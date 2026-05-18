Нино: «Думаю об уходе из «Зенита» – моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Скоро решу»
Центральный защитник «Зенита» Нино заявил, что рассматривает возможность ухода из клуба.
Контракт петербургской команды и бразильца рассчитан до 30 июня 2028 года.
«Не знаю, останусь ли я в «Зените» на следующий сезон.
Рад находиться в России, но я думаю об уходе, потому что моему сыну жить в Бразилии будет лучше. Только из-за этого могу покинуть «Зенит». Скоро приму решение», – сказал Нино.
В этом сезоне футболист провел 27 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
Ему решать, что лучше. На Родине больше родственников, проще будет помогать и воспитывать.