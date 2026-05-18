  Нино: «Думаю об уходе из «Зенита» – моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Скоро решу»
Нино: «Думаю об уходе из «Зенита» – моему сыну будет лучше жить в Бразилии. Скоро решу»

Центральный защитник «Зенита» Нино заявил, что рассматривает возможность ухода из клуба.

Контракт петербургской команды и бразильца рассчитан до 30 июня 2028 года.

«Не знаю, останусь ли я в «Зените» на следующий сезон.

Рад находиться в России, но я думаю об уходе, потому что моему сыну жить в Бразилии будет лучше. Только из-за этого могу покинуть «Зенит». Скоро приму решение», – сказал Нино.

В этом сезоне футболист провел 27 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Его статистику можно изучить по ссылке.

Нино: «Мой сын родился с синдромом Дауна. Ему 11 месяцев, я учусь смотреть на мир его глазами. Он принес много счастья в нашу семью, я сильно вовлечен в эту сторону жизни»

Нино о возможном уходе из «Зенита»: «Моему сыну с синдромом Дауна было бы лучше, чтобы вся семья была в сборе. Но я счастлив здесь – если покину клуб, сделаю это с уважением»

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Жаль, но семья на первом месте. Нино - образец легионера, которого надо привозить
ОтветВладислав Харламов
Комментарий скрыт
привозить и давать гражданство сверх очередей!
Жаль, отличный человек и защитник. Спасибо за всё, удачи!
Ну у Нино очень особые обстоятельства. Жаль будет, но приоритеты он расставил абсолютно верные. Хорошо если передумает, но если что, запомнится он как хороший игрок и прекрасный человек. И как чемпион конечно же)
Один из лучших ЦЗ Зенита в истории, идеально попали с трансфером.
Нино большое спасибо за игру и отношение в целом, кстати его победный гол Рубину в непростом матче тоже один из важнейших в сезоне. Мне кажется как раз он и думал уже после матча об уходе, сидя у ворот в одиночестве, переживал момент...
Спасибо за все, Нино. Только уважение. Вот такими должны быть легионеры. Есть что-то общее с Ломбертсом, мне кажется.
Можно отпустить Нин и попрощаться с Сантосом и Бариосом. Они честно отработали свои контракты. Если будет предметный спрос на Педро и Луиса Энрике, то и им сказать спасибо и начать строить уже новую команду, где возможно найдется место и Шилову, Кондакову, Москвичеву, возможно Касаджиковым.
Я тоже уверен, что необходимо строить новую команду . Сезон-два такое себе будет , но будет наигран новый костяк , плюс лимиты усугубляющиеся к этому давно ведут . Надеюсь Зырянов думает также !
Нино, спасибо тебе за все, один из лучших ЦЗ в истории Зенита.
Для юмористов - у Нино ребенок с синдромом Дауна. Нино очень семейный и религиозный человек.
Ему решать, что лучше. На Родине больше родственников, проще будет помогать и воспитывать.
один из лучших ЦЗ в лиге и очень достойный человек ... удачи и счастья Нино и семье, где бы он не играл
«Палмейрас» предлагает 15 млн евро за Нино. «Зенит» хочет 20 млн (Бруно Андраде)
30 апреля, 15:17
