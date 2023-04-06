21 комментарий

Алексей Моторин – бывший фигурист, а теперь – специалист по прыжкам и тренер.

Он занимался у Рукавицына и работал с Мишиным. А между спортивной и тренерской карьерой выступил почти в 4000 ледовых шоу и объездил 56 стран.

Алексей заглянул в подкаст Sports.ru «Чистый хвост» и рассказал о специалистах-тиранах, проблемах Коляды и величии Валиевой.

«Из мира ледовых шоу сложно выйти: тебя везде водят за ручку, но ты социально не развиваешься»

– Как и кого ты тренируешь? Как пришел к этому?

– Пришел к этому, потому что очень долго работал в мире ледовых шоу. Рано или поздно надо было понять, что нужно делать семью – с женой мы рука об руку с 2008-го, вместе работали в ледовых шоу до 2016-го. Настала пора остепениться. Из мира ледовых шоу очень сложно выйти. Это легкий шоу-бизнес, где тебя везде за ручку водят, как маленького ребенка, и ты социально совершенно не развиваешься. Нам это надоело, захотелось завести ребенка, осесть дома.

Это прибыльный бизнес, наверное, для солистов, особенно если работаешь семьей. Так как мы с женой работали вместе, у нас чек совместный был: я был солистом, она – в кордебалете, у нас выходило очень хорошо по деньгам.

Я знаю очень многих людей, которые работают в ледовых шоу до 50-60 лет: каждый год говорят, что пора уходить, что это последний год, но не уходят. А потом в 55-60 лет говорят: елки-палки, мы ничего больше не умеем в этой жизни. Что дальше?

Компания заказывает такси в аэропорт, оформляет билеты, визы – ты просто социально ничего в этой жизни не умеешь: только приехал на лед, где тебя накормили и напоили, откатался – уехал в отель.

Это абсолютно несуетливая жизнь. Шоу идут в четверг, пятницу, субботу и воскресенье, остальные дни ты отдыхаешь. И тратишь деньги как сумасшедший, потому что у тебя нет графика с 8 утра до 8 вечера. У тебя есть 3-4 дня в неделю, когда ты можешь пойти в торговый центр, парк аттракционов и спустить за день 300-500 евро.

– И этот прекрасный распорядок с понедельника по четверг с торговыми центрами и аттракционами ты променял на то, чтобы приезжать с утра на тренировки и заниматься с маленькими детьми?

– Мне это сейчас гораздо больше нравится, да.

У меня в группе детишки разных возрастов. 6 спортсменов первого спортивного разряда, один ребенок – третьего разряда и несколько детишек юношеских разрядов.

– Ты тренируешь еще Габриэллу Гринберг, которая выступала на юниорском чемпионате мира. Есть ли разница: тренировать людей, которые только-только начинают, и тех, кто уже куда-то прополз?

– С Габриэллой мы начали работать три года назад. Не помню, прыгала ли она тогда все двойные. Она очень быстро показала результат – буквально за три месяца выучила все тройные. Не скажу, что я ее взял уже в каком-то значимом возрасте как готового спортсмена.

«В России шоу ставят неправильно и непрофессионально, только Авербух делает более-менее качественно»

– Если возвращаться к теме шоу: многие ставят номера в шоу буквально за 2-3 дня. Наша соведущая Настя Жаворонкова убеждает все время: чтобы поставить хороший номер, нужно полгода. Но ведь наверняка это делается в последний момент?

– Ледовые шоу – это моя страсть, хоть я от них и устал. Но в России у нас ледовые шоу делаются на коленке, делаются абсолютно неправильно и непрофессионально. У нас колоссальные бюджеты, можно было бы делать гораздо лучше, мы могли бы стать лидерами в мире ледовых шоу. Только Илья Авербух делает более-менее качественно. Но в меру того, что у него катается много звезд, а у них сложный распорядок дня, довольно трудно собрать репетиционный процесс. Хотя он должен идти примерно месяц.

У нас привлекают недостаточно хороших кадров в постановке ледовых шоу.

– Экономят, получается?

– Нет, я думаю, это не с экономией связано. У нас такой менталитет, такая страна, что ты зачастую получаешь какую-то должность – не только в мире фигурного катания, а в целом – по связям, по старым знакомствам.

– То есть зовут всех знакомых – и они делают фигню?

– Ну да.

– Чем отличаются в лучшую сторону шоу Авербуха от шоу Навки или Плющенко?

– Авербух – суперталантливый человек, который в этой отрасли много лет – больше, чем Женя или Таня. И за эти годы он набрался опыта, разобрался, что такое декорации, что такое свет, сам ставит номера.

Я уверен, что он знакомился с мировыми ледовыми шоу – Holiday On Ice, Hot Ice, Disney On Ice (хотя Disney у нас довольно паршивого качества), Royal Caribbean. Думаю, он знаком с этими шоу не понаслышке. А Плющенко и Навка, наверное, не делали этого – возможно, из-за того, что у них еще сторонние бизнесы, они не посвящали много времени, чтобы в этом разобраться.

– Если поеду за границу, на какое шоу идти?

– Очень качественное шоу – на корабле, как раз Royal Caribbean.

– Всегда казалось, что на корабле уровень должен быть самый низкий. Я смотрела недавно видео нашей бывшей парницы Аполлинарии Панфиловой: они показывают каюту, где живут 8 месяцев без окон. Если люди соглашаются на такие условия, мне кажется, что и качество шоу будет не очень.

– Условия действительно жестокие. Когда началась пандемия, многих ребят закрыли на месяцы в этой коморке. Но ты ездишь по потрясающим местам – по Карибским островам, и в каюте почти не проводишь время. Корабль – это целый мир. Там есть кинотеатры, бассейны, мини-гольф поля, теннисный корт, ледовые шоу, танцевальные шоу, казино, променад. Тебе просто незачем находиться в каюте – ты туда приходишь поспать.

– Как отличить плохое шоу?

– Когда я прихожу на шоу, то не смотрю на сольные номера, а смотрю на групповые. Если нет слаженности в коллективе, плохие перестроения во время массовых номеров или в принципе мало народу, то смотрибельности никакой не может быть. Сидит огромный зал, а на льду 5 человек и они едут черт знает куда.

– То есть идея, когда одна главная звезда и вокруг нее все строится – как, условно, Трусова у Плющенко – это не твое?

– Совершенно не мое. Это работает только в России, потому что у нас ледовое шоу без звезды продать невозможно. По крайней мере – в регионах, в Москве еще можно, думаю.

«Дети обычно мотивируются кнутом, я же пытаюсь замотивировать их на собственном примере»

– Ты сейчас в такой форме, что можешь показать все прыжки сам на тренировках?

– Я прыгаю все тройные и каскады три-три с тулупом, с риттбергером не прыгаю. Думаю, если буду целенаправленно тренироваться, то в течение недели соберу тройной аксель. Уверен в этом. Из четверных я прыгал только тулуп. Мне уже 35 лет, это было давно – тогда этого было достаточно. Техника других моих прыжков была не так идеальна, чтобы прыгать четверные.

– Ты сказал, что восстанавливаешь прыжки, чтобы замотивировать детей: вот в 30+ их тренер может – значит, и они в 11-12 лет могут. А по-другому дети не мотивируются?

– Думаю, что мотивируются, но обычно они мотивируются больше кнутом, я же пытаюсь замотивировать их на собственном примере.

Фигурное катание – жесткий вид спорта в плане тренерства.

Я стараюсь в первую очередь навязать спортсменам конкурентную борьбу на тренировке. Мы делаем и по одному прыжки, чтобы они могли посмотреть друг на друга и немножко позлиться: как так – у него получается, а у меня нет?

Сейчас, видимо, дети поменялись, не всегда так работает. Бывает, я спрашиваю у одной из спортсменок: ну тебя не злит, что, например, Габи уже все тройные прыгает, а ты только два? Отвечает: нет, Габи – молодец. Меня это удивляет. Я помню, когда мне было 13 лет, я запрыгал тройной аксель, а его тогда начинали прыгать в 16-17 лет. Я смотрел на этих 16-летних и думал: блин, хочу сейчас.

– А психология парней и девушек отличается в этом плане? Может, парни на мужском эго тащат?

– Мне очень сложно привести эту статистику, потому что мальчиков очень мало в мире фигурного катания – 2 мальчика на 100 девочек.

«От тройного до четверного прыжка путь не такой долгий. Тройной дольше изучать»

– Как строится обучение четверному прыжку?

– Нужен уже готовый спортсмен, сильный, с неплохой техникой. Здесь больше важен моральный настрой. Нужно психологически подвести спортсмена к тому, чтобы он не боялся заходить на прыжок, абстрагировался от всего вокруг: что кто-то может помешать или какая-то дырочка на льду – чтобы не придумывать потом нелепые отмазки, что лед неправильно залили или не такая заточка.

В первую очередь – нужна высота. От физической подготовки мы никуда не денемся. Сначала нужно разобраться в технике – чего не хватает. Например, у меня сейчас появилась девочка – хорошая, сильная, классная, ей 10 лет, она прыгает все тройные. Но я понимаю, что когда у нее будет пубертат, она при этой технике не сможет прыгать. Потому что она пока маленькая и юркая, но она не сможет так резко брать, когда у нее прибавится вес, когда она вырастет. У нее останется низкий прыжок, а резкости уже не будет. Сейчас мне нужно посвятить, возможно, год или больше на то, чтобы выстроить ей хороший въезд, чтобы она научилась делать прыжок свободно.

Далее – общая физическая подготовка, надо поддерживать форму на полу. К сожалению, 90% фигуристов и родителей пренебрегают тем, чтобы банально приходить и разминаться передо льдом. Они приходят, иногда опаздывают – и бегут сразу на лед. Даже с лучшей техникой, но без ОФП с ростом 150 и весом 50 – о каком четверном может идти речь, даже о тройном?

– Какой рост критичный? Девочка с ростом 1,70 м может прыгать нормально или уже нет?

– 100%! У меня катается Жасмин Коэдзи – она выступает за ЮАР, показывает бешеный прогресс, очень хорошо слушает. Уверен, что в следующем году начнем с ней учить четверные. При этом ей 13 лет и рост у нее 1,71 – колоссально высокая спортсменка.

– Что такое ОФП в фигурном катании?

– Очень часто родители путают такие вещи как ОФП и СФП. Общая физическая подготовка – это закачка, а специальная физическая подготовка – это подводящие упражнения: скручивание с резиной для увеличения скорости вращения, отработка техники прыжка на полу. Это наша разминка перед каждым льдом.

ОФП в сезоне идет раза два в неделю, а в межсезонье делаем больший акцент – ежедневно в течение полутора месяцев. Чтобы вышли и на этой физической форме протянули весь сезон.

– Насколько четверные прыжки опаснее для здоровья, чем тройные или двойные?

– Цена ошибки на четверном прыжке гораздо выше, чем на тройном. Есть такое понятие, как бабочка: часто спортсмен делает ее, чтобы обезопасить себя, не убиться. Если ты вкручиваешься в прыжок и полетел под неправильным углом, то тройной ты еще, скорее всего, спасешь, если ты хороший спортсмен, а на четверном вероятность недокрута высока. Ты можешь приземлиться на пятку, в тройку – летишь под наклоном и ты можешь сильно шандарахнуться на бедро или войти головой в лед.

С точки зрения физической нагрузки, не скажу, что это какая-то суперсложная история. Ты уже знаешь, что такое четверной и сколько тебе необходимо усилий для него. Если у тебя хорошая техника и ты хорошо физически развит, то от тройного до четверного прыжка путь не такой долгий. Тройной прыжок дольше изучать.

Я свой четверной тулуп научился прыгать за две недели, но убивался страшно эти две недели – бедро было просто черное. Я падал, терпел, но должен был его дожать – чтобы психологически понимать, сколько необходимо приложить усилий, чтобы его исполнить.

– Как помогают удочки уйти от этого стресса? И долго ли нужно использовать страховку?

– Не всем нужны удочки. На этапе изучения четверных – это больше отвлекающий фактор, чтобы спортсмен благодаря более безболезненному опыту понял, что ему необходимо. Та же Габи у меня делает на удочке сама четверной сальхов. Она реально его делает сама, я ее не держу, вообще не подстраховываю – ни в момент отрыва, ни в момент приземления. Она просто психологически не может собраться без удочки. Ей, возможно, кажется, что я ее держу, хотя я на самом деле просто катаюсь рядом. Очень надеюсь, что она это поймет.

Я научился прыгать тройной аксель и четверной без удочки – никто мне не помогал, сам прыгал. Можно и без удочки научиться. Кому-то она нужна, чтобы избежать травм, а кто-то долго на ней будет сидеть.

– Почему путь от тройного до четверного короче, чем от двойного до тройного?

– Опыт спортсмена, который переходит от двойных прыжков к тройным, в плане скольжения, чувства льда, все-таки не на самом высоком уровне находится. Он начинает изучать тройные прыжки на первом юношеском – третьем спортивном разряде, это еще начинающие фигуристы. Спортсмен, который переходит на четверных прыжок, – это, вероятно, уже мастер спорта, он очень хорошо катается, владеет льдом и своим телом.

«Малинин хочет сделать себя сам, а Ханю фанаты вбили в голову, что он инопланетянин, бог и способен на все»

– Если от тройного до четверного путь короткий, от четверного до 4,5, как показал Илья Малинин, тоже не очень длинный. Пятерной при нашей жизни возможен?

– Еще год назад, когда Малинина толком никто не знал, я бы сказал, что это невозможно. Сейчас, глядя на Илью, я верю, что он соберет.

В системе судейства нет оценочной стоимости пятерного прыжка. Но, насколько мне известно, он и Ари Закарян хотят сделать тренировочную историю и пригласить туда журналистов, чтобы показать этот пятерной прыжок. Я так понимаю, что Илья уже над этим работает – судя по всему, мы увидим его пятерной в ближайшее время.

– Юдзуру Ханю посвятил четверному акселю чуть ли не четырехлетие, а в итоге не он сделал, а Малинин. У тебя есть объяснение, в чем уникальность этого фигуриста?

– Я его постоянно ставлю в пример своим спортсменам. С моей точки зрения, у него идеальная техника прыжков. Он идеально умеет генерировать центробежную силу в момент отрыва ото льда, идеально помогает себе руками и ногами, помогает толчковой ноге подъемом бедра и колена, он очень хорошо физически развит.

Так что это идеальная техника и, наверное, мотивация – не зря же он себя в соцсетях назвал «бог квадов». Видимо, у него есть цель войти в историю и остаться в ней навсегда.

– А у тебя есть объяснение, почему у Ханю не получилось?

– Ханю – это вообще такой культ личности. Я не очень большой фанат Юдзуру, мне гораздо больше нравится Нэтан Чен. Если Малинин сам хочет себя сделать, то Юдзуру фанаты вбили в голову, что он инопланетянин, бог и что он способен на все. Но он все-таки с планеты Земля.

Мне кажется, он думал, что раз в него верит столько народу, то он должен сделать то, что не делал еще никто никогда в этом мире. Малинин делал это с точки зрения интереса, а Юдзуру, возможно, с точки зрения: вот, я лучший и сейчас это докажу так.

«Мы больше никогда не увидим настолько гениального спортсмена, как Валиеву»

– Из девочек ты кого можешь привести в пример, как идеальную фигуристку в плане прыжков?

– Я могу назвать отдельные элементы. Я кайфую от тройного акселя Косторной, когда она его еще делала. Что касается четверных, конечно, мне очень нравится исполнение Саши Трусовой. Я считаю абсолютной богиней Валиеву, но Трусова, на мой взгляд, лучше в плане исполнения прыжков.

В совокупности в катании мы больше никогда, думаю, настолько гениального спортсмена, как Валиеву, больше не увидим. Лучше может быть только одно – если у нее будет еще более крутой постановщик, и ей сделают потрясающую программу.

– У тебя есть объяснение, почему группа Этери Тутберидзе впереди планеты всей?

– Юля Липницкая – бриллиант, алмаз, она задала этот резкий старт молодежного фигурного катания, сделала его очень юношеским, что я не одобряю. Это же называется женское фигурное катание. Если вы хотите быть чемпионами мира, катайтесь до 19 лет по юниорам, тоже чемпионами мира будете, дайте возможность Туктамышевой.

– Возрастной ценз ты одобряешь? Или сделал бы его еще выше – не 17, а 19?

– У нас спорт и фигурное катание – это культ, а на западе это больше хобби, там им невозможно бороться. А так была бы возможность.

Почему в юниорах можно кататься до 18 лет, а на Олимпиаде выступать в 14? Почему накладывается одно на другое?

Я бы еще в мужском катании ввел весовые категории. Мой рабочий вес в спорте был 78-80 кг. Ну как я могу бороться с азиатами? Это нереально.

– Почему мы у женщин не можем это применить? Вот была Элизабет Турсынбаева – она после 18-летия оставалась очень тоненькой и маленькой. Может, девочек тогда тоже будем по весу делить, а не по возрасту?

– Это просто мое больное эго, потому что дай мне возможность, спонсора – я бы и в свои 35 лет при моем весе по тяжеловесам бы повыступал, и у меня была бы возможность съездить на Олимпиаду. У девочек давайте хотя бы с возрастом для начала разберемся.

– У Нины Мозер несколько лет назад была теория, что в мужском катании лидируют азиаты, потому что у них генетическая предрасположенность. Это правда так?

– 100%, конечно. Я запрыгал тройной аксель в 13 лет. До 15 лет я был очень маленьким, во мне было 40 кг, это смешно. До 60 кг я мог собирать тройной аксель последним элементом в произвольной программе, мне хватало на это сил. Когда я весил уже 78 кг, ну четвертым элементом – край. А Юдзуру Ханю сколько весит? До 60 точно.

Помню, Сережа Воронов, когда я его пару лет не видел, все пытался работать – я приезжаю, а он весь сухой, еле на ногах стоит. Говорит: пришлось с 70 до 60 ужаться, потом что я не могу иначе с ними бороться, ничего не ем, чтобы мне хоть как-то доезжать программу, чтобы во второй половине вставлять серьезные элементы.

– Это вопрос селекции: в России из 140 млн можно найти мальчиков худеньких, маленьких, возможно, азиатов. Почему мы их не видим?

– У нас стереотип, у нас мальчиков в фигурном катании очень мало – 2 мальчика на 100 девочек, а может, и один. У нас стереотип, что это женский вид спорта. В духе: «У тебя что, сын фигурным катанием занимается? Ну, наверное, нетрадиционной сексуальной ориентации. Это же метросекусалы, ходят красивые, как на них потом смотреть?» Папа сразу против: нет, никакого фигурного катания, только хоккей.

«Коляда может обосраться как на Олимпиаде, так и на первенстве двора. Никакие психологи не помогут»

– Что не так с Колядой?

– У меня нет объяснения, потому что у меня были точно такие же проблемы в юношеском возрасте, как и у Миши.

Мне, например, не хватало соревновательного опыта. У Миши его сейчас достаточно – соревнований гораздо больше. Но дело в том, что Миша может обосраться как на Олимпиаде, так и на первенстве двора. Для него это стрессовая неустойчивость, абсолютно неважно, какие это соревнования. Никакие психологи здесь не помогут.

Ему, возможно, надо каждую неделю выступать – может, и по два раза. Делать открытые прокаты, чтобы зрители приходили на его тренировки, чтобы он всегда был под прицелом камер. Может, таким образом надо работать.

Потому что у меня пришла стабильность в шоу. Первые две недели выступлений я летал как фанера над Парижем: свет, тысячи зрителей вокруг. Я выходил каждый раз – у меня стресс, это из спорта пришло. Прошло шоу 30-40 за две недели – все, я начал выходить просто как на работу: напялил улыбку на себя. А потом это дошло до того, что я выходил на Disney On Ice, катал сольный номер и думал: а че я сегодня вечером буду ужинать? Я делал на автопилоте. И сейчас я могу упасть на тренировке, но если выйду на публику – это будет моя работа, я напялю улыбку и сделаю 100%.

Я уверен, что у Миши автоматизма на тренировках хватает, ему нужно создавать больше стрессовых ситуаций, чтобы сделать его автоматизм не только в комфортных условиях.

Кстати, Сережа Воронов – хороший пример. Он был весьма истеричным во время тренировок и стабильным на соревнованиях. Он очень спокойный по жизни человек, не импульсивный. Видимо, уровень адреналина на соревнованиях поднимал его до максимума физических возможностей. Спокойные люди лучше выступают на соревнованиях.

– Психологи вообще могут помочь фигуристу?

– Не так давно говорил на эту тему с друзьями, к мнению которых прислушиваюсь: они говорят, что все это фигня. Но я буду внедрять в своей школе психолога. Я считаю, это не будет лишним.

У меня есть аргументы за, я сам очень много работал с психологами – два года. Потому что у меня первый тренер была тираном, меня родители потом лечили два года.

У спортсмена, как и у любого человека, могут быть проблемы с головой, которые могут преследовать его на тренировке: проблемы с родителями, с друзьями, проблемы в школе. Это может отвлекать. Ему нужно выговориться, и это должно быть нейтральное лицо.

«Тренер-тиран – это ужасно. Нас били, девчонок поднимали за волосы и таскали»

– Тренер-тиран – это плохо?

– Ужасно.

– Ты кого-нибудь из известных людей в российском фигурном катании подозреваешь, что это тренер-тиран?

– Конечно.

– Например?

– Ну тиран может быть разным. Может быть и психологическое давление, и физическое.

– У тебя какой был?

– Это были физические издевательства. Всех спортсменов очень сильно били, девчонок поднимали за волосы и таскали, бросали о лед, лупили чехлами со страшной силой.

– А родители как на это реагировали?

– Первые два года терпели, надеялись на какой-то результат. И все-таки терпение лопнуло. Из-за того, что у меня был тренер-тиран, я не хочу такой же участи спортсменам. Ко мне в группу родители приводили талантливых спортсменов, но потом говорили: Алексей Евгеньевич, мы с вами работать не будем, потому что вы слишком мягкий, нам надо, чтобы вы нашего ребенка кнутом, жестче с ним работали вплоть до рукоприкладства. Это сами родители меня просили. Я им говорил: тогда вам точно не ко мне, потому что я этого делать не буду никогда.

Там (в истории Мирославы Лебедевой) папа, видимо, дурак. Не знаю, зачем он в сеть это сливает. Но такое, конечно же, повсеместно. Очень много родителей такие неадекватные. Не знаю, зачем он гонится за этим абсолютно тупым хайпом. Видимо, сам себе могилу вырыл на данном этапе.

– Родители реально верят, что их ребенок – это вторая Валиева, второй Малинин?

– Мне кажется, это травмы детства самих родителей – они хотят самореализоваться за счет детей.

У меня не было таких людей в группе, не было опыта общения с ними. Я это наблюдал со стороны. Бывало, делал выговоры, и сразу же получал в свою сторону много нелестных слов, когда пытался заступиться за детей в раздевалках или коридорах, типа: не лезь не в свое дело, иди нахер отсюда. Это их семьи, им с этим жить.

Я не уверен, что нужно бороться с этим явлением. Я это не одобряю, но это субъективно мое мнение. Это дает определенный результат. Многие люди кладут всю жизнь на фигурное катание, на спорт. Это же не только у нас происходит, но и в любом виде. И это черта нашего менталитета. Я не могу с полной уверенностью сказать, что это прям плохо. Если я лет через 10 выращу чемпиона пряником, тогда скажу: блин, вы не правы, а я молодец, вырастил чемпиона так, а не тиранией.

– Есть тренер, который тебе особенно симпатичен?

– Я искренне рад, что меня жизнь свела с Евгением Владимировичем Рукавицыным. Я его воспитанник, мне он очень симпатичен. Не знаю, как он сейчас работает, давно не виделся с ним, но в свое время мне он очень нравился. Он был мне и другом, и наставником – я к нему прислушивался, мог довериться.

Он не был жестким, мог, конечно, наказать по-своему, но это ни в коем случае не была тирания, он делал это по-отцовски. Рукавицын очень хороший с человеческой точки зрения. Сейчас я расцениваю тренера как человека, а не как «денег заплатили – фигачь, работай, а ребенок – это материал». Тренер и спортсмен должны работать вместе, должно быть абсолютное доверие в группе.

«Коляда – сударь на льду, больше перспективных фигуристов в России нет»

– Кого из наших мальчиков ты считаешь наиболее перспективным?

– Да только Коляда. Но мы только что разбирали его проблемы. Больше перспективных из взрослых нет. Он статный, прямо сударь на льду. В нем есть вкус, изюминка, он именно мужчина, приятный. У него классные прыжки, просто не дружит со своим психологическим состоянием.

– Тебе не кажется, что мужчина – это еще и сильный характер? Когда он падает раз, два, все перестают верить.

– Я говорю не про общественное мнение относительно Миши Коляды, а про единственного спортсмена у нас в стране, который может составить при идеальном стечении обстоятельств хоть какую-то конкуренцию в борьбе за олимпийские медали.

– Алиев?

– Нет.

– Семененко?

– Нет.

Это мое мнение. Мне Коляда больше симпатичен. Я не верю, что Алиев сможет… он более роботизированный, что-то не то в нем. Он не принц на льду, скажем так.

– А кто вообще твой любимый фигурист?

– Ягудин. Хотя в гораздо лучших отношениях с Женей Плющенко, чем с Лешей. С человеческой точки зрения я Женю гораздо больше уважаю, очень теплые отношения с ним. Но именно с точки зрения подражания в свое время это был Леша Ягудин. Он давал не только прыжки во время своих прокатов, но он еще дарил нам сказку на льду.

«Все делают преротейшн, в фигурном катании не существует четверных прыжков»

– У некоторых спортсменов лутц получается очень хорошо, а флип – с неверного ребра. Это с чем связано?

– Я думаю, сейчас это связано с тем, что последние годы судьи очень докапывались до чистого наружного ребра на лутце. И всем тренерам и спортсменам вбили в головы, что нужно выучить лутц с наружного ребра. Но на лутце немножко уходит бедро наружу. И пошел обратный эффект спустя несколько лет – теперь докапываются до флипов. Сейчас про лутцы никто не говорит, все смотрят на флипы. Лутцы все научились прыгать, зато разучились флипы.

Мне не нравится, что докапываются до спортсменов, которые находятся за десяткой, не до топовых спортсменов. Есть огромное количество топовых спортсменов – та же Женя Медведева, которая прыгала лутц-флутц, и ей практически никогда не ставили ребро, хотя там прямо страшнейшее внутреннее ребро было.

– Начали ставить, когда она к Орсеру перешла. У Медведевой была такая история, что она лутц ставила подальше от судейских камер, чтобы была слепая зона. Это работает?

– Да, я тоже так делаю. Ставлю под таким углом, чтобы судьям было непонятно.

– Преротейшн – это осознанное мошенничество или техника так у спортсмена поставлена, что он пол-оборота делает на льду?

– Все воруют. Мы же не можем идти против законов физики, нужно как-то скрутить корпус. У кого-то преротейшн чуть больше, у кого-то – чуть меньше. До этого докапываться вообще не надо. Другое дело, когда ты прыгаешь флип или лутц и проезжаешь еще на правой ноге и рисуешь практически риттбергер: одно дело, если ты проехал на правой ноге 10 см, а другое – если разогнался и проехал на правой ноге метр, тогда есть разница.

Все делают преротейшн. Я с каким-то фанатом Ханю в соцсетях спорил, он говорил: Юдзуру прыгает без преротейшна. Я отвечаю: он че, с другой планеты, с Марса? Все делают преротейшн – ты должен открыться на передний ход, на первых пол-оборота ты должен провернуть корпус, чтобы сгенерировать крутку, чтобы сделать четверной или даже тройной или двойной прыжок. Давайте тогда докопаемся до сальхова и риттбергера? Ну какие это тройные, это 2,5 оборота. Да не существует в фигурном катании четверных прыжков.

– Правда ли, что во время проката спортсмены не чувствуют, докрутили они прыжок или нет?

– Процентов 80 действительно не понимают недокруты. У меня есть одна спортсменка, которая летит в прыжке – ей настолько интересно, докрутила она или нет, что она в тройном раскрывается заранее и начинает искать след, чтобы потом его не потерять. Она расслабляется на третьем обороте, от этого недкокрут еще больше.

«Нужен экстрим: парникам можно делать высокие поддержки и периодически девочек втыкать башкой в лед, но сальто запрещены»

– Что бы ты изменил в фигурном катании прямо сейчас или каким ты его видишь через 5-10 лет?

– Нужно в ISU больше молодняка в руководстве, вводить больше трюков, чтобы общество фигурного катания разрасталось. Надо вводить больше экстрима. Почему парникам можно делать высокие поддержки и периодически девочек втыкать башкой в лед, но нельзя делать сальто?

Почему нельзя делать бедуинский с винтом? Почему нельзя сделать оценочную стоимость этому элементу? Это был бы классный вход во вращение. Те же сальто с винтом делают люди на льду, не убиваются. Я делал сальто – физически это равноценно одинарному акселю.

Фото: East News/Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP; globallookpress.com/Naoki Nishimura/AFLO; Gettyimages.ru/Ryan Pierse, Jamie Squire; РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов