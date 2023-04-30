Самара и Тольятти летом: кайтинг, виндсерфинг и вейк, байдарки и ялы, триатлон и забеги
Самый романтичный выпуск подкаста «Паровоз везет»: обсуждаем пастельные рассветы и закаты в Самарской области, забираемся в Жигулевские горы, изучаем национальный заповедник «Самарская Лука» и забеги на его территории.
Почему в Тольятти один из лучших в стране спотов для вейксерфинга? Как быстро можно научиться виндсерфингу? Что круче, легче и интереснее: винд или кайт? Что такое «Жигулевская кругосветка»? Что роднит Самару и Стамбул?
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Вот компании, о которых мы рассказали в этом выпуске:
Виндсерфинг и кайтинг в школе «Сила ветра» в Тольятти
Заплыв на 181 км X-WATERS SAMARA
В каждом выпуске подкаста мы рассказываем о компаниях и людях, которые делают спорт доступным для любителей. Например, в этом выпуске мы рассказали о трейле LUKA ULTRA TRAIL, который проходит по территории заповедника «Самарская Лука». Еще там же проходит экологический марафон «Самарская Лука» — он в этом году состоится 1 октября уже в 31-й раз!
В организации этих забегов участвует сам национальный парк, администрация Жигулевска, министерство спорта области, местная федерация легкой атлетики… Но еще огромный вклад вносит серия стартов VOLGAMAN и местные школы бега – Run Studio Samara, беговой клуб Andromeda. Они организуют забег, проводят серии открытых тренировок, чтобы вдохновить новичков и научить правильно бегать.
Благодаря таким энтузиастам и мотиваторам развивается беговая культура. Если вы тоже вдохновляете других на занятие бегом, не упустите шанс стать амбассадором компании Demix.
Для этого не обязательно быть организатором забегов, тренером или создателем бегового клуба. Амбассадором Demix может стать любой человек, влюбленный в бег. До 4 июня можно подать заявку и рассказать о себе на специальном сайте проекта. С 5 по 19 июня пройдет народное голосование, после чего эксперты от компании выберут главного победителя, который получит рекламный контракт с Demix, комплект беговой экипировки, съемки в рекламе и многое другое.
Стать амбассадором Demix: sirena.world/8gsnkIif
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Статьи, которые мы упоминали в выпуске:
Где заниматься кайтингом, что это за спорт
Виндсерфинг: как подружиться с водой и телом, сколько это стоит
Этика бега на улице: можно ли бегать без майки? А в наушниках? А ехать потным в транспорте после тренировки?
Фото: турклуб «Луч», «Сила ветра», «Жигулевская кругосветка»
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