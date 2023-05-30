8 комментариев

Новая недельная подборка подтвержденных трансферов с комментариями футбольных авторов Sports.ru.

Примечание: про нового форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хейлунда можно прочитать отдельный большой текст.

Йошко Гвардиол – из «РБ Лейпциг» в «Ман Сити»

Пеп уже выдал важную аналитику: «Какая красивая у него фамилия!»

Из менее значимого: Йошко потрясающе продвигает мяч и по игровому профилю идеален под прошлогоднюю роль Натана Аке в системе «Сити» (левый защитник, но левый центральный при владении). Может сыграть и просто левоногого центрального защитника. В доминантном футболе его качества должны преумножиться.

Вероятно, при переходе в другую команду уместными были бы разговоры про переплату (все же 90 млн евро), но тут уж больно очевидная совместимость между клубом и игроком. Йошко придется сильно постараться, чтобы не заиграть.

Совсем скоро на Sports.ru выйдет большой разбор игры Гвардиола.

Мохаммед Салису – из «Саутгемптона» в «Монако»

Салису приходил в «Саутгемптон» под прессинг-футбол Ральфа Хазенхюттля. Сейчас окажется в родственном РБ-стиле, который внедряется в «Монако».

Мохаммед хорош в агрессивных действиях и выдвижениях, но не всегда выдерживает концентрацию все 90 минут и делает глупые ошибки. Техника и игра с мячом на крайне высоком уровне для низа таблицы АПЛ – в «Монако» тоже не затеряется.

Формально Салису приходит в рамках реакции на потерю Акселя Дисаси, но прямой заменой не будет. Салису – левоногий центрдеф. Но это не проблема. Вполне может составить связку с Гильермо Марипаном. В конце прошлого сезона у «Монако» играли два правши. По профилю его вернее считать запоздалой заменой Бенуа Бадьяшилю.

Фабиньо – из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад»

Фабиньо – 29 лет, а прошедший сезон стал для него, пожалуй, худшим в «Ливерпуле». Можно выстроить гипотезу, что клуб распознал признаки старения и ухватился за шанс продать игрока, пока это можно сделать выгодно.

Но все же потеря не кажется плановой. Прямо сейчас у «Ливерпуля» дыра в опорной зоне. По этой позиции не работали настолько активно, как по центру полузащиты, куда оперативно взяли Мак Аллистера и Собослаи.

Также Фабиньо провел очень качественную концовку сезона в новой схеме, где рядом с ним при владении действует Трент. Эта формация вдохнула жизнь в команду. Клопп явно намерен продолжать ее использовать. В оптимальном сценарии Фабиньо еще минимум на год должен был оставаться в клубе, быть опорой и передавать опыт Стефану Байчетичу и, возможно, Ромео Лавии. Увы, планы пришлось адаптировать после предложения 46 млн евро из Саудовской Аравии.

Рияд Марез – из «Ман Сити» в «Аль-Ахли»

На финише прошлого сезона Марез проиграл борьбу за место в старте. Не временно уступил, а именно проиграл. Гвардиола пришел к варианту, в котором оба вингера должны обладать совсем другим набором качеств. Позиции закрывали Джек Грилиш и Бернарду Силва, которые дают больше контроля. Марез, напротив, нацелен на частые обострения, попытки обыгрышей и солидную пропорцию потерь.

На определенном этапе эволюции команды качества Рияда были крайне востребованы. Его результативность по гол+пас на 90 минут никогда не падала ниже отметки 0,69 (в чемпионском «Лестере» было 0,67). Пеп знал, как создавать под него изоляции и выжимать из набора умений максимум. Просто в новом Холанд-дружелюбном стиле он не актуален.

Вопрос был лишь в выборе направления. Рияд выбрал максимально выгодное.

Роберт Санчес – из «Брайтона» в «Челси»

Два сезона Санчес претендовал на статус самого яркого вратаря не из топ-клуба в АПЛ – Грэм Поттер говорил, что таланта Санчеса хватает, чтобы играть абсолютно в любом клубе мира.

А вот в прошлом году начались проблемы. Роберто Де Дзерби усадил его на лавку, что-то стряслось в личной жизни (не знаем, что именно, но он просил исключить себя из заявки сборной Испании по личным мотивам), а в конце сезона кипер даже отказывался ехать на матчи с «Брайтоном».

Теперь его ждет смена обстановки – кажется, очень нужная. Если ход сработает, «Челси» получит современного вратаря, который агрессивно контролирует всю штрафную площадь и обладает хорошей реакцией. Санчеса ждет конкуренция с Кепой – Роберт стабильнее, но для успеха должен решить прошлогодние проблемы.

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Аксель Дисаси – из «Монако» в «Челси»

45 млн за центрального защитника, которому предстоит заменить надолго вылетевшего Уэсли Фофана.

Дисаси легко хвалить: хорошо продвигает мяч и через пасы, и на рывках. Пасы особенно круты. Не любит ватокат на своей половине, ищет варианты побыстрее вывести мяч в атакующую треть. В защите силен перехватами, много побеждает в верховых единоборствах, готов играть и в паре ЦЗ, и в тройке.

Но бывают привозы после неточных передач, ошибки при выдергиваниях – таков уж стиль, пользы от смелости на мяче и агрессивности без мяча больше, чем вреда.

Много отмечают лидерские качества – Дисаси надевал капитанскую повязку «Монако» в 22 года. Есть одно неловкое воспоминание: как Дисаси заменили на 71-й минуте против «Аяччо» при счете 6:1, и Аксель очень (ну прямо очень) злился из-за замены, чуть ли не заплакал, а потом сидел грустным на скамейке. Нездоровая тема.

Лесли Угошукву – из «Ренна» в «Челси»

Сложно успеть за действительностью, где покупают футболиста почти за 30 млн и сразу сдают его в аренду. Или не сдают? Почеттино сначала сказал, что Угошукву поедет в аренду (вероятно, в «Страсбур), а через пару дней заявил, что «может уехать в аренду, может остаться».

Стратегическое мышление.

Сейчас Угошукву – точно не игрок, который нужен команде в борьбе за топ-4 в АПЛ. Да, молодой-перспективный, 19 лет, но он даже в «Ренне» не выиграл конкуренцию за место в основе. Хотя был отличный шанс, когда Сантамария получил тяжелую травму. Но Угошукву не убедил.

Есть данные для элитного классического опорника: высокий, длинноногий, резкий, старательный. Но жесткости ему жутко не хватает. Плюшевый, насколько плюшевым может быть опорник Лиги 1 с ростом под 190 см.

И для команд с позиционной атакой Угошукву уж совсем безыдейный на мяче.

Керем Демирбай – из «Байера» в «Галатасарай»

Тотальный трансферный провал «Байера»: Демирбай до сих пор остается рекордной покупкой в истории клуба (32 млн из «Хоффенхайма»), сейчас его продают за 3,7 млн.

В «Хоффе» Демирбай сверкал радиоуправляемыми передачами, стандартами и дальними ударами. Юлиан Нагельсманн раскрыл Керема уникальным образом, еще и замаскировав слабую игру без мяча.

В «Байере» зачетка долго работала на Демирбая – многие говорили, что вот-вот его великолепные диагонали вернутся, он будет забивать ударами с 30 метров. Вот-вот. Нет, это осталось в прошлом. А вот недоработки без мяча и плохие решения в атаках никуда не делись.

Андре Силва – из «Лейпцига» в «Реал Сосьедад», аренда

4+3 для центрфорварда – вроде бы ужасная статистика, но не хочется излишне казнить Силву. Это просто плохой сезон, не катастрофа.

Силва приносил много пользы в оттяжке. Смещался на фланги, уходил вглубь, пробовал ассистировать, работал в прессинге. Андре сам рассказывал, что тренер Марко Розе просит его во многих эпизодах играть кем-то вроде десятки. Но в этой роли Силве не хватало качественного последнего паса – слишком много лишней возни. Впрочем, в роли завершителя ему не хватало нечто похожее – качественного удара.

Пока его карьера пугает амплитудой: сильный сезон в «Порту» (16 голов), провал в «Милане» (2 гола), ренессанс в «Айнтрахте» (28 голов) и новый спуск в «Лейпциге». В прошлом сезоне в «Сосьедаде» уже перезагрузился арендованный форвард из «Лейпцига» – Силва может повторить путь.

Садьо Мане – из «Баварии» в «Аль-Наср»

Год назад вот такой заголовок – Мане из «Баварии» в «Аль-Наср» – выглядел бы абсурдно.

Сложная адаптация к стабильной игре девяткой, проблемы с пониманием прессинг-структуры «Баварии», постоянные офсайды, тяжелая травма, удар Сане по лицу и испорченные отношения с одноклубниками, все еще офсайды, много затяжек в принятии решений и всего лишь 7+5 по гол+пас в Бундеслиге.

Можно представить, как Мане перезагрузился бы в новом сезоне. Нелегко, без железного места в основе, адаптируясь под требования Тухеля.

Можно, но гораздо проще отправить Мане за хорошие деньги в Саудовскую Аравию, разгрузив зарплатную ведомость (Садьо был самым высокооплачиваемым игроком «Баварии»).

Артем Денисов (телеграм-канал)

Джибриль Соу – из «Айнтрахта» в «Севилью»

Первый трансфер после ухода Мончи. Соу – универсальный хавбек, может сыграть как в опорной зоне, так и на позиции восьмерки. Умеет контролировать мяч, выбрасываться на соперников в нужный момент. Один из лидеров «Айнтрахта» при Гласнере.

Джибриль – не разрушитель в ваеууме. «Севилье» нужен как альтернатива 37-летнему опорнику Фернандо, который действует в схожей манере, но из-за возраста не потянет игру на три фронта.

Рони Лопеш – из «Севильи» в «Брагу»

Главный провал в истории «Севильи». Лопеш переходил из «Монако» как часть сделки по Виссаму Бен-Йеддеру, но бумаге числился отдельным трансфером, так что испанцы отдали 25 млн евро. Только Жюль Кунде выходил «Севилье» дороже.

Бен-Йеддер до сих пор тащит «Монако», а Лопеш поник: 14 матчей при Хулене Лопетеги, один ассист, неудачные аренды в «Ниццу» и «Олимпиакос», теперь окончательная продажа в «Брагу» после неплохого года в «Труа».

Лопешу всего 27 лет, звездой он уже не станет, но пользу португальцам принесет.

Мунир – из «Хетафе» в «Лас-Пальмас»

10 лет назад Мунир Эль-Хаддади считался главным бриллиантом академии «Барсы», колотил с центра поля в юношеской ЛЧ, забивал в дебютном матче за основу и восхищал Висенте дель Боске, сразу вызвавшего талантливого юнца в сборную Испании.

Но это время давно позади. Мунир не мог пробиться в «Барсу», пока там царил трио МСН, а играть хотел, поэтому укатил в «Севилью». Там Эль-Хаддади играл слишком нестабильно, из-за чего со временем сел в глубокий запас.

Прошлый сезон в «Хетафе» ему не удался, но Мунир все еще неплохой резкий вингер с неплохим ударом.

Юнус Муса – из «Валенсии» в «Милан»

Юнусу лишь 20 лет, а он уже отыграл три полных года за «Валенсию» и набил 24 матча в сборной США. Муса – топовый атлет, мощный универсал: может играть на флангах и на любой позиции в центре. «Милан» получает более техничную, но менее работящую версию Кессиэ.

Несмотря на качества, есть вопросы к адаптации. Хавбек не выделялся даже на фоне кризисной «Валенсии», под конец прошлого сезона потерялся, выпав из основы. Пока «Милан» берет Мусу под ротацию, но нестабильность должна уйти с возрастом.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Анте Ребич – из «Милана» в «Бешикташ»

Ребич давал «Милану» тактическую альтернативу на острие: Жиру классно цеплялся за верх, заполнял штрафную и отрабатывал спиной к воротам, а хорват умело занижал защиту, расширяя пространство между линиями для Браима Диаса.

Продажа логична. Ребич все чаще лечился и все реже играл, и с его зарплатой уже этого было достаточно для поиска клуба попроще. «Милан» заменил его характеристики с приобретением Окафора – швейцарец моложе, быстрее и разностороннее. Однозначная удача для итальянцев.

Данило Д’Амброзио – из «Интера» в «Монцу»

Д’Амброзио сделал классный предпенсионный выбор. Фишка «Монцы» в гибридных задачах почти каждой роли, и крайние центрбеки не исключение. Они не ограничиваются оборонительными функциями и перезапуском атак из-за спин, а движутся по вертикали и в зависимости от ситуации создают ориентиры в центре или на краях.

Данило такой футбол как раз подходит – меньше требований к скорости, больше к интеллекту и универсальности. Но в любом случае он вряд ли пришел сразу в старт – будет непросто с ходу вытеснить Иццо, Мари или Кальдиролу. Д’Амброзио поменял глубокую ротацию на неглубокую.

Эль-Билаль Туре – из «Альмерии» в «Аталанту»

Туре к своим неполным 22 прожил две футбольных жизни – верткого вингера в Лиге 1 и атлетичного мобильного столба в «Альмерии». «Аталанте» он в теории подходит и на роль инсайда, и на позицию форварда, но с потерей ловкости и ростом массы (уже начавшимся, но еще не законченным – видно, что малиец формируется) больше годится в девятки.

В теории Туре – умная и немного запоздалая подготовка к жизни после Сапаты. Пик «Аталанты» связан с тактической разносторонностью колумбийца: в зависимости от ситуации он занижал линию либо отыгрывал спиной к воротам. Туре напоминает его и комплекцией, и грамотностью решений. Смущает только результативность, но трансферы бергамасков намекают, что Гасперини вернется к фирменной бесшабашной игре – моментов должно быть много.

Кстати, рекордная покупка в истории «Аталанты» – клуб верит в малийца.

Даити Камада – из «Айнтрахта» в «Лацио»

Любимый типаж Сарри: уже обученный, но не зазвездившийся околотоп, готовый делать что требуется без лишних споров. Маурицио часто доводит таких парней до топ-уровня.

Камада дает серьезный объем, полезен и прессинге, и в атаке – один из самых результативных полузащитников топ-лиг в прошлом сезоне. Классно находит пространство в штрафной, здорово открывается под вертикальные передачи. Инициативен, хорошо тащит мяч и находчиво созидает перед штрафной.

Единственный реальный минус – в том, что Камада пришел на место Милинковича-Савича. «Лацио» в любом случае ослабнет. Но Даити хотя бы минимизирует потерю в остроте.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru/Adam Hunger; Federico Pestellini, Federico Gambarini, Julian Meusel, Anke Waelischmiller, Andy Rowland, Jon Olav Nesvold, Fabrizio Andrea Bertani, Oscar J. Barroso, Samuel Carrea, Joaquin Corchero/Global Look Press