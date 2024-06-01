Судья финала ЛЧ попадал под облаву на вечеринке с проститутками. Что за история?

«Не в том месте и не в то время».

Честь судить финал Лиги чемпионов-2023/24 выпала 44-летнему словенцу Славко Винчичу. На линиях помогут Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. ВАР тоже словенец – Нейц Кайтажович, а его ассистент – итальянец Массимилиано Иррати.

«Я горжусь собой и своей командой, потому что вместе мы хорошо работали ради этой возможности, – сказал Винчич в интервью официальному сайту УЕФА. – Я также горд, что стану преставителем словенских рефери, всего словенского футбола и нашей страны на главном матче в мире».

Винчич – уже второй словенский арбитр финала ЛЧ за 10 прошедших лет. Первым был Дамир Скомина, отсудивший встречу «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» в 2019-м.

Любопытный факт: с момента выбора президентом УЕФА словенца Александра Чеферина в 2016 году только словенцы дважды получали назначения на финал.

Давайте узнаем побольше про Винчича.

Работал на Евро, ЧМ и разгневал Хави

● Винчич – уроженец Марибора. Судить начал там же. В 2007-м впервые отработал матч высшей лиги Словении, а с 2010 года уже числился арбитром ФИФА. В 2012 году поехал на чемпионат Европы как запасной ассистент Дамира Скомины.

● С декабря 2016 года Винчич регулярно работает на матчах Лиги чемпионов, а в 2019 году Славко попал в категорию элитных судей УЕФА. Сейчас помимо еврокубков и чемпионата Словении судит еще чемпионаты Саудовской Аравии, ОАЭ, Греции, Египта. Многозадачность!

● К 44 годам поработал на двух крупных турнирах. На Евро-2020 получил два матча группового этапа (Испания – Швеция и Швейцария – Турция) и четвертьфинал Италии и Бельгии (2:1).

На ЧМ-2022 в Катаре Винчич отсудил два матча группового этапа: сенсационную победу Саудовской Аравии над Аргентиной (2:1) и победу Англии над Уэльсом (3:0). В плей-офф уже не работал.

Летом бригада Славко Винчича поедет на Евро-2024. The Athletic считает, что в случае хорошей работы на финале ЛЧ и с учетом отсутствия сборной Словении на чемпионате Европы есть хорошие шансы на решающие матчи и там.

● В 2022-м Винчича назначили на финал Лиги Европы, в котором играли «Айнтрахт» и «Рейнджерс». Немцам не понравилось – на четвертой минуте полузащитник шотландцев Джон Ландстрем ногой разбил голову Себастьяну Роде, за что не получил даже желтую карточку игроку.

«Айнтрахт» победил по пенальти, а Себастьян Роде даже на вручении медалей истекал кровью.

● В том же году словенский арбитр разозлил тренера «Барселоны» Хави, который вспылил после поражения от «Интера» (0:1). Причина – отсутствие пенальти за игру рукой Дензела Думфриса.

«Я сегодня очень недоволен – я чувствую несправедливость. Рефери должен объяснить, почему он принимает такие решения – независимо от того, ошибочны они или нет. Тогда бы они стали намного более гуманными», – негодовал Хави.

● Винчич еще и бизнесмен. Владелец и управляющий директор компании, которая занимается сваркой и сборкой металлических конструкций. Если верить сайту, фирма существует больше 20 лет, работает в 10 странах и уже реализовала более 100 проектов. Среди партнеров – BMW, Mercedes-Benz, Pfizer и другие гиганты.

Правда, как раз из-за этого бизнеса Славко и попал в главный скандал в жизни.

Винчича поймали на вечеринке с наркотиками и проститутками. Но сейчас он чист

30 мая 2020 года Винчича задержали во время полицейской облавы на организаторов проституции. Славко задержали на вечеринке, на которой нашли наркотики и оружие.

Полиция залетела в коттедж из-за Тияны Максимович, более известной как Тияна Айфон. Ее подозревают в сутенерстве, торговле людьми и владении оружием без лицензии. Вместе с ней под арест попали 16 человек.

«Во время обыска дома и транспортных средств подозреваемых мы нашли 14 пакетов с кокаином, десять пистолетов, три бронежилета и более 10 тысяч евро в различных валютах», – говорится в отчете полиции.

Несмотря на то, что Винчич проходил по делу лишь как свидетель, ему пришлось публично объясниться.

«Я попал на это ранчо случайно. У меня есть собственная компания – в Боснии я был на бизнес-встрече. После нее меня пригласили на вечеринку – я его принял, что стало большой ошибкой. Я сожалею. Я сидел за столом с собственной компанией, когда пришла полиция и случилось то, что случилось.

У меня и моих партнеров нет ничего общего с группой, которую арестовали. Нас действительно доставили в участок, но для неформальной беседы. Я объяснил, что не знаю никого из людей на вечеринке – и меня отпустили домой».

Опрадывать Винчича пришлось и главе словенского судейского корпуса Владимира Стайну: «Это просто стечение обстоятельств – он оказался не в том месте и не в то время. Теперь на его репутации будет пятно, которое может помешать карьере».

Но, как видим, даже это пятно не помешало Винчичу через четыре года получить назначение на главный матч еврокубков.

Фото: Gettyimages.ru /Claudio Villa, Matthias Hangst, David Ramos