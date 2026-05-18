  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ибрагимов из «МЮ», Батраков, Кисляк, Дивеев, Головин, Максименко, Тюкавин – в итоговом составе сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Соболев не попал
0

Ибрагимов из «МЮ», Батраков, Кисляк, Дивеев, Головин, Максименко, Тюкавин – в итоговом составе сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Соболев не попал

Сборная России назвала состав на товарищеские матчи в мае и июне.

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил состав на BetBoom товарищеские матчи.

Вратари: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

В итоговую заявку не попал форвард «Зенита» Александр Соболев, которого включили в расширенный список.

В рамках летнего сбора национальная команда проведет три игры – с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?26000 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт РФС
logoСборная России по футболу
logoВалерий Карпин
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Египта по футболу
logoЗенит
logoАлександр Соболев
logoсборная Буркина-Фасо
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Тринидада и Тобаго по футболу
logoАлександр Сильянов
logoЕвгений Морозов
logoРостов
logoДанил Круговой
logoВиктор Мелехин
logoДенис Адамов
logoСтанислав Агкацев
logoАнтон Митрюшкин
logoМингиян Бевеев
logoМаксим Осипенко
logoСпартак
logoКирилл Данилов
logoБалтика
logoЛокомотив
logoКраснодар
logoИлья Вахания
logoАлександр Максименко
logoДаниил Денисов
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoИгорь Дивеев
logoАртем Карпукас
logoДмитрий Воробьев
logoАлександр Головин
logoАхмат
logoГеоргий Мелкадзе
logoКонстантин Тюкавин
logoАлексей Миранчук
logoИван Обляков
logoМонако
logoДмитрий Баринов
logoМанчестер Юнайтед
logoНаиль Умяров
logoМаксим Петров
logoМатвей Кисляк
logoАнтон Миранчук
logoНикита Кривцов
logoАмир Ибрагимов
logoАтланта Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoМаксим Глушенков
logoДанил Пруцев
logoлига 1 Франция
logoМЛС
logoЛечи Садулаев
logoАлексей Батраков

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну Соболев персонаж, конечно, но как он мог не попасть в сборную, а Меладзе попасть?
Ответm.scaline
Ну Соболев персонаж, конечно, но как он мог не попасть в сборную, а Меладзе попасть?
Не подходит по стилю, зачем там столб?
Ответm.scaline
Ну Соболев персонаж, конечно, но как он мог не попасть в сборную, а Меладзе попасть?
Согласен с тобой полностью
У Соболева постельный режим, судя по последнему фото
С Италией можем гонять все лето)))
Россия, Египет, Буркина-Фасо и Тринидад

Ну а что, неплохая группа для Чемпионата Мира-2
Жаль не организовали турнир для не попавших на ЧМ, у РФ появились бы шансы на какой никакой 🏆
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Россия, Египет, Буркина-Фасо и Тринидад Ну а что, неплохая группа для Чемпионата Мира-2 Жаль не организовали турнир для не попавших на ЧМ, у РФ появились бы шансы на какой никакой 🏆
Комментарий скрыт
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Россия, Египет, Буркина-Фасо и Тринидад Ну а что, неплохая группа для Чемпионата Мира-2 Жаль не организовали турнир для не попавших на ЧМ, у РФ появились бы шансы на какой никакой 🏆
Ну да
за какие заслуги Антон Миранчук вызывается?
ОтветShikari
за какие заслуги Антон Миранчук вызывается?
Комментарий скрыт
ОтветShikari
за какие заслуги Антон Миранчук вызывается?
Всё просто. У Валеры есть свои любимчики
из вратарей могли добавить Торопа.
ОтветR.G.96
из вратарей могли добавить Торопа.
И так четверо, куда еще
ОтветR.G.96
из вратарей могли добавить Торопа.
Эт точно хороший вратарь 👍 👊👏🤝
Честно, не понимаю, почему Соболев - нет, а Мелкадзе и не забивавший с 22 марта Воробьёв - да.
В остальном - более или менее логично.
ОтветDmitry Orlov
Честно, не понимаю, почему Соболев - нет, а Мелкадзе и не забивавший с 22 марта Воробьёв - да. В остальном - более или менее логично.
Поведением не вышел
ОтветDmitry Orlov
Честно, не понимаю, почему Соболев - нет, а Мелкадзе и не забивавший с 22 марта Воробьёв - да. В остальном - более или менее логично.
Шампанское, коньяк, виски, русская водка - сами себя не выпьют. Пусть отдыхает в ресторанах, а другие пашут
За какие заслуги в том списке оказался Максименко -- для меня загадка века
Соболев потрудился неплохо(по его меркам) этой весной так что он заслужил отдых. А в товарнякак пусть "студенты" гоняют))
Кто там не нужен в сборной так это Карпин. И он никакой, и команды с которыми натужно играет наша сборная, тоже никакие.
ОтветIz-41
Кто там не нужен в сборной так это Карпин. И он никакой, и команды с которыми натужно играет наша сборная, тоже никакие.
Зато у Валеры связи аж в правительстве России. Потому и работает. Да и желающих нет на эту должность.
ОтветIz-41
Кто там не нужен в сборной так это Карпин. И он никакой, и команды с которыми натужно играет наша сборная, тоже никакие.
Согласен!). Я думаю, он годится только в расширенный список 😜😂. Из окончательного надо убирать )). Никифоров с Писаревым справились бы сами).
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Пономарев об обращении Акинфеева: «Игорек может не слушать, но мое мнение – надо заканчивать, кондиции уже не те. Что касается оскорблений – на эмоциях сказал лишнее, может»
4 минуты назад
Гави о драке Вальверде с Тчуамени: «Если они действительно подрались, выпускать Орельена в класико было ошибкой. Но я не знаю, как было на самом деле»
15 минут назад
Вспомните лучшие моменты в истории «Локомотива» и выиграйте подарки от клуба
25 минут назадТесты и игры
Чемпионат России. Переходные матчи. «Динамо» Махачкала в гостях у «Урала», «Акрон» против «Ротора»
сегодня, 08:10
Неймар о вызове на ЧМ: «Я плакал несколько часов, все трудности и усилия этого стоили. Всегда говорил, что чувствую себя в сборной как дома»
53 минуты назад
Так «Арсенал» отмечал чемпионство в 2004-м – молодой Венгер поднял кубок над ратушей!
55 минут назадВидеоСпортс"
«Торпедо» объявило об отставке Кононова
55 минут назад
Президент «Баварии» Хайнер: «В «Реале» сказали, что равняются на нас – мы не зависим от внешних инвесторов. Наш клуб задает международные стандарты»
59 минут назад
«Ман Сити» показал новую домашнюю форму – светло-голубую с белыми деталями
сегодня, 10:57Фото
Экс-девушка Винисиуса выложила видео, на котором целует обезьяну: «Вот это чмок!» Подписчики вингера «Реала» обвинили Фонсеку в провокации игрока, сталкивающегося с расизмом
сегодня, 10:48Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Бизнесмен Рикельме о выборах президента «Реала»: «Они могут быть последними – приватизация неизбежна. Объявим решение по выдвижению в субботу»
4 минуты назад
Стоунз об уходе из «Сити»: «Я был шокирован реакцией, не хотел никого расстраивать. Я до сих пор люблю этот клуб, прием фанатами на матче с «Пэлас» навсегда останется в памяти»
12 минут назад
«Инсайд» из Калининграда: голы Артура и Тюкавина принесли «Динамо» победу над «Балтикой»
22 минуты назадВидеоСпортс"
«Урал» – «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
30 минут назад
Семин об РПЛ: «Факел» и «Родина» могут превзойти результат «Балтики». У московской команды большие амбиции, а таких болельщиков, как у воронежцев, найти трудно»
30 минут назад
Семеньо о решении играть за Гану: «Часто приходилось слышать: «Ты должен представлять Англию», – но это даже не обсуждалось. Мои родители – ганцы до мозга костей»
36 минут назад
Дркушич о Семаке: «100% заслужил звание лучшего тренера сезона. Год не был простым, тренерский штаб верил в игроков «Зенита», и мы делали свою работу»
43 минуты назад
Кобелев о сезоне «Динамо»: «Чему тут вообще можно радоваться? Седьмому месту и отсутствию трофеев? Были куплены футболисты за немалые деньги»
сегодня, 11:12
Черчесов о чемпионской гонке в РПЛ: «В прошлом году я был нейтрален, сейчас больше болел за «Зенит». Понимаю состояние Семака – сложно мотивировать команду после нескольких побед подряд»
сегодня, 11:07
Радимов о «Спартаке»: «Может, Карседо просто не объяснили, что бронзовые медали у нас ценятся. Не понимаю, почему Барко не играл с «Махачкалой» – без него атака смотрелась пресно»
сегодня, 10:56
Рекомендуем