ЦСКА хотел купить Кривцова. «Краснодар» заявил, что хавбек не продается («Чемпионат»)
«Краснодар» отказался продать Кривцова ЦСКА.
ЦСКА хотел купить полузащитника Никиту Кривцова у «Краснодара», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Московский клуб обратился к «быкам», но получил отказ. В «Краснодаре» заявили, что Кривцов не продается.
В минувшем сезоне Никита провел 40 матчей за краснодарцев во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
Действующий контракт 23-летнего игрока рассчитан до 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает 7,5 млн евро.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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