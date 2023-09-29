«Реал» против дерзкой «Жироны», сразу два Клоппа (в АПЛ и Португалии). Лучший футбол выходных

И баскское дерби!

Конец недели – время для классного футбола. Мы выбрали самые интригующие матчи в топ-лигах и рассказали, за чем интересно последить.

Программу составили Артем Денисов, Андрей Клещенок, Тимур Боков, Слава Палагин и Вадим Лукомский.

Пятница, 29 сентября

Внезапный 20-летний немецкий бомбардир против «Дортмунда»

«Боруссия» против «Вольфсбурга» в прошлые выходные провела первый цельный матч. Можно зафиксировать положительную динамику. Если она, конечно, будет.

Мешать будет «Хоффенхайм» с 20-летним немецким форвардом Максимилианом Байером. У него четыре гола за пять стартовых туров и амбиции попасть в обновленную сборную Германии Нагельсманна. В прошлом сезоне Байер забил семь голов за «Ганновер» во второй Бундеслиге. Можно поразглядывать новое лицо.

Серхио Рамос против «Барсы». Вот это афиша!

«Севилья» поднимается со дна, пора пройти экзамен «Барселоной».

Мендилибар – главный клиент «Барсы». Тренер проигрывал ей 20 раз – больше всех в Ла Лиге. Единственная победа была 11 лет назад. «Севилья» далека от топ-формы, но каталонцы тоже не впечатляют. Это проверка Хави интенсивным прессингом.

Пока кажется, что «Барса» справится. Помешать намерен Серхио Рамос, он ни разу не играл против каталонцев после ухода из «Реала». Осталось не удалиться.

Клопп против Симеоне в португальском класико

Португальское класико в нынешнем виде – столкновение стилей. В популярных категориях – стиль Юргена Клоппа против школы Диего Симеоне. Рогер Шмидт – тут Клопп. Как и Юрген, строит доминирование вокруг зонного ориентированного на мяч прессинга, но в последние годы стал вариативнее. Сержиу Консейсау – Чоло, но не нынешний, а скорее классический стереотипный.

Внутри есть куча микроинтриг. Как норвежский полузащитник Фредрик Эурснес осваивается на месте левого защитника? Нашла ли наконец «Бенфика» замену Энцо Фернандесу (в роли претендента Оркун Кекчю)? Увидим ли мы мастеркласс от 76-летней пары защитников Пепе/Иван Маркано (увы, им могут помешать сыграть травмы)?

Суббота, 30 сентября

Дерби модных розыгрышей (и привозов?) в Бирмингеме

Матч «Астон Вилла» – «Брайтон» – хороший повод проверить, до чего дошел прогресс. Обе команды маниакально настаивают на коротких розыгрышах от вратаря. «Брайтон» в этом сезоне вообще ни разу не выбивал после свободного – единственный такой клуб в Европе. «Астон Вилла» не так радикальна, но входит в пятерку самых модных в АПЛ.

Обе команды прессингуют на розыгрышах, поэтому эффективность взаимных розыгрышей обязательно проверят. Как тизер тут – их прошлогодний матч (первый между Де Дзерби и Эмери в АПЛ). Тогда два гола из трех пришли после привозов в попытке выманить соперника в прессинг. Возможно, что-то подобное увидим и в этот раз.

«Наполи» встретится с командой, которая прочитала чемпионов раньше всех

В прошлом сезоне «Лечче» первым раскусил передовое владение Спаллетти и первым же нащупал к нему подход; оба матча получились для неаполитанцев чрезвычайно сложными. Против Гарсии автобус работает еще эффективнее – возможно, матч освежит слухи о скорой отставке.

Матч «Милана» и «Лацио» как встреча двух загадок сезона

Всегда интересно искать ответы, особенно если поиск облачен в очень приятную упаковку. «Милан» ярко показал и потенциал, и уязвимость новой модели, и пока не дал четкого понимания, на что она способна прямо сейчас. «Лацио» слишком многое потерял в игре (не только из-за ухода Милинковича-Савича), но с Ровеллой в старте освежился и впечатляюще уверенно загнал неприятный «Торино».

Принципиальный контроль Сарри, вынужденно адаптированный к вертикальности игроков – против принципиально контратакующего Пиоли, подыскивающего способы усложнить игру.

«Бавария» спотыкается об «Лейпциг». Особенно при Тухеле

«Лейпциг» не проигрывал «Баварии» три матча подряд. Дважды победил, и сделал это именно после увольнения Нагельсманна и назначения Тухеля. Еще и матчи важные: сначала 3:1, благодаря которым «Дортмунд» смог обогнать «Баварию» по итогам 33 тура, потом разгромные 3:0 в Суперкубке Германии.

И «РБ» впервые за три сезона выдал хороший старт – в прошлые разы приходилось менять тренера еще до окончания первого круга. Впрочем, по качеству футбола «Лейпциг» не восхищает, как, например, «Байер», так что против «Баварии» все еще очевидный андердог. Но умеющий кусаться.

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» выяснят, у кого крепче характер

Команды объединяет не только хороший старт (обе – в четверке), но и сложности на пути к эволюции. У «Тоттенхэма» этот путь более тернист – Эндж Постекоглу возвращает клубу ДНК игры первым номером после провальной эпохи трофей-тренеров (формулировка Дэниэла Леви). Юрген Клопп полностью перестраивает полузащиту «Ливерпуля» – звучит не так громко, но процесс тоже весьма важный.

Препятствия пока здорово маскируют характер и тонкие тренерских ходы по ходу игр. «Тоттенхэм» при Постекоглу отыгрывался во всех матчах в АПЛ, в которых уступал в счете. «Ливерпуль» решил, что все сделает после перерыва: результат первых таймов в этом сезоне – 6:7, результат вторых – 15:0. С такими вводными вдвойне интереснее следить за развитием сюжета и попытками тренеров вмешаться в игру.

Матч лидеров Ла Лиги. «Реал» не фаворит

Возможно, «Жирона» скоро погаснет, но клуб эталонно взбодрил Испанию.

«Мадрид» не очевидный фаворит: травмировался Давид Алаба, Винисиус не набрал форму, даже Джуд чуть растерял тонус. Похоже, это идеальный шанс для «Жироны» – команда Мичела умеет давить на синяки, особенно дома. Не похоже, чтобы они кого-то боялись.

Шансы – 50/50.

Баскское дерби – «Атлетик» против «Сосьедада». Ждем Захаряна?

Хотя даже без Арсена там будет за кем последить.

Каждый матч «Атлетика» – аттракцион. Эрнесто Вальверде не настроил оборону, из-за чего даже игра с «Хетафе» выходит открытой. Икер Муниаин уже не так хорош, как два года назад, зато есть вингер Нико Уильямс.

«Реал» – одна из самых стильных команд Ла Лиги, так что веселье обеспечено. Кубо и компания вернулись после тяжелого старта сезона, уже две победы подряд. «Атлетик» – особенная мотивация.

Гаттузо начнет в «Марселе» с «Монако»

Не прошло и двух месяцев, как «Марсель», кардинально изменивший проект летом, из-за неадекватных фанатов остался без тренера и едва не остался без всего менеджерского блока вплоть до президента.

После бесхребетных и ужасающих по содержанию 0:4 от «ПСЖ» сразу надо играть в гостях против «Монако». Тяжко. Наверное, можно надеяться на мотивационные заряды нового тренера Дженнаро Гаттузо, но звучит хлипко. Еще и «Монако» в хорошей форме. Только лишь бы Фоларину Балогуну не пришлось снова исполнять пенальти.

Воскресенье, 1 октября

Два лидера Лиги 1: «Ницца» против «Бреста»

Спокойное воскресенье намекает, что можно глянуть на внезапного лидера чемпионата Франции – «Брест» всех обгоняет после шести туров. Много навесов, интенсивный прессинг, волевой характер. Соперник – «Ницца», которая идет на втором месте сразу за «Брестом». Вот такой вот матч двух команд в топе Лиги 1.

Рисунок матча должен быть прост: «Ницца» много владеет мячом, «Брест» отвечает вторым номером и порой пробует давить. Вряд ли будет шоу, но можно хотя бы поразмышлять, благодаря чему «Ницца» и «Брест» так высоко взобрались на старте сезона.

Взгляните на меняющийся «Ювентус». Или на Кьезу и Де Кетеларе

Что интересно, кроме вывески? Похорошевший «Ювентус», пытающийся найти баланс между современностью и тренерским видением и пока вполне преуспевающий в этих попытках – против «Аталанты», намеренной вернуться к своей лучшей версии.

Персональная рекомендация – Шарль Де Кетеларе. Бельгиец так нравится Гасперини, что тот сравнивает его с Иличичем: впечатляющий рост после провального первого сезона в Италии.

Другая персональная рекомендация – Феде Кьеза с его необычной интерпретацией неудобной роли второго форварда. Не говоря уже о том, что Кьеза в форме – это всегда зрелищно.

Фото: Gettyimages.ru/Matt McNulty, Matthew Lewis; Ricardo Larreina/AFLO, Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press