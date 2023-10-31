Нижний Новгород: заплыв через Волгу, парусный спорт и городские забеги

Подкаст «Паровоз везет» возвращается после насыщенного сезона, чтобы вы уже планировали поездки и участие в стартах на следующий год!

Отправляемся в Нижний Новгород – столицу закатов. Как проходит заплыв через Волгу? Как войти в одну реку дважды и, что самое главное, выплыть из нее, не промахнувшись мимо финиша? Кто делает большинство забегов в Нижнем Новгороде? Почему после всех крутых стартов местные бегуны возвращаются на Сормовский пробег как к бабушке домой? Что такое городские трейлы? Чем отличаются разные дистанции триатлона? Как заняться парусным спортом и чем он отличается от яхтинга? Почему в Нижнем Новгороде вырастают целые династии яхтсменов?

Apple Podcasts | Яндекс Музыка | Все подкаст-платформы

О ком мы рассказывали в этом выпуске:

Реклама. ООО «ЭККО-РОС»

erid: 2VtzqxL9RG5