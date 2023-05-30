8 комментариев

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90 млн за Гвардиола, разные впечатления от Мареза и Фабиньо в СА. Разбираем трансферы недели

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Мохаммед Салису Мохаммед Салису
Даити Камада Даити Камада
Манчестер Сити Манчестер Сити
Роберт Санчес Роберт Санчес
Йошко Гвардиол Йошко Гвардиол
Бавария Бавария
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
Мунир Эль-Хаддади Мунир Эль-Хаддади
Садьо Мане Садьо Мане
Юнус Муса Юнус Муса
Ливерпуль Ливерпуль
Данило Д′Амброзио Данило Д′Амброзио
Фабиньо Фабиньо
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Рияд Марез Рияд Марез
Галатасарай Галатасарай
Лацио Лацио
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
Байер Байер
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Монако Монако
Челси Челси
Хетафе Хетафе
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
Лесли Угошукву Лесли Угошукву
Севилья Севилья
Ренн Ренн
Бешикташ Бешикташ
Керем Демирбай Керем Демирбай
Интер Интер
Альмерия Альмерия
Валенсия Валенсия
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Монца Монца
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Брайтон Брайтон
Эль-Билаль Туре Эль-Билаль Туре
Аксель Дисаси Аксель Дисаси
Милан Милан
Брага Брага
Рони Лопеш Рони Лопеш
Джибриль Соу Джибриль Соу
Анте Ребич Анте Ребич
Аталанта Аталанта
Андре Силва Андре Силва
Футбол Футбол

Новая недельная подборка подтвержденных трансферов с комментариями футбольных авторов Sports.ru. 

Примечание: про нового форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунда можно прочитать отдельный большой текст.

Йошко Гвардиол – из «РБ Лейпциг» в «Ман Сити»

Пеп уже выдал важную аналитику: «Какая красивая у него фамилия!»

Из менее значимого: Йошко потрясающе продвигает мяч и по игровому профилю идеален под прошлогоднюю роль Натана Аке в системе «Сити» (левый защитник, но левый центральный при владении). Может сыграть и просто левоногого центрального защитника. В доминантном футболе его качества должны преумножиться.

Вероятно, при переходе в другую команду уместными были бы разговоры про переплату (все же 90 млн евро), но тут уж больно очевидная совместимость между клубом и игроком. Йошко придется сильно постараться, чтобы не заиграть.

Совсем скоро на Sports.ru выйдет большой разбор игры Гвардиола.

Мохаммед Салису – из «Саутгемптона» в «Монако»

Салису приходил в «Саутгемптон» под прессинг-футбол Ральфа Хазенхюттля. Сейчас окажется в родственном РБ-стиле, который внедряется в «Монако». 

Мохаммед хорош в агрессивных действиях и выдвижениях, но не всегда выдерживает концентрацию все 90 минут и делает глупые ошибки. Техника и игра с мячом на крайне высоком уровне для низа таблицы АПЛ – в «Монако» тоже не затеряется. 

Формально Салису приходит в рамках реакции на потерю Акселя Дисаси, но прямой заменой не будет. Салису – левоногий центрдеф. Но это не проблема. Вполне может составить связку с Гильермо Марипаном. В конце прошлого сезона у «Монако» играли два правши. По профилю его вернее считать запоздалой заменой Бенуа Бадьяшилю.

Фабиньо – из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад»  

Фабиньо – 29 лет, а прошедший сезон стал для него, пожалуй, худшим в «Ливерпуле». Можно выстроить гипотезу, что клуб распознал признаки старения и ухватился за шанс продать игрока, пока это можно сделать выгодно.

Но все же потеря не кажется плановой. Прямо сейчас у «Ливерпуля» дыра в опорной зоне. По этой позиции не работали настолько активно, как по центру полузащиты, куда оперативно взяли Мак Аллистера и Собослаи. 

Также Фабиньо провел очень качественную концовку сезона в новой схеме, где рядом с ним при владении действует Трент. Эта формация вдохнула жизнь в команду. Клопп явно намерен продолжать ее использовать. В оптимальном сценарии Фабиньо еще минимум на год должен был оставаться в клубе, быть опорой и передавать опыт Стефану Байчетичу и, возможно, Ромео Лавии. Увы, планы пришлось адаптировать после предложения 46 млн евро из Саудовской Аравии.

Рияд Марез – из «Ман Сити» в «Аль-Ахли»

На финише прошлого сезона Марез проиграл борьбу за место в старте. Не временно уступил, а именно проиграл. Гвардиола пришел к варианту, в котором оба вингера должны обладать совсем другим набором качеств. Позиции закрывали Джек Грилиш и Бернарду Силва, которые дают больше контроля. Марез, напротив, нацелен на частые обострения, попытки обыгрышей и солидную пропорцию потерь.

На определенном этапе эволюции команды качества Рияда были крайне востребованы. Его результативность по гол+пас на 90 минут никогда не падала ниже отметки 0,69 (в чемпионском «Лестере» было 0,67). Пеп знал, как создавать под него изоляции и выжимать из набора умений максимум. Просто в новом Холанд-дружелюбном стиле он не актуален.

Вопрос был лишь в выборе направления. Рияд выбрал максимально выгодное.

Роберт Санчес – из «Брайтона» в «Челси»

Два сезона Санчес претендовал на статус самого яркого вратаря не из топ-клуба в АПЛ – Грэм Поттер говорил, что таланта Санчеса хватает, чтобы играть абсолютно в любом клубе мира.

А вот в прошлом году начались проблемы. Роберто Де Дзерби усадил его на лавку, что-то стряслось в личной жизни (не знаем, что именно, но он просил исключить себя из заявки сборной Испании по личным мотивам), а в конце сезона кипер даже отказывался ехать на матчи с «Брайтоном». 

Теперь его ждет смена обстановки – кажется, очень нужная. Если ход сработает, «Челси» получит современного вратаря, который агрессивно контролирует всю штрафную площадь и обладает хорошей реакцией. Санчеса ждет конкуренция с Кепой – Роберт стабильнее, но для успеха должен решить прошлогодние проблемы.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Аксель Дисаси – из «Монако» в «Челси» 

45 млн за центрального защитника, которому предстоит заменить надолго вылетевшего Уэсли Фофана. 

Дисаси легко хвалить: хорошо продвигает мяч и через пасы, и на рывках. Пасы особенно круты. Не любит ватокат на своей половине, ищет варианты побыстрее вывести мяч в атакующую треть. В защите силен перехватами, много побеждает в верховых единоборствах, готов играть и в паре ЦЗ, и в тройке.

Но бывают привозы после неточных передач, ошибки при выдергиваниях – таков уж стиль, пользы от смелости на мяче и агрессивности без мяча больше, чем вреда. 

Много отмечают лидерские качества – Дисаси надевал капитанскую повязку «Монако» в 22 года. Есть одно неловкое воспоминание: как Дисаси заменили на 71-й минуте против «Аяччо» при счете 6:1, и Аксель очень (ну прямо очень) злился из-за замены, чуть ли не заплакал, а потом сидел грустным на скамейке. Нездоровая тема. 

Лесли Угошукву – из «Ренна» в «Челси»

Сложно успеть за действительностью, где покупают футболиста почти за 30 млн и сразу сдают его в аренду. Или не сдают? Почеттино сначала сказал, что Угошукву поедет в аренду (вероятно, в «Страсбур), а через пару дней заявил, что «может уехать в аренду, может остаться». 

Стратегическое мышление.

Сейчас Угошукву – точно не игрок, который нужен команде в борьбе за топ-4 в АПЛ. Да, молодой-перспективный, 19 лет, но он даже в «Ренне» не выиграл конкуренцию за место в основе. Хотя был отличный шанс, когда Сантамария получил тяжелую травму. Но Угошукву не убедил.

Есть данные для элитного классического опорника: высокий, длинноногий, резкий, старательный. Но жесткости ему жутко не хватает. Плюшевый, насколько плюшевым может быть опорник Лиги 1 с ростом под 190 см. 

И для команд с позиционной атакой Угошукву уж совсем безыдейный на мяче.

Керем Демирбай – из «Байера» в «Галатасарай»

Тотальный трансферный провал «Байера»: Демирбай до сих пор остается рекордной покупкой в истории клуба (32 млн из «Хоффенхайма»), сейчас его продают за 3,7 млн. 

В «Хоффе» Демирбай сверкал радиоуправляемыми передачами, стандартами и дальними ударами. Юлиан Нагельсманн раскрыл Керема уникальным образом, еще и замаскировав слабую игру без мяча. 

В «Байере» зачетка долго работала на Демирбая – многие говорили, что вот-вот его великолепные диагонали вернутся, он будет забивать ударами с 30 метров. Вот-вот. Нет, это осталось в прошлом. А вот недоработки без мяча и плохие решения в атаках никуда не делись. 

Андре Силва – из «Лейпцига» в «Реал Сосьедад», аренда

4+3 для центрфорварда – вроде бы ужасная статистика, но не хочется излишне казнить Силву. Это просто плохой сезон, не катастрофа.

Силва приносил много пользы в оттяжке. Смещался на фланги, уходил вглубь, пробовал ассистировать, работал в прессинге. Андре сам рассказывал, что тренер Марко Розе просит его во многих эпизодах играть кем-то вроде десятки. Но в этой роли Силве не хватало качественного последнего паса – слишком много лишней возни. Впрочем, в роли завершителя ему не хватало нечто похожее – качественного удара.

Пока его карьера пугает амплитудой: сильный сезон в «Порту» (16 голов), провал в «Милане» (2 гола), ренессанс в «Айнтрахте» (28 голов) и новый спуск в «Лейпциге». В прошлом сезоне в «Сосьедаде» уже перезагрузился арендованный форвард из «Лейпцига» – Силва может повторить путь.

Садьо Мане – из «Баварии» в «Аль-Наср»

Год назад вот такой заголовок – Мане из «Баварии» в «Аль-Наср» – выглядел бы абсурдно.

Сложная адаптация к стабильной игре девяткой, проблемы с пониманием прессинг-структуры «Баварии», постоянные офсайды, тяжелая травма, удар Сане по лицу и испорченные отношения с одноклубниками, все еще офсайды, много затяжек в принятии решений и всего лишь 7+5 по гол+пас в Бундеслиге. 

Можно представить, как Мане перезагрузился бы в новом сезоне. Нелегко, без железного места в основе, адаптируясь под требования Тухеля. 

Можно, но гораздо проще отправить Мане за хорошие деньги в Саудовскую Аравию, разгрузив зарплатную ведомость (Садьо был самым высокооплачиваемым игроком «Баварии»).

Артем Денисов (телеграм-канал

Джибриль Соу – из «Айнтрахта» в «Севилью»

Первый трансфер после ухода Мончи. Соу – универсальный хавбек, может сыграть как в опорной зоне, так и на позиции восьмерки. Умеет контролировать мяч, выбрасываться на соперников в нужный момент. Один из лидеров «Айнтрахта» при Гласнере.

Джибриль – не разрушитель в ваеууме. «Севилье» нужен как альтернатива 37-летнему опорнику Фернандо, который действует в схожей манере, но из-за возраста не потянет игру на три фронта.

Рони Лопеш – из «Севильи» в «Брагу»

Главный провал в истории «Севильи». Лопеш переходил из «Монако» как часть сделки по Виссаму Бен-Йеддеру, но бумаге числился отдельным трансфером, так что испанцы отдали 25 млн евро. Только Жюль Кунде выходил «Севилье» дороже. 

Бен-Йеддер до сих пор тащит «Монако», а Лопеш поник: 14 матчей при Хулене Лопетеги, один ассист, неудачные аренды в «Ниццу» и «Олимпиакос», теперь окончательная продажа в «Брагу» после неплохого года в «Труа». 

Лопешу всего 27 лет, звездой он уже не станет, но пользу португальцам принесет.

Мунир – из «Хетафе» в «Лас-Пальмас»

10 лет назад Мунир Эль-Хаддади считался главным бриллиантом академии «Барсы», колотил с центра поля в юношеской ЛЧ, забивал в дебютном матче за основу и восхищал Висенте дель Боске, сразу вызвавшего талантливого юнца в сборную Испании. 

Но это время давно позади. Мунир не мог пробиться в «Барсу», пока там царил трио МСН, а играть хотел, поэтому укатил в «Севилью». Там Эль-Хаддади играл слишком нестабильно, из-за чего со временем сел в глубокий запас. 

Прошлый сезон в «Хетафе» ему не удался, но Мунир все еще неплохой резкий вингер с неплохим ударом.

Юнус Муса – из «Валенсии» в «Милан»

Юнусу лишь 20 лет, а он уже отыграл три полных года за «Валенсию» и набил 24 матча в сборной США. Муса – топовый атлет, мощный универсал: может играть на флангах и на любой позиции в центре. «Милан» получает более техничную, но менее работящую версию Кессиэ.  

Несмотря на качества, есть вопросы к адаптации. Хавбек не выделялся даже на фоне кризисной «Валенсии», под конец прошлого сезона потерялся, выпав из основы. Пока «Милан» берет Мусу под ротацию, но нестабильность должна уйти с возрастом. 

Тимур Боков (телеграм-канал)

Анте Ребич – из «Милана» в «Бешикташ»

Ребич давал «Милану» тактическую альтернативу на острие: Жиру классно цеплялся за верх, заполнял штрафную и отрабатывал спиной к воротам, а хорват умело занижал защиту, расширяя пространство между линиями для Браима Диаса.

Продажа логична. Ребич все чаще лечился и все реже играл, и с его зарплатой уже этого было достаточно для поиска клуба попроще. «Милан» заменил его характеристики с приобретением Окафора – швейцарец моложе, быстрее и разностороннее. Однозначная удача для итальянцев.

Данило Д’Амброзио – из «Интера» в «Монцу»

Д’Амброзио сделал классный предпенсионный выбор. Фишка «Монцы» в гибридных задачах почти каждой роли, и крайние центрбеки не исключение. Они не ограничиваются оборонительными функциями и перезапуском атак из-за спин, а движутся по вертикали и в зависимости от ситуации создают ориентиры в центре или на краях.

Данило такой футбол как раз подходит – меньше требований к скорости, больше к интеллекту и универсальности. Но в любом случае он вряд ли пришел сразу в старт – будет непросто с ходу вытеснить Иццо, Мари или Кальдиролу. Д’Амброзио поменял глубокую ротацию на неглубокую.

Эль-Билаль Туре – из «Альмерии» в «Аталанту»

Туре к своим неполным 22 прожил две футбольных жизни – верткого вингера в Лиге 1 и атлетичного мобильного столба в «Альмерии». «Аталанте» он в теории подходит и на роль инсайда, и на позицию форварда, но с потерей ловкости и ростом массы (уже начавшимся, но еще не законченным – видно, что малиец формируется) больше годится в девятки.

В теории Туре – умная и немного запоздалая подготовка к жизни после Сапаты. Пик «Аталанты» связан с тактической разносторонностью колумбийца: в зависимости от ситуации он занижал линию либо отыгрывал спиной к воротам. Туре напоминает его и комплекцией, и грамотностью решений. Смущает только результативность, но трансферы бергамасков намекают, что Гасперини вернется к фирменной бесшабашной игре – моментов должно быть много.

Кстати, рекордная покупка в истории «Аталанты» – клуб верит в малийца.

Даити Камада – из «Айнтрахта» в «Лацио»

Любимый типаж Сарри: уже обученный, но не зазвездившийся околотоп, готовый делать что требуется без лишних споров. Маурицио часто доводит таких парней до топ-уровня.

Камада дает серьезный объем, полезен и прессинге, и в атаке – один из самых результативных полузащитников топ-лиг в прошлом сезоне. Классно находит пространство в штрафной, здорово открывается под вертикальные передачи. Инициативен, хорошо тащит мяч и находчиво созидает перед штрафной.

Единственный реальный минус – в том, что Камада пришел на место Милинковича-Савича. «Лацио» в любом случае ослабнет. Но Даити хотя бы минимизирует потерю в остроте.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Самый незаметный трансфер «Арсенала» – Тимбер из «Аякса». Он закроет две позиции (или даже три!)

Фото: Gettyimages.ru/Adam Hunger; Federico Pestellini, Federico Gambarini, Julian Meusel, Anke Waelischmiller, Andy Rowland, Jon Olav Nesvold, Fabrizio Andrea Bertani, Oscar J. Barroso, Samuel Carrea, Joaquin Corchero/Global Look Press

8 комментариев

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Хотелось бы видеть сумму трансфера рядом с фамилией игрока.
+4
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+4
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Единственный реальный минус – в том, что Камада пришел на место Захаряна. 😏
+3
0
+3
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На фото не Санчес
+2
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+2
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Роберт Санчес , который перешел в Челси , посмуглее
0
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Муса скорее не Кесси, а миланский ответ Замбо-Ангисса по стилю
0
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А добавьте плз еще цену трансфера, раз это состоявшиеся переходы цифры должны быть, если нету, то хоть инсайдерские. Было б здорово.
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Помню самые первые матчи Гвардиола за РБ в Бундеслинге. Сразу обалдел от контроля и движения мяча центральным защитником и где-то тут написал коммент, что его продадут через 1-2 сезона за 100+ млн. Удачи в Сити!
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Ответ Кирилл Голивец
На фото не Санчес
Спасибо, исправили!
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