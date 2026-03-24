Почеттино о «ПСЖ»: «Поражение на «Бернабеу» стало для меня смертным приговором. Нам не хватило удачи, до судейской ошибки, фола Бензема на Доннарумме, мы побеждали»

Маурисио Почеттино: поражение «ПСЖ» от «Реала» стало для меня приговором.

Маурисио Почеттино вспомнил поражение «ПСЖ » от «Реала » весной 2022 года.

«Нам просто нужно было немного удачи на «Бернабеу». Дома мы победили со счетом 1:0 и в ответной игре вели до 61-й минуты, когда Бензема сфолил на Доннарумме.

И вы хотите сказать, что тренер выбрал неправильный подход? Что он неправильно играл против команды, которая в итоге станет победительницей?

В Мадриде мы вели 1:0, второй гол был отменен из-за крошечного офсайда. Команда хорошо играла до ошибки судьи. Потом мы отошли назад и проиграли.

Сразу после финального свистка я знал, что мое время в Париже подошло к концу. Я знал, что цель – победа в Лиге чемпионов. Не в Лиге 1 и не в Кубке Франции. К тому же в клубе была сложная политическая ситуация. Болельщики были недовольны, организовывались акции... Не было должной стабильности для того, чтобы достичь такой важной цели, как победа в ЛЧ.

Можно сказать наверняка: поражение в Мадриде стало для нас смертным приговором. В тот день появилось чувство, что приключение подошло к концу», – сказал главный тренер сборной США.