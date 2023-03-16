19 комментариев

«Классную идею превратили в шапито». А нужен ли вообще турнир шоу-программ?
Привет!
Стартует открытый турнир по шоу-программам – самые удивительные соревнования сезона. На одном льду встретятся Камила Валиева, Евгения Медведева, Алина Загитова и даже… Алексей Ягудин. Как их оценят, что за призы вручат судьи и почему кого-то отстранили еще до старта?
Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в «Чистом хвосте» грядущие соревнования и поговорили с их неожиданным участником. А еще разобрали интервью Этери Тутберидзе и обращение Максима Транькова к Sports.ru.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно:
0:00 – Иван празднует... День стейка и минета. Да, у него своя система координат
4:00 – Полина собирается на шоу-турнир в «Мегаспорт» и рассказывает, за сколько купила билет
6:12 – у нас в гостях Дмитрий Кузнецов, журналист «Спорт-Экспресса» – он неожиданно заявился на шоу-турнир! Зачем ему это?
16:06 – Почему Иван и Паша не заявились на турнир? Один искренне не понимает, что ему там делать, другому не хватает грации
20:15 – Подробности шоу-турнира на Первом: оценки, инсайд Бобровой, из-за которого пришлось резать подкаст, и другие участники
22:25 – Полина хочет, чтобы Медведева выступила в дуэте с Загитовой, и готова «засматривать номер до дыр». Это вообще как?
24:29 – Настя рассказывает про призы на шоу-турнире. Будут вручать даже судьи
25:57 – Иван выводит формулу «цирка с коньками»
28:31 – Паша сомневается: идти ли на шоу-турнир? Полина готова сходить вместе на... Филиппа Киркорова!
32:03 – ох, Максим Траньков записал странный кружок в адрес Sports.ru. А вроде хороший ведущий
36:46 – Полина делится голубой мечтой – номером для Этери Тутберидзе
38:48 – разбираем интервью Тутберидзе ТАСС – там вообще было что-то интересное?
47:18 – а вы помните, когда засуживали спортсменов Тутберидзе?
54:38 – Тутберидзе + Лакерник: что за концепция новых сборов? И немного про клубную систему
59:54 – фехтование и хоккей готовы вернуть русских спортсменов. Когда созреет фигурное катание?
1:01:38 – Настя предлагает кинуть в Диму Кузнецова кирпичом. Игрушечным
Необыкновенный турнир фигуристов захватит эфир Первого канала на 4 (!) часа. Что о нем известно?
Чем удивляли фигуристы до шоу-турнира: Загитова в кожаных брюках, аниме-Медведева и Коляда в роли Бабы-Яги
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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