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Сын Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Мостовой возглавил «Спартак». Он сильнее Карпина как тренер – нравится мне больше»
Сын Плющенко: хочу, чтобы Мостовой возглавил «Спартак», он сильнее Карпина.

Фигурист Александр Плющенко заявил, что Александр Мостовой способен возглавить «Спартак».

«Считаю, что Мостовой точно может тренировать в РПЛ. Человек играл на профессиональном уровне в Ла Лиге. Это уже о многом говорит. 

Александр – болельщик красно-белых, поэтому я бы хотел, чтобы он возглавил «Спартак».

Для меня тренер Мостовой сильнее тренера Карпина. Почему? Александр мне нравится больше», – сказал Плющенко.

Напомним, Александр Мостовой получил тренерскую лицензию категории А, которая позволяет тренировать клубы Лиги PARI, а также разрешает входить в тренерский штаб команд Мир РПЛ, но не быть главным тренером. Валерий Карпин возглавляет сборную России.

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Плющенко
logoпремьер-лига Россия
logoВалерий Карпин
logoСпартак
logoАлександр Мостовой
logoСборная России по футболу
logoболельщики

Комментарии

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В этой новости прекрасно всё😂😂😂
Журналисту респект, что отрыл такой шедевр!)
С таким болельщиком враги не нужны
Про азербайджанский футбол пусть комментарии дает)
Внучатый племянник Фольфа Мессинга врать не будет!
а Рудковскую впердив?
Ждем комментарий Мостового на ветке фигурного катания
Фигурный человек оценил футбольного
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