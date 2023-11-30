«Мы должны сломать культ побед с падениями». А точно ли Валиева прогрессирует?

Привет!

Камила Валиева выиграла заключительный этап Гран-при, несмотря на два падения и отсутствие квадов.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Анастасия Жаворонкова детально обсудили прокаты Камилы, которую упорно защищает бомонд, в «Чистом хвосте» (вплоть до формулировок «слишком мощные движения» и «навязчивый толчок ногой»).

Так возникла дискуссия о компонентах и судействе. Что ценнее: чистый прокат Дикиджи – с квадами, но без хореографии, или постановки Ветлугина, который очень многое срывает? Пары, танцы, международная серия Гран-при и специфические шутки Алины Загитовой тоже не остались без внимания.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 чьи фанаты в «Мегаспорте» были самыми громкими? И кому Ваня готов кинуть игрушку?

7:39 Тутберидзе сравнивала Валиеву с Ханю – мы согласны?

13:58 Настя ищет иронию, опасность и кульминации в программах Камилы

16:40 считаем компоненты девушек: кого судьи любят, а кого придерживают?

22:38 Ваня ностальгирует по системе 6,0 и не приемлет прокаты, где есть падения

28:42 Дикиджи – король тиктока, но почему этого не видно в его программах?

36:35 Ветлугин, Алиев или Дикиджи? Не все так однозначно

45:02 Паша оценил очередное проявление Загитовой – на этот раз юмористическое

49:22 панталоны, антискоростные Степанова с Букиным и опасные разминки: Полина 4 часа смотрела российские танцы

53:05 что напугало в ритм-танце Степановой и Букина? И откуда взяли хореографию для Шанаевой и Дрозда?

58:11 Косторная и Куница откатали самый сложный набор в произвольной, но чего им пока не хватило?

1:02:12 Фир / Гибсон сенсационно обыграли итальянцев – все по делу?

1:06:51 на что судьи намекают Гиньяр / Фаббри и Уно?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.