Лучшие сборные ЧМ после 1-го тура: в топ-10 Канада и Сенегал!

На ЧМ пролетел первый тур – и здесь его краткие итоги. Авторы Sports.ru обновляют топ-10 сборных турнира – на основе субъективных впечатлений от первых матчей.

Напоминаем, что топ-10 будет меняться после каждого тура группового этапа, из рейтинга кто-то может вылететь, а кто-то может туда влететь. ЧМ скоротечны, но команды эволюционируют, удивляют, разочаровывают, мы стараемся все это подсвечивать.

Итак, вперед!

По сравнению с предыдущей версией из топ-10 вылетели: Уругвай и Дания.

Составлено при участии Тимура Бокова, Ильи Васильева, Артема Денисова, Александра Дорского, Никиты Киселева, Руслана Копылова, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина, Павла Тихонова