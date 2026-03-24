  • Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на «Бернабеу» стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»
Маурисио Почеттино: поражение «ПСЖ» от «Реала» стало для меня приговором.

Маурисио Почеттино вспомнил поражение «ПСЖ» от «Реала» весной 2022 года.

«Нам просто нужно было немного удачи на «Бернабеу». Дома мы победили со счетом 1:0 и в ответной игре вели до 61-й минуты, когда Бензема сфолил на Доннарумме.

И вы хотите сказать, что тренер выбрал неправильный подход? Что он неправильно играл против команды, которая в итоге станет победительницей?

В Мадриде мы вели 1:0, второй гол был отменен из-за крошечного офсайда. Команда хорошо играла до ошибки судьи. Потом мы отошли назад и проиграли.

Сразу после финального свистка я знал, что мое время в Париже подошло к концу. Я знал, что цель – победа в Лиге чемпионов. Не в Лиге 1 и не в Кубке Франции. К тому же в клубе была сложная политическая ситуация. Болельщики были недовольны, организовывались акции... Не было должной стабильности для того, чтобы достичь такой важной цели, как победа в ЛЧ.

Можно сказать наверняка: поражение в Мадриде стало для нас смертным приговором. В тот день появилось чувство, что приключение подошло к концу», – сказал главный тренер сборной США.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
Наверно Бензема толкнул Месси во время пенки и помешал ему, да Ригоберка?)
Месси там и без пенки был абсолютно никакой. Как и год спустя опять в 1/8 ЛЧ. Полнейшая недееспособность.
маурисио, не болтайте ерундой, ради бога.
или после фола бензема вам сказали матч окончен? он даже минуту помнит!
шальная 61-я!
Фол Бензема забил им три мяча за 10 минут ?
он до сих пор угрожает карьере почеттиныча
представляю каким же это приговором стало для фанатов Барселоны и Месси)
начало пути ЛЧ камбэков и кубок в итоге) сколько разочарований)
В тех двух матчах Мбаппе был просто зверь. В одиночку терзал оборону Мадрида. Надо признать , наличие в составе ПСЖ двух дорогущих латиноамериканцев очень сильно помогло Реалу.
да какой там зверь?!
он был балласт, скинув который наконец началась золотая эра псж!
или уже закончилась?
Вечно Неймара примазывают к провалам лёньчика. Нэй был только после травмы, первый матч всего 15 минут. Отдал два ассиста.
ПСЖ Поча был крут. Он умудрился соорудить боеспособную команду даже с арговским балластом. Реал в первом матче — 0 ударов в створ. Но что поделать, если на поле есть такой паразит, который вредит своим же? И заменять его нельзя, потому что он опять побежит жаловаться. Причём даже не к руководству, а сразу к эмиру Катара, как он это уже сделал после замены с Лионом)
Смертным? Может смертельным?
Под каким прессингом?:) Ты эпизод пересмотри, Доннарумма у себя в штрафной площади находиться с мячом, Бензема летит на него, сбивает с ног, чистейшее нарушение правил за которое должны были ЖК давать:)
Не помню тот матч, но Почеттино всегда импонировал. Эмоции досады и горечь от поражения понять можно. И видимо осталось внутри.. Есть люди, для которых работа - это работа, не более, в его словах чувствуется глубоко проживающая натура. Но это моя личная эмоция и мнение.
