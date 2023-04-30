Самый романтичный выпуск подкаста «Паровоз везет»: обсуждаем пастельные рассветы и закаты в Самарской области, забираемся в Жигулевские горы, изучаем национальный заповедник «Самарская Лука» и забеги на его территории.

Почему в Тольятти один из лучших в стране спотов для вейксерфинга? Как быстро можно научиться виндсерфингу? Что круче, легче и интереснее: винд или кайт? Что такое «Жигулевская кругосветка»? Что роднит Самару и Стамбул?

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Вот компании, о которых мы рассказали в этом выпуске:

Турклуб «Луч»

Вейксерф Offys в Тольятти

Виндсерфинг и кайтинг в школе «Сила ветра» в Тольятти

Жигулевская кругосветка

Заплыв на 181 км X-WATERS SAMARA

Триатлон IRONSTAR в Самаре

Серия стартов VOLGAMAN

В каждом выпуске подкаста мы рассказываем о компаниях и людях, которые делают спорт доступным для любителей. Например, в этом выпуске мы рассказали о трейле LUKA ULTRA TRAIL, который проходит по территории заповедника «Самарская Лука». Еще там же проходит экологический марафон «Самарская Лука» — он в этом году состоится 1 октября уже в 31-й раз!

В организации этих забегов участвует сам национальный парк, администрация Жигулевска, министерство спорта области, местная федерация легкой атлетики… Но еще огромный вклад вносит серия стартов VOLGAMAN и местные школы бега – Run Studio Samara, беговой клуб Andromeda. Они организуют забег, проводят серии открытых тренировок, чтобы вдохновить новичков и научить правильно бегать.

Благодаря таким энтузиастам и мотиваторам развивается беговая культура. Если вы тоже вдохновляете других на занятие бегом, не упустите шанс стать амбассадором компании Demix .

Для этого не обязательно быть организатором забегов, тренером или создателем бегового клуба. Амбассадором Demix может стать любой человек, влюбленный в бег. До 4 июня можно подать заявку и рассказать о себе на специальном сайте проекта. С 5 по 19 июня пройдет народное голосование, после чего эксперты от компании выберут главного победителя, который получит рекламный контракт с Demix, комплект беговой экипировки, съемки в рекламе и многое другое.

Стать амбассадором Demix: sirena.world/8gsnkIif

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Статьи, которые мы упоминали в выпуске:

Где заниматься кайтингом, что это за спорт

Виндсерфинг: как подружиться с водой и телом, сколько это стоит

Этика бега на улице: можно ли бегать без майки? А в наушниках? А ехать потным в транспорте после тренировки?

Фото: турклуб «Луч», «Сила ветра», «Жигулевская кругосветка»