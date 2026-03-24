Мать обвиняемого в убийстве Секача считает, что мошенники могли обмануть ее сына под предлогом доставки с маркетплейса: «Он мне в феврале звонил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?»

Мать обвиняемого в убийстве игрока «Урала» рассказал про обман ее сына.

Татьяна Секач, мать Даниила Секача , рассказала, что ее сына могли обмануть под предлогом доставки заказа с маркетплейса.

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Он мне в середине февраля примерно позвонил, спросил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?» Я сказала, что ничего не заказывала и что, наверное, это мошенники.

Мы с ним поговорили, а потом через два дня он снова спросил меня, не заказывала ли я ему что-то, и был каким-то взволнованным», – сказала женщина, добавив, что безрезультатно пыталась выяснить у сына, что случилось и кто ему звонит.

