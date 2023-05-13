Опять не «Голден Стэйт».

После того как сам Кевин Дюрэнт перебрался в Аризону и возглавил команду, в которой при определенной фантазии просматривалось четыре звезды, «Финиксом» начали пугать детей.

Два года назад «Санс» побывали в финале. Год назад они завершили сезон в качестве лучшей команды регулярки. С тех пор их молодые лидеры повзрослели, Крис Пол остался самым умным человеком на площадке, а приход одного из лучших игроков в истории как будто решал большинство известных проблем. Все это виделось вполне достаточным на фоне сумятицы и непоняток в Западной конференции.

И точно. До старта плей-офф «Финикс» Кевина Дюрэнта не проиграл ни одного матча (из целых восьми).

Поражение «Финикса» – победа баскетбола

В какой-то момент – по крайней мере, хочется это рисовать в красках – «Финикс» посчитал, что обманул всех. Никогда в истории обмен суперзвезды перед дедлайном не приводил к завоеванию титула (Рашид Уоллес приходил в «Детройт» не в качестве звезды, а вливался в существующий организм).

Но в этом случае все было иначе.

Во-первых, мы вступили в эру равенства, когда на чемпионство претендуют все кому не лень. Вплоть до команд, которым давали 0,3% на выход в плей-офф.

Во-вторых, игроки такого масштаба бывают доступны лишь в исключительных случаях и никогда – по ходу сезона. И Дюрэнт сам выбрал «Санс» еще летом во время первого требования обмена да еще и успел потренироваться с будущими партнерами.

В-третьих, есть ощущение, что баскетбол НБА упростился до неприличия: и действительно там, где раньше требовалось два сезона на построение команды, теперь не составляет никакой проблемы встроить системообразующего исполнителя за десять матчей регулярки.

Противостояние с «Денвером» поэтому вышло символическим.

С одной стороны, команда, которую строили столько лет – собирали через драфт, выращивали вокруг толстяка, взятого в конце второго раунда, бесконечно долго ждали, когда восстановятся Мюррэй и Портер, выискивали любую возможность, чтобы добыть по дешевке нужных ролевых.

С другой, «Санс», полагающиеся на то, что два их ключевых игрока всегда могут выбежать на среднюю дистанцию, выпрыгнуть быстрее и выше окружающих соперников и бросить точнее, чем кто-либо еще в баскетболе.

Формально ответа на главный вопрос серия «Наггетс» и «Санс» так и не дала. Ведь в шестом матче «Финикс» развалился даже без чужой помощи: Деандре Эйтон сказался больным и на поляне не появился, Девин Букер получил травму в пятой игре и явно выпрыгивал не так, как до того, Крис Пол выбыл еще раньше…

И все же на данный момент можно с облегчением декларировать, что нет, баскетбол НБА еще не настолько примитивен, чтобы можно было с листа задавить кого угодно только за счет таланта.

И поэтому ничего ужасного для «Финикса» не случилось: они повалились ровно там, где и должны были.

1. Им не удалось полноценно встроить Дюрэнта. КейДи провел один из самых слабых плей-офф в своей карьере – 48% с игры, 33% из-за дуги, а против «Наггетс» выглядел еще хуже – 45% с игры, 22% из-за дуги, 5 передач при 4 потерях.

По сравнению с предыдущими сезонами сложность его попыток заметно повысилась: минимальное число мячей под кольцом и открытых трехочковых, большая часть бросков со средней дистанции, где ему противостояли по несколько человек, а в трехсекундную стягивалась толпа. «Финикс» постоянно ускорял темп, стараясь выбросить как можно больше, и Дюрэнту в такой беготне было не вполне комфортно: он, конечно, набирал почти 30 очков в среднем за игру, но был далек от того образа человека, которого называют самым эффективным бомбардиром в истории баскетбола. К последней игре он и вовсе задохнулся, что было ожидаемо, когда 35-летнего заставляют бегать по 40 минут через день в условиях высокогорья. И даже тогда, когда у него летело, потери портили картину.

После серии, конечно, все свалят на недостаток помощи. Но штука в том, что Монти Уильямс просто забивал микроскопом гвозди – использовал Дюрэнта в настолько очевидной роли, насколько это вообще возможно. Ты – Дюрэнт, вот выходи и спасай всех: никакой поддержки от остальных, никаких врываний, никакого интуитивного взаимодействия. И это не проблема главного тренера – в том же «Голден Стэйт» КейДи потребовалась вся регулярка, чтобы стать частью целого.

И еще необязательный факт: согласно статистике НБА, у Дюрэнта 26 из 68 в ситуациях, когда его опекал Аарон Гордон.

2. У «Финикса» не нашлось никакой защиты. Настолько, что по ходу серии они вообще отказались от концепции противодействия оппоненту как таковой и пошли в атаку на все деньги.

Опять же еще одно обманчивое ощущение, которое усиливается с каждым годом: достаточно максимально хорошо делать то, что умеешь на другой половине, и тогда все получится. И у «Санс» и в самом деле получилось один раз, когда в третьем матче их звезды на двоих набрали 86 очков при 60 процентах с игры.

Понятно, что у «Денвера» гениальная атака с безупречным Йокичем, а у «Санс» – Деандре Эйтон, который воплотил свою мечту о втором контракте и больше ничего в этой жизни уже не хочет. И все же не так все просто. Центровой «Наггетс» не настолько гениален, чтобы принимать его 34,5 очка при 60% с игры, 44% трехочковых, 13,2 подбора и 10,3 передачи как нечто нормальное и неотвратимое: проходной двор в «краске» «Финикса» бросался в глаза еще по ходу серии с «Клипперс».

Регулярка может быть всего лишь длинной предсезонкой, но она помогает выстраивать взаимосвязи, наигрывать сочетания, вырабатывать схемы. Это было заметно по всем более-менее приличным командам плей-офф: «Лейкерс» из своих мучений переродились в защитного монстра, у «Майами» находятся средства скрывать все их недостатки, «Никс» и «Сакраменто» из сверхатакующих команд в сезоне превратились в команды, которые понимают, как мешать другим, «Клипперс» остались хамелеоном, несмотря на фатальные потери…

«Финикс» – единственный, у кого не было вообще ничего. Два их победы одержаны благодаря сумасшедшему проценту лидеров и вспышке Лэндри Шэмета с его 5 из 8 с дуги. Атакующий рейтинг «Наггетс» в этой серии – 122,1, это на три очка лучше (на пропасть), чем в регулярном сезоне («где никто не защищается») у «Сакраменто» (лучшей атаки в истории).

В который раз команда Кевина Дюрэнта попыталась войти в историю как первый чемпион, играющий исключительно в атаку.

3. Отсутствие контакта с ролевыми игроками.

Главной проблемой «Санс» в итоге объявили недостаток глубины, который было слишком нагляден: Букер и Дюрэнт таскали на себе по двое защитников и, когда делали скидку в угол на свободного, слушали лишь, с каким звоном мяч отскакивает от дужки. В исполнении самых разных товарищей: сначала теоретически полезных на обеих сторонах Крэйга и Окоги, затем – ориентированных на атаку Шэмета и Росса.

Опять же можно посмотреть вокруг.

У «Лейкерс» чуть ли не в каждом матче выстреливает очередной ноунэйм, выпусти Леброн на площадку алкоголика из соседнего парка, и он завалит 4 из 5 в четвертой четверти. «Майами» строится на регулярной помощи чуваков, которых скауты всего света не пустили даже на драфт НБА. У «Филадельфии» в решающий момент взрывается третья полузвезда. «Денвер» приучил к 20+ очкам от Брюса Брауна со скамейки.

«Финикс» же потерял трех крайних в обмене Дюрэнта и дальше уже фантазировал на ходу. Качество скамейки внушало опасения сразу же, но плей-офф подтвердил, что у команды вообще нет идентичности, если не считать сверхъестественных способностей двух лидеров попадать в кольцо. Здесь выходят центровые, которые получают «-26» за 7,40, как бы двусторонние игроки, одинаково бесполезные на обеих половинах, вспомогательные атакующие опции, мажущие открытые попытки из угла.

«Финикс» оказался командой, ограниченной пространством видеоигры. У них не то что не было вариантов с маленькой/крупной пятеркой, с неожиданными сочетаниями, с неожиданными ролями, у них тупо резервисты никак не помогали.

Вот еще занимательная статистика: за серию с «Денвером» «Санс» реализовали 9 из 49 трехочковых из угла.

В итоге «Финикс» пытался оспорить три основополагающие тенденции этого плей-офф:

• Звездные игроки всегда навязывают свою волю вне зависимости от того, летит у них или нет.

• Побеждающие команды понимают, как испортить чужое нападение.

• Глубина важна.

Ну, удачи.

Очередной факап и «Финикса», и Дюрэнта

Самая занятная штука в НБА – то, что руководство клубов всегда реагирует на происходящее истеричнее, чем Кендрик Перкинс и Стивен Эй Смит вместе взятые. «Хьюстон» проигрывает в «пузыре» на фоне коронавируса у Уэстбрука и Хардена, «Хьюстон» расформировывают. «Юта» позорится с «Далласом» на фоне трений между Донованом Митчеллом и Руди Гобером, посылают к чертям обоих. «Милуоки» играет серию с неготовым Миддлтоном и травмированным Яннисом, голову рубят Буденхольцеру.

В поражении «Финикса» нет ничего ни странного, ни шокирующего. В конце концов, уже понятно, что «Денвер» упорно недооценивали, и более сильная команда победила, причем в шести матчах, причем на фоне такого числа травм, которые бы уничтожили и «Голден Стэйт»-2017, причем после перестройки прямо на ходу.

Однако вот эти «-30» уже к большому перерыву шестого матча порождают нездоровые мнения, которых будет все больше.

Девин Букер третий год подряд теряется в игре, которая решает судьбу его команды. После шестого матча он убежал, отказавшись с кем-нибудь разговаривать. Крайне любопытное поведение для человека, которого сами игроки называют самым злобным трэштокером лиги.

Кевин Дюрэнт заваливает второй плей-офф подряд и не тянет в героический баскетбол, требующий от него быть еще и плеймейкером.

Деандре Эйтон – который, по мнению Йокича, еще пару лет назад справился с Йокичем – получает приз «главный пирожочек» этого плей-офф (38 из 66 набросал ему серб). Как только центровому стали реже давать мяч в нападении, он положил на защиту.

Крис Пол мог бы хотя бы из принципа провести один плей-офф, в котором не получает травму.

Монти Уильямс удивил «Наггетс» тем, что захотел переиграть их одной атакой, но при этом не нашел больше ничего. После шестого матча он много говорил о том, что «гордится тем, что его команда всегда выкладывается, и воспринимает как личное поражение то, что это не произошло в самый важный момент сезона». И все же интересно, что такое повторяется уже неоднократно. И эту серию, в частности, главный тренер, известный тем, что закладывает клубную культуру, использовал, чтобы в который раз обострить разногласия с основным центровым и поставить под сомнение его рабочую этику (о чем стало известно вообще каждому).

Не менее занятна, чем реакция боссов клубов на поражения, оценка команд звездными игроками НБА. Дюрэнт обозначил «Санс» в качестве приоритетного направления еще прошлым летом, не изменил своего мнения к зиме, рассыпался в комплиментах клубу весной. А сегодня хвалит уже «Денвер» за его главное преимущество – «долголетие проекта».

Еще недавно Джеймс Джонс признавался лучшим генеральным менеджером лиги как раз за то, что тоже строил проект, нацеленный на многолетнее созревание лидеров и ролевых игроков вокруг них.

Только приход Дюрэнта все это перевернул с ног на голову: ему стукнет уже 35, и у «Финикса» есть двухлетнее чемпионское окно, в которое нужно втиснуться всеми силами. Половина «проекта долголетия» уже уехала в «Бруклин», другой половине можно подготовиться к предстоящей чистке.

Теперь Джонсу нужно работать иначе – не на перспективу, а на то, чтобы побеждать сейчас.

К межсезонью ситуация у «Санс» складывается таким образом.

Главный тренер Монти Уильямс прошлым летом продлил действующее соглашение (оно действует до окончания сезона-25/26).

У них четыре гарантированных контракта: Дюрэнт (47,6 млн), Букер (36 млн), Эйтон (32,5 млн) и Шэмет (10,3 млн).

Два негарантированных плюс опция команды: Крис Пол (30,8, гарантированы 15,8 млн), Кэмерон Пэйн (6,5, гарантированы 2 млн), Иш Уэнрайт (опция на 1,9 млн).

Лимитированное число активов: они отдали драфт-пики-2025, 2027 и 2029, а также право на своп «Нетс», так что могут лишь спопнуть пики-2024 и 2026.

Ограниченные свободные агенты: Джок Лэндейл, Дариус Бизли, Сэйбен Ли.

Неограниченные: Бисмак Бийомбо, Тори Крэйг, Дэмион Ли, Терренс Росс, Джош Окоги, Ти Джей Уоррен.

Уже сейчас у них набирается 164 млн в ведомости на следующий сезон. Они точно превысят второй порог в размере 179,5 млн и в будущем лишатся возможности предложить контракт по исключению среднего уровня в размере 5 млн.

Все это предполагает два варианта развития событий.

Консервативный: вернуть своих ограниченных свободных агентов, переподписать Джоша Окоги, надеяться, что сочетание Дюрэнта-Букера привлечет каких-то более компетентных ветеранов на минимальные контракты, верить в создание «химии» по ходу следующего сезона. Главная дилемма в таком случае – будущее Криса Пола. Сложно представить, чтобы его просто отчислили, разве что с хитрым вариантом – отчисление и переподписание, ради которого придется пожертвовать кем-то вроде Лэндейла.

Революционный: инсайдеры уже говорят о том, что «Финикс» изучает варианты обменов и Деандре Эйтона (92,1 млн на следующие три года) и Криса Пола (60,8 на два года, из которых гарантированы лишь 15,8). Туда же явно просится Лэндри Шэмет (33,1 млн на три года, из которых гарантированы 10,3). Проблема даже не в том, что финансовая ситуация «Санс» усложняет для них такого рода маневры (в частности, сайн-энд-трэйд исключен), а в том, что сложно представить, кому данные граждане понадобятся. Цена на них в данный момент – на историческом минимуме, хотя, возможно, и этого хватит для того, чтобы выменять на это несколько компетентных ролевиков.

В любом случае проблемы индейцев вождя не волнуют. Кевин Дюрэнт считает, что у «Финикса» есть прекрасный фундамент для построения чемпионской команды – он точно угадал с Девином Букером (что умнее выбора Кайри, но сложно назвать проницательным) и нисколько не обеспокоился всем остальным флером. Он выбрал Аризону и посвятил ей последние годы карьеры. И теперь руководство клуба обязано создать ему конкурентоспособную команду, которая будет дружить, защищаться и попадать из углов.

Картинка с сиба-ину.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Matthew Stockman, Jacob Kupferman