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  4. Абаскаля узнали в Москве: «Человек подошел в супермаркете: «Что ты здесь делаешь?». Семья чувствует себя здесь как дома. Нам нравится страна, культура, город»

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Абаскаля узнали в Москве: «Человек подошел в супермаркете: «Что ты здесь делаешь?». Семья чувствует себя здесь как дома. Нам нравится страна, культура, город»
Гильермо Абаскаль рассказал, почему решил приехать в Москву.

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о причинах приезда в Москву.

– Зачем вы приехали в Москву?

– Знаешь, когда ты работаешь, то сфокусирован на команде, очень сложно смотреть по сторонам.

Сейчас я прежде всего хочу пройтись с семьей, посмотреть на все, насладиться городом. Мы рады в спокойной обстановке увидеть знакомые места, встретить людей, которых знали раньше.

– Как вы себя чувствуете, когда приезжаете в Москву?

– Переполняют эмоции. Говорил своим детям, что мы поедем в город, где родился наш первый сын Гильермо-Николай. Он был очень счастлив, когда приехал в аэропорт.

Вся семья чувствует себя здесь как дома. Очень приятно, что смог найти здесь друзей. Скучал по ним, кажется, что прошло не два года, а десять лет!

– Вас узнают на улицах?

– Да, узнают.

Например, захожу в супермаркет. В первый день человек молча прошел мимо, а на второй подошел: «Что ты здесь делаешь?» Я отвечаю, что у нас в Москве много друзей. Нам нравится страна, культура, город.

– Вы ранее говорили, что Москва – лучший город с точки зрения безопасности.

– Да. Для меня это факт. На культурном уровне люди, с которыми я работал, проявляют уважение и обладают большим образованием.

Я считаю, что это привилегия – и для города, и для страны. Поэтому ты чувствуешь себя в безопасности, куда бы ни пошел. Ты понимаешь, что находишься под защитой.

А в других странах, где мы бывали, всегда есть риск, что в любой момент может что-то случиться. Здесь же ощущение безопасности гораздо сильнее, – сказал Гильермо Абаскаль.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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Сашу Мостового хорошо ты не встретил ))
ОтветT622222
Сашу Мостового хорошо ты не встретил ))
Так может это Мостовой и подходил
ОтветLiver0910
Так может это Мостовой и подходил
Диалог был примерно такой:

- Что ты делаешь?
- Что ТЫ делаешь??
- Нет, что ТЫ делаешь???
- Капитан подаёт команды!
- Да! Вот капитан и подаёт команды!
- Мой корабль, я капитан!
- Зато карта моя!
- Вот и будь… картоведом!
это я спросил че он тут делает, но он не понял, кажется
Ответфутбольный человек
это я спросил че он тут делает, но он не понял, кажется
приехал учиться чеканить!
Ответфутбольный человек
это я спросил че он тут делает, но он не понял, кажется
он тебя не узнал, т.к. Царя знают только футбольные люди
нефутбольным холопам не дозволено даже смотреть на твой светлый (чеканный) лик
ОН БЫЛ С ПАТЛАМИ НЕМЫТЫМИ И ЕЩЕ АЛКАШКУ БРАЛ???
СКОРЕЕ ВСЕГО САНЕК ЧЕКАЕТ АККУРАТНО
ОтветРоман Грожан
ОН БЫЛ С ПАТЛАМИ НЕМЫТЫМИ И ЕЩЕ АЛКАШКУ БРАЛ??? СКОРЕЕ ВСЕГО САНЕК ЧЕКАЕТ АККУРАТНО
По геолокации выследил, настоящего футбольного человека не проведёшь!
мост трясётся от вибраций
Ответdenis_denis
мост трясётся от вибраций
хорошо хоть не от вибратора
ОтветРустам Мусаев_1116188171
хорошо хоть не от вибратора
А где его телефон был тогда, что ему кореша не могли дозвониться, чтоб на матч ветеранов позвать?
Мы все знаем человека, который ходит за Абаскалем )))
В первый день человек молча прошел мимо, а на второй подошел: «Что ты здесь делаешь?»

И сразу попал на Мостового
Какой же будет ор, если его поставят в ЦСКА, вместо их физрука
Абаскаль человек европейского воспитания, культурный, с хорошими манерами. И тренер хороший, со своим видением и почерком. Желаю ему только удачи и успехов.
Так и представляю эту картину: Царь в черном пальто, в черных очках и черной шляпе следит за Абаскалем, потом не выдерживает , подходит к нему и вскрикивает- " что ты тут делаешь, нефутбольный человек?!"
ОтветMen77
Так и представляю эту картину: Царь в черном пальто, в черных очках и черной шляпе следит за Абаскалем, потом не выдерживает , подходит к нему и вскрикивает- " что ты тут делаешь, нефутбольный человек?!"
В черном длинном пальто и черных очках.
Не выдерживает,подходит,
Раскрывает пальто - а он там голый. Потом достает из сумки мяч и начинает чеканить прям в Азбуке Вкуса.
Вот это был бы перформанс
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