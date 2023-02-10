Новый подкаст о спорте в разных регионах России.

Привет! Меня зовут Юля Пухкал, я редактор раздела « Здоровье » на Sports.ru, а теперь еще и одна из ведущих подкаста «Паровоз везет». В нем мы с моей коллегой Настей Мухиной рассказываем про самые интересные и необычные спортивные события, которые проходят в разных уголках России. Марафоны на коньках, винные забеги, заплывы в Териберке, байдарочные походы и многое другое.

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Первый выпуск посвящен любительским соревнованиям, которые ежегодно проходят в феврале-марте на Байкале. На одном из них я побывала в 2022 году – проехала 10 км на конькобежном марафоне в Сахюрте – и рассказываю об этом опыте в подкасте. О других событиях – забеге Baikal Ice Trail, гонке «Ледовый шторм» и Байкальском лыжном марафоне ­– рассказали ребята, которые в них участвовали (и даже занимали призовые места).

Кто-то из вас возмутится: почему вы в марте рассказываете о стартах, которые прошли пару недель назад и в которых нельзя принять участие?! Мы регулярно получаем такие комментарии, когда в марте пишем про лыжи и сноуборд, а осенью про велосипед… Что хочу ответить: традиционные понятия о сезонности не всегда правдивы, а цикл принятия решения о поездке и участии в старте или кемпе часто не 1-2 месяца, а полгода-год. Так что слушайте этот выпуск в течение всего года и начинайте продумывать и планировать поездку на Байкал в 2024 году.

Вот вам для разгона фотка с забега в купальниках, который проходил перед стартом основной дистанции конькобежного марафона:

Слушайте нас на всех подкаст-платформах:

Таймкоды:

00:00 – Про что мы рассказываем в этом подкасте и откуда взялась тема с Байкалом

01:20 – Как съездить на конькобежный марафон: куда лететь и каку долго, какие покупать билеты, сколько это стоит

04:43 – Как добраться из Иркутска на Байкал: трясемся в маршрутке и летим на острова по ледовому шоссе

10:03 – Кому нужно ехать в Сахюрту, а кому – в Хужир. Сравниваем путь спортсмена и путь туриста

15:16 – Как проходит конькобежный марафон на открытом льду озера

18:13 – Даниил Обухов (МС и тренер по конькобежному спорту) рассказывает про старт и трассу

22:00 – Нужно ли быть профессионалом или на этот старт может поехать новичок (спойлер: может!)

24:23 – Почему местным не нравится традиция «Поцелуй Байкала»

27:05 – Зачем так долго ехать до Байкала, чтобы бежать всего полчаса по льду

32:00 – Какими видами спорта можно заняться на Байкале кроме коньков

32:42 – Юрий Мильвит (председатель Федерации гольфа Иркутской области) рассказывает про ледовый гольф

34:12 – Байкальский ледовый марафон: что за забег и почему не проводился в этом году

36:13 – Baikal Ice Trail и рассказ участницы Марии

39:35 – Почему популярны походы по Байкалу на коньках

40:42 – Мария Бородулина (инструктор турклуба «Пик») о том, как устроены походы на коньках

44:17 – Гонка «Ледовый шторм» на 210 км на великах или лыжах/коньках

48:56 – Велоконструктор Игорь Баронас рассказывает, как проходил «Ледовый шторм»-2023

54:28 – Лыжные марафоны и рассказ Дарьи Воеводкиной про Байкальский лыжный марафон, который проходит на бурятской территории Байкала

58:47 – Что проходит летом на Байкале

01:01:07 – Есть ли вокруг Байкала горнолыжные курорты и о чем будет следующий выпуск

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