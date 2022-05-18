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Трусова и Кондратюк вместе? Зачем Тутберидзе поехала в США? Как самый сложный прыжок покорился Малинину?

Гран-при Гран-при
сборная России сборная России
Марк Кондратюк Марк Кондратюк
Светлана Соколовская
Софья Самоделкина Софья Самоделкина
Александра Трусова Александра Трусова
Этери Тутберидзе Этери Тутберидзе
Фигурное катание Фигурное катание

Привет! Это подкаст «Чистый хвост», где мы говорим про фигурное катание простым языком, шутим про Коляду и обсуждаем самые красивые платья.

Мы – это Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и наш ведущий – редактор Sports.ru Паша Копачев.

Впереди четвертый сезон, и мы уже подготовили для вас сюрприз – сменили фортепиано и на драйвовый джингл:) Можете оценить и написать в комментариях, как вам.

Между тем предстоящий сезон обещает быть сложным: скорее всего, Россия осталась не только без этапа Гран-при, но и вообще без международных стартов. Тем не менее, будем поддерживать наших звезд, сопровождать их на родных турнирах и заглядывать на арены мировые, чтобы сравнить программы, уловить тенденции и сориентироваться в информационных потоках.

В общем, начинаем. Пока с легкого контента:

❤️ Почему новость о романе Трусовой и Кондратюка... вовсе не новость?

💃 Зачем Тутберидзе едет в Америку и отчего так возбудилась директор катка в Норвуде?

💥 Что стоит за переходом Самоделкиной от Давыдова к Соколовской?

💪 Как Малинину удался четверной аксель, к которому так долго стремится Ханю?

😱 Кто выиграет от новых правил в фигурном катании? Главный бенефициар – Туктамышева?

Подписывайтесь, слушайте нас на разных платформах! Будет весело и познавательно!

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 Новый джингл! Новый сезон!

2:36 Тутберидзе не сможет тренировать свою дочь в США – это нормально?

8:22 Зачем Дэвис и Смолкину постановки от Ришо, если россиян не пускают на турниры?

15:40 Паша отменяет Чжоу из-за слов о потенциальном командном золоте американцев…

20:57 …и респектует Ангелине Кучвальской за слова о Дне Победы в Латвии

24:22 Обсуждаем главную сенсацию межсезонья – четверные Малинина и Туктамышевой

29:23 Новые правила в фигурном катании – подарок для Лизы?

32:15 Ждать ли пятерные на соревнованиях? И почему четверной аксель – самый невыгодный прыжок?

38:42 Фантазируем про новые программы Туктамышевой и Коляды

42:46 Уход Самоделкиной от Давыдова был ожидаем?

46:19 Полина не понимает, почему Самоделкина ушла именно к Соколовской

51:19 Романтический блок: Трусова, Кондратюк, Степанова, Букин, Виртью и Моир

58:43 Настя рассказывает, что ее восхищает в отпускных видео Щербаковой

1:01:45 Почему российские турниры не стоит проводить одновременно с международными?

1:06:15 «Грамота и пакет от спонсора»: главная проблема российских соревнований – крошечный призовой фонд

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

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