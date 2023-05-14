Летняя Казань и Татарстан: бег, плавание, свимран, велогонки
Эчпочмак ты мой, эчпочмак...
Отправляемся в Республику Татарстан и исследуем древнейший город Казань, которому уже больше тысячи лет, остров-град Свияжск и Альметьевск, настоящую велостолицу России. Как бегать в жару? Куда сходить в Казани? Какая погода в Татарстане весной и летой и можно ли плавать в июле без гидрика? Чем отличается свимран от акватлона, а эчпочмак от элеша?
Помогает нам бегунья Елизавета Погудо и производитель спортивной одежды Demix, организаторы серии стартов TIMERMAN и клуб судомоделирования.
Demix собрал 6000 историй людей, влюбленных в бег. Читай истории и помогай выбрать нового амбассадора Demix: sirena.world/7czBn3kd
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О ком мы рассказали в этом выпуске
Серия стартов TIMERMAN: timerman.org/events
Судомодельный прокат «Клуб Капитанов»: vk.com/captains_club_kazan
Видео «Один день с бегуном и тренером Павлом Адышкиным»: youtu.be/DDha1sRzIeE
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Фото: «Клуб Капитанов», TIMERMAN
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