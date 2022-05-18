Трусова и Кондратюк вместе? Зачем Тутберидзе поехала в США? Как самый сложный прыжок покорился Малинину?

Привет! Это подкаст «Чистый хвост», где мы говорим про фигурное катание простым языком, шутим про Коляду и обсуждаем самые красивые платья.

Мы – это Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и наш ведущий – редактор Sports.ru Паша Копачев.

Впереди четвертый сезон, и мы уже подготовили для вас сюрприз – сменили фортепиано и на драйвовый джингл:) Можете оценить и написать в комментариях, как вам.

Между тем предстоящий сезон обещает быть сложным: скорее всего, Россия осталась не только без этапа Гран-при, но и вообще без международных стартов. Тем не менее, будем поддерживать наших звезд, сопровождать их на родных турнирах и заглядывать на арены мировые, чтобы сравнить программы, уловить тенденции и сориентироваться в информационных потоках.

В общем, начинаем. Пока с легкого контента:

❤️ Почему новость о романе Трусовой и Кондратюка... вовсе не новость?

💃 Зачем Тутберидзе едет в Америку и отчего так возбудилась директор катка в Норвуде?

💥 Что стоит за переходом Самоделкиной от Давыдова к Соколовской?

💪 Как Малинину удался четверной аксель, к которому так долго стремится Ханю?

😱 Кто выиграет от новых правил в фигурном катании? Главный бенефициар – Туктамышева?

Подписывайтесь, слушайте нас на разных платформах! Будет весело и познавательно!

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 Новый джингл! Новый сезон!

2:36 Тутберидзе не сможет тренировать свою дочь в США – это нормально?

8:22 Зачем Дэвис и Смолкину постановки от Ришо, если россиян не пускают на турниры?

15:40 Паша отменяет Чжоу из-за слов о потенциальном командном золоте американцев…

20:57 …и респектует Ангелине Кучвальской за слова о Дне Победы в Латвии

24:22 Обсуждаем главную сенсацию межсезонья – четверные Малинина и Туктамышевой

29:23 Новые правила в фигурном катании – подарок для Лизы?

32:15 Ждать ли пятерные на соревнованиях? И почему четверной аксель – самый невыгодный прыжок?

38:42 Фантазируем про новые программы Туктамышевой и Коляды

42:46 Уход Самоделкиной от Давыдова был ожидаем?

46:19 Полина не понимает, почему Самоделкина ушла именно к Соколовской

51:19 Романтический блок: Трусова, Кондратюк, Степанова, Букин, Виртью и Моир

58:43 Настя рассказывает, что ее восхищает в отпускных видео Щербаковой

1:01:45 Почему российские турниры не стоит проводить одновременно с международными?

1:06:15 «Грамота и пакет от спонсора»: главная проблема российских соревнований – крошечный призовой фонд

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.