Москву.

– Зачем вы приехали в Москву?

– Знаешь, когда ты работаешь, то сфокусирован на команде, очень сложно смотреть по сторонам.

Сейчас я прежде всего хочу пройтись с семьей, посмотреть на все, насладиться городом. Мы рады в спокойной обстановке увидеть знакомые места, встретить людей, которых знали раньше.

– Как вы себя чувствуете, когда приезжаете в Москву?

– Переполняют эмоции. Говорил своим детям, что мы поедем в город, где родился наш первый сын Гильермо-Николай. Он был очень счастлив, когда приехал в аэропорт.

Вся семья чувствует себя здесь как дома. Очень приятно, что смог найти здесь друзей. Скучал по ним, кажется, что прошло не два года, а десять лет!

– Вас узнают на улицах?

– Да, узнают.

Например, захожу в супермаркет. В первый день человек молча прошел мимо, а на второй подошел: «Что ты здесь делаешь?» Я отвечаю, что у нас в Москве много друзей. Нам нравится страна, культура, город.

– Вы ранее говорили, что Москва – лучший город с точки зрения безопасности.

– Да. Для меня это факт. На культурном уровне люди, с которыми я работал, проявляют уважение и обладают большим образованием.

Я считаю, что это привилегия – и для города, и для страны. Поэтому ты чувствуешь себя в безопасности, куда бы ни пошел. Ты понимаешь, что находишься под защитой.

А в других странах, где мы бывали, всегда есть риск, что в любой момент может что-то случиться. Здесь же ощущение безопасности гораздо сильнее, – сказал Гильермо Абаскаль.