На связи подкаст «Паровоз везет» – мы рассказываем о том, как заниматься спортом в разных уголках России, активно путешествовать и изучать страну.

Новый выпуск – про летнюю Карелию. Русский север – притягательное место для туризма. Невероятные Ладожские и Онежские шхеры, национальный парк Паанаярви, мистическая гора Воттоваара, музей-заповедник на острове Кижи, горный парк Рускеала с мраморным карьером... Лоси, филины, зайцы, белки...

Пешие, байдарочные и сап-походы, ночевки на островах... Представьте: рассвет, вы рассекаете зеркальное полотно Ладожского озера, окруженного лесом, скалами, звуками пробуждающейся природы.

Или ночной заплыв в горном парке Рускеала – темная ночь, миллионы звезд, красочная подсветка на всем пути вашего заплыва. Или забег по острову-заповеднику среди деревянных церквей XVIII века. Ультратрейл по загадочной горе Воттоваара среди сейдов, огромных священных камней на вершинах гор, застывших в казалось бы неустойчивых положениях.

Это малая часть того, чем вы можете заняться в Карелии летом и в начале осени. Слушайте подкаст, записывайте все контакты, планируйте поездку в этот регион, просто созданный для туризма.

Ссылки на активности, школы, турфирмы и другие организации оставляем чуть ниже, в таймкодах. Если мы не рассказали о чем-то интересном в выпуске, обязательно делитесь своими рекомендациями в комментариях.

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Таймкоды

01:20 – Разбираемся, где находится Карелия

03:22 – Как добраться до Карелии

05:35 – Юля рассказывает, почему мечтает пойти в поход по национальному парку Паанаярви

09:43 – Топ-лист карельских мест для походов от Маргариты Крыловой, гида-инструктора пешего туризма на русском севере из турклуба «Пик»

11:31 – Каких животных и птиц можно встретить в национальном парке

12:37 – Про жемчужины региона – Ладожское и Онежское озера и знаковые достопримечательности

14:10 – Почему Карелия создана для сапов и байдарок

14:33 – Юля делится историей о том, как ходила в сап-поход по Ладожским шхерам

21:52 – Дети, новички и сап-поход совместимы?

23:59 – Рекомендация для новичков, которые собираются в сап-поход

25:23 – Нужно ли быть подготовленным к байдарочному походу? Юля и Настя делятся своим опытом

30:05 – Нина Спиридонова, организатор походов и инструктор турклуба «Пик», делится секретами правильной техники гребли и рассказывает подробнее про походы на байдарках

33:05 – Советуем ecoFest Ruskeala в мраморном карьере: вечерний трейловый забег и скандинавская ходьба, заплыв на открытой воде, гонка на сап-бордах

38:38 – Какая правильная техника скандинавской ходьбы? Рассказывает Алексей Дурягин, организатор соревнований в Рускеале

39:42 – Сложный ли трейловый забег в Рускеале? Получится ли пробежать дистанцию у новичка?

40:43 – Заплыв в мраморном карьере: дневной и даже ночной!

45:29 – Пловец Дмитрий Кунихин делится впечатлениями от заплывов в Рускеале – он участвовал 3 раза, в дневном и ночном заплыве

47:35 – Еще можно поучаствовать в заплыве (и забеге) на острове Кижи – это музей-заповедник с деревянными церквями

48:23 – Алексей Дурягин, организатор старта КИЖИ SWIM из команды Karelia Sport, рассказывает про мероприятие, программу и погодные условия

52:49 – Бег в Карелии и два трейловых забега: Riekkalansaari Trail, Vottovaara Mountain Race

55:08 – Маргарита Крылова, инструктор турклуба «Пик», рассказывает мистические легенды о горе Воттоваара и теории о происхождении сейдов

58:30 – Осенний трейл на Воттовааре: участники живут прямо в поезде!

59:39 – Михаил Долгий, создатель проекта Running Heroes Russia, рассказывает про забег Vottovaara Mountain Race: как пришла идея, почему это уникальная гонка, какие там дистанции и условия

01:06:33 – Где вкусно поесть в Петрозаводске: советуем рестораны