«Я рад победе Акатьевой, потому что это победа чистого спорта». Валиева уступила – все справедливо?

Главный старт фигурного сезона – чемпионат России – звонко финишировал в Красноярске: историческое равенство по баллам у лидеров-мужчин, лучшие танцоры страны с постоянными падениями, реванш в парах и, конечно, свержение Валиевой, которой не помогли восстановленные квады.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова осмыслили все это, на забыв и про тех, кто почему-то не выходил на лед в Красноярске: Трусову, Коляду, Дэвис / Смолкина. Отгадаете, кому сильно попало, а кому достались только аплодисменты?

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Ваня вспоминает, как выиграл 8000 с помощью Щербаковой

3:51 проблема Худайбердиевой и Базина не в падениях, а в реакции на них

7:34 падать в танцах на льду – это стыдно?

11:47 Настя объясняет, почему правила в танцах работают на Худайбердиеву и Базина

16:54 ищем свое место на свалке истории и считаем компоненты Лизы с Егором

20:09 почему Мишину и Галлямова избегают называть олимпийскими чемпионами?

24:18 Паша считает, что Бойкова и Козловский – фавориты Олимпиады-2026

26:10 в парном катании нет места самовыражению?

30:11 оказывается, побеждают с падениями не только в российских танцах

34:27 опровергаем слова Транькова о том, что судьи в России не любят Тарасову и Морозова

39:11 традиционные четыре минуты про Ветлугина и Коляду

43:09 совпадение баллов у Гуменника и Семененко – редкая, но не уникальная история

47:35 спорим с Ягудиным, который сказал, что мужское катание в России – это боль

52:27 почему Гуменник проигрывает произвольной программой?

55:29 как связаны серебро Валиевой и золото Худайбердиевой?

58:39 почему Трусова и Кондратюк снялись с чемпионата России, но не отказываются от шоу?

1:03:17 что общего между Трусовой, Загитовой и Дэвис / Смолкиным?

1:07:24 должны ли спортсмены рассказывать о своих травмах?

1:11:18 «радоваться бронзе Туктамышевой как полету в космос – это странно»

1:18:48 допуск Валиевой до соревнований без решения CAS – это нормально?

1:25:52 Полина рассказывает, в чем уникальность Акатьевой и в чем трагедия Косторной

Слушайте нас и на других платформах

Apple Podcasts

Яндекс Музыка

Google Подкасты

P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.