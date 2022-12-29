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«Я рад победе Акатьевой, потому что это победа чистого спорта». Валиева уступила – все справедливо?

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Главный старт фигурного сезона – чемпионат России – звонко финишировал в Красноярске: историческое равенство по баллам у лидеров-мужчин, лучшие танцоры страны с постоянными падениями, реванш в парах и, конечно, свержение Валиевой, которой не помогли восстановленные квады.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова осмыслили все это, на забыв и про тех, кто почему-то не выходил на лед в Красноярске: Трусову, Коляду, Дэвис / Смолкина. Отгадаете, кому сильно попало, а кому достались только аплодисменты?

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Ваня вспоминает, как выиграл 8000 с помощью Щербаковой

3:51 проблема Худайбердиевой и Базина не в падениях, а в реакции на них

7:34 падать в танцах на льду – это стыдно?

11:47 Настя объясняет, почему правила в танцах работают на Худайбердиеву и Базина

16:54 ищем свое место на свалке истории и считаем компоненты Лизы с Егором

20:09 почему Мишину и Галлямова избегают называть олимпийскими чемпионами?

24:18 Паша считает, что Бойкова и Козловский – фавориты Олимпиады-2026

26:10 в парном катании нет места самовыражению?

30:11 оказывается, побеждают с падениями не только в российских танцах

34:27 опровергаем слова Транькова о том, что судьи в России не любят Тарасову и Морозова

39:11 традиционные четыре минуты про Ветлугина и Коляду

43:09 совпадение баллов у Гуменника и Семененко – редкая, но не уникальная история

47:35 спорим с Ягудиным, который сказал, что мужское катание в России – это боль

52:27 почему Гуменник проигрывает произвольной программой?

55:29 как связаны серебро Валиевой и золото Худайбердиевой?

58:39 почему Трусова и Кондратюк снялись с чемпионата России, но не отказываются от шоу?

1:03:17 что общего между Трусовой, Загитовой и Дэвис / Смолкиным?

1:07:24 должны ли спортсмены рассказывать о своих травмах?

1:11:18 «радоваться бронзе Туктамышевой как полету в космос – это странно»

1:18:48 допуск Валиевой до соревнований без решения CAS – это нормально?

1:25:52 Полина рассказывает, в чем уникальность Акатьевой и в чем трагедия Косторной

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

5 комментариев

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Елена Бабушкина
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Ответ Jessi
Акатьева выиграла золото , но все внимание другим девочкам . Хотя, думаю она не в обиде . Но харизмы и внешности , как, например, у Камилы, для большой популярности у неё нет . И дело не в том, что Акатьева юниорка. У Ками ещё в детстве было видно , что растёт звезда .
Допинговая звезда
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Jessi
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Акатьева выиграла золото , но все внимание другим девочкам . Хотя, думаю она не в обиде . Но харизмы и внешности , как, например, у Камилы, для большой популярности у неё нет . И дело не в том, что Акатьева юниорка. У Ками ещё в детстве было видно , что растёт звезда .
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Адекватник
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Совершенно омерзительный наброс...
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Lapo Elkann
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Весь сезон хейтили Валиеву , что ее тянут федра, судьи . Как хорошо , что судьи выбрали прекрасную Соню. Но Разве Камила это не про спорт ? Но как сказала Тутберидзе , это ведь спортс. ру.
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BeastI666I
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слшиком пристальное внимание. допинг побоялись использовать? потому и не первая, скорее всего.
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