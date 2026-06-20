ЦСКА хотел купить Кривцова. «Краснодар» заявил, что хавбек не продается («Чемпионат»)

«Краснодар» отказался продать Кривцова ЦСКА.

ЦСКА хотел купить полузащитника Никиту Кривцова у «Краснодара », сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб обратился к «быкам», но получил отказ. В «Краснодаре» заявили, что Кривцов не продается.

В минувшем сезоне Никита провел 40 матчей за краснодарцев во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Действующий контракт 23-летнего игрока рассчитан до 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает 7,5 млн евро.