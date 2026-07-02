Абаскаля узнали в Москве: «Человек подошел в супермаркете: «Что ты здесь делаешь?». Семья чувствует себя здесь как дома. Нам нравится страна, культура, город»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о причинах приезда в Москву.
– Зачем вы приехали в Москву?
– Знаешь, когда ты работаешь, то сфокусирован на команде, очень сложно смотреть по сторонам.
Сейчас я прежде всего хочу пройтись с семьей, посмотреть на все, насладиться городом. Мы рады в спокойной обстановке увидеть знакомые места, встретить людей, которых знали раньше.
– Как вы себя чувствуете, когда приезжаете в Москву?
– Переполняют эмоции. Говорил своим детям, что мы поедем в город, где родился наш первый сын Гильермо-Николай. Он был очень счастлив, когда приехал в аэропорт.
Вся семья чувствует себя здесь как дома. Очень приятно, что смог найти здесь друзей. Скучал по ним, кажется, что прошло не два года, а десять лет!
– Вас узнают на улицах?
– Да, узнают.
Например, захожу в супермаркет. В первый день человек молча прошел мимо, а на второй подошел: «Что ты здесь делаешь?» Я отвечаю, что у нас в Москве много друзей. Нам нравится страна, культура, город.
– Вы ранее говорили, что Москва – лучший город с точки зрения безопасности.
– Да. Для меня это факт. На культурном уровне люди, с которыми я работал, проявляют уважение и обладают большим образованием.
Я считаю, что это привилегия – и для города, и для страны. Поэтому ты чувствуешь себя в безопасности, куда бы ни пошел. Ты понимаешь, что находишься под защитой.
А в других странах, где мы бывали, всегда есть риск, что в любой момент может что-то случиться. Здесь же ощущение безопасности гораздо сильнее, – сказал Гильермо Абаскаль.
- Что ты делаешь?
- Что ТЫ делаешь??
- Нет, что ТЫ делаешь???
- Капитан подаёт команды!
- Да! Вот капитан и подаёт команды!
- Мой корабль, я капитан!
- Зато карта моя!
- Вот и будь… картоведом!
нефутбольным холопам не дозволено даже смотреть на твой светлый (чеканный) лик
СКОРЕЕ ВСЕГО САНЕК ЧЕКАЕТ АККУРАТНО
И сразу попал на Мостового
Не выдерживает,подходит,
Раскрывает пальто - а он там голый. Потом достает из сумки мяч и начинает чеканить прям в Азбуке Вкуса.
Вот это был бы перформанс