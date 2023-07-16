И ради кого «РБ Лейпциг» рекордно потратился?

Это новая недельная подборка с комментариями футбольных авторов Sports.ru по свежим подтвержденным трансферам.

Деклан Райс – из «Вест Хэма» в «Арсенал»

Возможно, главный трансфер лета прямо сейчас. Разумеется, у нас планируется отдельный материал. Здесь суммируем первичные впечатления.

Первый ракурс – ценник со всеми вытекающими. С одной стороны, оправдать 105 млн фунтов крайне тяжело – трансферы такого диапазона редко становятся успешными, вне зависимости от деталей. Здесь же такую сумму выкладывают за опорника – не уникальный случай (здравствуй, Энцо), но правда редкий. С другой, переход позиционируется не только как усиление состава, но и как заявление о намерениях. «Арсенал» все-таки выиграл гонку у «Сити» (пускай пока не чемпионскую). Факт такого большого перехода подарил радость части болельщиков – не уверен, что готов подписаться, но эмоцию понимаю.

Второй ракурс – игровой. Есть два образа Райса. Основной – опорник, который в идеальном сценарии заменит Томаса Парти. Деклану нужно будет адаптироваться к игре в более доминантной команде, но потенциал определенно есть. Вспомогательная роль Райса – полузащитник с Яя Туре в качестве кумира. В поздние сезоны в «Вест Хэме» он все чаще делал рейды вперед и местами очень толково себя проявлял. В системе «Арсенала» эти качества можно применить в прошлогодней роли Джаки.

Оба варианта требуют от Райса значимых адаптации, что добавляет еще немного опасений. За 100+ млн хочется получать топ-набор качеств с кнопкой «копировать/вставить». Деклану потребуется больше подстроек, но у него огромный талант. Что перевесит? Вероятно, узнаем по ходу сезона.

Ноа Ланг – из «Брюгге» в ПСВ

ПСВ обновил клубный трансферный рекорд, отдав за Ланга 15 млн евро. Ланг – универсальный и максимально свободолюбивый атакующий игрок. Самые яркие матчи в «Брюгге» проводил на позиции ложной девятки, но может играть на флангах – главное, чтобы тренер позволял ему рисковать в дриблинге и импровизировать.

Пока тяжело выделить для Ланга явную и постоянную роль в системе Петера Боса, зато можно обозначить путь, который он в идеале пройдет в клубе. Это путь Хави Симмонса – яркий талант, получающий доверие и творческую свободу, которых ему так не хватало в других местах.

Стоит ли рассматривать приход Ланга как намек на уход Симмонса? Вполне возможно. Их не так уж просто разместить вместе (по позиции можно, а вот по балансу свобод и рисков – труднее). Тренер сборной Роналд Куман советовал Симмонсу оставаться в ПСВ в ключевой год перед Евро, но слухи об уходе не утихают.

Фабиано Паризи – из «Эмполи» в «Фиорентину»

Один из самых ярких по действиям с мячом левых защитников переходит в команду, которая закончила прошлый сезон второй после чемпионского «Наполи» по владению. Главные качества Паризи строятся вокруг умения выбираться из-под прессинга и тащить мяч в атаку.

Конкурировать будет с намного более прямолинейным Кристиано Бираги. Возможно, процесс будет даже больше похож не на конкуренцию, а на передачу полномочий. Кажется, именно на это намекает клуб, вместе презентуя продления контракта Бираги и подписание Паризи. Опытный Кристиано буквально с первых минут берет шефство над 22-летним Паризи, который его скоро сменит.

Эшли Янг – из «Астон Виллы» в «Эвертон»

Янг воссоединился с Шоном Дайчем. Начиная карьеру в «Уотфорде», Эшли успел поиграть с нынешним тренером «Эвертона». Главные плюсы Янга – опыт и универсальность. На позднем этапе карьеры он играет в роли крайнего защитника, но, вероятно, в системе Дайча может сыграть и вингера с оборонительной установкой (частый прием у Шона).

Качества Эшли обязательно помогут в условиях кризиса на флангах обороны и финансовых проблем для его разрешения. Виталий Миколенко – единственный профильный левый защитник в первой команде. Он пропускает начало предсезонки – и может не набрать нужную форму вовремя.

Основной правый защитник Шеймус Коулмэн проходит реабилитацию после операции на колене. Альтернатива – молодой Натан Паттерсон. Он не в полной мере устраивает Дайча. Порой тренер предпочитал выпускать справа номинальных центральных защитников при здоровом шотландце (и травмированном Коулмэне).

В общем Янга рассматривают в качестве универсальной затычки, которая категорически нужна клубу в текущем положении.

Ши Чарльз – из «Ман Сити» в «Саутгемптон»

Факт, который привлек наше внимание: вылетевший «Саутгемптон» платит больше 10 млн (может дойти до 15 млн) за футболиста с 27 минутами в АПЛ. Выглядит рискованно, но определенная логика есть.

Во-первых, разыгрывающий опорник – ключевая позиция для футбола Расселла Мартина (его стиль разбирали тут). Чарльз со школой «Ман Сити» идеально вписывается по качествам, пускай и не обладает опытом. Переход – явный намек на уход Ромеу Лавии и вполне разумная замена.

Во-вторых, «Саутгемптон» планирует повторить как раз прошлогодний трюк с Лавией (брали юниора из «Сити», а теперь могут получить почти 50 млн) – Чарльз приходит на его позицию. На презентации Ши об этом упомянул: «Некоторые игроки, с которыми я знаком по академии «Сити» очень здорово проявили себя в этом клубе в прошлом сезоне. Я мог бы повторить их путь».

Ши стал пятым игроком из академии «Сити», которого взял «Саутгемптон» за последние три окна. Кажется, клуб еще сильнее уверовал в эту стратегию – этим летом спортивным директором стал Джейсон Уилкокс, ранее работавший в структуре «Сити» именно с молодежными командами. Связь была и ранее – до ухода в «Челси» в «Саутгемптоне» шеф-скаутом работал Джо Шилдс (ранее скаут молодежной структуры «Сити»).

Вадим Лукомский (телеграм-канал)

Сергей Милинкович-Савич – из «Лацио» в «Аль-Хиляль»

Самый разносторонний полузащитник топ-лиг принял решение, вполне соответствующее игре и карьере: вместо долгожданного трансфера в гранд взял хорошо оплачиваемый перерыв от большого футбола.

Сергей никогда особенно не выкладывался, всегда играл с высокомерной ленцой чрезмерно одаренного исполнителя и в этом смысле сделал логичный выбор: в Аравии не понадобится напрягаться, чтобы быть эффективным – особенно таланту, которому удавалось подобное даже в Серии А.

«Лацио» придется напрячься: 40 полученных миллионов и возможности, открытые ими, и близко не соответствуют вкладу Милинковича. Надежда только на Сарри. Компенсировать продажу способна только система: нужна не прямая замена, а несколько умных вложений, которые увеличат синергию между тренером и составом.

Андрей Клещенок (телеграм-канал)

Манор Соломон – из «Шахтера» в «Тоттенхэм»

Пробник Соломона в АПЛ получился скорее неудачным. За весь прошлый сезон – всего 563 минуты за «Фулхэм» (и только 4 старта). Да, помешала травма, из-за которой пропустил первую половину, но смущает, что даже после возвращения не смог выиграть конкуренцию у 35-летнего Виллиана. Яркой вспышкой стала лишь серия из пяти игр с голами – три были после выхода на замену (эффект запасного явно помог).

Несмотря на смазанное впечатление, Манор все равно уходит на повышение. Поговаривают, что сыграли роль еврейские корни «Тоттенхэма» (Соломон – израильтянин и, по слухам, даже топил в детстве за «шпор»). В игровом плане Манора видят альтернативой Сон Хын Мину на левом фланге. Тоже разумно, учитывая кризис корейца в прошлом сезоне, когда он играл, даже когда не заслуживал.

В выгодном плане Соломона отличает более техничная манера – Анже Постекоглу будет ставить позиционный футбол, в котором Сону, скорее всего, не хватит пространства. Фишкой Манора могут быть проходы в стиле Роббена – их израильтянин показывал даже в «Фулхэме» (и гораздо чаще – в «Шахтере»). Вопрос в том, воспользуется ли Соломон шансом – у «Тоттенхэма» нет еврокубков, где запасные могут себя проявить.

Юрриен Тимбер – из «Аякса» в «Арсенал»

Трансфер прошел почти незамеченным на фоне Хавертца и Райса, но у голландского защитника тоже полно интересных качеств.

Главное – абсолютная тотальность. В «Аяксе» смена позиций особенно приветствовалась: Тимбер начинал в центре защиты, но по ходу розыгрыша мог оказаться и справа, и даже в опорной. Отсюда доминирование в продвижении мяча. Тимбер может задействовать и передачу, и проход – по обоим параметрам был в топ-3 Эредивизи.

В «Арсенале» более строгая структура (адаптироваться придется), но диапазон качеств сделает из Тимбера универсальную единицу. Юрриен может закрыть и центр обороны, и правый фланг, и даже стать ложным фулбеком. Такой разброс точно застрахует от травм лидеров (вспоминаем весенний кризис из-за потери Салиба) и плотного календаря.

Бонус – знакомство Тимбера с персональной опекой, которую Артета использовал в прошлом сезоне. Юрриен тоже не боится выдергиваться за соперником и дополнительно уплотнять прессинг.

Кристиан Пулишич – из «Челси» в «Милан»

На «Сан-Сиро» уже бойз-бенд бывших игроков «Челси» – Пулишич воссоединится с Фикайо Томори, Оливье Жиру и Рубеном Лофтусом-Чиком.

В Лондоне у американца объективно не получилось – Кристиан так и не стал полноценной заменой Эдену Азару. Точно помешала тренерская неразбериха (Пулишича подписывал Маурицио Сарри, который с ним так и не поработал), но в первую очередь – нестабильность. Травмы всегда были основной причиной, но весьма показательно и поведение Томаса Тухеля, у которого Пулишич здорово выходил на замену в «Дортмунде». Несмотря на то, что Кристиан повзрослел, Томас и в «Челси» видел в нем максимум запасного.

Пожалуй, в этом ключевой вопрос при анализе трансфера. Пулишич нигде не был игроком, на которого делают ставку, а «Милан» берет его именно с таким расчетом. Доверие Стефано Пиоли должно помочь (лично убеждал перейти), но многое зависит и от самого Пулишича. В «Милане» ему готовы даже дать роль десятки (вакантна после возвращения Браима в «Мадрид») – позиция, на которой Кристиан давно не играл, но которую всегда считал любимой. Потянет ли?

Если получится выстрелить и разгрузить Рафу Леау, «Милан» получит хороший шанс заработать на перепродаже. Не забываем, что Кристиану все еще 24 – потенциал по-прежнему огромный. Вертикальная манера «Милана» ему тоже в помощь.

Вячеслав Палагин (телеграм-канал)

Лои Опенда – из «Ланса» в «РБ Лейпциг»

43 млн евро – рекордная покупка «Лейпцига» и рекордная продажа «Ланса».

23-летний форвард очень опасен на пространстве. Рывки за спину – элитный навык, который будет особенно востребован в Бундеслиге. Хорошо цепляется за длинные передачи даже без верховых единоборств – то удачно свалится к флангу, то поставит амбалам корпус и примет в недодачу. Мы отдельно подсвечивали неожиданную силу Опенды – его мастерские удары головой при росте всего 177 см. Так забил аж 6 мячей из итоговых 21 в Лиге 1-2022/23.

Какие опасения? Во-первых, всего один мощный сезон на серьезном уровне. Пусть с оговоркой, что до перехода в «Ланс» Опенда наколотил 19 мячей за «Витесс» в Эредивизи. Во-вторых, нестабильность. Между 6-м и 26-м турами Лиги 1 Опенда забил лишь 5 раз (был хет-трик в одном матче). Даже надолго садился в запас. В-третьих, спорный уровень для игры в команде с позиционной атакой. Именно из-за того, что Опенда сникал против автобусов, связан его спуск в запас. 16 голов он забил в матчах, где «Ланс» владел мячом меньше 55% (это средний показатель клуба по сезону). 5 голов – в матчах с владением выше 55%. Удары головой – чуть ли не единственное оружие Опенды в позиционках.

Но в контратакующей системе Опенда способен сиять. По трансферной кампании «Лейпцига» есть ощущение, что команда хочет больше выжимать именно из быстрых выпадов. Поэтому покупка понятна, пусть и ценник удивляет. Могут позволить с учетом монструозных продаж.

Артем Денисов (телеграм-канал)

Пау Торрес – из «Вильярреала» в «Астон Виллу»

Странный трансфер. Пау отправляли в «Баварию» или «Юве», прошлым летом за ним приходил «Тоттенхэм», но испанец отказался из-за столетия «Вильярреала». Через год претендентов почти не осталось, так что когда пришла «Астон Вилла», перед Торресом встал сложный выбор – ехать к Унаи Эмери или продлить контракт, упустив последний шанс поиграть вне Испании.

Пау рискует, хотя прошлый сезон провалил, если оценивать по его меркам. Интересно, как Эмери интегрирует специфичного защитника, по оборонительным параметрам даже не середняка, но в продвижении дающего больше среднестатистического центрдефа. Пау некомфортно справа в центре, теперь у Эмери три кандидата на одну позицию рядом с Эзри Конса: Пау, Тайрон Мингз и Диего Карлос.

«Вильярреал» теряет ведущего защитника, хотя в ростере даже есть дешевый заменитель – 23-летний Хорхе Куэнка. Воспитанник «Барсы» хорош на мяче, любит выдергиваться из линии и компенсирует недостатки в защите игровым интеллектом. Хорхе не хватает опыта, поэтому клубу придется выйти на рынок. Проблема в том, что аналогов Торресу в топ-лигах практически нет.

Витор Роке – из «Атлетико Паранаэнсе» в «Барселону»

Новый форвард «Барсы» подъедет только зимой. Один из главных талантов Бразилии последних лет, котируется на уровне Эндрика, хотя и уступает тому в плане медийности.

Роке всего 18, он – воспитанник «Крузейро», в прошлом сезоне положил 12 голов и отдал 6 ассистов за «Паранаэнсе». Это взрывной форвард, киллер у ворот, любит врываться в штрафную и силен в дриблинге. Типичная девятка, не так хорош в смещениях, зато уже сейчас имеется голевое чутье. Конечно, все это лишь на уровне бразильского лиги.

Если Роке перенесет уровень, то «Барса» получит подмену Левандовскому, которой не было весь прошлый год: на острие часто выходил Ансу Фати, реже Ферран. Осталось понять, как Хави собирается вместить всех нападающих на поле, каталонцы так никого пока и не продали.

Тимур Боков (телеграм-канал)

Фото: Gettyimages.ru; twitter.com