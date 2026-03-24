  • Мать обвиняемого в убийстве Секача считает, что мошенники могли обмануть ее сына под предлогом доставки с маркетплейса: «Он мне в феврале звонил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?»
Мать обвиняемого в убийстве Секача считает, что мошенники могли обмануть ее сына под предлогом доставки с маркетплейса: «Он мне в феврале звонил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?»

Мать обвиняемого в убийстве игрока «Урала» рассказал про обман ее сына.

Татьяна Секач, мать Даниила Секача, рассказала, что ее сына могли обмануть под предлогом доставки заказа с маркетплейса.

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Он мне в середине февраля примерно позвонил, спросил: «Мамуль, ты мне что-то заказывала?» Я сказала, что ничего не заказывала и что, наверное, это мошенники.

Мы с ним поговорили, а потом через два дня он снова спросил меня, не заказывала ли я ему что-то, и был каким-то взволнованным», – сказала женщина, добавив, что безрезультатно пыталась выяснить у сына, что случилось и кто ему звонит.

На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РИА Новости»
Даниил Секач
РИА Новости
logoПервая лига
logoУрал
происшествия
саня суряев ты вообще понимаешь что тут спортивный сайт ?
Ответ Stewart Крепкий
Монетизацмя не пахнет...
Ответ Stewart Крепкий
С чего бы это? Это сайт жОлтой прессы, филиал СПИД-инфо.
Тут не проканает уже, обманули или нет, он человека убил, насколько надо быть отбитым что бы на такое пойти
Ответ Алексей Филиппов
Таким воспитали...
Но этого мать не примет.
ага болгарку с дрелью и шлифовальной машиной заказала
Какую же херню несет этот дебил. Завалил женщину по указке спецслужб с маркетплейса 🫠
Ответ alexander2260678
не отдала заказ с вайлдбериз
Ответ Fred Lemuer
😁😁😁
Что значит обманули??? Ему что под видом мошенничнствп сказали вскрыть сейф и женщину убить?? Что за бред???
Ответ Павел_1116679604
Так ему нквкгфсб сказало, чтосами они не умеют в квартиры проникать и сейфы вскрывать, потому они вербуют футболиста (известно ж, что это профи в этом, в отличии от кадровых сотрудников спецслужб).
Да, в операции спецслужб убил женщину ножом в её квартире.
Интересно, в это способен поверить хоть кто-то?
Ответ KoHb B canorax
А в то что чел убил женщину, выкинул содержимое сейфа в окно, а потом сутки в этой квартире сидел зачем-то верится легко?
Походу она тоже является опасным для общества человеком из-за попыток оправдать всё это, тюрьмы созданы в том числе и для таких, как она, лет на 10 ей не помешало бы, в одну камеру с Талалаевым
Ответ Заяцволк
А может стоит жить по закону? А не по понятиям?
Ответ KoHb B canorax
вы это скажите тем, кто в Кремле
Мамаша вообще понимает, что её отморозок натворил? Совести ещё хватает говорить о чём то
Мама ,а суна головы на плечах нет?Убить человека...Вы это оправдываете?Почему он вам не доверял?
"Эффект Долиной" пробил дно
Материалы по теме
Защита Секача будет добиваться более мягкой статьи для футболиста – «Убийство, совершенное в состоянии аффекта». Адвокаты ссылаются на действия мошенников (Mash)
21 марта, 15:21
Мать девушки обвиняемого в убийстве женщины Секача: «Таких мальчиков, как Даня, сейчас еще надо поискать. Он очень добрый, отзывчивый, всегда первый оказывал внимание, помощь»
20 марта, 20:58
Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»
20 марта, 17:59
