«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»

«Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: возникает вопрос уважения к Лиге 1.

Парижане хотят перенести на другую дату гостевой матч с «Лансом», который запланирован на 11 апреля – между играми 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем » (8 и 14 апреля). Ранее по просьбе «Пари Сен-Жермен» переносили матч с «Нантом» в связи с подготовкой к противостоянию с «Челси» (5:2, 3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Дата матча между «Лансом » и «Пари Сен-Жермен» была было окончательно утверждена 6 марта, официально установив рамки, которых все должны были придерживаться.

«Ланс» с самого начала ответственно и сдержанно уведомил «Пари Сен-Жермен» о своем намерении не менять дату матча. Верный своему стремлению к спортивной стабильности, клуб также предпочел воздержаться от каких-либо публичных заявлений по этому вопросу.

Однако недавний всплеск заявлений, обращений и различных предложений заставил нас нарушить это молчание. Нам кажется, что набирают обороты тревожные тенденции: французская лига постепенно превращается в простую переменную, уступающую место европейским амбициям некоторых сторон. Это своеобразное понимание спортивной справедливости, которому трудно найти параллели в других крупных континентальных соревнованиях.

Изменение даты этого матча означало бы, что «Ланс» не играл бы 15 дней, после чего матчи проводились бы каждые три дня. Такое расписание не соответствует ни установленному в начале сезона, ни ресурсам клуба.

Таким образом, похоже, что клуб с десятым по величине бюджетом в лиге должен будет адаптироваться к требованиям самых влиятельных клубов во имя интересов, которые явно выходят за рамки внутренней сферы, которая уже была оптимизирована в последние сезоны (Лига 1 сокращена до 18 клубов, Кубок французской лиги отменен).

Помимо этого конкретного случая, возникает более фундаментальный вопрос: вопрос уважения к самому соревнованию. Вполне законно задавать этот вопрос, когда на своей собственной территории лига порой кажется отодвинутой на второй план ради других амбиций, какими бы законными они ни были.

«Ланс» по-прежнему привержен понятиям справедливости, ясности правил и уважению ко всем заинтересованным сторонам. Простых принципов честного и уважаемого французского футбола», – говорится в заявлении клуба.