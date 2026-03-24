  • «Ланс» о переносе матча с «ПСЖ»: «Мы сразу уведомили о своем намерении не менять дату. Тревожно, что Лига 1 превращается в переменную, уступающую европейским амбициям некоторых сторон»
«Ланс» опубликовал заявление по поводу переноса матча с «ПСЖ».

Парижане хотят перенести на другую дату гостевой матч с «Лансом», который запланирован на 11 апреля – между играми 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (8 и 14 апреля). Ранее по просьбе «Пари Сен-Жермен» переносили матч с «Нантом» в связи с подготовкой к противостоянию с «Челси» (5:2, 3:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.  

«Дата матча между «Лансом» и «Пари Сен-Жермен» была было окончательно утверждена 6 марта, официально установив рамки, которых все должны были придерживаться.

«Ланс» с самого начала ответственно и сдержанно уведомил «Пари Сен-Жермен» о своем намерении не менять дату матча. Верный своему стремлению к спортивной стабильности, клуб также предпочел воздержаться от каких-либо публичных заявлений по этому вопросу.

Однако недавний всплеск заявлений, обращений и различных предложений заставил нас нарушить это молчание. Нам кажется, что набирают обороты тревожные тенденции: французская лига постепенно превращается в простую переменную, уступающую место европейским амбициям некоторых сторон. Это своеобразное понимание спортивной справедливости, которому трудно найти параллели в других крупных континентальных соревнованиях.

Изменение даты этого матча означало бы, что «Ланс» не играл бы 15 дней, после чего матчи проводились бы каждые три дня. Такое расписание не соответствует ни установленному в начале сезона, ни ресурсам клуба.

Таким образом, похоже, что клуб с десятым по величине бюджетом в лиге должен будет адаптироваться к требованиям самых влиятельных клубов во имя интересов, которые явно выходят за рамки внутренней сферы, которая уже была оптимизирована в последние сезоны (Лига 1 сокращена до 18 клубов, Кубок французской лиги отменен).

Помимо этого конкретного случая, возникает более фундаментальный вопрос: вопрос уважения к самому соревнованию. Вполне законно задавать этот вопрос, когда на своей собственной территории лига порой кажется отодвинутой на второй план ради других амбиций, какими бы законными они ни были.

«Ланс» по-прежнему привержен понятиям справедливости, ясности правил и уважению ко всем заинтересованным сторонам. Простых принципов честного и уважаемого французского футбола», – говорится в заявлении клуба.

ПСЖ всячески помогают, конечно. Мало того, что чемпионат сделали на 2 команды меньше, так ещё и календарь по максимуму двигают им.
Чемпионат сократили, потому что этого потребовал вещатель.
Календарь двигают, потому что это стало возможно после сокращения лиги.

Так делают в Голландии, так делают в Португалии и тд. Просто потому что там не 38 Туров и есть куда переносить
Но ни в одной из этих стран нет явного топ1, который имеет практически неограниченные финансы и выиграет чемп играя мизинцем левой ноги. Знатоки бундеса тоже пишут, что там нет переносов, хотя там 18 команд и есть бавария.
В Англии так не нянчатся, наоборот, еще матчей бы навтыкали Ливерпулю, было б только каких …
Вспоминается сезон 19/20, когда Ливерпулю в один день поставили матч кубка лиги с Астон Виллой, а на следующий день - игра межконтинентального кубка с Монтерреем. Пришлось вообще с Виллой выпускать дубль. Так что, пусть и ПСЖ играет по регламенту
Дата корректная, 3 дня от обоих матчей с Ливерпулем.
псж это проект уефа, этим всё сказано
Что за глупость? ПСЖ прямо сейчас действующий чемпион Европы и да- они их года в год представляют чемпионат Франции на решающих стадиях ЛЧ. В этом сезоне (впервые за ОЧЕНЬ долгое время) Ланс безусловно очень хорошая команда, но по очевидным причинам не играет в евро кубках. Итого: сыграют они на неделю раньше или позже принципиальной разницы нет, ибо Ланс точно не выиграет все оставшиеся игры в чемпионате, зато к уважению и справедивости всех призывают!)
Ни убавить, ни прибавить
И правильно! Лига помогает своим клубам в еврокубках. Что в этом плохого???
Катарский проект наверное имеет тесные связи с коррумпированным Макроном. Нельзя исключать такой вариант
Материалы по теме
«ПСЖ» и «Страсбур» просят перенести игры Лиги 1 между матчами ЛЧ и ЛК с «Ливерпулем» и «Майнцем»
вчера, 15:04
Энрике о 4:0 с «Ниццей»: «Ланс» поджимает, поэтому «ПСЖ» обязательно надо было выиграть. Рад за Дро, в 18 лет забить свой первый гол – это важно»
21 марта, 22:57
«Ланс» не хочет переносить матч с «ПСЖ» из-за участия парижан в ЛЧ, заявил тренер Саж: «Отдых позволяет показать хорошую игру, но это успешный клуб»
21 марта, 10:51
Рекомендуем
Главные новости
Ди Канио о Леау: «В футболе даже одно «но» – это слишком. У него их 5-6. Только в Италии мы миримся с этим. Если «Милан» хочет создать команду мирового класса, в ней нет места такому игроку»
5 минут назад
Агаларов считает, что Россия могла бы выйти на ЧМ-2026: «У нас довольно хорошая сборная. Много талантливых ребят, много опытных»
25 минут назад
«Всегда я. Это безумие». Ямаль был недоволен заменой в матче «Барсы» с «Райо»
34 минуты назадФото
Агент Баринова: «Дмитрий не жалеет о переходе в ЦСКА. Не понимаю, откуда такая риторика. У команды был непростой период, но я уверен, что все будет хорошо»
47 минут назад
Дивеев пропустит матчи России с Никарагуа и Мали: «После простуды начались осложнения в виде синусита»
58 минут назад
На ФИФА подали жалобу в Еврокомиссию из-за билетов на ЧМ-2026. Федерацию обвиняют в завышении цен и злоупотреблении монопольным положением
сегодня, 09:27
Тимур Журавель: «Талалаев последователен в своем бэднессе. Но представьте, как бы он повел себя, если бы тренер соперника вот так выбил бы мяч у «Балтики» перед ее аутом»
сегодня, 09:12
Абаскаль уволен из мексиканского «Атлетико Сан-Луис». Клуб идет 15-м в чемпионате
сегодня, 08:47
Энцо разочарован увольнением Марески из «Челси» и рассматривает варианты ухода. Мечта хавбека – «Реал» (Бен Джейкобс)
сегодня, 08:37
Мостовой о сборной России: «Какая разница, кого сейчас вызывают в расширенный список? Хоть меня возьмите. Против условного Брунея я бы в конце вышел и в пустые ворота забил бы»
сегодня, 08:25
Ко всем новостям
Последние новости
Батраков не сыграет с Никарагуа и Мали. У хавбека «Локо» небольшое повреждение
сегодня, 08:55
Заур Тедеев: «Дзюба может стать хорошим тренером. У меня нет сомнений»
сегодня, 08:15
Брейдо об интересе ЦСКА к Коутиньо: «Фамилия упоминалась в клубе, но не более того. К середине февраля трансферная кампания была завершена на 99 процентов»
сегодня, 07:49
Умяров о решении ЭСК по фолу Соболева на нем: «Тяжело найти другие причины. С его стороны это игровой момент, но всегда будет момент, который должен заканчиваться желтой»
сегодня, 07:39
Дркушич о результативности Соболева: «Он же сказал, что теперь плохой мальчик. Саша очень помогает «Зениту», молодец»
сегодня, 06:30
Клопп на вопрос о работе со сборной Германии: «Никаких планов нет. Кто знает, что произойдет в следующие несколько лет»
сегодня, 05:25
Дьяков о «Спартаке» при Карседо: «Игра в обороне ужасна. Пас ради паса, контроль ради контроля – типичный испанский футбол»
сегодня, 04:24
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
вчера, 21:57
«Если бы игрок ЦСКА не толкнул Талалаева, ему дали бы желтую карточку и не было бы никакого конфликта. Это просто эмоции». Кагермазов о тренере «Балтики»
вчера, 21:29
Бартомеу о Месси: «Лео не принимал решений по трансферам или тренерам «Барсы», у него не было привилегий. Он был нашим самым важным активом и удивился, когда с ним расстались»
вчера, 21:13
Рекомендуем