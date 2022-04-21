Пятно на солнце, ты откуда взялось, и что с тобой делать. Серия с «Новым Орлеаном», матч второй

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где считают дни до чемпионства «Финикса». Подписывайтесь!

(Из зала) Хе-хе, ха-ха. Аналитик, ***. Валанчюнаса во втором раунде будешь анализировать.

Для начала – забавная история, которую нельзя помещать в середину текста, потому что середину никто не читает, а в конце ей делать уже совсем нечего.

Слушал я в начале календарного года один из выпусков легендарного аризонского подкаста Solar Panel, и вот один из соведущих во время обсуждения бестолковой игры Кэмерона Пэйна сказал «пока что у нас не настоящий Пэйн, а его китайская версия, и надо бы, чтобы это изменилось как можно скорее». Два других соведущих выдержали несколько секунд похоронного молчания, подумав, что под «китайской» версией их коллега имел в виду подделку. Разумеется, они в своих толерантных Штатах поняли, что за такой шовинизм их закроют в тюрьме общественного мнения навсегда. «О боже, нам *****, Дэвид, зачем ты это сказал, Дэвид». Дэвид (так зовут того несчастного соведущего) быстро опомнился и сказал, что под «китайской» версией Пэйна имел в виду тот период его карьеры, когда он играл в чемпионате Китая. Все выдохнули, подкаст жив до сих пор.

Так вот. С учетом травмы Девина Букера, Кэмерон Пэйн становится главным игроком «Финикса» в этой серии. Пол – Полом, он свое попадет и отдаст, но он не выиграет эту серию. НБА устроена так, что вот есть вроде бы доминирующая команда, но при малейшем шухере она должна рассчитывать на человека с темной судьбой и загадочной биографией. Пэйн, каким бы потешным и пластилиновым он ни был, второй главный креативщик этого «Финикса» после Букера. Второй и, по большому счету, последний. Опять-таки, Пола выносим за заслуженные скобки. Бриджес, хоть и идет по стопам Кавая Леонарда, пока еще не набрел на его суперзвездные следы. Как использовать атакующий потенциал Эйтона, Монти Уильямс пока что так и не разобрался, что достаточно странно, но как уж есть. Больше и сказать не о ком. Пэйну надо собраться с духом.

К другим новостям. Можно объяснить поражение во втором матче от «Нового Орлеана» тем, что великолепный Букер несвоевременно вышел из строя, а иначе точно бы размотали залетных пеликанов. Вполне возможно, кстати, что так и случилось бы, даже несмотря на то, что «Новый Орлеан» вел в счете в тот момент, когда Букер получил травму. Пол + Букер + клатч = любовь до гроба на троих в духе деятелей Серебряного века.

Другое дело, что такой аргумент был бы подменой понятий. «Финикс» был ужасен на протяжении всей игры, за исключением отрезков чистого вдохновения как раз Девина Букера. Куда-то испарился защитный настрой команды, который так впечатлил всех в первой половине первого матча. Да, «Новый Орлеан» попал очень много бросков, которые в другой день бы не залетели – но этот другой день должен сопровождаться хорошей защитой «Финикса». Профессор психологии Айверсон более десяти лет назад уже объяснял, что в удачный день и в правильной обстановке мяч кажется камушком, а кольцо – океаном. Когда вы чувствуете, что другая команда вроде как и не сильно против ваших попаданий, то чего бы и не попасть. От забора, не от забора, в такие моменты это особенного значения уже не имеет.

«Новый Орлеан» максимально удачно использует свои сильные стороны, и это могло бы пугать по-настоящему, если бы Монти Уильямс не был лучшим тренером в НБА в части предматчевой подготовки. Перерыв в три дня между второй и третьей игрой должен помочь преодолеть зависимость от Букера и общую какую-то несобранность. Я бы все-таки настаивал на том, что перед игрой нужно провести с Деандре Эйтоном доверительную беседу или там пари какое-то с ним заключить, что он должен хотя бы пытаться набирать по тридцать очков в отсутствие Букера. Распрекрасно, когда он получает мяч без ведения на линии штрафного броска, в затылок ему дышит грозный Валанчюнас, а Эйтон при этом должен что-то придумать. У парня один из самых смертельных то ли крюков, то ли полукрюков в лиге, в тревожное время об этом пора бы вспомнить.

За защиту, думаю, беспокоиться не нужно. Реджи Миллер по ходу второго матча орал, как заведенный, что он не беспокоится по поводу атаки Джея Краудера, потому что его главная задача заключается в обороне. Вообще оно конечно, и имея одновременно Бриджеса, Джонсона, Краудера и Крэйга, всегда можно рассчитывать на ликвидацию элитных атакующих игроков, к которым с незначительными оговорками относятся и Ингрэм, и Макколлум. Другое дело, что чистая защита в НБА уже давно никому не нужна, доказано пять лет назад Андре Роберсоном. Краудеру нужно об этом подумать на досуге, и есть надежда, что он действительно это сделает. По какой-то причине в отсутствие Букера он почти всегда попадает лучше, чем обычно.

Рассчитываю на то, что появится игровое время у Бийомбо и Иша Уэйнрайта (и тут я понял, что никогда не писал эту фамилию на русском языке, выглядит ее кириллическое написание очень странно). «Новый Орлеан» берет не попаданиями, а мощью, и эти двое должны стать отличным противодействием. Разумеется, нужно держать баланс и не принимать полностью чужие правила игры, но когда изначальный план не слишком срабатывает, нужно придумывать какие-то ответные меры.

Кажется, еще не были использованы привычные в таких случаях клише «никогда нельзя недооценивать соперника», «полезный щелчок по носу», «зато теперь у нас есть интересная серия» и тд. Никто не ожидал триумфального марша по первому раунду – ладно, хорошо, я ожидал, но мои способности прогнозиста давно должны быть поставлены под сомнение. Все равно скажу: «Новый Орлеан» превзошел мои ожидания, травма Букера невероятно опечалила, но даже при таких обстоятельствах «Финикс» пройдет во второй раунд. Как говорил Стеф Карри, проигрывая 1-3 «Оклахоме» в 2016-м, «мы – особенная команда, мы не можем уйти вот так просто».

P.S. По-прежнему подписывайтесь на телеграм-канал автора «Баскетбольный разряд», там случился ребрендинг, и теперь он только про баскетбол.

Фото: REUTERS/Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports