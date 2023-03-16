19 комментариев

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«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?

Евгения Медведева Евгения Медведева
Открытый турнир по шоу-программам
Дарья Усачева Дарья Усачева
сборная России сборная России
женское катание женское катание
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Максим Траньков Максим Траньков
Алина Загитова Алина Загитова
Екатерина Боброва Екатерина Боброва
Анна Погорилая Анна Погорилая
Фигурное катание Фигурное катание

Привет!

Стартует открытый турнир по шоу-программам – самые удивительные соревнования сезона. На одном льду встретятся Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова и даже… Алексей Ягудин. Как их оценят, что за призы вручат судьи и почему кого-то отстранили еще до старта?

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в «Чистом хвосте» грядущие соревнования и поговорили с их неожиданным участником. А еще разобрали интервью Этери Тутберидзе и обращение Максима Транькова к Sports.ru.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – Иван празднует... День стейка и минета. Да, у него своя система координат

4:00 – Полина собирается на шоу-турнир в «Мегаспорт» и рассказывает, за сколько купила билет

6:12 – у нас в гостях Дмитрий Кузнецов, журналист «Спорт-Экспресса» – он неожиданно заявился на шоу-турнир! Зачем ему это?

16:06 – Почему Иван и Паша не заявились на турнир? Один искренне не понимает, что ему там делать, другому не хватает грации

20:15 – Подробности шоу-турнира на Первом: оценки, инсайд Бобровой, из-за которого пришлось резать подкаст, и другие участники

22:25 – Полина хочет, чтобы Медведева выступила в дуэте с Загитовой, и готова «засматривать номер до дыр». Это вообще как?

24:29 – Настя рассказывает про призы на шоу-турнире. Будут вручать даже судьи

25:57 – Иван выводит формулу «цирка с коньками»

28:31 – Паша сомневается: идти ли на шоу-турнир? Полина готова сходить вместе на... Филиппа Киркорова!

32:03 – ох, Максим Траньков записал странный кружок в адрес Sports.ru. А вроде хороший ведущий

36:46 – Полина делится голубой мечтой – номером для Этери Тутберидзе

38:48 – разбираем интервью Тутберидзе ТАСС – там вообще было что-то интересное?

47:18 – а вы помните, когда засуживали спортсменов Тутберидзе?

54:38 – Тутберидзе + Лакерник: что за концепция новых сборов? И немного про клубную систему

59:54 – фехтование и хоккей готовы вернуть русских спортсменов. Когда созреет фигурное катание?

1:01:38 – Настя предлагает кинуть в Диму Кузнецова кирпичом. Игрушечным

Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?

Чем удивляли фигуристы до шоу-турнира: Загитова в кожаных брюках, аниме-Медведева и Коляда в роли Бабы-Яги

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

19 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Ответ Vasily Ivanov
А кто там лучший в мире ? По итогам последнего турнира с участием россиян - ОИ ,там " лучшая в мире " только Щербакова .
да любая наша юниорка , из лучшей десятки, легко сделает любую из взрослых на ЧМ 2023)))
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Anna Stefan
Надеюсь, наши замечательные фигуристы не подведут и покажут классные программы. Но антураж этого действа, судя по некоторым признакам, обещает быть совершенно безобразным. Потерпим, конечно - куда деваться, но хотелось бы всё же чтобы зрелище в целом тоже ну хотя бы - многого не прошу🙏 - не слишком бесило)))
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Vasily Ivanov
Ответ buturlinomo
как минимум девочки и пары. А еще классные парни.
Лучшие -это чемпионы. Кто там .кроме Щербаковой -чемпионы?
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Валерий Петров
Ответ *** Monik ***
Ну такое заслуживает только минус, вылили свой яд на Тутберидзе, похихикали друг с другом, радостно наговорили гадостей на женщину и довольные собой ненадолго угомонились
Зато для хейтеров Хрустального это а радость. А для недожурналистов типа Кузнецова - хайповый пиар.
+6
0
+6
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Natalia Komissarov
Ну что сказать, шапито уже прошло, а мы ждём выступления наших прекрасных фигуристов, шоу, которое в состоянии провести только Россия.
+3
0
+3
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buturlinomo
Ответ Vasily Ivanov
А кто там лучший в мире ? По итогам последнего турнира с участием россиян - ОИ ,там " лучшая в мире " только Щербакова .
как минимум девочки и пары. А еще классные парни.
+2
0
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NataliaB.3003
Я вчера ещё этот подкаст послушала, правда не весь.. Мне нравится в целом, люди сидят, болтают, все в теме (фигурного катания, и не только). И люди хорошие, в подкасте. Весёлые и позитивные. Спасибо. 💐
+1
-7
-6
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Vasily Ivanov
Ответ Маргарита В Сафронова
А мне шоу-турнир уже интересен. Там, где спортивные звёзды такой величины, лучшие в мире, всегда будет интересно.
А кто там лучший в мире ? По итогам последнего турнира с участием россиян - ОИ ,там " лучшая в мире " только Щербакова .
+1
-7
-6
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Ирина С
Турнира, как такового, ещё и не случилось, но некоторые уже высокомерно обзывают его шапито. А чем плохо шапито? Вы, скорее всего, даже и не видели этот передвижной цирк. А ведь приезда этого шоу и взрослые, и дети всегда ожидали с нетерпением и посещали его с удовольствием, особенно дети. И работали там профессионалы. И каждое представление был аншлаг. А вот подкасты эти - тот ещё бред!
+19
-1
+18
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Vasily Ivanov
Все российское фигурное катание , в первую очередь женское ,превратили и в шапито и в " тюльпановое безумие " . Со всеми его параметрами и неизбежным исходом.
0
-5
-5
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buturlinomo
Ну сколько можно гундосить. Еще шоу не было даже, а уже ругаем.
+14
-1
+13
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*** Monik ***
Ну такое заслуживает только минус, вылили свой яд на Тутберидзе, похихикали друг с другом, радостно наговорили гадостей на женщину и довольные собой ненадолго угомонились
+14
0
+14
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Agura
Кое-кто надеялся, что без него шоу не состоится, его будут упрашивать, а вышло все наоборот... Турнир вызвал большой интерес.
+9
0
+9
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Viks
В чём классность идеи? - Сформулируйте
+2
-3
-1
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Маргарита В Сафронова
А мне шоу-турнир уже интересен. Там, где спортивные звёзды такой величины, лучшие в мире, всегда будет интересно.
+10
-3
+7
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Епифан Еланфий
Ответ varick
о.. пошло говнецо... 😄
от тебя, да.
0
-7
-7
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varick
о.. пошло говнецо... 😄
+11
-2
+9
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Karamazoff
Главное в этом всем - это минет.
0
-1
-1
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Natalia Solomakha
Всё наше ФК уже давно шапито. Какая им там разница, как деньги отмывать, на каком "турнире".
+5
-5
0
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