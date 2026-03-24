  • Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»
Мичел о Вальверде: «Он на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала». Феде не выглядит звездой, но он звезда»

Бывший хавбек «Реала» Мичел Гонсалес высоко оценил игру полузащитника Федерико Вальверде.

«Вальверде на пути к тому, чтобы войти в историю «Реала».

Сравнивать его с любым другим игроком было бы несправедливо по отношению к обеим сторонам.

Он не выглядит как звезда, но он ею является», – заявил Мичел Гонсалес.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
Состав команды , который выиграл Лигу чемпионов, автоматически становится легендарным. А сезон увековечивается в истории клуба. Просто Реал Мадрид настолько разбаловал своих фанатах, что для них эти победы стали обыденностью.

Феде удалось сделать это 2 раза) И в обоих розыгрышах он был основным и важным игроком. Удалось в одном из финалов даже отдать ассист на победный гол.

Вальверде - безоговорочная легенда сливочных.
Вальверде уже в истории «Мадрида»! Человек на каждый матч выходит с горящими глазами и до последнего играет за лого на груди. Не воспитанник, но мадридист до мозга костей, при том, что уже один из капитанов клуба! Пусть и дальше всё будет получаться!🙏
чисто технически, кстати, он является воспитанником, как и Винисиус.
Феде главная звезда нынешнего Реала. Вот вернется Джуд и он опять будет играть глубже, мне кажется это игроки одной позиции и Вальверде конкуренцию выигрывает
нееееее
феде более оборонительный, с подключениями в атаку
джуд более атакующий, с опусканием в опорную
парочка что надо, сыграться бы
В атаке Феде сильнее чем Джуд я бы сказал. Уругваец быстр, отличный поставленный удар, техника на месте и в отличии от Джуда не передерживает мяч.
он может и не звезда, но он лидер, что важнее.
интересно кстати наблюдать, как в сложные времена кристаллизуются такие личности.
еще в начале сезона феде был одним из.
теперь собой возвращает статусу капитана его былой смысл.
Звездой может быть только один Федя
И это не Смолов
из простоквашино?
он уже вошёл в историю
Феде, на мой взгляд уже легенда клуба. Куча завоеванных трофеев, капитан, но самое главное - это его самоотдача. У человека два сердца, он выполняет такой объем работы, что просто не описать словами. Отрабатывает за себя и того парня. Очень рад, что такой человек есть в Мадриде. Ну и голы конечно всегда забивает на загляденье.
Кто бы мог подумать, что ещё восемь лет назад юноша по имени Федерико станет олицетворением нынешнего Реала, человеком который всеми силами бьётся за эмблему клуба. Восемь лет назад это был молодой футболист, который носился по всему полю среди таких имён как Кроос, Модрич, Каземиро, выгрызал каждый метр, доказывал свое стремление в лучшему, а сегодня стал важнейшей частью современного Реала, капитаном бланкос и просто одним из лучших полузащитников мира. Вальверде уже вписал свое имя не только в историю Реала, но и в историю современного футбола.
