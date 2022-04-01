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Кубок Первого канала vs чемпионат мира: кто настоящие победители? Валиева потеряла форму, у Сакамото спорное золото

Камила Валиева Камила Валиева
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Анна Щербакова Анна Щербакова
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Фигурное катание Фигурное катание

Привет! Это подкаст «Чистый хвост» о фигурном катании: в гости к Павлу Копачеву и Полине Крутихиной вернулась Настя Жаворонкова, чтобы обсудить чемпионат мира и Кубок Первого канала.

🤔 Как так получилось, что Кубок Первого канала не показал сам Первый канал? Это провал ТВ или сейчас всем не до спорта?

🥊 Что будет с нашим фигурным катанием в условиях беспрецедентного бана?

🌎 Чемпионат мира без россиян – неужели сразу «ложь» и «странный турнир»? Там разыгрывали медали – и вряд ли иностранные фигуристы виноваты в том, что наши не приехали по всем известным причинам...

🙈 Обсуждаем свежую фотосессию Евгении Медведевой в Maxim и инсайд про внешность Алины Загитовой, которым активно заполняются форумы;

⛸ Почему на Кубке Первого канала выступали всего две танцевальные дуэты? Куда подевались остальные?

💥 Наш любимый фигурист Михаил Коляда набрал 106 баллов в короткой – КАК? Тоже объясним.

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0:00 Главная новость недели по версии Паши – фотосессия Евгении Медведевой для Maxim

6:11 Чемпионат мира без России – интересно или нет?

8:48 Нужны ли постолимпийские чемпионаты мира, если их игнорируют лидеры?

12:37 Насколько критичен бан россиян для фигурного катания? Читаем мнения иностранцев

18:50 «Победа с контентом двадцатилетней давности»: останутся ли ультра-си в женском катании?

25:52 Если бы Коляда выступал на ЧМ, он бы взял медаль? И ждать ли от Миши четверной лутц?

29:37 Ламбьель – главное открытие сезона? Почему у него получилось то, что пока не удалось Плющенко?

35:27 Малинин – самый амбициозный фигурист после Чена: троллит Ханю четверным акселем и называет себя богом квадов

41:00 Кризис в танцах на льду: главные пары в Монреале завершают карьеру, а в России не нашлось конкурентов Худайбердиевой и Базину

44:50 «Я посмотрел десять минут и выключил»: чем плох регламент Кубка Первого канала?

48:41 Обсуждаем, как улучшить Кубок: добавить инфографику, ввести требование катать эксклюзивные программы и вернуть прямой эфир

53:47 Полина объясняет, почему на Кубке Первого канала такое щедрое судейство (но 106 баллов Коляды – это все равно нормально)

58:41 Кубок – место для экспериментов: Бойкова и Козловский выиграли за счет нового каскада, а парни пробуют произвольные с четырьмя квадами

1:01:35 Почему Валиевой упростили контент? Настя считает, что Камилу не готовили к ЧМ

1:06:19 Бойкову и Козловского поставили выше Мишиной и Галлямова ради интриги?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

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