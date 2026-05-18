Ибрагимов из «МЮ», Батраков, Кисляк, Дивеев, Головин, Максименко, Тюкавин – в итоговом составе сборной России на матчи с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго. Соболев не попал

Сборная России назвала состав на товарищеские матчи в мае и июне.

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил состав на BetBoom товарищеские матчи.

Вратари : Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).

Защитники : Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба – «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники : Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все – «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все – ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед»), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако»).

Нападающие : Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

В итоговую заявку не попал форвард «Зенита» Александр Соболев, которого включили в расширенный список .

В рамках летнего сбора национальная команда проведет три игры – с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня.