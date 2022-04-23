Кто выигрывает третий матч – тот выигрывает серию. «Финикс» выиграл в Новом Орлеане и повел 2-1

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором предвкушают чемпионство «Финикса». Подписывайтесь, чтобы следить за каждым шагом «Санс».

Когда я начинал писать этот цикл послематчевых текстов, то думал, что из сторонних болельщиков НБА его никто не будет читать из-за отсутствия в серии интриги. В одном я не ошибся, тексты эти действительно никто не читает. Зато интриги тут завались!

Уже понятно, что в серии больше не сыграет Девин Букер. Сегодня ночью мы увидели, как его отсутствие повлияло на баланс сил в этой паре. «Финикс» с ворохом проблем и «Новый Орлеан», находящийся на подъеме, кажутся равными командами. В третьем матче выиграл «Финикс», но еще за шесть минут до конца матча счет был равный, и для победы понадобилось очередное обыкновенное клатчевое чудо от Криса Пола. С учетом того, как неистово Уилли Грин, работавший в прошлом году помощником тренера в «Финиксе», просил своих ребят в концовке зажимать Криса Пола до размена на Нэнса, вынуждая тем самым отдать мяч кому-то другому, заставляет сильно нервничать перед следующей игрой.

«Финикс» разгромно проиграл по подборам и по забитым трехочковым, бросил меньше штрафных бросков (даже с учетом того, что на последней минуте игроки «Санс» вставали на линию то ли восемь, то ли десять раз), оба лидера «Нового Орлеана» сыграли отлично, а многие игроки «Финикса» снова провалились. Но «Финикс» выиграл. Казалось бы, в современной НБА невозможно выиграть, если, начиная с середины первой четверти матча, вы попадаете один трехочковый из 20. 1 из 20! Не только же магия Криса Пола помогла, правда? Что-то же еще было, ведь было же?

Было. Два преимущества «Финикса» были использованы очень успешно. Первое из них – защита. Казалось бы, странно такое говорить, когда команда пропускает 111 очков, но если присмотреться, то 14 очков «Пеликанс» набрали в течение последних 43-х секунд, и это было круто само по себе, в вакууме, но в целом все это время «Финикс» имел достаточный отрыв по очкам, чтобы не сильно переживать за итоговый результат.

Иметь возможность выпускать в решающие минуты одновременно Бриджеса, Краудера, Джонсона и Эйтона – это невероятная оборонительная привилегия. Ингрэм и Макколлум – прекрасные атакующие таланты, но даже они порой не понимали, каким образом нужно изловчиться, чтобы разменяться на того игрока, против которого было бы удобно атаковать. Куда ни кинь – везде был элитный защитник. Если Макколлум несколько раз ловил игроков «Финикса» в полупозиции, набирая относительно легкие очки, то все, что забил Ингрэм, далось ему с потом, кровью и другими журналистскими штампами, которые я не буду перечислять.

Второе преимущество – центровые. Валанчюнас бьется на подборах, как лев, но попасть совсем ничего не может, и в обороне явно не справляется с Эйтоном. В отсутствие литовца «Новый Орлеан» играет легкой пятеркой с номинальным центровым Нэнсом, и того уже, широко улыбаясь золотой улыбкой, аккуратно грабит Джавейл Макги. Можете верить, можете сомневаться в истинности моих слов, но на двоих центровые «Финикса» набрали 43 очка и 20 подборов, попав 20 из 26 бросков с игры. Почти все эти очки были набраны из трехсекундной зоны, за исключением одного трехочкового броска Эйтона.

Человечество годами бьется над разгадкой неразрешимой головоломки про первичность курицы и яйца, и в «Финиксе» уже довольно давно появился свой вариант этой вечной философской дилеммы. Эйтон не набирает очки в четвертых четвертях, потому что ему не дают мяч, или ему не дают мяч, потому что он не набирает очки в четвертых четвертях? Даже сегодня при личном рекорде по очкам в плей-офф (28), Эйтон последний раз что-то забил с игры в середине третьей четверти. Про штрафные я и говорить не хочу, их Эйтон бойкотирует с начала карьеры в НБА. Когда-то Дмитрий Лоськов говорил, что голы с пенальти не считаются и забивать так неинтересно. Вероятно, что-то подобное думает и Эйтон про штрафные.

Отвлечемся от штрафных бросков и поговорим про трехочковые. Не хочется, понимаю, а что делать. Хотя вообще понятно, что делать – просто не говорить о них. Так и поступим. Да и чего тут рассказывать, когда просто не залетают открытые броски, которые вроде бы залетали на протяжении всего регулярного сезона? Понятно, что без Букера пространства в атаке стало меньше, но снайперы все равно чаще всего атакуют с удобных позиций, и другого аргумента, кроме бессмертного «бросок – оружие неуправляемое», у меня просто нет. Девин Букер попал семь трехочковых в первых двух четвертях второй игры. В следующих шести четвертях серии игроки «Финикса» на всех попали все те же семь трехочковых. Как пела группа Lumen, «мы можем помолчать, мы можем петь», но суть провала понятна и так.

Подробнее хотел остановиться на двух персонажах, уж больно они занимательные. Во-первых, Джей Краудер. Краудер и его отношения с трехочковыми бросками в этой серии напоминают мне сюжет из легендарного фильма «Такси» о том, как полицейский Эмильен сдавал экзамен на права. Первые 22 попытки были неудачными, с 23-й вроде бы сдал, но лишь по той причине, что инспектор узнал о том, что Эмильен работает в полиции и испугался последствий. Краудер вот тоже первые 14 трехочковых не попал, с 15-й попытки вроде бы снял проклятие, но через несколько секунд выяснилось, что в процессе выполнения священного обряда он наступил на линию. Такими заступами знаменит Девин Букер, и если Краудер решил, что заменять Девина нужно именно в этом, то он наверняка ошибается.

Краудер, впрочем, необходим даже с настолько сбитым прицелом. Почти во всем остальном он незаменим – подставиться под кольцом, продать фол соперника при постановке заслона, отзащищаться в двух владениях подряд против Ингрэма и Макколлума, заставить их же занять неудобную позицию при получении. Спровоцировать на удаление Джексона Хэйса! Идеально.

Второй объект мини-исследования – Кэмерон Пэйн. Вот что с ним делать, совсем непонятно. В защите он, само собой, бесполезен, его в одни ворота переиграл даже Девонте Грэм, вроде бы готовый выпасть из ротации. Идиотские фолы, случающиеся, как правило, уже при переборе командных нарушений, тоже при нем. Но, наверное, он компенсирует это атакой, иначе какой вообще от него смысл?

Нет, не компенсирует. По поводу его снайперских способностей уже довольно давно все понятно, streaky shooter типа Брендона Найта. На постоянной основе на его атаки с дистанции рассчитывать невозможно. Одним словом, это полбеды. Основная беда же заключается в том, что он и в знаменитых длинноруких проходах теперь не попадает примерно ничего, при этом темп не форсирует и его организаторских способностей хватает только на то, чтобы иногда заметить миссматч Макги под кольцом, подсунув тому мяч. Добродушному Джавэйлу не жалко, он своей доминацией почти единолично не дает запасной пятерке «Финикса» совсем уж опозориться, но вечно полагаться только на него одного нельзя.

Так вот, к Пэйну обратно. В позиционном нападении он и в лучшей форме не очень опасен, а уж с учетом нынешней неуверенности в себе от него толку совсем мало. Его спасение исключительно в том, чтобы пытаться в любой подходящей ситуации бежать со всех ног в нападение типа 4 seconds or less, иначе уже в этой серии на позиции запасного разыгрывающего играть будет исключительно Холидей. Мой личный топ-1 плохих моментов Пэйна в этом матче случился именно тогда, когда все стало совсем уж медленно – на последних секундах первой четверти. После долгого стука мяч об пол Пэйн отдал ужасную передачу в угол Тори Крэйгу – одновременно сильную и летящую на уровне головы, которые трудно выловить, а если уж выловить и получится, то вокруг тебя сразу будет пара игроков. Так передачи никуда нельзя отдавать, а особенно в угол, потому что там места нет совсем, и выбраться оттуда, стоя с мячом и теряя равновесие, очень трудно.

Как-то так. В следующий раз (в понедельник) поговорим о том, как упоительно «Финикс» в каждом матче вдрызг сливает третью четверть и персонально почтим вниманием игру Лэндри Шэмета и Тори Крэйга, которые чего-то совсем не очень. В какой стилистике разговор этот будет выдержан, зависит от исхода и течения четвертой игры.

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол.

Фото: REUTERS/Chuck Cook-USA TODAY Sports