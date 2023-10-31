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Нижний Новгород: заплыв через Волгу, парусный спорт и городские забеги
Подкаст «Паровоз везет» возвращается после насыщенного сезона, чтобы вы уже планировали поездки и участие в стартах на следующий год!
Отправляемся в Нижний Новгород – столицу закатов. Как проходит заплыв через Волгу? Как войти в одну реку дважды и, что самое главное, выплыть из нее, не промахнувшись мимо финиша? Кто делает большинство забегов в Нижнем Новгороде? Почему после всех крутых стартов местные бегуны возвращаются на Сормовский пробег как к бабушке домой? Что такое городские трейлы? Чем отличаются разные дистанции триатлона? Как заняться парусным спортом и чем он отличается от яхтинга? Почему в Нижнем Новгороде вырастают целые династии яхтсменов?
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О ком мы рассказывали в этом выпуске:
- Заплыв X-WATERS через Волгу
- Благотворительный полумарафон «Беги, герой»
- Марафон «Нижний Новгород»
- Городские трейлы RUTS
- Сормовский пробег
- Фестиваль триатлона IRONSTAR в Нижнем Новгороде
- Нижегородская федерация парусного спорта
- Яхтенная школа «Сила ветра»
- Парусно-гоночный клуб «Мистраль»
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