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Летняя Казань и Татарстан: бег, плавание, свимран, велогонки

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Эчпочмак ты мой, эчпочмак...

Отправляемся в Республику Татарстан и исследуем древнейший город Казань, которому уже больше тысячи лет, остров-град Свияжск и Альметьевск, настоящую велостолицу России. Как бегать в жару? Куда сходить в Казани? Какая погода в Татарстане весной и летой и можно ли плавать в июле без гидрика? Чем отличается свимран от акватлона, а эчпочмак от элеша?

Помогает нам бегунья Елизавета Погудо и производитель спортивной одежды Demix, организаторы серии стартов TIMERMAN и клуб судомоделирования.

Demix собрал 6000 историй людей, влюбленных в бег. Читай истории и помогай выбрать нового амбассадора Demix: sirena.world/7czBn3kd

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О ком мы рассказали в этом выпуске

Серия стартов TIMERMAN: timerman.org/events

Судомодельный прокат «Клуб Капитанов»: vk.com/captains_club_kazan

Видео «Один день с бегуном и тренером Павлом Адышкиным»: youtu.be/DDha1sRzIeE

Читать больше:

Фото: «Клуб Капитанов», TIMERMAN

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