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Нижний Новгород: заплыв через Волгу, парусный спорт и городские забеги

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Подкаст «Паровоз везет» возвращается после насыщенного сезона, чтобы вы уже планировали поездки и участие в стартах на следующий год!

Отправляемся в Нижний Новгород – столицу закатов. Как проходит заплыв через Волгу? Как войти в одну реку дважды и, что самое главное, выплыть из нее, не промахнувшись мимо финиша? Кто делает большинство забегов в Нижнем Новгороде? Почему после всех крутых стартов местные бегуны возвращаются на Сормовский пробег как к бабушке домой? Что такое городские трейлы? Чем отличаются разные дистанции триатлона? Как заняться парусным спортом и чем он отличается от яхтинга? Почему в Нижнем Новгороде вырастают целые династии яхтсменов?

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О ком мы рассказывали в этом выпуске:

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