16 комментариев

Авторы Sports.ru – с рекомендациями.

Мы снова рассказываем, какие матчи европейских топ-лиг будем смотреть на выходных – и подсвечиваем интриги, чтобы было интереснее.

Программу составили Артем Денисов, Слава Палагин, Вадим Лукомский и Тимур Боков.

Пятница

«Монако» vs «Ницца» – приятное дерби Лазурного берега

«Монако» лидирует в Лиге 1, «Ницца» неделю назад победила в гостях «ПСЖ». Матч еще и удобно вынесен на пятницу.

Обе команды любят атаковать. «Монако» радует нацеленностью на ворота – видно, что любое владение заточено не на стерильное сохранение мяча, а на поиск обострений. «Ницца» больше любит владение ради выманивания соперника, но пока стиль только в зародыше, против позиционно доминирующих команд («ПСЖ» и «Лилль») «Ницца» так вообще выбирала контратакующий подход.

Заранее сложно предугадать, кто именно будет больше играть первым номером.

Суббота

Проверка позиционной атаки «Жироны» главным испанским автобусом

«Жирона» – главное открытие старта сезона (13 очков; делят 2-е место). Команда Мичела играет крайне интересно. Количество трансформаций по мере развития атак зашкаливает. Например, Дэйли Блинд сочетает центр защиты и левый фланг. Мигель Гутьеррес – ложный фулбек с самыми широкими в мире полномочиями (открывается в опорной, чужой опорной и штрафной). Следить точно интересно.

«Мальорка» – это вообще главный автобус Ла Лиги (особенно когда играют в гостях). «Жирона» будет взламывать компактные 5-4-1. Это точно важный тест. Проблема: если проверка выявит слабости «Жироны» в этом сценарии, матч может получиться не очень ярким. Но интересным и содержательным будет точно.

Новый сложный матч «Дортмунда» – против «Вольфсбурга»

Сложными пока были все матчи «Дортмунда» в этом сезоне. Новое испытание – потный футбол «Вольфсбурга». Будет очень много спринтов и интенсивной борьбы.

Точно не обещаем высокое качество футбола, но если хочется напряженно елозить на стуле, то смотрите матч команд Эдина Терзича и Нико Ковача.

Слегка откроем форточку: у «Вольфсбурга» много новичков (Ловро Маер, Йоаким Мэле, Рожерио, Моритц Йенц, Вацлав Черны, Тиагу Томаш, Седрик Цезигер, Амин Сарр) – хороший шанс поглядеть на горсть из них. Точно стоит присмотреться к Маеру – он должен слегка раскрасить серый стиль «Вольфсбурга».

Прессинг «Бохума» проверит устойчивость «Баварии»

Ты можешь разгромить «Бохум» 7:0, но все равно устать так, что потребуется дополнительный день на восстановление. Команда Томаса Леча декларирует уж слишком интенсивный прессинг, против которого не бывает комфортно хотя бы отрезками.

Да, «Бавария» за счет скорости и индивидуального мастерства обязана усмирить агрессивный «Бохум», но придется страдать с выходом из защиты – матч против «Ман Юнайтед» показал, что этот аспект еще можно бесконечно улучшать.

«Барселона» взлетает. Что придумает Бенитес?

После двух подряд 5:0 от «Барсы» ждут продолжения.

«Сельта» пока не впечатляет, но может создать проблемы. Рафа Бенитес ломает все, к чему там привыкли: никакой агрессии в прессинге, акцент на защиту и пассивность Яго Аспаса, который все реже спускается за мячом.

Бенитес хорошо закрылся против «Мадрида». Но что он предложит Хави?

Приятная глазу наивность «Бернли» подлечит кризисный «МЮ»?

Все матчи «Бернли» обязательны к просмотру, потому что Венсан Компани пока не отказывается от прессинга и смелой структуры владения, которая помогла выйти в АПЛ. Получается приятная глазу наивность.

В соперниках кризисный «МЮ», что добавляет завязанной на исходе интриги. И по уровню, и по стилю «Бернли» – удобная жертва. Осечка будет означать погружение на новую глубину.

Воскресенье

Столкновение стилей + потенциальный старт Захаряна

Итак, «Реал Сосьедад» против «Хетафе».

Минимум: столкновение стилей. Самая модная современная нетоповая команда Ла Лиги против самой олдскульной. Короткий пас против дальнего. Креатив против примитива.

Максимум: все то же самое + дебют в старте Арсена Захаряна. В последних двух встречах Иманоль Альгуасил выставлял один состав. Основа играет без ротации. Если тренер вообще ее планирует, то сейчас лучший момент. Дальше встречи труднее – выезд к «Валенсии» и домашнее дерби против «Атлетика».

Самый дерзкий прогноз тура: Николас Джексон наконец-то забьет

Николасу Джексону из «Челси» еще далековато до легендарного аттракциона «Забил ли Смолов?», но каждый новый матч интересен в первую очередь ответом на этот вопрос. У Джексона правда дрянная реализация. По данным FBref, разница между ожидаемыми и реальными голами у сенегальца – минус 2,3 мяча. Хуже дела только у двух ребят из чемпионатов топ-5 – Олли Уоткинса и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Матч с «Астон Виллой» – шанс исправиться. Вводные лучше не придумаешь. Джексон – лидер АПЛ по рывкам за спину обороне. Команду Эмери в свою очередь чаще всех разрезают передачами за спину (3,8 раза за матч). В этом сезоне у «Виллы» уже два провала в попытках создать искусственный офсайд – против «Ньюкасла» и «Ливерпуля». Джексон возьмет в союзники Энцо и попробует спродюсировать третий.

Кто выиграет владение в северо-лондонском дерби? Почему это важно?

Перед игрой с «Арсеналом» Дэниэл Леви, кажется, окончательно разобрался в себе и признал, что ошибся с приглашением Жозе Моуринью и Антонио Конте. Более того, даже погрузился в детали и рассказал, что несмотря на крутое резюме и богатый опыт, оба не подходили «Тоттенхэму» стилистически.

Восстанавливает идентичность «шпор» Эндж Постекоглу. При нем показатель владения у «Тоттенхэма» подскочил на 12%. Команда заиграла первым номером – по метрикам Леви, такого не было со времен Маурисио Почеттино.

Естественным образом изменилась и интрига на дерби. Раньше она сводилась к вопросу, сможет ли «Тоттенхэм» сдержать атакующий потенциал соседей. Сейчас – первый за долгое время матч, когда обе команды будут претендовать на инициативу. Понятно, что результат в дерби превыше всего, но отдельно последим за борьбой в этом направлении.

«Наполи» проверят прессингом? Наконец-то!

0 – столько раз «Наполи» начинал розыгрыши от ворот дальними передачами в стартовых встречах. Дело не только в тренерском замысле Руди Гарсии. Это также отражает тотальное нежелание соперников прессинговать «Наполи». Проблема тянется с концовки прошлого сезона.

«Болонья» Тиаго Мотты способна действовать смелее. Следовательно, мы можем увидеть другой «Наполи» – команду в более естественном для нее режиме. Возможно, прошлогодние механизмы уже разрушены и нас ждет разочарование. А, возможно, посмотрим шоу, по которому соскучились.

«Марсель» в агонии едет к «ПСЖ»

«Марсель» в агонии: ушел тренер Марселино, главные менеджеры вплоть до президента Пабло Лонгории тоже хотят уйти, их пытается удержать владелец. Все из-за угроз фанатов в адрес руководства.

По-хорошему «ПСЖ» обязан разбивать калечащий себя «Марсель» на «Парк де Пренс», если настроен доминировать хотя бы внутри Франции. Но все-таки это главное дерби страны. «Марсель» упрется без директората, даже без тренера.

Стиль «Атлетико» определит матч с «Реалом». Но как именно?

Мадридское дерби случилось максимально невовремя, но все равно привлекает.

О критических потерях «Реала» вы знаете, но «Атлетико» не отстает: Коке, Депай и Де Поль занимаются в общей группе, но еще не набрали форму, Барриос вылетел на месяц, Лемар – на полгода.

Симеоне потерял весь центр поля, поэтому интересно, какой рисунок матча предложит «Атлетико». Неужели мы снова увидим оборонительных «матрасников»? А если нет, то за счет чего Чоло собирается навязать борьбу?

Фото: Vannicelli/Grillotti/Global Look Press ; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Manuel Serrano Arce, David Rogers, Stephen Pond