Сын Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Мостовой возглавил «Спартак». Он сильнее Карпина как тренер – нравится мне больше»
Сын Плющенко: хочу, чтобы Мостовой возглавил «Спартак», он сильнее Карпина.
Фигурист Александр Плющенко заявил, что Александр Мостовой способен возглавить «Спартак».
«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит.
Александр – болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил «Спартак».
Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина. Почему? Александр мне нравится больше», – сказал Плющенко.
Напомним, Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории А, которая позволяет тренировать клубы Лиги PARI, а также разрешает входить в тренерский штаб команд Мир РПЛ, но не быть главным тренером. Валерий Карпин возглавляет сборную России.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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