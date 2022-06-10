«Бостон» задавил «Уорриорс» размерами. Это был чемпионский баскетбол

Третий матч финала между «Бостоном» и «Голден Стэйт» показался самым адекватным для этой серии. Он в наибольшей степени соответствовал всем ожиданиям: «Селтикс» выступили командой большой и атлетичной, «Уорриорс» – пуляли как в лучшие времена. Он собрал всех игроков в оптимальных кондициях: у «Бостона» впервые за серию Роберт Уильямс выглядел как человек полностью здоровый, а у «Уорриорс» Клэй Томпсон стер из памяти свою тяжелую историю. Он исключал какие-либо аномалии: если первый матч «Бостон» взял за счет неадекватной попадучести, а второй «Уорриорс» выиграли благодаря ошибкам «Селтикс», которые случаются через два матча на третий, то здесь все было более-менее стандартно.

«Бостон» доминировал под щитами

В третьей игре случайно или неслучайно совпали два фактора:

1. Роберт Уильямс поправил здоровье.

2. «Бостон» впервые утвердил свое преимущество в габаритах.

«Голден Стэйт» отыграли весь плей-офф и половину финальной серии, и только тут их наконец накрыла печальная истина, которая была очевидна на протяжении всего года. У них очень маленькая команда, и то, что с таким составом, без рим-протектора, с Пулом и Карри они выдавали одну из самых эффективных защит на протяжении большей части сезона – это бесподобное и даже необъяснимое достижение.

«Селтикс» затолкали их на подборе ( 47 против 31, в том числе 15-5 по отскокам на чужом щите ).

«Селтикс» набрали 22 очка «второго шанса» (против 11 у соперника) .

«Селтикс» били в чужую «краску» и защитили свою во многом при помощи Роберта Уильямса – 52 очка против 26 . У самого центрового самый высокий плюс-минус – «+21». Благодаря его усилиям «Селтикс» совершили в два раза больше проходов, чем их соперники – 57 против 35. За его 26 минут на площадке «Голден Стэйт» набрал лишь 10 очков в «краске» (16 очков за 22 минуты, что его не было). 24 попытки в «краске» – в топ-5 худших результатов для «Уорриорс» за сезон.

«Бостону» по большей части удавалось держать Роберта Уильямса под щитом.

В итоге «Селтикс» получили на целых 11 атак больше . Что примерно при одинаковой эффективности атак привело к легкой победе. В первом матче у «Голден Стэйт» было на 3 атаки больше, во втором – на 6.

«Голден Стэйт» уступил именно в физической борьбе. Что, с одной стороны, ожидалось, учитывая преимущество «Селтикс» в росте. Но, с другой, довольно необычно, потому что с «Уорриорс» такое происходит крайне редко.

Именно поэтому после этой игры вспоминали серии с «Мемфисом» и «Кливлендом» в 2015-м, а также серию с «Оклахомой» в 2016-м.

Все они отмечены слабым выступлением Дрэймонда Грина. Крикливый форвард – по собственному заявлению – «сыграл как дерьмо»: его размазывали один в один, его подавили физикой и желанием, его посадили на фолы (тут, впрочем, нельзя не отметить заслугу Скотта Фостера и слишком нежного судейства, которое всегда неблагоприятно действует на «Голден Стэйт). Он раздразнил «Селтикс» во второй игре и сам был не готов к последствиям собственных действий. Грин – половина «Голден Стэйт» в защите, и когда он не вытягивает за счет атлетизма все, что успевает намолоть языком и раздразнить летящими в разные стороны конечностями, его команда остается без фундамента. Как раз в такой ситуации в прошлый раз и родился Грин, лупящий всех между ног – так он пытался оправдаться за несколько невзрачных матчей. В четвертом матче поглядим, кому попадет в этот раз.

«Селтикс» раскрыли площадку

«Бостон» наконец нашел применение габаритам. А еще, как показалось, в третьей игре «Бостон» разгадал «Голден Стэйт».

На этот раз их атака была максимально простой, максимально четкой, максимально выверенной. Оба их лидера очень хорошо понимали, кого атаковать, когда форсировать нападение, а когда – делать скидку, откуда придет подстраховка. Плюс они стали выходить выше для разбега перед атакой. Плюс убрали Роберта Уильямса подальше от основного коридора. «Селтикс» перестали мешать сами себе: все движения вне мяча были так же отточены, как и у Тейтума с Брауном – никаких катов, сбивающих с толку и приводящих лишних защитников, они расходились как можно дальше (в том числе и Роберт Уильямс), чтобы создавать пространство, а потом налетали на подбор.

Качество их бросков уступало «Уорриорс» (пусть во многом за счет разницы по штрафным). Но самое важное, что все цели были реализованы:

1. На этот раз они закошмарили Карри – его посадили на фолы и нагрузили в таких ситуациях, в которых ему не удавалось отбиться. Против лидера «Голден Стэйт» реализовали 10 из 16 бросков в третьем матче, тогда как в первых двух – 9 из 25 .

«Голден Стэйт» пытался его прятать, но это удавалось очень редко.

2. Они здорово пользовались габаритами – и Хорфорд, и даже Смарт давили в «краске», чувствуя свою безнаказанность против уступающих им игроков.

3. Они избежали большого числа потерь – только 7 на «живом мяче». «Голден Стэйт» даже с такими вводными умудрился устроить им 18:4 по очкам в быстрых атаках, но очевидно, что «Бостон» сделал все, чтобы не стрелять себе в ногу.

Но больше всего бросалось в глаза, насколько все игроки «Бостона» настроены на движение мяча: они совершили 300 передач против 256 у «Голден Стэйт», команды, которая славится именно этим компонентом. Больше всех – у Маркуса Смарта (65) и Джейсона Тейтума (53) . Неслучайно, что вся троица их лидеров завершила игру с 20+ очков и 5+ передач – это наилучшим образом иллюстрирует, что игра для них как будто замедлилась.

Самое показательное владение за весь матч: Хорфорд потанцевал в «краске», спокойно отдал на периметр, снова получил в «краске» и положил без сопротивления.

Там, где во второй игре, они начинали суетиться, пасовать в руки игрокам «Уорриорс» или слепо переть под щит, появилось нечто другое. Они как будто почувствовали защиту «Голден Стэйт», научились ее читать и начали с ней как будто забавляться – сложных ситуаций для хозяев будто бы не существовало, они все решали при помощи дополнительных пасов. Теперь, когда Тейтум шел в проход, но застревал в трафике, он всегда понимал, что у него остается вариант для передачи.

Все это смотрелось очень страшно с точки зрения «Уорриорс» – буквально как конец серии, как момент, когда и полностью разобрали.

И еще страшнее стало после того, как «Бостон» пережил кризис. «Селтикс» разбазарили преимущество в 18 очков, попали под трехочковый обстрел Карри и Томпсона, сломались (что проявилось в виде промаха Тейтума, потери Смарта и быстрых атак «Голден Стэйт» на этом фоне). Сами «Селтикс» рассказали, что в этот момент вспоминали, как еще несколько месяцев назад почва ушла бы из-под ног, но тайм-аут Удоки подействовал отрезвляюще – и все вернулось мгновенно.

В третьем матче «Бостон» прошел тест не только на игровой интеллект, но и на эмоциональную зрелость.

«Бостон» по-прежнему огребает от Карри. Но кажется, так задумано

Джейлен Браун удивил многих в третьем матче – он завершил его с наибольшим пробегом среди всех игроков, потому что поносился за Клэем Томпсоном. Снайпер напугал «Бостон» тем, что все же начал попадать из-за дуги, но после того как его прихватили, делать это стало гораздо сложнее (у Томпсона 5 из 9 в открытых ситуациях, 0 из 4 – под опекой).

И по сути в третьем матче весь «Голден Стэйт» сократился до одного человека, который, несмотря ни на что, устроил взрыв третьей четверти (15 очков) и вернул их в игру.

«Бостон» по-прежнему предпочитает «дропать» «больших» при пик-н-роллах Карри. И хотя в третьем матче «Селтикс» кое-что поменяли (несколько раз прибегали к ловушкам и старались держать «больших» повыше), эту стратегию Удока считает в целом правильной. Пусть даже у Карри 6 из 11 из-за дуги и 6 из 11 двухочковых.

Третий матч показал, почему так. Пусть «Бостон» и дает лишнюю свободу лидеру соперника и получает трехочковые, но зато закрывает линии передач, затрудняет движение мяча и потенциально не дает «Голден Стэйт» совершать гораздо более легкие попытки, чем броски Карри с ведения при прессинге вылетающих из-под заслона малышей.

Как, например, вот здесь после как будто очень грамотного размена на Тейтума.

Единственный вопрос по третьему матчу также связан с Карри.

Из-за фолов его привычные минуты изменились. И ни он сам, ни Керр не сымпровизировали правильно в нестандартной ситуации. Карри блистательно провел третью двенадцатиминутку, но за 2:53 после двух промахов его заменили. Команда не смогла сохранить минимальное отставание без него, а когда Карри вернулся, то добавил еще больше ошибок – залез под блок Роберта Уильямса, допустил 3 потери и дважды промазал.

Возможно, он все же перегрелся под повышенной нагрузкой на обеих половинах. У Карри третий матч подряд самый большой процент использования в обеих командах (31,2%) и 39% набранных очков, когда он на паркете.

Возможно, сбой произошел из-за непривычной ротации.

Возможно, это просто стечение обстоятельств.

Как бы то ни было, Карри растерял кураж на скамейке и своими ошибками напрямую повлиял на результат. Все же осталось ощущение, пусть наверняка обманчивое, что его минутами можно было распорядиться иначе – и тогда бы у «Уорриорс» был хотя бы шанс на концовку.

Повреждение в конце игры было совсем уже лишним. Потому что если что в этом финале уже и предельно ясно, так это то, что Карри – единственная надежда «Голден Стэйт».

Фото: Gettyimages.ru/Elsa