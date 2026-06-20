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  4. ЦСКА хотел купить Кривцова. «Краснодар» заявил, что хавбек не продается («Чемпионат»)

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ЦСКА хотел купить Кривцова. «Краснодар» заявил, что хавбек не продается («Чемпионат»)
«Краснодар» отказался продать Кривцова ЦСКА.

ЦСКА хотел купить полузащитника Никиту Кривцова у «Краснодара», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Московский клуб обратился к «быкам», но получил отказ. В «Краснодаре» заявили, что Кривцов не продается.

В минувшем сезоне Никита провел 40 матчей за краснодарцев во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Действующий контракт 23-летнего игрока рассчитан до 2029 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает 7,5 млн евро.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Смотрел вживую игры Краснодара, Кривцов оставил самые лучшие впечатления. Топ игрок по меркам РПЛ
Кто-то знает зачем Кривцов в нынешнем ЦСКА ?
Никто из полузащитников не уходит в данный момент.

«Классная» работа от Шевелева, конечно.
какое-то наивное предложение. с чего бы это краснодару одного из двух главных креативщиков отдавать. особенно с учетом возможного ухода сперцяна.
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