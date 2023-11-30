Подкасты Sports.ru
Блог
Подкасты

«Мы должны сломать культ побед с падениями». А точно ли Валиева прогрессирует?

Александра Степанова Александра Степанова
женское катание женское катание
Алена Косторная Алена Косторная
Иван Букин Иван Букин
Георгий Куница
Камила Валиева Камила Валиева
пары пары
мужское катание мужское катание
сборная России сборная России
танцы на льду танцы на льду
Владислав Дикиджи
Серия Гран-при России Серия Гран-при России
Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Камила Валиева выиграла заключительный этап Гран-при, несмотря на два падения и отсутствие квадов.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Анастасия Жаворонкова детально обсудили прокаты Камилы, которую упорно защищает бомонд, в «Чистом хвосте» (вплоть до формулировок «слишком мощные движения» и «навязчивый толчок ногой»).

Так возникла дискуссия о компонентах и судействе. Что ценнее: чистый прокат Дикиджи – с квадами, но без хореографии, или постановки Ветлугина, который очень многое срывает? Пары, танцы, международная серия Гран-при и специфические шутки Алины Загитовой тоже не остались без внимания.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 чьи фанаты в «Мегаспорте» были самыми громкими? И кому Ваня готов кинуть игрушку?

7:39 Тутберидзе сравнивала Валиеву с Ханю – мы согласны?

13:58 Настя ищет иронию, опасность и кульминации в программах Камилы

16:40 считаем компоненты девушек: кого судьи любят, а кого придерживают?

22:38 Ваня ностальгирует по системе 6,0 и не приемлет прокаты, где есть падения

28:42 Дикиджи – король тиктока, но почему этого не видно в его программах?

36:35 Ветлугин, Алиев или Дикиджи? Не все так однозначно

45:02 Паша оценил очередное проявление Загитовой – на этот раз юмористическое

49:22 панталоны, антискоростные Степанова с Букиным и опасные разминки: Полина 4 часа смотрела российские танцы

53:05 что напугало в ритм-танце Степановой и Букина? И откуда взяли хореографию для Шанаевой и Дрозда?

58:11 Косторная и Куница откатали самый сложный набор в произвольной, но чего им пока не хватило?

1:02:12 Фир / Гибсон сенсационно обыграли итальянцев – все по делу?

1:06:51 на что судьи намекают Гиньяр / Фаббри и Уно?

«Я думала, ты догадаешься». Валиева выиграла с двумя падениями – Тутберидзе знала, как все исправить

Мишина и Галлямов vs Бойкова и Козловский: кто лидер нашей фигурки? А Косторная с мужем далеко?

Слушайте нас и на других платформах

Apple Podcasts

Яндекс Музыка

Google Подкасты

P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

28 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Из заголовка понятно, о чем будут говорить авторы, но у меня вопрос , В ОИ сезоне , когда Валиева была тонкой и звонкой , когда у нее были шикарные программы ( когда она катала волшебное КП , весь зал замирал ) прыгала и триксель и квады , выносила всех на 50 баллов, вы ведь и тогда ее не хвалили , она ведь и тогда не нравилась ?
+37
-9
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Юдзуру Ханью выиграл свою первую олимпиаду с двумя падениями. это спорт а не шоу - падения тоже его часть
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Совершенно нелепый и нарочито провокативный заголовок. Фигуристка в период жесткого взросления не может прогрессировать в связи с изменением роста, веса и ширины корпуса. В олимпийский сезон Ками была примерно 160 см на 40 кг и установила феноменальные рекорды с феерическими прокатами. Сейчас антропометрия примерно 165 см на минимум 50 кг. Пока не закончиться взросление и вес не уменьшится на 4-5 кг никакого прогресса быть не может, дай бог хоть что то из ультра-си сохранить. IMHO
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Валиева прекрасно выдерживает тяжелейшее время в своей жизни. Она идёт в очередной сезон и держит высочайший уровень. Уважаю.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Была Валиева по-детски несформировавшейся - плохо, "дети"... Стала статной девушкой - тоже плохо... Она и раньше падала, но выносила всех за счет сложности. А ыкспепты глаголят, как европейцы после российских побед: надо что-то ограничить
+22
-4
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Lapo Elkann
Из заголовка понятно, о чем будут говорить авторы, но у меня вопрос , В ОИ сезоне , когда Валиева была тонкой и звонкой , когда у нее были шикарные программы ( когда она катала волшебное КП , весь зал замирал ) прыгала и триксель и квады , выносила всех на 50 баллов, вы ведь и тогда ее не хвалили , она ведь и тогда не нравилась ?
Да, они говорили мол попрыгунья и детское катание, говорили что неинтересно и все предсказуемо, и вообще пятый сезон шторм катает, особенно у Кузнецова она была бельмом на глазу, он даже из подкаста ушел и про ФК перестал писать, когда Камила всех выносила в том сезоне) потом в феврале обратно радостный прибежал, топая ножками от счастья
+21
-4
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
... странная попытка привязать Валиеву к "культу побед с падениями".

По взрослым на международных стартах Ханю откатал 48 турниров в 12-ти сезонах (2010-2022): золото 24, серебро 16, бронза 2. С падениями на золото его выводили 10 раз, на серебро 8 раз, на бронзу 2 раза.
Правильно ли следует считать, что эпоха Ханю ознаменовалась гламуризацией "побед с падениями"?
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
А кто утверждает, что Камила прогрессирует? По-моему, говорят, что она проживает сложный период: пубертат плюс судебные проволочки. И для такого испытания, она хороша.
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спортсмены - заочники! Становитесь на коньки - и ломайте что хотите: хотите культ побед с падениями, хотите ноги, хотите руки!
Быстро сказка сказывается, да не скоро дело делается!
+19
-5
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Напомните, кто из вас специалист в ФК или смежной области?
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ханю выиграл ОИ с двумя падениями. Кто-нибудь вообще международку смотрит и знает, как тем выигрывают и я не про ЖО? Короче, глупости даже комментировать не хочется
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маразм а не подкаст!
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Эразм
А не дороговато ли для госбюджета эти сказочки обходятся?
Причем здесь госбюджет?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мы? Кто это Мы? Кузнецов наверное, главный эксперт по ФК🤣
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Syndycate
Да, они говорили мол попрыгунья и детское катание, говорили что неинтересно и все предсказуемо, и вообще пятый сезон шторм катает, особенно у Кузнецова она была бельмом на глазу, он даже из подкаста ушел и про ФК перестал писать, когда Камила всех выносила в том сезоне) потом в феврале обратно радостный прибежал, топая ножками от счастья
Да , помню демарш Кузнецова и остальное.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Муравьева упала трижды. Валиева всего два раза.
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ La Gushka
Комментарий скрыт
А че не 10 баллов сразу? Тогда вообще все перестанут прыгать
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тогда у меня встречное предложение: давайте победителем будем назначать того фигуриста (или фигуристку), который ни разу не упадет. В результате чемпионами смогут стать фигуристы и фигуристки с двойными прыжками и слабой хореографией! Например, только что объявившая о завершении карьеры Николь Шотт тогда сможет вернуться обратно в Большой спорт и собрать полный "Золотой Шлем".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Профессоры кислых щей, иначе и не скажешь. Или слепые мудрецы, пытающиеся описать слона.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Железная Леди
взросление у Ками началось перед ОИ( хотя и это поздновато ) , а сейчас ей почти 18 лет. Дело в другом. Смотри видио Валиева21г. У девочки уже грудь, бедра совсем не детские.
Может взросление и началось в 15, но резкое изменение веса и ширины корпуса произошло в сезоне 2022/20223.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Радуют адекватные комментарии, в основном адекватные. В отличие от подкаста, который даже слушать не хочется, судя по заголовку. Такой непрофессионализм во всех смыслах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ La Gushka
Комментарий скрыт
Никакую не осилим. Делать хорошо не выгодно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Большой Влад
Муравьева упала трижды. Валиева всего два раза.
Муравьёва всё остальное откатала отлично, а кто-то еле доехал до конца с одышкой.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий