Нино: «Думаю об уходе из «Зенита» – моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Скоро решу»

Нино: думаю об уходе из «Зенита», сыну будет лучше в Бразилии.

Центральный защитник «Зенита » Нино заявил, что рассматривает возможность ухода из клуба.

Контракт петербургской команды и бразильца рассчитан до 30 июня 2028 года.

«Не знаю, останусь ли я в «Зените» на следующий сезон.

Рад находиться в России, но я думаю об уходе, потому что моему сыну жить в Бразилии будет лучше. Только из-за этого могу покинуть «Зенит». Скоро приму решение», – сказал Нино.

В этом сезоне футболист провел 27 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

