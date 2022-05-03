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Лучшие сборные ЧМ после 1-го тура: в топ-10 Канада и Сенегал!

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На ЧМ пролетел первый тур – и здесь его краткие итоги. Авторы Sports.ru обновляют топ-10 сборных турнира – на основе субъективных впечатлений от первых матчей. 

Напоминаем, что топ-10 будет меняться после каждого тура группового этапа, из рейтинга кто-то может вылететь, а кто-то может туда влететь. ЧМ скоротечны, но команды эволюционируют, удивляют, разочаровывают, мы стараемся все это подсвечивать.

Итак, вперед! 

По сравнению с предыдущей версией из топ-10 вылетели: Уругвай и Дания.

Составлено при участии Тимура Бокова, Ильи Васильева, Артема Денисова, Александра Дорского, Никиты Киселева, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова

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