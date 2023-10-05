Анчелотти помог Беллингему, намеренный хаос от «МЮ» не сработал. Тактика ЛЧ

Второй тур Лиги чемпионов получился ярким и богатым на сюжеты. В том числе – тактические.

Перечисляем самое интересное. И напоминаем про отдельные разборы сенсации «Ланса» и разгрома «ПСЖ».

«Наполи» не справился с перегрузом в полузащите «Реала». Именно поэтому так часто теряли Беллингема

Чудо-перфоманс Джуда Беллингема – это не только техника, работоспособность и видение поля. Помог и Карло Анчелотти.

«Реал Мадрид» оборонялся с четверкой, в которой Эдуардо Камавинга играл левого защитника. Но в атаке француз становился дополнительным полузащитником. В центре поля у «Мадрида» было пять игроков:

Разобрать всех было невозможно. У «Наполи» было два варианта. Первый – садиться слишком глубоко, чтобы не допустить разрывов между линиями защиты и полузащиты. Тогда свободу получал Тони Кроос:

Второй – идти в прессинг, но оставлять всю опорную зону на Станислава Лоботку. Тогда одним из бенефициаров становился именно Беллингем, свободно получавший мяч и зону для разгона. Так было перед его волшебным соло:

Конечно, на 90% этот гол состоит из индивидуального мастерства, но также есть вклад Анчелотти, который делал англичанина свободнее и позволял творить.

Пушка Вальверде не случайна: «Реал» научился использовать ее на стандартах

Вторую победу подряд в ЛЧ «Мадриду» приносят дальние удары Феде Вальверде после угловых. Против «Униона» мяч после удара уругвайца срикошетил и прикатился к Беллингему. Против «Наполи» Феде обошелся без посредников – если не считать вратаря Мерета, на которого записали автогол.

Новой привычке Феде не стоит удивляться. На самом деле Вальверде активно пробует с прошлого сезона, когда согласился на спор с Карло Анчелотти, что сможет пробить десять голов за кампанию. Самым ярким всплеском стала зимняя игра против «Сосьедада», когда уругваец нанес четыре удара после стандартов (все – дальние из зоны подбора).

Меняется лишь подход. С «Наполи» Вальверде подобрал отскочивший из штрафной мяч:

Но иногда его целенаправленно выводят на удар. В Неаполе было и такое:

Важный бонусный момент, даже когда Вальверде не получает мяч: за счет скорости Феде может страховать на случай контратак соперника.

«Унион» одинаково пропускает почти все голы в ЛЧ. После стандартов и именно из зоны подбора

Пока Вальверде приносит «Реалу» победы, в том же стиле «Унион» пролетает мимо очков. Единственный гол против «Реала» «Унион» пропустил после углового – вследствие удара из зоны перед штрафной, зоны подбора.

Два гола от «Браги» «Унион» пропустил после угловых – вследствие ударов из зоны подбора.

И победный гол «Браги» прилетел пусть и не с углового, но из зоны перед штрафной (2:3).

Иронично, учитывая, что «Унион» пробился в эту самую Лигу чемпионов, забивая гораздо больше ожидаемого именно на стандартах. И порой забивали как раз с подборов – Яник Хаберер в этом спец.

Проблема актуальна и в Бундеслиге – «Вольфсбург» забил победный гол (2:1) тоже ударом с подбора после углового. Йоаким Мэле точно положил в дальний угол.

Специфическая и очень серьезная проблема.

Лига чемпионов знакомится с Шералдо Беккером

В Бундеслиге соперники по-особенному готовятся к «Униону» – с пониманием, что это настоящая машина вертикальности и скоростных атак. Многие стараются передавать им мяч, понимая, что такой футбол берлинцам менее удобен, чем игра на пространстве. Более смелые играют первым номером, но опускают линию защиты.

«Брага» не учитывала эти особенности и постаралась сыграть за счет собственных сильных сторон. Мячом владели 65%, а в переходных эпизодах недостаточно быстро опускали линию. Результат – 9 офсайдов и дубль скоростного Шералдо Беккера.

«Унион» регулярно получал разного типа шансы против высокой линии – после розыгрышей от ворот и дальнего паса; после отбора и вертикального выхода; пасов напрямую Беккеру; через скидку от Кевина Беренса. Да-да, из-за реализации этого не хватило для победы, а у «Униона» была своя ахиллесова пята, но представить такой по характеру матч «Униона» в Бундеслиге почти невозможно. Спасибо «Браге» за веселье!

Невнятный матч «Баварии» против «Копенгагена»

Статистика матча (данные FBref): «Бавария» нанесла первый удар по воротам «Копенгагена» весом в 0,10+ xG аж на 72-й минуте.

Опять много безыдейного владения, как это было с «Лейпцигом». 0 ударов Кейна. 0 успешных обострений от Комана (пробовал навесы во втором тайме – 0 точных навесов в штрафную, и это от всей «Баварии», не только от Комана). Мусиала пугающе мало вовлечен в командные механизмы.

Хуже всех был Конрад Лаймер. Именно с его неточной диагонали началась результативная атака «Копенгагена» (он еще и стык проиграл по ходу атаки), гигантское количество ошибок на мяче (как раз Лаймер обычно невнятным действием заканчивал стерильный перекат «Баварии»). Забавно, что даже перед первым голом «Баварии» Лаймер ошибся с обостряющим пасом в быстрой атаке, но «Бавария» забрала подбор, и Мусиала разобрался в одиночку.

На финише прибавили за счет замен: вышли Мюллер, Тель, Горетцка. Это хорошо. Но сразу возникают вопросы: правильную ли основу выбрал Тухель? И нормально ли по такой игре делать первые замены аж на 77-й минуте?

Точность передач «МЮ» – 75%. Антирекорд сезона

«Юнайтед» пребывает в состоянии кризиса – игрового и кадрового. Эрик тен Хаг попробовал превратить встречу против «Галатасарая» в хаос. «МЮ» при любой возможности вертикализировал игру. Точность передач у пасующего вратаря и разыгрывающего опорника – 57% и 73%. Вернее так назывались бы роли Андре Онана и Каземиро в обычной команде Тен Хага – во вторник они просто пуляли вперед. Общая точность – 75% (худшая для «МЮ» в сезоне).

С одной стороны, это не худший план, когда все так плохо, а впереди есть реактивные Маркус Рэшфорд и Расмус Хейлунд. Первый гол «Юнайтед» – прямо эталонный в рамках замысла «МЮ« момент. Каземиро вертикализирует сразу после возврата мяча:

Рэшфорд и Хейлунд наказывают на пространстве:

С другой, отказываясь от контроля и превращая матч в хаос, команда сильнее зависит от реализации и неизбежно превращает игру в перестрелку. Хорошее олицетворение хода – «МЮ» впервые с августа пробил планку в 2 xG, но и соперник создал 2,6.

В этой встрече Тен Хаг отказался даже от намерения контролировать встречу – и поставил все на качества игроков. Попытка быть гибким, но неудачная.

«Ньюкасл» задушил «ПСЖ» прессингом

Редко рисунок матча настолько точно переносится из тактических превью на поле. Доминантное качество «Ньюкасла» – высокий прессинг. Отличительная черта «ПСЖ» – намерение держать мяч любой ценой. Мы наблюдали столкновение ценностей в чистейшем виде, а победила команда, которая лучше владеет своим приемом.

«Ньюкасл» выиграл во всех отношениях – счет, мячи, созданные через прием, территориальный рисунок. А лучшим саммари встречи служит этот момент:

Это «Ньюкасл» в прессинге на 91-й минуте при счете 3:1 – прямо перед четвертым голом.

«Реал Сосьедад» – лучшие в ЛЧ по чтению соперников

Фишкой команды Альгуасиля в ЛЧ становится мощный старт. С помощью него удалось раздавить и «Интер», и «Зальцбург». Если учитывать разницу ударов в первых таймах, то «Сосьедад» уступает только «Ман Сити» (+16). Но имейте в виду уровень соперников: у Пепа в первом туре была скромная «Црвена Звезда», что сильно повлияло на показатель.

Такие классные первые таймы – залог классной домашней подготовки тренера. Базисом к доминированию «Сосьедада» выступает прессинг. Его Альгуасиль здорово крутит под соперника. Против «Интера» прессинг был практически персональным и нейтрализовывал хитрую гибкую структуру, которую использует Симоне Индзаги:

Против «Зальцбурга» состав не поменялся, но теперь прессинг был ориентирован на зоны. Основной расстановкой стали 3-4-1-2. Правый защитник Амари Траоре регулярно поднимался в полузащиту. Снова тотальный контроль:

Важно, что с помощью прессинга «Сосьедад» не только забирает территорию, но и получает бонусные моменты. В первом туре с помощью него забили единственный мяч. После перерыва «Реал» слегка отпускает вожжи, но не критично.

Лучший тайм этой Лиги чемпионов выдал «Интер»

Просто оцените показатели второго тайма команды Индзаги против «Бенфики»:

Удары – 16:3

Явные моменты – 7:0

Касания в штрафной – 42:8

Тотальное уничтожение, которое обязано было привести к чему-то более впечатляющему, чем победа 1:0 (эх, Лаутаро!).

При этом никаких замен в перерыве. Индзаги поменял сам подход. В первом тайме «Интер» изредка прессинговал и защищался, как правило, в среднем блоке – в привычной схеме 5-3-2:

За 45 минут поняли, что «Бенфика» ни на что не способна в позиционных атаках, и во втором тайме осмелели (озверели?). Теперь постоянное давление, в котором участвует вся команда. Тут сразу восемь игроков на чужой половине:

Здорово описывает перемены процент действий на трети «Бенфики». В первом тайме – всего 21%. Во втором – 37%. В первые полчаса второго тайма (уместился гол и основные моменты) – вообще 43%. После матча Индзаги нахваливал игроков в первую очередь за интенсивность, которую показали после перерыва.

Дух Кевина Де Брюйне вселился в 18-летнего воспитанника «Сити»

Громко, понимаем! Но еще никто так здорово не подменял КДБ, как Рико Льюис. Достижение еще больше впечатляет, если учесть, что Рико всего 18, а его профильная позиция вообще-то фланг обороны. Но против «Лейпцига» сходство было почти по всем параметрам. Смотрите сами:

Позиция – как и у КДБ, правый полуфланг в полузащите.

Острота – 5 передач под удар (лучший в команде). Классический объем Кевина.

Движение – постоянные умные рывки, к которым приучил бельгиец.

Этот пункт отдельно проговаривал Пеп, чуть не захлебнувшись в комплиментах Рико после игры: «Я тренирую уже очень давно, но еще не встречал 18-летку, который бы так здорово распознавал пространство и врывался в него. Рико – один из лучших тинейджеров из тех, кого я когда-либо тренировал».

Рывки Льюиса были особенно хороши в первом тайме. Тут за счет открывания освобождает Бернарду Силву:

Здесь сам освобождается от опеки и получает мяч в штрафной. Далее будет ассист в классической манере КДБ:

Последним штрихом к перфомансу стала тактическая гибкость Рико – матч заканчивал в связке разыгрывающих опорников с Родри. Пожалуй, так могла только молодая версия КДБ.