19 комментариев

Привет!

Стартует открытый турнир по шоу-программам – самые удивительные соревнования сезона. На одном льду встретятся Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова и даже… Алексей Ягудин. Как их оценят, что за призы вручат судьи и почему кого-то отстранили еще до старта?

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в «Чистом хвосте» грядущие соревнования и поговорили с их неожиданным участником. А еще разобрали интервью Этери Тутберидзе и обращение Максима Транькова к Sports.ru.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 – Иван празднует... День стейка и минета. Да, у него своя система координат

4:00 – Полина собирается на шоу-турнир в «Мегаспорт» и рассказывает, за сколько купила билет

6:12 – у нас в гостях Дмитрий Кузнецов, журналист «Спорт-Экспресса» – он неожиданно заявился на шоу-турнир! Зачем ему это?

16:06 – Почему Иван и Паша не заявились на турнир? Один искренне не понимает, что ему там делать, другому не хватает грации

20:15 – Подробности шоу-турнира на Первом: оценки, инсайд Бобровой, из-за которого пришлось резать подкаст, и другие участники

22:25 – Полина хочет, чтобы Медведева выступила в дуэте с Загитовой, и готова «засматривать номер до дыр». Это вообще как?

24:29 – Настя рассказывает про призы на шоу-турнире. Будут вручать даже судьи

25:57 – Иван выводит формулу «цирка с коньками»

28:31 – Паша сомневается: идти ли на шоу-турнир? Полина готова сходить вместе на... Филиппа Киркорова!

32:03 – ох, Максим Траньков записал странный кружок в адрес Sports.ru. А вроде хороший ведущий

36:46 – Полина делится голубой мечтой – номером для Этери Тутберидзе

38:48 – разбираем интервью Тутберидзе ТАСС – там вообще было что-то интересное?

47:18 – а вы помните, когда засуживали спортсменов Тутберидзе?

54:38 – Тутберидзе + Лакерник: что за концепция новых сборов? И немного про клубную систему

59:54 – фехтование и хоккей готовы вернуть русских спортсменов. Когда созреет фигурное катание?

1:01:38 – Настя предлагает кинуть в Диму Кузнецова кирпичом. Игрушечным

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.